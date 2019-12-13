السفيرة ناجي تقدّم أوراق اعتمادها للأمير جاكومو

هسبريس من الرّباط

استقبل الأمير جاكومو داللا تورّي رجاء ناجي، التي سلمته أوراق اعتمادها كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك محمّد السادس لدى الفاتيكان، ولدى الهيئة السيادية والعسكرية لمالطا.

وذكر بلاغ لـ"سفارة المغرب في الفاتيكان والهيئة السيادية" أنه خلال هذا الاستقبال "أبلغت السفيرة فخامة الأمير تحيات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ كما ذكَّرَت بمتانة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والهيئة السيادية، وأيضا بإرادة جلالة الملك تطويرَها، وأعطت نبذة عن الأوراش الكبرى التي أصبحت فيها المملكة رائدة في العالم ونموذجا تُضرَب به الأمثال".

من جانبه، عبر الأمير جاكومو داللا تورّي، وفق المصدر نفسه، عن تقديره البالغ لحكمة الملك محمد السادس وبعد نظره واستشرافه للمستقبل؛ ثم نوَّه بأن العاهل المغربي يعتبر من القادة العالميين القلائل الذين يقومون بأدوار هامَّة من أجل السلم في العالم، وتعزيز قيم الأمن والعيش المشترك بين الأمم والشعوب، وتثبيت مبادئ وقيم الحوار بين أتباع الأديان، والدفاع عن القيم السامية على المستوى الدولي والانتصار للقضايا العادلة، وقيم التضامن الإنساني، ولاسيما مع المهاجرين، والفقراء، والنازحين، والمهجَّرين…كما نوَّه بالجهود الملكية لمحاربة الظواهر السلبية التي تهدد البيئة وحقوق الإنسان، وقضايا أخرى عديدة.

وعبّر الأمير جاكومو بحماس عن ارتقاء أمير المؤمنين بمقام المرأة إلى أعلى مستوى، وكيف كان السّبّاق للإذن للمرأة بالمحاضرَة في مقام جليل كالدروس الرمضانية، على حد تعبيره.

وتوقف الأمير كثيرا عند مقام إمارة المؤمنين، ودورها الأساسي في حفظ القيم وثوابت الإسلام الوسطي المعتدل، معتبرا أن هذا يساهم بشكل وافر في تعزيز السلم في العالم؛ ثم أعرب عن رغبته القوية في التعاون المشترك بين المملكة المغربية والهيئة السيادية، وتطوير العلاقات أكثر، واستعداده للعمل سويا في القضايا التي تركز عليها دولته.