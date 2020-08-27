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الرئيسية | سياسة | تيار بنكيران يستعد للإطاحة بالعثماني عبر التلويح بمؤتمر استثنائي

تيار بنكيران يستعد للإطاحة بالعثماني عبر التلويح بمؤتمر استثنائي

تيار بنكيران يستعد للإطاحة بالعثماني عبر التلويح بمؤتمر استثنائي
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 17:00

لم تكن الدعوة التي وجهها عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية أحد المدافعين عن الأمين العام السابق المطاح به عبد الإله بنكيران، لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، لتمر دون أن تثير الكثير من الأسئلة حول الخلفيات الحقيقة وراءها.

ويستعد تيار الأمين العام السابق، الذي رفضت ولايته الثالثة، للانقلاب على الأمين العام الحالي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بدعوى تحميله مسؤولية الفشل في تدبير الشأن العام، وعدم الاعتراف بالولاية الحالية وتدبيرها.

وعبر حامي الدين خلال ملتقى شبيبة العدالة والتنمية صراحة عن أن الولاية السابقة التي قادها بنكيران هي التي يتحمل فيها الحزب المسؤولية، وقال إن "حصيلة عبد الإله بنكيران واضحة وأكدها الشعب المغربي، وعبر فيها المغاربة من خلال الاستحقاقات الانتخابية عن دعمهم لهذه التجربة".

ورفض حامي الدين تقييم حكم الإخوان خلال السنوات العشر الماضية، معتبرا أن الولاية الحالية التي يقودها العثماني انطلقت في ظروف خاصة، وتعرض فيها الحزب للعديد من المشاكل، وسجلت خلالها البلاد تراجعات، مبرزا أن "هذه التجربة تتحملها الهيئات التقريرية للحزب".

وقال حامي الدين: "إذا تطلب الأمر اتخاذ ما يلزم من تصحيحات ولو بعقد مؤتمر وطني استثنائي، فينبغي أن نكون جاهزين له"، مضيفا أن "القوى الحية الحقيقية هي التي تعرف التقاط اللحظة التاريخية لإجراء التغييرات الضرورية".

الدكتور رشيد لزرق، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال في تصريح لهسبريس إن "التلويح بعودة بنكيران المقصود به ليس كشخص، بل كأسلوب للمزايدة، وهو نهج متفق عليه وبتنسيق جماعي تام"، مضيفا أن "خروج حامي الدين يدخل في منطق مصلحة الحزب قبل مصلحة الوطن، وخلق اللبس لكون الوضوح السياسي يضعف حزب العدالة التنمية، بعد لمسه السخط الشعبي على السياسات اللاشعبية والارتباك الذي تعرفه الحكومة وكذا جسامة التحديات الاقتصادية القادمة التي لا تستطيع مجاراتها".

وأكد الباحث في الشأن الحزبي أن "حزب العدالة التنمية كعادته يحاول الهروب من تحمل أتعاب وتبعات المسؤولية السياسية، لكونه يتخوف من خسارة الانتخابات"، مضيفا أن "الحزب يحاول إظهار العثماني بمنطق الرجل الضعيف، وأنه ليس هو رئيس الحكومة الفعلي، بعدما كان إخوانه يعتبرونه منظر الديمقراطية الحزبية قبل تعيينه رئيسا للحكومة".

وشدد الباحث ذاته على أن "هذا النهج متفق عليه ويدخل ضمن استراتيجية محكمة لحزب العدالة والتنمية ظهرت نتائجها خلال سنوات حكمه"، متهما "إخوان العثماني" بأنهم "يحترفون فنون الهروب والمناورة، وباللعب على كل الأوتار لتجنب الظهور في الواجهة والوضوح مع المغاربة".

وقال لزرق في هذا السياق إن "حزب العدالة والتنمية يريد اللعب بوجهي العملة الواحدة، فهو يريد زعيما مثل بنكيران يؤجج التعاطف الشعبي الانتخابي، ورئيسا للحكومة مثل العثماني يتنازل عن كل الصلاحيات ويضمن رضا الحاكمين"، معتبرا أن "تصريح حامي الدين يدخل ضمن منطق متفق عليه بشكل مسبق، ضمن تكتيك العدالة والتنمية في التنصل من المسؤولية السياسية كخطة الدفاع الأولى".

وسجل لزرق أن "خطة الدفاع الثانية هي إيهام الرأي العام بأنهم يريدون الديمقراطبة لكسب تأييد المتعطشين للحرية، وهو تكتيك سياسي صار نهجا بعدما تم تطويره من طرف الإخوان لركوب موجة المطالبة بالحرية للوصول والبقاء في السلطة"، مضيفا أن "تصريح عبد العالي حامي الدين تنزيل لهذا النهج بغاية إرسال رسالة، ليس كما يقول عودة بنكيران كشخص، بل اتجاه الحزب للمزايدة والتلويح بقلب الطاولة، كإزاحة العثماني والدعوة إلى مؤتمر استثنائي".

ونبه لزرق إلى كون هذه التصريحات في هذا السياق السياسي "هدفها تقوية موقف قيادتهم في إطار محاولة المساومة على ملفات الفساد والاختلالات التدبيرية المنسوبة لبعض قيادات الحزب، وكذلك الملفات الجنائية المعروضة على القضاء، لتمكينهم من الحماية السياسية"، خاصا بالذكر "الضربة السياسية القوية التي تعرض الحزب بعد فضيحة الرميد بعدم تسجيل مستخدمته في الضمان الاجتماعي، حيث ظهر للعموم أن وزير حقوق الإنسان لا يحترم حقوق الإنسان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - عبدو الخميس 27 غشت 2020 - 17:05
عرفتي فاش كاتكون كاتلعب الفيفا فالبلايستايشن، وكاتكون خاسر ب 10-0 و الدقيقة 88، كاتبقا غير تهرس باش يشدو ليك اللعابا الحمرا. ملي كاتساليو الماتش كاتبقا تقول لصاحبك راه غير حيث تطردو ليا 4 ديال اللعابا اما والله لا ربحتي..
راه هاكدا جاني هاد البلان....
قديمة....شوفو غيرها. راكم تفضحتوووووو
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54
2 - القدوة الحسنة..! الخميس 27 غشت 2020 - 17:07
اﻻطاحة اﻻنقﻻب حتى داخل الحزب ! نعم العدالة أما التنمية فهي على مستوى البطالة والفقر والهشاشة .. من صوت عليكم مرة اخرى بستحق كل ما يجرى له !
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44
3 - عادل الخميس 27 غشت 2020 - 17:07
رغم كل ما يشاع حول الباجدة، يبقى حزبهم متراصة الصفوف، وله جبهة قوية ومتحدة أمام الخصوم، أقول ذالك مع عتابي الشديد لهم على الانبطاح الكبير أمام الدولة العميقة...
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-66
4 - شخص مر من هنا الخميس 27 غشت 2020 - 17:09
هاد أرباعة انتاع البراقيين والخرافيين هم اللي وصلوا لبلاد الهاد الحالة.ابغيناكم اتضرقوا اعلينة ازلافتكم كاملين.باركة من دوك لقوالب.اولاد عبد الواحد كلهم واحد.
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44
5 - ززدتز الخميس 27 غشت 2020 - 17:09
حزب بائس ووجوه زعماءة أشد بؤسا.. تلفونا من نهار شدو الحكومة الله يتلفهوم...
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51
6 - ناصر الخميس 27 غشت 2020 - 17:11
تياران متضادان يتصارعان داخل الحزب الحاكم في المغرب : تيار قومجي عروبي و تيار محلي امازيغي ، لمن ستؤو الغلبة ؟
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10
7 - احمد الخميس 27 غشت 2020 - 17:11
لعنة دكاترة المحضر تطارد بنكيران وحزبه الى الابد ليس لهم حظ في السياسة مرة أخرى غير طلبوا الصفح من الشعب ثم الانسحاب من السياسة الى الابد
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29
8 - saraha raha الخميس 27 غشت 2020 - 17:13
يجب استيراد حكومة أوروبية للنهوض بالاقتصاد الوطني اما غير ذلك فكل الاحزاب غير صالحة والسلام
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8
9 - imane الخميس 27 غشت 2020 - 17:14
ان اتافق في قرار الدي اتخدتهم لي رئيس لحكومة انتقالية جديدة
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0
10 - Espoir الخميس 27 غشت 2020 - 17:14
Si Mr BenKirane revient au devant de la scène politique, j'irai vivre en Mozambique!!! Je ne supporte plus cet opportuniste!!! Ceci dit, nous devons combattre ces arrivistes, que ce soit le clan d' El othmani, ou celui de BenKirane!!!!
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2
11 - أحمد الخميس 27 غشت 2020 - 17:16
كل الأحزاب المغربية بدون استثناء لا تملك من مقومات الأحزاب سوى الإسم، لقد وعدتم المغاربة السذج بالتغيير باستعمال الدين ولم تفعلو سوى الفوز بالمعاشات السمينة وعلى رأسهم موردكم بن كبيران 7 ملايين سنتيم .
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7
12 - Immigre الخميس 27 غشت 2020 - 17:16
Les loups affamés insistent à manger tout le troupeau et rien laisser pour le pauvre berger no
More comment
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4
13 - محمد الخميس 27 غشت 2020 - 17:16
العثماني بن كيران شاروخان وطرزان كلشي بحال بحال التغيير الحقيقي هو العودة إلى الله عز وجل والتمسك بكتابه وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات ونكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فالوطن لا يبنى بالتمني ولكن بالإرادة والعزيمة والصدق مع الله
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-1
14 - موغرابي الخميس 27 غشت 2020 - 17:17
هههههه سواء اطحتم بالعثماني ام لم تطيحوا به فاوراقكم كشفت أمام الشعب لعنة الله على السياسة اللعينة تاكتيك مفضوح المهم و بالعامية( كلكم كيف كيف و نتوما اللي يطبق عليكم المثل الشعبي(( لفقيه اللي كنا نتسناو براكتو ادخل لجامع ببلغتو )) و نتوما قلعتو لبلاغي و لبستو الكستيمات و السيارات ووووووووو)
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7
15 - هشام الخميس 27 غشت 2020 - 17:17
العثماني هو موظف باسم وزير ولكنه لا علاقة له بالاستوزار، اما مؤتمر استثنائي او غير استثنائي، فإن من عينه هو من له القرار في استبداله، وحاليا هو الي بقاليهم لا يوجد شخص اخر يمكنه ان يعوض العثماني، بن كيران تورق، اخنوش هاقو بيه، وهبي مزال مدابز مع التصالح مع الذات ، لشكر ... بلا مانهدر فيه، منيب طريقكي مسدةد مسدود مسدود .... يعني الورقة الوحيدة هي العثماني فقط فقط يعني فقط.
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-1
16 - Hamouda الخميس 27 غشت 2020 - 17:18
وا ديرو اجتماع ولا ماتش حنا مالنا؟ ياكما بغيتونا فشي حاجة؟ الحصيلة د بن كيران طبعا باينة للمغرب كامل : 9 دالمليون د التقاعد ناااااضية و خالية من الدسم... وا سيرو كونو تحشمو راكوم طلعتو لبنادم فالراس واش يحسابليكوم الناس مكتفهمش؟ تجيو تقضيو غرض و تخليو الناس حاصلة فكريديات و المحنة الكحلة....
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6
17 - من الواد لهيه الخميس 27 غشت 2020 - 17:18
ياودي كاع اوﻻد عبدالواحد واحد...
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0
18 - HASSAN الخميس 27 غشت 2020 - 17:18
هذا هو حال الاحزاب في هذا البلد في البداية يكون مشروع حزب ولما يكسبون الشعبية يدخلون في التطاحن فيما بينهم حسب المصالح والمناصب وفيما بعد يختلقون تيارات وهذا كلما اقتربت الانتخابات لانهم يكونون قد اصبحوا مدمنين على المناصب
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19 - abdo الخميس 27 غشت 2020 - 17:18
عاقو بيكم المغاربة يا تجار الدين مادا فعل بنكيران في ولايته الزيادة في سن التقاعد النقص في النسبة الماوية ديالها أغرق البلاد في الديون ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي كترت المجون في صفوف حزبكم هدا طلق امرأته ليتزوج بأخرى وهدا يتلدد بالجماع قرب الشاطيء وهدا يستمتع بالتدليك من محبوبته ووووو اروني مادا فعلتم أيها الذءاب الملتحية حتى يجدد الناخب المغربي تقته في حزبكم الى;;;;;;;;;.
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20 - Youssi الخميس 27 غشت 2020 - 17:18
لكن نسوا أن الشعب أطاح بهم قبل الانتخابات.
لا نريد تجار دين في المغرب
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5
21 - نورالدين جلال نراكش الخميس 27 غشت 2020 - 17:19
ليس من القنافد من هو أملس ولا تنطوي هذه الأساليب على المغاربة.
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22 - عبدالرحمان الخميس 27 غشت 2020 - 17:19
يارب فى هذه الليلة المباركة أن تستجيب دعوات الشعب المغربى وتتم الاطاحة بهم جميعآ بن كيران والعثمانى كلاهما وجميع من والإهمال وان لا تقوم لهم ولا لحزبهم المشؤوم قائمة إلى يوم البعث لقد دمروا المغرب ونهبوا ثرواته وارتموا فى حظن دول أخرى ضد مصلحة بلدهم لمصلحة حزبهم ومصلحة حساباتهم فى تركيا اللهم فرج على الشعب المغربى الغمة وأهلك حزب العدالة باكمله حماية للبلد من شروره، المغرب يستحق الأفضل.
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3
23 - masticho الخميس 27 غشت 2020 - 17:21
هذا الحزب خاسو يتحيد فخطرا. مخاسش يبقى ليه وجود. مليجا والمشاكل كاينا وبزاف
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4
24 - rayane الخميس 27 غشت 2020 - 17:21
غرغري أو لا تغرغري ، المؤمن لايلدغ من الجحر مرتين.
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25 - اسلام الخميس 27 غشت 2020 - 17:21
كانت اكبر غلطة التعاطف مع العدالة و التنمية و التصويت عليها خانت انتظارات امال و تطلعات الشعب كُنتُم دون المستوى على جميع الاصعدة و الويل لكم من عقاب الله . تستبيحون اكل أموال الشعب 90% من المغاربة لا حول ولا قوة لهم اقسم بالله أني لن أعطي صوتي لأحد كيف
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3
26 - عبدالسلام الخميس 27 غشت 2020 - 17:22
رئيس الحكومة يجب أن لا يكون رئيس حزب لأنه يمثل جميع المغاربة. هذه هي الديمقراطية.
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27 - fahd الخميس 27 غشت 2020 - 17:23
أقول لهدا ما يسمى الحامي الدين لا أنت ولا تقييمك ولا حزبك لا تحملون إلا الاسم فقط أما ما فعلتموه في الولاياتين في المغاربة سيبقى وصمة عار على جبينكم حتى يوم يبعثون، عن أي تنمية وأي عدالة تتكلمون سوى عدالة النفاق وتنمية الفساد لاغير
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4
28 - متتبع الخميس 27 غشت 2020 - 17:25
رغم الاختلاف مع العدالة و التنمية الا أنني أتفق كاملاً مع حامي الدين فالعثماني ضعيف جدا و يسيطر عليه حزب اخنوش
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29 - abdou الخميس 27 غشت 2020 - 17:26
شكرا دكتور. فعلا يبحتون عن الشعبوبية وأكثر من صحيح. كما ينصح صاتحبهم القوة الحية إلى مرحلة تاريخية عندهم وهي إننتخابوية فءوية مريدي . وأقول له الأمين السابق دخل حتى في قوت الكادحين..ويقول المصلحة الوطنية! زيد لم ينتخبكم المغاربة.بل تركوا لكم الجمل بما حمل لمريديكم التزكية بإسم الكتلة الناخبة ! أقول لكم هذا وهمكم بينما الحقيقة أنكم ستتبعون من سبقوكم وستصلون إلى ما وصلوا إليه. .
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30 - مواطن الخميس 27 غشت 2020 - 17:29
اغربوا عن وجهنا واش مازال مابغيتو تحشمو ياك كليتو وغرفتو وريعتو واش مازال ماشبعتو
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31 - Znassni الخميس 27 غشت 2020 - 17:29
أتعجب أشد العجب مين نسمع أستاذ علوم سياسية يقوم بهذه التحاليل البدائية و كأنه غاءب عن الواقع المغربي .
1- ليست هناك ديمقراطية في المغرب . و الأحزاب كلها بايع لماتش و هي مجرد ديكور في اللعبة السياسية .
2 - نعم هناك انتخابات و حكومة و لكن ( كم كانت نسبة المشاركة -30% . العدالة و التنمية 1 مليون و 300 ألف صوت . الحكومة مكونة من 5 أحزاب و زيد وزارات السيادة التابعة للقصر الملكي .
3- هامش الحرية الذي يبقى للحكومة جد صغير لأن من يحدد السياسة العامة للحكومة هو الملك و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي .
المحكومة تؤدي دورها مثل الكومبارس . و اللعبة مستمرة و الشعب المسكين المقهور ف دار غفلون .
هذا هو التحليل للي بغينا نسمعوه يا استاذي الفاضل .
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32 - توزيع ادوار الخميس 27 غشت 2020 - 17:30
هذا معروف عن الاخوان في اي دولة كانوا فهم يحكمون ويعارضون حتى يبقوا في المشهد ومادام اللعبة بدات هكذا تاكدوا ان بنكيران قادم والابتلاء قاءم ..
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-1
33 - nizar الخميس 27 غشت 2020 - 17:31
ديمقراطية بائسة .....رئيسا للحكومة مثل العثماني يتنازل عن كل الصلاحيات ويضمن رضا الحاكمين.......(الحاكمين)
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34 - احمد سلييييييي الخميس 27 غشت 2020 - 17:32
حزب العدالة ... انتهى كما انتهى حزب الاتحاد الاشتراكي .
لان أعمالهم وهم في المسؤولية كانت بعيدة عن شعاراتهم واقوالهم
وكان الحزبين في مرحلة ما فرط في المبادئ حبا في الكراسي
وحزب العدالة مءاله كحزب الاتحاد م
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35 - لكل زمان رجاله ! الخميس 27 غشت 2020 - 17:33
في الواقع ......... فان السيد رءيس الحكومة سعد الدين العثماني انسان معروف عنه انه شغوف بحبه لعمله بكل الاتقان والاحترافية والتضحية بصحته ووقته في سبيل وطنه ومواطنيه كافة وملكنا الهمام الصابر الصادق الحكيم .
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36 - mmm الخميس 27 غشت 2020 - 17:33
سواءا العثماني أو بنكيران وحتى من دعى الى الاطاحة بالأمين العام سواسية و ليست لكم التجربة و القدرة على تحمل المسؤولية . انها المناصب و والامتيازات و الامتياز الكبير هو التقاعد لديكم و لي بغى يموت يموت
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