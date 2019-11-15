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الرئيسية | جهات | لأول مرة .. تذكرة واحدة للنقل تربط بين الحافلة و"الطرام" بالرباط

لأول مرة .. تذكرة واحدة للنقل تربط بين الحافلة و"الطرام" بالرباط

لأول مرة .. تذكرة واحدة للنقل تربط بين الحافلة و"الطرام" بالرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:00

من المنتظر أن تعمل شركة "الطرامواي" الرباط وسلا وحافلات "ألزا سيتي بيس" للنقل الحضري بعاصمة المملكة على إطلاق تذكرة تمكن صاحبها من التنقل عبر الوسيلتين معاً، وهي تجربة أولى من نوعها في المغرب.

وقال بلاغ شركة "الطرامواي" الرباط وسلا، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، إن العرض الجديد لخدمة النقل متعدد الوسائط "ترام بيس" ستبدأ اعتباراً من يوم غد السبت 16 نونبر، بحيث سيكون ثمن التذكرة في حدود 8 دراهم.

وذكر البلاغ أن هذه الخدمة تأتي في إطار "تعزيز ثقافة جديدة للتنقل الحضري وتشجيع التدابير العملية والنفعية، التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل معيشهم اليومي".

وتتوخى هذه الخدمة الجديدة للنقل الحضري، حسب المسؤولين، "الرفع من استدامة هذا النوع من النقل، تحت إشراف ولاية الرباط سلا القنيطرة ومؤسسة العاصمة للتعاون بين الجماعات التي تضم مختلف المجالس الجماعية للرباط وسلا والقنيطرة".

وتهدف هذه الخدمة التكميلية، الأولى من نوعها في المغرب، وفق الشركة، إلى "تحسين خدمة النقل الحضري العمومي في الرباط سلا تمارة. وستتيح هذه الخدمة للمستخدمين الاستفادة من رحلة بواسطة الطرامواي والحافلة بتذكرة ''ترام بيس'' واحدة فقط مقابل 8 دراهم عوض 11 درهما".

ويتعلق الربط في هذا العرض بين وسيلتي النقل بشبكة "الطرامواي" بأكملها وبخط الحافلات الجديد تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض، وسيربط هذا الأخير بين حي الوفاق بتمارة ومحطة الرباط أكدال مروراً بحي الرياض في الرباط.

وستكون نقطة المواصلة بين الوسيلتين على مستوى محطة "الطرامواي" النهائية بالحي الجامعي بالعرفان. كما سيتم الربط بين الوسيلتين في الاتجاه الآخر على مستوى محطة ابن سينا، مع وجود مواصلة من محطة القطار فائق السرعة إلى محطة أكدال.

وستكون تذكرة "الترام بس" متوفرة في جميع نقاط البيع التابعة لشبكة "الطرامواي" وكذلك عند الوكلاء المعتمدين، ويجب تأشيرها عند كل صعود لـ"الطرامواي" وللحافلة، وتبقى صالحة لرحلة واحدة فقط خلال ساعتين في اتجاه واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Contrex الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:18
متى سنصل إلى ما وصل إليه الأوروبيون وجل الناس سافروا إلى أوروبا،بحيث تقوم بتعبئة بطاقة التنقل لشهر أو أسبوع على أي وتتنقل بواسطتها في الجهة بأكملها ما بين الحافلة و الطرام و مترو الأنفاق أي أكثر من أربعة أصناف من وسائل النقل.
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2 - مهاجر الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:18
هذا العرض معمول به في اوربا ويشمل كذلك القطار.
مغربنا يسير في نفس التطورات العالمية. المزيد إنشاء الله من التطور. من اجل التغلب على البطالة.
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3 - جمال من ألمانيا الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:20
على السلامة. هاد النضام معمول بيه فأوروبا قرن هادا وكيشجع الناس على اقتناء التذاكر. وتفادي صحاب الطاكسيات مصاصي الدماء, غادي نشوفو واش غادي يولي حقيقة ولا الطمع هو لي غادي يغلب
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4 - oumnia الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:22
هده مبادرة طيبة تمكننا من ربح الكتير من القوة بالإضافة إلى التنقل باريحية تامة
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5 - محمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:30
لكن اين هذه الحافلة !!!!! وهل المغرب يتوفر على حافلات في المستوى!!!! زاءد هل لنا نحن في المغرب لنا من ناس يحافضون على حافلاتهم دون تخريبها و تهشيمها و تكسيرها !!!!!!!
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6 - بوقنبة الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:37
هكذا ستفتتح اول صفحة في مسلسل نهاية جشع الطاكسيات الذين عاتوا في" الشونطاج "عتوا . بهذا الانجاز المحمود الذي نتمنى أن يعمم على سائر التراب الوطني سيتفيد الطلبة والغلبة والعمال من خدمة طالما ناشدتها ساكنة الرباط وسلا وتمارة...نحيي مثل هكذا انجازات على بساطتها تدخل السرور لمن انهكته المواصلات...
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7 - الفيلسوف الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:41
دائما تحسيين الخدمات يكون ورائها أناس يعملون ما بسوعهم في الخفاء من أجل رفاهية المواطنين...
سوف يساعد هذا ليس فقط على تسهيل التنقل بين المدن الثلاث بل وكذالك على رفع الإنتاجية... كيف ذالك ؟ المئات من الموظفين يوميا يتنقلون بين سلا و تمارة ويستغرقون اكثر من ساعتين من أجل الوصول إلى مقرات عملهم وهم متعبين و بالتالي تنخفظ انتاجيتهم..
ارايتم كيف أن التفكير في رفاهية المواطنين يساعد على تحسين الخدمات و رفع الإنتاجية؟!!
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