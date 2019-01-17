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الرئيسية | جهات | تسجيل هزة أرضية بقوّة 3,7 درجات في الريف

تسجيل هزة أرضية بقوّة 3,7 درجات في الريف

تسجيل هزة أرضية بقوّة 3,7 درجات في الريف
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 17 يناير 2019 - 11:05

أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أنه تم، اليوم الخميس، تسجيل هزة أرضية بقوة 3,7 درجات على سلم ريشتر بإقليم الدريوش في منطقة الريف.

وأوضح المعهد، في بلاغ له، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة أمهاجر، سجلت على عمق 14 كيلومترا ،عند التقاء خط العرض 35.163 درجة شمالا وخط الطول 3.478 درجة غربا.

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1 - azzouz taounate الخميس 17 يناير 2019 - 11:46
سلم يا رب سلم ...نعم إخواني إن زلزلة الساعة شيء عظيم ..اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير نسأل الله أن يجنبنا سوء النظر وسوء المنقلب
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