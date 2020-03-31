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كُتّاب وآراء
شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
قالت الدكتورة شفيقة غزوي، مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، إن 4 حالات كانت تتابع العلاج بمستشفى سيدي سعيد بمكناس تماثلت للشفاء التام.
وأوضحت متحدثة هسبريس أن المتعافين سيغادرون، الثلاثاء، المستشفى المذكور للعودة إلى أحضان عائلاتهم.
يذكر أن مدينة مكناس تأتي، بحسب الأرقام المعلن عنها حتى الآن، على رأس قامة أقاليم ومدن جهة فاس مكناس من حيث مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بـ49 حالة مؤكدة، وعزت وزارة الصحة هذا الارتفاع في نسبة الإصابة إلى مشاركة عدد من الأشخاص من المدينة في رحلة سياحية جماعية إلى دولة عربية (مصر).
وتتبع مدينة مكناس من حيث مجموع الإصابات على صعيد جهة فاس مكناس مدينة فاس بـ 28 إصابة، ثم إقليما تازة وإفران بـ6 حالات لكل منهما، وإقليم صفرو بحالة واحدة، بينما لم تسجل، لحد الآن، أية حالة إصابة بباقي أقاليم الجهة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الحمد لله والشكر لله في كل وقت وحين
خاص يبداو يديرو الكشف المبكر وزيادة عدد الكشوفات باش متكونش الحالات إصاباتها متأخرة وصعبة..
حيت مللي مللي كيتاصلو الناس وكيتكلمو على الأعراض راه كتكون الحالة دخلات المرحلة الحرجة فالعلاج.. ماشي بحال الى كشفنا الحالات واخا ماباينش الاعراض.
صحيح الارقام غادي ترتفع بزاف ولكن باش يتحاصر المرض..
هاد الطريقة باش غاديين بيها دابا غادي يموتو الحالات بزاف وغادي يبقاو ديما حالات اصابة مدرقين وكيعاديو الناس.
الله يحفظنا جميع.
le virus pour se reproduire a besoin de (spike protein) en première étape, et des ribosomes en seconde étape.
si on trouve le moyen de déstabiliser l'une des deux étapes on peut stopper la reproduction du virus par la cellule et aussi la propagation...
Ce moyen existe c'est le courant électrique.
On sait bien que le courant selon l'intensité permet la tétanisation la paralysie la fibrillation...
si vous mettez un corps humain infecté par le virus sous tension électrique sous forme d'impulsion, vous allez surement trouver une tension X et une fréquence Y qui permettent de déstabiliser ou d'arrêter les ribosomes ou même de détruire la protéine (spike protein)....sans mettre en danger le passion.
je vous suggère d'utiliser un stimulateur de muscles ou toute appareil génératrice de courant a faible tension et commencer a faire des tests sur des passions infectés vous y trouverez surement la solution rapidement.
Mes salutations les plus sincères.