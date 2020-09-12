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الرئيسية | سياسة | مصدر دبلوماسي ينفي مزاعم خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل

مصدر دبلوماسي ينفي مزاعم خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل

مصدر دبلوماسي ينفي مزاعم خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 20:25

نفى مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، نفياً قاطعاً، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بخصوص الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، في تصريح حصري لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل "مجرد أخبار عارية من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نسبة إلى مصادرها، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة كجزء من الخطوة التالية في إطار الجهود الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب لتسهيل عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - kamal السبت 12 شتنبر 2020 - 20:34
انا شخصيا ما إن يطبع المغرب مع إسرائيل سأتنازل عن جنسيتي المغربية
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30
2 - هي اللي بقات السبت 12 شتنبر 2020 - 20:34
اش خصك العريان قاليهوم الخاتم امولاي
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19
3 - MOUISSA السبت 12 شتنبر 2020 - 20:35
أفينكم أصحاب كلنا فلسطين جاتكم الفرصة باش أتبانوا ع تاني في وسائل الإعلام و دلك الكلام السفيه نحتج و نستنكر و كلنا و لا إلخ
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-2
4 - مراد السبت 12 شتنبر 2020 - 20:35
بدأ قلبي يدق أكثر من سرعة الصوت عندما سمعت الخبر الحمد لله أنها مجرد دعاية للكيان الصهيوني
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28
5 - مثقف لا يباع السبت 12 شتنبر 2020 - 20:37
المغرب دولة تحترم العرب و المسلمين ولنا تاريخ متجذر في حماية المقدسات الإسلامية .والذي يقول ذلك عن المغرب انما يريد الصيد في الماء العكر. لان المغرب يعرف ان اسرائيل لا تعطي شيئا لاحد. الصين تفيد الدول وكذلك اسبانيا والمانيا .اما بعض الدول المعروفة تمتص دماء الدول ولا تعطيهم الا المشاكل. المغرب دولة لها دبلوماسية ذكية و مستشارين كثيرين . لا يمكن ان تقترب من الكيان المزعوم.
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20
6 - حكم السبت 12 شتنبر 2020 - 20:37
في الواقع لما لا رحالات جوية وارضية وتجارية كفى من تاجبج النزاعات العرقية والدينية التى مضى عليها أربعة عشر قرنا
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-57
7 - تدقون وتقولون شكون السبت 12 شتنبر 2020 - 20:38
لا دخان بدون نار هادا غير جس النبض بدأ والعد التنازلي للتطبيع ربما بدأ والايام المقبلة ستكشف عن المستور
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30
8 - Sabrina السبت 12 شتنبر 2020 - 20:38
اعلاش اودي مابغيينش اتحلوا هاد الخط.اليهود اللي في اسرائيل امغاربة ابحالنا ابحالهم من حقهم ايجيو لبلادهم .ثانيا احنا ما شفنا منهم حتى شي حاجة خايبة.بالعكس واكلين شاربين امعاهم.
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-39
9 - مغربي حر و افتخر السبت 12 شتنبر 2020 - 20:39
صحيح ان اسراءيل ا صبحت قوة اقتصادية عسكري من المستوى العالمي.نضرا لتطورها السريع و احتضانها و دعمها من طرف امريكا .الا اننا لسنا خونة ك الامارات و البحرين و السعوية و دول اخرى ستظهر لاحقا .جلالة الملك رءيس لجنة القدس .وكلنا وراء جلالة الملك و ناءمن بالقضية الفلسطينية . ولن نخون او نبيع اخواننا في القدس .
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11
10 - حقيقة السبت 12 شتنبر 2020 - 20:40
ما فيها حتى اشكال الا فتح المغرب الخطوط الجوية المباشرة مع إسرائيل لحقاش بزاف الاسراءليين اصلهم مغاربة وعلاه نسدو الدار على ماليها
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-33
11 - Bouifl السبت 12 شتنبر 2020 - 20:42
التطبيع من دولة إسرائيل مسألة وقت فقط ... شئنا أو أبينا لبني إسرائيل باع و شأن كبير في العالم ... ينشؤون أكبر الشركات ... يملكون أكبر البنوك ... لديهم أفضل العلماء و الخبرات يعيشون في أنظمة ديمقراطية ... أشهر العلماء ، أكبر المبدعين ، ديمقراطية ليس لها مثيل ... تطور هائل في جميع الميادين ... حتى أصل صناعة الدرون التركية الحالي التي يفتخر بها آردوغان هو تعاون عسكري و إستخباراتي مع إسرائيل ... كفى من الكذب على السذج ... اليهود و بنو إسرائيل متفوقون جدا و يتحكمون بزمام الأمور كلها في العالم ...للفلسطينين حقوق تاريخية في تلك الأرض نعم و لكن في عالم اليوم شئنا أم أبينا البقاء للأقوى ... الإسرائليون يشتغلون ليلا نهارا للإبقاء على تفوقهم و تميزهم .. و العرب من فضيحة لفضيحة ...
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8
12 - ملاحظ مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 20:43
احببنا ام كرهنا فالغالبية العظمى من الدول العربية وحتى الإسلامية تسعى اليوم للاتفاقيات الصلح مع اسراءيل وفتح علاقات دبلوماسية واقتصادية معها ،،
بعد تركيا وماايزيا ومصر والأردن ، هاهي دول الخليج بدورها تستعد لتوقع اتفاقية الصلح قريبا بينها وبين مصر ،،،
تركيا اول دول إسلامية قد فتحت علاقتها مع اسراءيل في الخمسينات من القرن الماضي واليوم ماشاء الله علاقتهما جد مثمرة وفعالة يكفي ان الرقم قد وصل إلى ملاييير الدولارات من حيث العلاقات الاقتصادية بينهما،،
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0
13 - karim السبت 12 شتنبر 2020 - 20:46
مجرد التفكير في التطبيع مع الصهاينة ستكون ضربة موجعة لمصداقية الدولة امام الشعب المغربي خصوصا ان الشعب المغربي ليس شعب خليجي
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5
14 - أحمد السبت 12 شتنبر 2020 - 20:46
إسرائيل لم تكن عدوة لنا أبدًا بل أعدائنا الحقيقين هم الجزائر وإسبانيا.
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-13
15 - الحياد السبت 12 شتنبر 2020 - 20:47
وخا 800 الف اسرائيلي اصلهم مغربي وخوتنا في الوطن ومرحبا بهم في بلادهم لكن لن يكون هناك سفر مباشر حيت المغرب عند كلمتو مع فلسطين ومع اسرائيل
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-1
16 - موسى السبت 12 شتنبر 2020 - 20:48
الحمد لله أن كل الأقوال أكاذيب ومن يقول أن المغرب سوف يكون مثل البحرين فهو خاطئ في مسألة تطبيع بين المغرب وأسرائيل
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0
17 - مغربي قح السبت 12 شتنبر 2020 - 20:49
لا لا ثم. لا. للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل و المغتصب لأرض ليست له و السبب في تشريد شعب لا ذنب له.
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2
18 - عبد ربه السبت 12 شتنبر 2020 - 20:49
على الحكومة الا تنزلق الى منزلق التطبيع باي شكل من الاشكال مع اسرائيل. ما يفعله الخليجيون اليوم كارثة بكل المقاييس وهو اعتراف بسيادة اسرائيل على المقدسات الإسلامية في القدس وقضاء على كل فرصة في قيام الدولة الفلسطينية. ستتحرر فلسطين ولن يرحم التاريخ المطبعين.
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4
19 - bonjour السبت 12 شتنبر 2020 - 20:52
آشنو فيها الا جاو للمغرب احركوا شوية الاقتصاد ونستفيد من تجاربهم العلمية فهم رائدون في البحث العلمي وفي جميع المجالات خصوصا المجال الفلاحي.لهم دينهم ولنا ديننا
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-4
20 - rida السبت 12 شتنبر 2020 - 20:52
ان فعلها المغرب فهي جريمة كبرى في حق فلسطين ..لا ينبغي للمغرب ان يفعلها
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6
21 - احمد الزين السبت 12 شتنبر 2020 - 20:52
الشعب المغربي شعب حي يعرف كل شيئ , المغرب يتعامل مع اليهود - اسرائيل - منذ زمان , كما يقولون الربح الدنياوي المادي مع اليهود , سياسيا و اقتصاديا و الاخرة امروها و حسابها عند الله سبحانه و تعالى .
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1
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