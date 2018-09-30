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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | جهات | نيران "المنزل اللغز" تحير ساكنة دوار بإملشيل

نيران "المنزل اللغز" تحير ساكنة دوار بإملشيل

نيران "المنزل اللغز" تحير ساكنة دوار بإملشيل
ياسين أوشن
الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:04

من الصعوبة بمكان على عقل إنسان أن يتقبل اشتعال النيران في منزل في منطقة إملشيل بإقليم ميدلت دون أي سبب كان منذ 3 أشهر تقريبا، مخلفة وراءها هلعا في نفوس الأسرة كاملة، وأضرارا مادية جعلتها تعاني جراء الوضع الذي وجدت نفسها فيه.

وفي هذا الإطار، تناقل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فيديو لشباب المنطقة وهم يتحدثون عن "المنزل اللغز" الذي حير ساكنة إملشيل قاطبة، متسائلين عن أسباب تلك النيران التي تباغت صاحب المنزل من حين إلى آخر، مطالبين بتدخل السلطات أملا في إنقاذ الأسرة من التشرد الذي يحوم حولهم، محملين الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.

وأضاف النشطاء أنهم لم يثقوا بداية في قصة النيران الفجائية، لكنهم قطعوا الشك باليقين لما شبت النار أمام المنزل لحظات بعد التحاقهم برب الأسرة في زيارة تفقدية وتضامنية في الوقت ذاته، واقتنعوا أن هناك لغزا في المنزل المعني الذي يأوي الأبوين رفقة أبنائهم، مناشدين السلطات للتدخل الفوري، وإحضار كل من يمكنه حل اللغز الذي يقض مضجع الأسرة، سواء تعلق الأمر بالفقهاء أم بعلماء الاجتماع أم غيرهم..

علي أُوبنها، رب الأسرة، أكد في اتصال هاتفي مع "هسبريس" صبيحة الأحد، أنه يعاني منذ 3 أشهر من اشتعال النيران باستمرار، "حتى هذا الصباح الذي اتصلتم بنا فيه، اشتعلت النيران داخل المنزل، وتُنقل أشياء من مكان إلى آخر دون أن نتمكن من معرفة من ينقلها".

وأورد أبنها، وهو مياوم وأب لخمسة أبناء، في التصريح ذاته الذي خص به الجريدة، أن الجيران والأقارب تعبوا من مده يد المساعدة بشكل يومي، "لقد مل الناس من زيارتي وتقديم الدعم لي ولأبنائي، وهم معذورون، لأن الجميع هنا حالتهم الاجتماعية ضعيفة، وبالكاد يستطيعون توفير قوتهم اليومي لهم ولأبنائهم، نظرا إلى قلة فرص الشغل بالمنطقة".

وأضاف علي الذي يبلغ من العمر 41 سنة، أنه سبق لما يقارب 20 فقيها أن زاروا المنزل وقرؤوا ما تيسر من القرآن لكن دون جدوى، وأنه بات يخشى أنه إن رغب في الالتحاق بمنزل ما بالدوار، أن يرفض صاحبه خوفا على بنايته من ألسنة النيران، مؤكدا أنهم يقضون الليل رغم النيران في المنزل درءا للبرد.

ويطالب رب الأسرة المسؤولين بالتدخل الفوري والعاجل، لإنقاذه وأسرته من التشرد والعراء، لأن إملشيل منطقة جبلية وتعرف تساقطات ثلجية كثيرة ستضاعف من محنة الأسرة بفصل الشتاء في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - hicham الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:11
النقمة قد تكون نعمة، ربما المنزل يطفو فوق بحيرة من الغاز الطبيعي تحت جوف الأرض
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74
2 - سوسي حر. الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:12
هدا من افعال السحر..يسلط جني او مجموعة من الجن على المنزل..لا شعال النيران او نقل محتويات المنزل و العبث فيه و اخافة ساكنيه لا جبارهم على المغادرة...يجب البحث عن فقيه لابطال هدا السحر..
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23
3 - مواطن الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:38
اللغز هو .. إلهاء الناس ، وتحويل انتباههم عن أمور أخرى أهم بكثيييير . هادي بحال هاداك اللي كان أوهم الآلاف بالكنز في الجبل ! ... لن تنفع هذه الخدع كلها !
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-13
4 - بشير الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:40
وهناك ايضا ظاهرة الرجم حيث تمت معاينة منزل كان يرشق بالحجارة كل ليلة بعد المغرب ولكن ما ان تليت آيات من القرآن الكريم حتى كف ذلك الرجم العنيف بالحجارة .وبالنسبة لهذا المنزل الذي تشتعل فيه النار ويتحرك الأثاث لوحده فانه بالتاكيد من عمل الجن ولن يستمر الى الابد باذن الله.
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20
5 - ملاحظ الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:56
هذا الامر له تفسيرات محتملة : الأول أن هناك سحرا وشياطين مسلطين على هذه العائلة ولن ينفك الا بإخراج السحر وابطاله او بالمداومة على الرقية مدة طويلة, والثاني أن هناك عينا وحسدا شديدين اتبعا هذه العائلة ولن ينفك الا باغتسال العائن أو المداومة على الرقية، والثالث والأخير أن أحد أفراد العائلة ظلم بعض من قبيلة هؤلاء الجن إما بقتل أو أذى أو غير ذلك وهنا يصعب الحل ( والله اعلم )
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-1
6 - lolo الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:58
شاهدت نفس الحالة في مصر كيقول الجن مع العلم الن ما خطى حتى مكان شيء غير مفهوم
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-4
7 - merci الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:00
قد يكون في المكان بترول او غاز طبيعي اغناك الله ياأخي
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8
8 - محمد الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:00
هده الضاهرة تسمى عند الفقهاء بالرجم وهي لا تحدث إلا ادا اقترف شخص ما دنب أو ظلم في أحد الفقهاء اللدين يتقنون مثل هذا الفعل كعقاب لخصومهم وسبق لي أن عاينت مثل هذه الحالة في منطقة شتوكة ايت باها ولم يسلم منها المستهدف إلا بعد أن قدم اعتدارا لفقيه تسبب له في فقدان عمله بالدوار
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-4
9 - مغربي الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:01
اسالو الملاحدۃ اصحاب الصدف الذين ينكرون وجود الجن
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6
10 - abd allah الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:01
في زمن القرن 21ما زال الناس يزمرون بالخزعبلات التي هي واحدة من اسباب تخلفنا وجهلنا .لا حول ولا قوة الا بالله . الناس تطلب العلم وهؤلاء القوم يطلبون فك الخزعبلات .بالله عليكم وذاك المتحدث يريد الاستغاتة بالفقهاء الذين هم في الاساس كومة من المؤمنين بالخرافات او بالاحرى يسترزقون منها . لا اريد الدخول في التفاصيل .... هي محاولة عقيمة لاعادتنا لما يسمى بالامور التي اكل عليها الدهر وشرب . مكاينش شي جن اصعب من الانس . اللي بغا يفهم يفهم اللي مبغاش لهلا . امة العلوم اصبحت تنادي بالجهل والخرافة . وا فيقوا الله ينور البصاءر
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-2
11 - كاتب التعليق الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:04
اودييي الله اهدييكوم راه ماكاين شي جن قد بنااادم. هييي الله ارد بهاد المغرب و صافي...
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-2
12 - ناطق الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:04
هذا الجن المجنون لم يجد مكانا ياويه غير هذا البيت البءيس. !!!! انهم حقا اناس تعساء . اعماهم الجهل و الفقر و تصديق من يدعون الدين و ما هم الا مشعوذون من ادنى الدرجات . فلا نار و لا هم يحزنون.
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3
13 - أسامة الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:05
هههه هنيئاً له، إنه يعيش فوق بئر بترول أو حقل من الغاز الطبيعي ربما الميثان، نرجو أن لا يكون بركان نائم و بدأ يستيقظ، المهم أن لا نحوِّلها إلى ظاهرة غيبية وراءها الجن و العفاريت و الخزعبلات، نحن المغاربة نعشق مثل هاته المواضيع.
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5
14 - tech. spécialiste الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:06
هذا البيت من تحته البترول والغاز
سيصبح هذا الرجل من كبار الاغنياء ان عرف كيف يتصرف
car le moindre fortement cré l.incendie
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0
15 - رضى الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:06
عندما لاتفهمون شيء تنسبونه للجن او السحر
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1
16 - عاقل الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:06
كذب وهراء وتخاريف. لنذهب معك الي ابعد من هذا . ماهو معدل اشتعال النيران في المنزل ؟ وهل المنزل يحرق وانتم نائمون ثم تستيقظون لتطفئوا النيران ؟ قال ليك لم نكن نصدق حتى حضرت الكاميرا وعاينت الامر ، الفيديو موجود على اليوتيوب و نتحدى ان تكون لقطة واحدة تم تصويرها والنيران مشتعلة مسبقا ... ثم الستم كباقي البشر تختنقون ليلا ؟ بعض المساكين قال ليك جنون . عفاكوم بغينا هاد الجنون يشعلوا العافية فمفاعلات النووي ديال امريكااا ...
كفى استهتارا بالعقول وتحويل انظار الراي العام عن القضايا الرئيسية . نحن نحيي رب الاسرة على ذكائه وجلب المساعدات اليه بهذه الطريقة ولكن نقول له حبل الكذب قصير واي كاميرا صغيرة ستثبت كذبك وتضليلك للراي العام
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1
17 - fatyاسبانيا الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:08
انها خرافات نحن في قرن الواحد والعشرين والناس كيتيقو في هد الخرفات هد الشيئ لا يدخل العقل والي كانت النار كتشعل فهناك بئر من البيترول او الغاز ويجيب التحقيق في هده القضية علئ ما اضن انها مفبركة .
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2
18 - Houssam الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:08
دابا انا بغيت في نفهم، علاش ديك: نحمل الدولة المسؤولية.؟؟؟؟ ؟؟انا لا ادافع عن أجهزة الدولة، حتى انا طااااالعين لي فراسي، ولكن بنادم يكون واقعي فالطلبات ديالو
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8
19 - الروسي الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:11
ماشي بعيد هاد دار تحتها اما غاز طبيعي اما بترول شي لعيبة بحال هاكا اما الجن مستبعد يشعلو النار على مرئئ الناس وفي واضحة النهار
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5
20 - حسين عمري الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:13
سدا للباب امام الدجالين وجحافل النصابة والمتاجرين بالدين والفرآن الكريم .و"علماء الجن "هناك مجلس علمي بميدلت ،على رأسه عالم جلبل من علماؤ المغرب مشهود له بالكفاءة ومحاربة الخرافة الى جانبه أعضاء من ذوي ألاختصاص وهناك أساتذة باحثون بجامعة الراشيدية التي لا تبعد كثير عن املشيل..حتى لا يقع المعني بالامر ضحية الدجالين..والله يفرج..
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5
21 - بشير الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:30
ردا على بعض الإخوة المعلقين وخاصة Abd allah الذين يعتبرون احتمال تدخل الجن في هذه الظاهرة الغربية عبارة عن خزعبلات وتخلف .هل هم يعتبرون ان عالم الجن منفصل عن عالم الانس ام يعتبرون الجن غير موجود اصلا .اذا كان يعتبرون الجن غير موجود فهذه المخلوقات ذكرت في القرآن الكريم حتى ان سورة سميت سورة الجن ذكرت حقائق تخص هذه المخلوقات التي ترى الانسان وتسمعه وتعيش معه ولكن في بعدdimention خاص بها اما الانسان فلا يستطيع رؤتها لانها خارج طيف الابصار عند الانسان
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22 - Abdo الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:31
انه سحر التراجيم القوي المستنبط من شمس المعارف الكبرى او الموتى العزيف
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