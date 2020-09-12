مصدر دبلوماسي ينفي مزاعم خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل

هسبريس من الرباط

نفى مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، نفياً قاطعاً، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بخصوص الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، في تصريح حصري لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل "مجرد أخبار عارية من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نسبة إلى مصادرها، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة كجزء من الخطوة التالية في إطار الجهود الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب لتسهيل عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.