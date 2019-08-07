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كُتّاب وآراء
مركز استقبال يعزز البنية التحتية بمدينة وزان
ستتعزز البنية التحتية لمدينة وزان قريبا بإنشاء مركز للاستقبال، إذ أثمر ترافع جماعة وزان والمندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة مع المصالح المركزية عن خروج مشروع مركز الاستقبال إلى حيز الوجود في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجماعة الترابية لدار الضمانة.
وتقدر التكلفة المالية للمشروع بحوالي 450 مليون سنتيم، تساهم الوزارة الوصية في شطره الأول بـ400 مليون سنيتم، بينما تساهم الجماعة الترابية بـ50 مليون سنتيم إضافة إلى توفير الوعاء العقاري.
وسيمكن هذا المشروع، الذي سيشيد بالقرب من تجزئة المنظر الجميل، من احتضان الأنشطة الرياضية والثقافية والمهرجانات والمواسم التجارية والفلاحية، التي تعرف بالموروث الحضاري وبالمنتوجات المحلية للمدينة والإقليم.
ويراهن مسؤولو دار الضمانة على هذه المنشأة للتخفيف من مشكل إيواء الضيوف وزوار المدينة الجبلية، على اعتبار أنه يمثل تحديا حقيقيا للجهات المنظمة عند أية محطة أو تظاهرة فنية أو ثقافية أو فكرية.