تفقد وإطلاق عدد من المشاريع التنموية ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

قام خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، مدى ثلاثة أيام، بتدشين وتفقد وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية، بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، بجماعات القصيبة، تاكزيرت، فم العنصر، تانوغة، سمكت، كطاية، أولاد مبارك، وبمدينة بني ملال عاصمة الجهة، بقيمة إجمالية تقدر بـحوالي 98 مليون درهم.

وأعطى المسؤول ذاته، في إطار التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وفك العزلة عن المناطق الجبلية، انطلاقة أشغال بناء الشطر الثاني من الطريق الرابط بين فم العنصر وأربعاء نوقبلي على طول 34,5 كلم، بغلاف مالي قدر بـحوالي 21 مليون درهم، كما أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية مقطع الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين ملتقى الطريق الإقليمية 3208 والمنتجع السياحي تاغبالوت، بتكلفة مالية بلغت 16,5 مليون درهم.

وبجماعة تانوغة أعطى والي الجهة انطلاقة أشغال تمديد شبكة الماء الصالح للشرب، بتكلفة مالية قدرت بحوالي 5 ملايين درهم، وتدشين ملعب رياضي للقرب، تطلب إنجازه حوالي 600 ألف درهم، بتمويل من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ولتعزيز البنية التحتية الطرقية وفك العزلة عن المناطق القروية بالإقليم، أعطى الهبيل والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3206، بتكلفة وصلت ما يناهز 12,5 مليون درهم، بجماعة سمكت، كما أعطى بجماعة كطاية انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 08 والطريق الإقليمية رقم 3204 بتكلفة قدرت بـ 19,5 مليون درهم.

وبجماعة أولاد مبارك قام الوالي بإعطاء انطلاقة الأشغال لتقوية الطريق الإقليمية رقم 3111، بتكلفة مالية قدرت بحولي 5,5 ملايين درهم، وإعطاء انطلاقة أشغال بناء مدخل الطريق الوطنية رقم 08 على مستوى القطب الفلاحي بتكلفة مالية ناهزت 4,5 ملايين درهم.

ولضمان تزويد مدينة بني ملال بالماء الصالح للشرب، قام خطيب الهبيل والوفد المرافق له بإعطاء انطلاقة أشغال بناء خزان مائي نصف تحت أرضي سعته 3000م3 بجماعة بني ملال، قدرت تكلفة إنجازه بـ 6 ملايين درهم.

وبجماعة تاكزيرت، قام والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال بتدشين وحدة لتثمين وإنتاج زيت الزيتون بغلاف مالي قدر بحوالي 6 ملاين درهم.