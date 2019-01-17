تسجيل هزة أرضية بقوّة 3,7 درجات في الريف

هسبريس ـ و.م.ع

أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أنه تم، اليوم الخميس، تسجيل هزة أرضية بقوة 3,7 درجات على سلم ريشتر بإقليم الدريوش في منطقة الريف.

وأوضح المعهد، في بلاغ له، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة أمهاجر، سجلت على عمق 14 كيلومترا ،عند التقاء خط العرض 35.163 درجة شمالا وخط الطول 3.478 درجة غربا.