جمعية بمدينة شفشاون تكرم أطرا محالة على التقاعد

هسبريس من شفشاون

في أجواء تجسّد ثقافة الاعتراف والوفاء والتقدير، نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر وعمال ومتقاعدي جماعة شفشاون، حفلا تكريمياً بهيجاً على شرف الأطر التي أحيلت على التقاعد برسم سنة 2019.

الحفل الذي نُظم ببهو مركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة، حضره عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس جماعة شفشاون ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وباشا المدينة، فضلا عن عائلات المحتفى بهم والعديد من الأطر والعمال وأعضاء الجماعة والضيوف.

وقال أحمد الخمليشي، الكاتب العام للجمعية المُنظمة للحفل، إن "هذا التكريم يجعلنا نقف في لحظة وفاء وعرفان وإجلال للأطر الجماعية التي أحيلت على التقاعد، والاعتراف بما قدمته من مجهودات إيجابية طيلة سنوات من العمل الجاد والمتفاني في خدمة جماعة المدينة وقضايا ساكنتها".

وأضاف الخمليشي أن "هذا الفعل الاجتماعي التآزري والتكريمي النبيل، اقترحنا فيه أن يكون عبارة عن تذكرة سفر تُسلم للمعنيين من الأطر المتقاعدة لأداء مناسك العمرة ذهابا وإيابا وعددهم ثمانية أشخاص، في خطوة تروم تفعيل البعد الإنساني النبيل في تجلياته وفي مقاصده، وأيضاً لإعطاء الفرصة للأطر من أجل زيارة الديار المقدسة وأداء مناسكهم في أجواء من الفيض الروحاني والأفضال الربّانية".

وعرف الحفل كذلك، في خطوة رمزية وأخوية، تكريم الطبيب إسماعيل كوكب راجي، والطبيب زكرياء الطيب، نظرا للخدمات الطبية التي يقدمانها لمنخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية.

وبالموازاة مع ذلك، تم تقديم وصلات موسيقية من أداء فرقة النجوم برئاسة الفنان عبد الواحد أشطوط، إلى جانب الفنان عبد السلام البوقمحي.