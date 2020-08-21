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الرئيسية | جهات | وحدات القوات المسلحة الملكية تنتشر في بني ملال

وحدات القوات المسلحة الملكية تنتشر في بني ملال

وحدات القوات المسلحة الملكية تنتشر في بني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الجمعة 21 غشت 2020 - 14:25

تدخلت، صباح الجمعة، وحدات من الجيش لمساعدة السلطات العمومية ببني ملال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من "كوفيد 19"، خاصة ببعض الأحياء التي جرى تطويقها بعدما عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين.

وذكرت مصادر هسبريس أن تدخل الجيش جاء بعد اتّساعِ رقعة "الفيروس" وانتشارهِ في شرايين عدد من أحياء المدينة، بعدما لم تجد إجراءات السلطة المحلية نفعا مع العشرات من المواطنين الذين لم يدركوا بعد خطورة الوضع؛ ما قد يزيد من الحصيلة التراكمية للوباء التي أضحت مقلقة بالجهة.

ووفق ما أوردته المصادر ذاتها، فإن تدخل وحدات الجيش تندرج في إطار الجهود المبذولة لتنزيل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع العمل على تطبيق إرشادات وزارتي الدّاخلية والصّحة، خاصة فيما يتعلق بالتّباعد الاجتماعي ووضع الكمّامات في المناطق والأحياء المكتظّة بالسّكان والتي جرى عزلها من طرف السلطات الحكومية جراء تزايد عدد حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الحكومية قد قررت إغلاق المنافذ المؤدية نحو 6 أحياء بالمدينة، ابتداء من اليوم الجمعة، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية والمراكز التجارية الكبرى مع الساعة الثامنة مساء، مع إغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال، وإغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية على الساعة السادسة مساء، كما قررت فرض رخص التنقل الاستثنائية لمغادرة أو دخول المدينة.

ويشار أن جهة بني ملال خنيفرة سجلت، إلى حدود السادسة من أمس الخميس، 15 حالة وفاة، وما يزيد عن 1760 إصابة مؤكدة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 1089 حالة، واجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 78095 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - intidam Hassan الجمعة 21 غشت 2020 - 14:35
إن شاء الله العقبة لمراكش لان الشوارع مليانة ومزدحمة كأن شيء لم يكن / مابغاوش إحشمو
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2 - عقلاني الجمعة 21 غشت 2020 - 14:38
شي تدخلات مرحبا، لا غير غايتساراو ماكان لاش
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23
3 - karim الجمعة 21 غشت 2020 - 14:38
C’est bizarre ces mouvements des troupes militaires la question c’est est ce que. Pour le cerner le corona ou pour calmer des futur s trouble s sociaux prévenu vue la crise économique
L’avenir nous dira
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3
4 - Abdelhak الجمعة 21 غشت 2020 - 14:38
كان على الحكومة أن تساعد نفسها وتحمي الشعب من هذه الكارثة بإلغاء عيد الأضحى. إنتهى الكلام. كل المغاربة كانوا ينتظرون هذا القرار إلا الحكومة العبقرية هي التي كانت ترى عكس ذلك. كما يقول المثل المغربي الي عقدها بيديه يفكها بسنيه.
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24
5 - khd الجمعة 21 غشت 2020 - 14:40
لمادا الصافات و الضوضاء. المهم هو أن تمر قوات الجيش إلى تطبيق القانون بحدافره واتمنى ان تبتعد السلطات المحلية ورجال السلطة والدرك عن المهمة. لأنهم فشلوا في تطبيق القانون واستعملوا لغة باك صاحبي. لهادا نطلب تدخل ق آت الجيش مباشرة في جميع المدن المغربية وشكرا
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7
6 - لا فائدة الجمعة 21 غشت 2020 - 14:42
نحب وطننا المغرب و المغرب لا يحبنا.
شعب رافض قرارات الحكومية. فاقد الثقة ف مسؤولين. لا يستوعب الأوامر. شعب صعيب شحال قد سلطات ؤ شرطة ؤ لعسكر إتابعوا ناس لا فائدة عندما لا تعلم مواطنين أخلاق الوطن.
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7 - احسن حل الجمعة 21 غشت 2020 - 14:43
بعض الأشخاص تستهترون من هذا الوباء اللعين و لا يلتزمون بالوقاية واحترام التباعد و وضع الكمامة هذآ هو الحل معهم
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8 - شرف 58 الجمعة 21 غشت 2020 - 14:43
بحال هادشي لي خاص هاذ النوع د البشر.اسيدي خدام ؟ سير الخدمة ديالك.عندك ماتقضي؟سير قضيه .ودير الكمامة ديالك.انا كايبان لي هاذ 2 حوايج لي غادي اجعلو بنادم اخرج من الدار.اما غير ذلك ،فهم السبب ف هادشي لي طرا لينا.ماكاين لا دولة ولا هم يحزنون.وفوق هادشي كولو عارفين بلي المنظومة الصحية عندنا غير على قد الحال.والتاليان وفرنسا لي هما دول عظمى راه جرى فيها هادشي لي كانعشوه في مراكش.وانتما دابا خرجتو كاتغوتو.ماتلومو الا روسكم.وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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9 - موغرابي الجمعة 21 غشت 2020 - 14:44
الله يحسن عوان اللي ساكن فبيت مع الجيران و الحرارة و ادراك ما الحرارة فبني ملال
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10 - محمد الجمعة 21 غشت 2020 - 14:50
الشعب في حاجة للتوعية والتتبع
الحيش اصلا لحماية الشعب
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11 - %%%% الجمعة 21 غشت 2020 - 14:51
moi je suis contre . c mon avis .je n est pas vous de pays en Europe le brazil même ni les usa .même le Pérou le plus touché n a pas fait ça . on est entre gens civilisé malgré la présence de qlq je m'en foutistes mais je crois que la première phase si elle a marché c pars que l état a pris en charge les besoins des familles maintenant c chaque un pour soit . voilà la cause...
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12 - mehdi Frankfurt الجمعة 21 غشت 2020 - 14:53
والله العظيم لو دولة اخري شافت عاد الحالة يضحكو علينا ها علاش كن كولو التعليم هو أساس المجتمع وأول اية قرآنية نزلت من عند الله عز وجل تبدأ باقرأ كون كانت الدولة دايرة الواجب ديالها يكفي أن تقول فالاخبار هناك حضر تجول ومن خالف سيعاقب. نتوما عارفين الشعب كداير دكشي لاش منزلين العسكر. ما بني على باطل فهو باطل.
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13 - ابن الشعب الجمعة 21 غشت 2020 - 14:54
بالله عليكم هل تواجد مدرعات الجيش بالاحياء هي من ستوقف زحف كورونا...مدرعات الوعي هي من يستلزم واقع البلاد حضورها وتواجدها داخل العقل المغربي...مدرعات الحكمة والسياسة الوقائية الإستباقية هي الكفيلة بالحد من تفشي الوباء...حكومة منسجمة ومتفقة على اللاتواصل كيف ستقود سفينة الصحة والتعليم والعدل....من دون وعي الشعب وحكمة وضمير المسؤولين لن نستطيع الوقوف امام الوباء ...الدعاء وحده لايكفي ..
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14 - موحا الجمعة 21 غشت 2020 - 14:57
كان بإمكاننا تجنب هذه الوضعية الكارثية التي وصلنا إليها. الدولة ارتكبت خطأ جسيما لا يغتفر حينما سمحت بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك و هي تعرف حق المعرفة عقلية المغاربة المتميزة بالجهل و التهور و العناد.
لا أريد أن أكون متشائما، لكن مع ما وصلنا إليه اليوم فمن الصعب السيطرة على الوضع كيفما كانت الإجراءات الوقائية التي ستفرضها الدولة إلا أن يشملنا الرحمان الرحيم بعنايته.
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