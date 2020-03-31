شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

قالت الدكتورة شفيقة غزوي، مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، إن 4 حالات كانت تتابع العلاج بمستشفى سيدي سعيد بمكناس تماثلت للشفاء التام.

وأوضحت متحدثة هسبريس أن المتعافين سيغادرون، الثلاثاء، المستشفى المذكور للعودة إلى أحضان عائلاتهم.

يذكر أن مدينة مكناس تأتي، بحسب الأرقام المعلن عنها حتى الآن، على رأس قامة أقاليم ومدن جهة فاس مكناس من حيث مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بـ49 حالة مؤكدة، وعزت وزارة الصحة هذا الارتفاع في نسبة الإصابة إلى مشاركة عدد من الأشخاص من المدينة في رحلة سياحية جماعية إلى دولة عربية (مصر).

وتتبع مدينة مكناس من حيث مجموع الإصابات على صعيد جهة فاس مكناس مدينة فاس بـ 28 إصابة، ثم إقليما تازة وإفران بـ6 حالات لكل منهما، وإقليم صفرو بحالة واحدة، بينما لم تسجل، لحد الآن، أية حالة إصابة بباقي أقاليم الجهة.