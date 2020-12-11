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الرئيسية | سياسة | بوريطة: الاعتراف الأمريكي تحوّل تاريخي والحكم الذاتي مقترح واقعي

بوريطة: الاعتراف الأمريكي تحوّل تاريخي والحكم الذاتي مقترح واقعي

بوريطة: الاعتراف الأمريكي تحوّل تاريخي والحكم الذاتي مقترح واقعي
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن "الولايات المتحدة الأمريكية قد بعثت بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي وكافة أعضاء الأمم المتحدة قصد إخبارهم بموقفها الوطني تجاه قضية الصحراء المغربية"، معتبرا أن "الحدث الأساسي هو اعتراف الولايات المتحدة، بوصفها قوة عظمى وعضواً دائما في مجلس الأمن وفاعلاً مؤثرا في القرار الدولي، بسيادة المغرب الكاملة على كل تراب الصحراء المغربية لأول مرة".

وأضاف بوريطة، في مقابلة خاصة له مع قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الخميس، أن "الرئيس الأمريكي أصدر مرسوماً رئاسياً يحظى بالقوة القانونية والسياسية الواضحة، يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر تراب الصحراء من الآن فصاعداً جزءاً من التراب المغربي، من خلال افتتاح قنصلية لها بمدينة الداخلة، والدفع بالاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية".

وأوضح المُشرف على الجهاز الدبلوماسي المغربي أن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في إطار دعم مغربية الصحراء، وهو ما سبق أن عبرت عنه دول أخرى، من خلال فتح قنصليات لها في إطار الاقتناع بمغربية الصحراء"، مبرزا أن "الأمر يتعلق بدينامية لا محيد عنها، ومسار سياسي أممي منطلقه أن الصحراء مغربية"، واصفا أن القرار الأمريكي بأنه "تحول تاريخي وحدث هام جداً".

وأورد المسؤول الدبلوماسي أن "مقترح الحكم الذاتي يتناسب مع ما قاله مجلس الأمن، بعدما أكد بالحرف أنه يجب الدفع بحل عملي وواقعي قائم على التوافق؛ ومن ثمة، فإن خلق كيان وهمي أمر غير واقعي وغير مقبول، ولا يمكن أن يكون أفقاً للحل"، مستطردا بأن "ما نأمله اليوم هو أن تسير كل الأطراف المعنية بالملف وفق ما قاله مجلس الأمن، وإرادة الساكنة، وإرادة القوى العظمى، وإرادة الدول الشقيقة".

وأشار بوريطة إلى أن الخطوة الأمريكية تأتي "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاتصالات بين الملك والإدارة الأمريكية، وذلك بعد انخراط شخصي للملك في الاتصال المباشر مع فاعلين داخل الإدارة الأمريكية، ليتم الإعلان عن الحدث التاريخي الذي نعتبره تحولا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية".

وعلى صعيد آخر، شدد وزير الخارجية على أن "المغرب كان سباقا للانخراط في عملية السلام، وله دور تاريخي معترف به منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي لعبه في كل محطات السلام بالشرق الأوسط، حيث استعمل مؤسسة إمارة المؤمنين على الدوام لخلق روابط دائمة بين الملك والجالية اليهودية بإسرائيل التي تقارب المليون".

وتابع قائلا: "وظف المغرب الجالية اليهودية ذات الأصل المغربي لخدمة القضية الفلسطينية، ذلك أن خصوصية المغرب تكمن في انخراطه بشؤون الشرق الأوسط دون أن تكون له مصلحة مباشرة، وهو ما جعله يحظى بالمصداقية، التي تجسدت في اتصال الملك بالرئيس الفلسطيني بغية تأكيد ثوابت الموقف المغربي من حل الدولتين والمفاوضات بين الطرفين".

"سيتم إعادة فتح مكتب الاتصال بالرباط وتل أبيب، وهو المكتب الذي كان مفتوحا ما بين 1994 و2002"، بتعبير المسؤول المغربي، الذي يرى أن "ربط الاتصال مع إسرائيل لا يعني التخلي أو مقايضة القضية الفلسطينية"، خالصاً إلى أن "المغرب لن يتخلى عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل سيكون في خدمتها كما كان في عهد السبعينات والثمانينات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - البوهالي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:27
والخيانة للقضية الفلسطينية التي طالما صدعتم رؤوسنا بها ماذا تسمونها ؟؟؟؟
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-168
2 - Karim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:32
Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attendre les réactions des autres puissances. Puis quel impact au niveau ONU et au conseil de sécurité. On veut la fin de cette affaire et pas se battre et s'épuiser à l'infini.
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-70
3 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
المغرب اليوم يأكد أنه ضعيف وقد إستسلم لإستفزازت ترامب وركب بركب الخائنين للقضية الفلسطينية واليوم المغرب يدخل رسميا في خانة المساندين لإضطهاد حقوق شعب فلسطيني مغلوب على أمره ، الصحراء مغربية ولا يحتاج المغرب لأي إعتراف فيكفي أن له شعب جعل من قضية الصحراء قضيته الوطنية الأولى ولكن مع الأسف نحن نعرف أن القرار في البلدان العربية ليست في يد الشعب وإنما في يد أناس جزائهم سيكون من الله .
البارحة سعد الدين العثماني قال لن يوجد تطبيع أين هو الأن ؟؟
لن ترضى عليك اليهود ونصارى حتى تتبع ملتهم .
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-75
4 - خليل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
ليكن في علم كل من يطبل اليوم لخيانة الأقصى والتحالف مع الصهاينة بأن مصيره سيكون الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة، وستأتون على هذا الكلام ولكن بعد فوات الأوان، ومبروك عليكم حلفاءكم الجدد أعداء الأمة والإسلام
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-71
5 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
واسفاه على امة ضحكت من جهلها الامم.مسرى خير البرية وشفيعنا يوم الحساب يباع بتراب الدنيا و الراسمالية المتوحشة.دولة وراء دولة فاعدو العدة للقاء الاخرة.كلمة حق ولو نزل السيف على الرقبة فامة محمد لا تحني الرقاب لمقدساتها ولاتبيع دمم المسلمين ويا للاسف.ذهب صدام وماتت العروبة وها نحن نعيش ذل وراء ذل.فاينا نحن من وان تنصروا الله ينصركم.اليس في حكامنا رجل رشيد يجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد ويوحد العملة والاقتصاد ويفتح الحدود.وشعوبنا تتغنى بالنصارى واليهود.اللهم لطفك يا الله.
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-50
6 - Tunis الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
Mais ya deux chose
1 le nouveau president declare qu'il n'accepte pas le mot de twiter de tempJuste pour un moi
è2me chose lonu déclaré que le sahara occidental reste à la main de lonu pour trouver solution entre le Maroc et le polizario

Selon doujarik et gouteresse
Et que et que lonu n'intéresse pas a twiter de tramp
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-41
7 - مغربي شلح الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:40
كمسلم مغربي فانا ارفض تطبيع المملكة مع الصهاينة و اعلن ان قرار المملكة بتطبيع لا يمثلني كمواطن مغربي .
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-53
8 - عادل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:42
التطبيع مع الكيان الصهيوني من أجل قضيتنا الأولى وهي مغربية صحراءنا
يجعلني أفكر في حقيقة الأمر
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19
9 - Cadil الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:43
ينبغي الدفع بإعلان البوليساريو منظمة إرهابية لردعها وردع من يحتضنها
كما يجب على المغرب العمل على حل نزاع القضية الفلسطينية على أسس المبادرة العربية للسلام
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52
10 - صلاح الدين الغماري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
كذالك عذر *** . الحاجة تبرر الوسيلة .. المهم والاهم هو العيش ولو كان المقابل الشرف . والطهر . مرحبا بالعهر. السياسيي.
قرار من رئيس اامنتهيةحمق بشهادة اقرب مقربيه . لن بستمر اكتر من شهر . والايام بيننا
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-46
11 - Attention Attention Attention الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:48
الصحراء جزء من المغرب كباقي الجهات. الشعب المغربي لم يسأله أحد في إستفتاء عن الحكم الداتي. لا نريد أي حكم داتي. المرتزقة في تندوف ليسوا مغاربة. القدافي المؤسس للكيان الوهمي البوليزاريو أتى بأطفال، نساء من مالي، النيجر، تشاد.. أرسل النساء في بعثات تكوين إبان الحكم الاشتراكي إلى كوبا، فنزويلا، كوتيملا .. واتين حاملات .. بالله عليكم هل مرتزقة مالي، التشاد، النيجر مغاربة؟ هل أبناء كوبا وفنزويلا مغاربة؟ ليتصرف جنرالات الجزائر في حريرتهم
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7
12 - الملاحظ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:53
يجب عدم التباهي بكون المغرب اول دولة اعترفت باستقلال امريكا , من كان يستعمر امريكا هم مجرمو اوروبا و هم اللذين ما زالوا يحكمون امريكا لحد الان , بعد ابادة الشعب الاصلي لامريكا و هم الهنود الحمر , ادن الشعب المغربي يعتبر اعتراف االمغرب باستقلال امريكا وصمة عار و كدلك التطبيع فهو وصمة عار الحقت بالشعب المغربي لان الصهاينة يبيدون يوميا الشعب الفلسطيني و التطبيع تشجيع لهم على ذلك , ثم ما استغرب له هو قدوم هذا التطبيع بعد مدة قصيرة من طلب جينيرالات الجزائر تقوية الجبهة الداخلية فيقدم لهم بلدنا خدمة لرص الجبهة الداخلية , ادن التطبيع جاء لخدمة نظام الجينيرالات في الجزائر , دويلة الامارات استعمرتنا اقتصاديا و قريبا ستستعمرنا عسكريا ,بعد ان استعمرت وسائل اعلامنا و سلبتنا حقنا في التعبير عن ارائنا
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-14
13 - مواطن من المغرب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:54
لماذا سمحتم بمقايضة اعتراف رئيس زائل بأرض هي أصلا مغربية مقابل بيع القضية الفلسطينية. ماذا استفادت مصر والأردن اللذين سبقوكم بعقود إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني
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-9
14 - خنافس من تراب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:54
امريكا لم تدعم المغرب في الصحراء حتى صدر هذا الموقف:
عاجل | ترمب يعلن في تغريدة على تويتر موافقة #المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما .
والفاهم يفهم
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-5
15 - javel lacroix الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:58
طبّْع مع اسرائيل إذا بغيتي الصحراء . وإلا ...... هذا إبتزاز بالعلالي
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-10
16 - SLIM الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:58
ترامب انتهت ولايته ويريد انجاز وهو اصلا لم يغير شيئ بفتح قنصلية بالقدس المحتلة ،ولكن هل سيفتح المغرب قنصلية بالقدس المحتلة علما ان المغرب يترأس لجنة القدس ؟؟؟
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-4
17 - Yassine_el الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:59
لقد نام الذباب المخزني. ليس هناك شيئ إسمه تطبيع او تعاون هناك خيانة. والله لن ينصرنا الله بعد هذا لقوله " وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ"
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-9
18 - متابع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:10
وتابع قائلا: "وظف المغرب الجالية اليهودية ذات الأصل المغربي لخدمة القضية الفلسطينية؟؟ أيقصد أنه وظف الجالية اليهودية من أمثال : عمير بيرتز الذي كان وزيراً لالدفاع الصهيوني عندما أعلن الصهاينة الحرب على لبنان وغادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الصهيوني وبخور شالوم شيطريت أحد مؤسسي جمعية هتحيا الصهيونية ...إلخ
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-6
19 - مغربي امريكي وافتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:12
هناك جالية مغربية قوية بالولايات المتحدة الأمريكية قادرة علي الدفاع عن الملف المغربي بقوة و بإمكانها الاتصال بالسياسيين في مجلس الشيوخ والمستشارينِ

قسما عظما غير عطيونا الظو الأخضر وغادين تشوفونا علاش قادين
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2
20 - الملاحظ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:18
ما معنى ان يتم ربط اعتراف امريكا بمغربية الصحراء , بالتطبيع مع الكيان الصهيوني هل تقصدون بهدا تقديم خدمة لنظام الجزائر و تكسير الحراك و رص الجبهة الداخلية للجزائر , كان من المستحسن ان تعترف امريكا بمغربية الصحراء و بعد مرور شهر او لنقل قبل تسليم السلطة بيومين من طرف ترمب لسلفه نقوم بتطبيع العلاقات و نفعل ما نشاء , المهم ان لا يتم ربط الموضوعين , هل هي بلادة ,المغرب لها ابنائها الدين يفكرون في مصلحتها , فربط هدا بذاك يقدم خدمة مجانية لنظام العسكر فجل قنوات العسكر ركزت اليوم على عملية التطبيع دون ذكر اعتراف امريكا بمغربية الصحراء
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0
21 - متتبع من خريبكة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:19
خطوة كبيرة نحو وحدتنا الترابية و لا مجال بعد اليوم لمراوغات الجزاءر و صنيعتها للرضوخ الى الشرعية الدولية و القبول بمقترح الحكم الذاتي باعتباره مقترح واقعي و ينسجم مع توجه العالم نحو الاستقرار الإقليمي اما مسألة التطبيع لا أظن انها على الطاولة لأن الأمر يتعلق باعادة فتح قنوات التواصل بين مغاربة إسرائيل و بلدهم الام و كذلك تشجيع السياحة و التبادل التجاري، و في الختام اقول ان مبادرة الحكم الذاتي هي صمام امان لامن و رخاء شعوب المنطقة و خصوصا ابناء الأقاليم الجنوبية
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1
22 - مصطفى من الرشيدية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:20
لا بارك الله في اتفاق هدفه دعم المغتصب الصهيوني. كمغربي أعبر عن دعمي للقضية الفلسطينية وسيادة فلسطين على كافة التراب الوطني وعدم وجود كيان اسمه إسرائيل. بل دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. والصحراء مغربية ولا حاجة لنا باعتراف أحد بذلك.
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-1
23 - علي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:25
عيب وعار ان تعترف المملكة الشريفة وتطبع مع الكيان الصهيوني صاحب مجازر صبرا وشاتيلا وجنين ووو.اصبحنا نشك ان الصحراء لنا .اذ نطلبها مقابل تطبيع مخزي ومذل .لا حول ولا قوة الا بالله.
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0
24 - مول الحوت الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:26
انها من علامات الساعة أعتقد. كل المبادىء تغيرت و اصبح الحق باطلا و الباطل حق.
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