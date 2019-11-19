المالديف تشيد بترويج الملك لصورة الإسلام الحقيقي

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، عبد الله شهيد، وزير خارجية المالديف، الذي حل بالمغرب في زيارة رسمية.

وأكد المالكي، خلال استقباله للمسؤول المالديفي، أن المغرب والمالديف تجمعهما روابط تاريخية وثقافية وروحية قوية، وأنهما يتقاسمان القيم ذاتها المرتبطة بالاعتدال والتسامح والانفتاح على الآخر.

وثمن رئيس مجلس النواب المغربي موقف جمهورية المالديف الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، وقال إن "المغاربة يقدرون جيداً موقف بلادكم من هذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة".

كما أشاد المالكي بالمساهمة الجادة لجمهورية المالديف في جهود التصدي للتغيرات المناخية، ومشاركتها المتميزة في قمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2016.

وعلى الصعيد البرلماني، وجه رئيس مجلس النواب دعوة إلى رئيس مجلس الشعب بجمهورية المالديف من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب تكون مناسبة لفتح آفاق جديدة من التعاون البرلماني والثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أن مجلس النواب سبق له أن شكل مجموعة للصداقة البرلمانية بين البلدين.

من جهته، نوه وزير خارجية المالديف بجودة العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، وقال إن "الإسلام دخل المالديف في القرن 12 بفضل أحد الدعاة المغاربة، ومنذ ذلك الحين والمالديف دولة مسلمة".

وأعرب عبد الله شهيد عن تقديره وعرفانه لجهود الملك محمد السادس في تكريس الصورة الحقيقية للإسلام كدين معتدل ومتسامح ينبذ العنف والتطرف. وأضاف أن "جلالة الملك نجح من خلال مبادراته في إعطاء الدليل على أن الإسلام هو دين الحب والتسامح، ونحن بحاجة إلى قادة عظماء ليظهروا الوجه الحقيقي للإسلام".

وثمن شهيد التوقيع، بمناسبة هذه الزيارة، على اتفاقية تسمح لأئمة جمهورية المالديف بالاستفادة من التكوين والتأطير، اللذين يقدمهما معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. كما أشاد بريادة المملكة المغربية في مكافحة التغيرات المناخية والتحسيس بالمخاطر الناجمة عنها.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، أوضح وزير خارجية المالديف أن دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية يعتبر من ثوابت ديبلوماسية بلاده، وقال: "هذا موقف شعبي وليس فقط حكوميا، ونحن نقف دائما في صف المغرب".