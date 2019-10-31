عبيابة: المغرب يقاطع إسرائيل .. وحرق العلم الوطني جريمة نكراء

هسبريس - عبد السلام الشامخ

في أول تفاعل رسمي مع واقعة الناشط المغربي أحمد ويحمان، المعتقل على خلفية اعتدائه على رجل سلطة، رفض الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، التّعليق على موضوع الاعتقال، وقال: "نحن في دولة الحق والقانون، وبما أنّ القضية في يد القضاء، فيجب انتظار ما سيقوله القضاء في الموضوع".

وأورد المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن "المغرب له موقف رسمي بشأن التعامل مع إسرائيل، بحيث لا توجد علاقات تجارية معها، وهذا موقف رسمي، ونحن نؤكد غياب أي علاقة تجارية مع إسرائيل، وحاليا العلاقات المغربية الإسرائيلية منقطعة رسميا على جميع المستويات".

وبشأن جريمة حرق العلم الوطني في مسيرة باريس، قال عبيابة، في ردّه على أسئلة الصحافيين: "هذه جريمة يُعاقب عليها القانون، لأن الأمر يتعلّق برمز من رموز المغرب يحمله الطفل والشّاب والمرأة"، مضيفاً "نحن نعيش به ومعه، هذه جريمة يعاقب عليها القانون والجميع يستنكرها رسميا وشعبياً، أتمنى ألا يتكرر هذا الفعل".

وبخصوص منع نقل المهاجرين الأفارقة في الحافلات، قال المسؤول الحكومي: "هذا فعل مدان وعنصري وتمييزي، نرفضه بالقانون والعرف والأخلاق، نحن ندين هذا الفعل إدانة كاملة"، مضيفا أن "المغرب استقبل الأفارقة، وننتمي إلى هذه القارة، وقام بتسوية أوضاعهم، والملك يشرف رسمياً على هذا الملف"، قبل أن يشدد "المغرب بلد إفريقي ومسالم، ونرحّب بإخواننا الأفارقة في الظروف العادية والقانونية".

في تعليقه على القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، اعتبر المسؤول الحكومي أن "قرار الصحراء مهم، أنصف المغرب الذي يريد حلا سلمياً في إطار حصرية الأمم المتحدة"، وأضاف "المنتظم الدولي تفهم بأن المغرب على حق وما طالب به هو حق مشروع، إذ أصبح بجانبنا على مستوى تحقيق الحكم الذاتي"، داعياً إلى تثمين "جهود الدبلوماسية الملكية الرسمية وجميع أنواع الدبلوماسيات من مجتمع مدني ورجال إعلام".

وعن وضع موظفي وزارة الاتصال بعد حذفها، جدّد الحسن عبيابة تأكيده على ضمان حقوق الموارد البشرية التي تشتغل بالوزارة، وشدّد على أنّ "قطاع الاتصال بجميع مكوناته وموارده ما زال موجوداً كما هو، فقط تم حذف الاسم في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة"، مبرزا أنه طمأن جميع الموظفين بكون "الأمور ستظل على حالها وسيتم إلحاقهم بالوزارة الجديدة".

وقال المسؤول ذاته أنه سيقوم باجتماعات مع المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافيين والموظفين وجميع المكونات من أجل دعم التواصل وقطاع الإعلام ببلادنا، مبرزا أن "هناك اطمئنانا كاملا، وسنعالج المشاكل العالقة بما فيها لجنة الدعم والمنشورات، وسندرس كل الإشكاليات، وسنحل كل العراقيل في ظرف وجيز".

وعن قطاع الرياضة، قال الوزير إنّ "هذا القطاع شعبي مجتمعي، ويجبُ العمل كثيراً من أجل جعل الرياضة ثقافة وتخليقا وألعابا، ومنتجة لفرص العمل. كما سنعمل على تجويد القوانين بشكل صارم وتطبيقها؛ لأنّ الرياضة يجب أن تكون آلية من آليات التربية".

وشدد الوزير على أن "المسؤولين والجمهور يجب أن يعطوا صورة حضارية للمغرب في المقابلات الرياضية، خاصة أن المغرب اشتهر بلوحاته الفنية الرياضية والعالم يتحدث عن الفرجة التي يصنعها الجمهور المغربي".