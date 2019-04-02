شركة منجمية توضح بشأن تشغيل "معمل تنسرفت"

حميد رزقي من أزيلال

أوضح مسؤول عن شركة "كابورال كوبر بروديكسيون" أن معمل شركة جبل عوام كان منذ السبعينيات على أرض دوار تنسرفت بجماعة أسكسي بقيادة واويزغت بأزيلال، ما يعني أن تلك الأرض لم تكن عارية منذ الفترة ذاتها، كما جاء في تصريحات مواطنين بالدوار.

وقال المسؤول ذاته إنه بعد إفلاس شركة أجنبية، تمّ شراء الأسهم منها سنة 2001 عن طريق المزاد العلني ووفق الشروط والضوابط القانونية، وقد تم تحرير محضر تفويت للأراضي والمعمل على حد سواء، حيث كانت مساحة الأراضي التي عليها المعمل تُقدر بـ50 هكتار، فيما تبلغ مساحة الأرض التي بها المعدن حوالي 10 هكتارات.

وأوضح المتحدث أن النزاع حول الأرض والمعمل المذكورين كان قائما منذ 2012، وقد انتهى بصدور حكم نهائي بشأنه يُلزم المكتري بأداء الواجب، ويقضي بطرد المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المعمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ما يفيد، بحسبه، بأن موضوع النزاع القائم حول المعمل والأرض المذكورين قد تم حسمهما نهائيا من خلال حكم استئنافي نهائي صدر بتاريخ 02-04-2019 .

وأكد المسؤول ذاته أن معمل تنسرفت لإنتاج النحاس ستتم إعادة تشغيله في المستقبل القريب، وسيفتح أبوابه للساكنة المحلية، تفعيلا للبعد الاجتماعي للشركة ودعما لمسلسل التنمية المحلية.

وجاء توضيح مسؤول شركة "كابورال كوبر بروديكسيون" على إثر مقال نشرته هسبريس، تحت عنوان "محتجون بنواحي أزيلال يطالبون بإعادة تشغيل معمل"، أبرز فيه مواطنون من تنسرفت أن معمل النحاس سبق وأن اشتغل من 1968 إلى 1978 وتوقف لسنوات قبل أن يستعيد نشاطه خلال سنة 2011، بعدما دخلت شركة صينية إلى الدوار ووجدت الأرض خالية ولا يوجد بها أي مصنع أو أي منشأة صناعية.

يذكر أن هؤلاء المواطنين أنفسهم كانوا قد نظموا مسيرة نحو عمالة أزيلال للمطالبة بإعادة فتح معمل النحاس بالدوار، ولدعوة الجهات المعنية إلى التدخل لإيجاد حل للأسباب التي كانت وما تزال وراء توقف الأشغال به، بعد فترة قصيرة من استئناف نشاطه من طرف شركة أجنبية سنة 2011.