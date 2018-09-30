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كُتّاب وآراء
نيران "المنزل اللغز" تحير ساكنة دوار بإملشيل
من الصعوبة بمكان على عقل إنسان أن يتقبل اشتعال النيران في منزل في منطقة إملشيل بإقليم ميدلت دون أي سبب كان منذ 3 أشهر تقريبا، مخلفة وراءها هلعا في نفوس الأسرة كاملة، وأضرارا مادية جعلتها تعاني جراء الوضع الذي وجدت نفسها فيه.
وفي هذا الإطار، تناقل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فيديو لشباب المنطقة وهم يتحدثون عن "المنزل اللغز" الذي حير ساكنة إملشيل قاطبة، متسائلين عن أسباب تلك النيران التي تباغت صاحب المنزل من حين إلى آخر، مطالبين بتدخل السلطات أملا في إنقاذ الأسرة من التشرد الذي يحوم حولهم، محملين الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
وأضاف النشطاء أنهم لم يثقوا بداية في قصة النيران الفجائية، لكنهم قطعوا الشك باليقين لما شبت النار أمام المنزل لحظات بعد التحاقهم برب الأسرة في زيارة تفقدية وتضامنية في الوقت ذاته، واقتنعوا أن هناك لغزا في المنزل المعني الذي يأوي الأبوين رفقة أبنائهم، مناشدين السلطات للتدخل الفوري، وإحضار كل من يمكنه حل اللغز الذي يقض مضجع الأسرة، سواء تعلق الأمر بالفقهاء أم بعلماء الاجتماع أم غيرهم..
علي أُوبنها، رب الأسرة، أكد في اتصال هاتفي مع "هسبريس" صبيحة الأحد، أنه يعاني منذ 3 أشهر من اشتعال النيران باستمرار، "حتى هذا الصباح الذي اتصلتم بنا فيه، اشتعلت النيران داخل المنزل، وتُنقل أشياء من مكان إلى آخر دون أن نتمكن من معرفة من ينقلها".
وأورد أبنها، وهو مياوم وأب لخمسة أبناء، في التصريح ذاته الذي خص به الجريدة، أن الجيران والأقارب تعبوا من مده يد المساعدة بشكل يومي، "لقد مل الناس من زيارتي وتقديم الدعم لي ولأبنائي، وهم معذورون، لأن الجميع هنا حالتهم الاجتماعية ضعيفة، وبالكاد يستطيعون توفير قوتهم اليومي لهم ولأبنائهم، نظرا إلى قلة فرص الشغل بالمنطقة".
وأضاف علي الذي يبلغ من العمر 41 سنة، أنه سبق لما يقارب 20 فقيها أن زاروا المنزل وقرؤوا ما تيسر من القرآن لكن دون جدوى، وأنه بات يخشى أنه إن رغب في الالتحاق بمنزل ما بالدوار، أن يرفض صاحبه خوفا على بنايته من ألسنة النيران، مؤكدا أنهم يقضون الليل رغم النيران في المنزل درءا للبرد.
ويطالب رب الأسرة المسؤولين بالتدخل الفوري والعاجل، لإنقاذه وأسرته من التشرد والعراء، لأن إملشيل منطقة جبلية وتعرف تساقطات ثلجية كثيرة ستضاعف من محنة الأسرة بفصل الشتاء في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
سيصبح هذا الرجل من كبار الاغنياء ان عرف كيف يتصرف
car le moindre fortement cré l.incendie
كفى استهتارا بالعقول وتحويل انظار الراي العام عن القضايا الرئيسية . نحن نحيي رب الاسرة على ذكائه وجلب المساعدات اليه بهذه الطريقة ولكن نقول له حبل الكذب قصير واي كاميرا صغيرة ستثبت كذبك وتضليلك للراي العام