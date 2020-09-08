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مدرسة خاصة بمرتيل تجر أولياء تلاميذ إلى القضاء

مدرسة خاصة بمرتيل تجر أولياء تلاميذ إلى القضاء
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:03

رفعت مؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، دعوى قضائية ضد الآباء والأمهات لرفضهم أداء واجبات تمدرس أبنائهم كاملة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من الموسم الدراسي السابق؛ وهي الشهور التي تزامنت مع فترة الحجر الصحي.

وتفاجأ أولياء أمور التلاميذ بتوصلهم لاستدعاء من المحكمة عن طريق مفوض قضائي تطالبهم المؤسسة بأداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي وواجبات النقل خلال هذه الفترة وواجبات تمدرس تلاميذ مستويات التعليم الأولي، بعدما كانت قد أعفت الآباء والأمهات من هذه المستحقات وأعلنت عن ذلك على صفحاتها عبر بيانات وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول محمد الشقيري، عضو اللجنة الممثلة لتنسيقية آباء وأمهات المؤسسة الخصوصية المعنية.

واستغرب المتحدث ذاته مطالبة المؤسسة لبعض أولياء الأمور بأداء واجبات أشهر معينة سبق أن أدوا مستحقاتها سابقا ويتوفرون على توصيلات توثق ذلك، زد على ذلك أن من بين الآباء والأمهات من قام بتسوية وضعيته المالية وأدى المبالغ كاملة بعدما استدرجوا إلى التفاوض من طرف إدارة المؤسسة إلا أنهم فوجئوا بتوصلهم باستدعاء من طرف المحكمة تطالبهم بأداء الواجبات، على حد قوله.

وقال الشقيري لهسبريس إن المؤسسة الخصوصية امتنعت عن منح شواهد المغادرة لأبنائهم ونهج أسلوب التعنت والمماطلة؛ وهو ما اضطر الآباء والأمهات إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد الحصول على شواهد المغادرة حتى يتمكن أبناؤهم من التسجيل بمؤسسات تعليمية أخرى؛ وهو ما تأتى عن طريق المحكمة.

وعللت المحكمة حكمها بكون ربط تسليم شواهد المغادرة والنتائج السنوية بالنزاع الحاصل بين المؤسسة وأولياء التلاميذ حول أحقية المؤسسة المدعى عليها في استيفاء واجب التمدرس خلال فترة الحجر الصحي يحول دون تمكن المتمدرسين من الاستفادة من حقهم في التعليم المخول لهم بموجب المادة الـ31 من الدستور المغربي، وهو حق جدير بحماية قاضي المستعجلات.

واستنكر الشقيري وقوف الجهة الوصية على القطاع في شخص المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمضيق في موقف المتفرج، ولم تتدخل لإنصاف هؤلاء التلاميذ الذين سيحرمون من التسجيل في مؤسسات تعليمية أخرى وبالتالي حرمانهم من حق متابعة الدراسة المكفول دستوريا.

وأكد المصدر ذاته رفض المؤسسة التعليمية المعنية خفض واجبات تمدرس أبنائهم خلال شهور الحجر الصحي بعدما تقدموا بمقترح وسطي يراعي مصلحة الطرفين؛ وذلك بتخفيض الواجبات إلى النصف خلال هذه الفترة التي انعكست ظروفها على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للآباء والأمهات، وعلى اعتبار التعليم عن بُعد هو المعتمد في جميع المؤسسات التعليمية عوضا عن التعليم الحضوري والذي لا يمكن بتاتا أن يعوض التعليم الحضوري وباعتراف الوزارة الوصية على قطاع التعليم وكذا كل المختصين والخبراء في هذا المجال؛ غير أن المؤسسة المعنية لم تتجاوب مع المقترح.

واعتبر الشقيري الطريقة التي تعاملت بها المؤسسة الخصوصية تطاولا على حقوق التلاميذ الذين لم يؤدِ أولياء أمورهم الواجبات الشهرية، حيث حرم التلاميذ من تسلم النتائج النهائية عند نهاية الموسم الدراسي إضافة إلى عدم تمكن الآباء من الحصول على بعض الوثائق والخدمات التي تعتبر من حقوق المتعلمين بغض النظر عن مشكل الأداءات العالق بين الآباء والأمهات والمؤسسة.

واستغرب عضو اللجنة الممثلة لتنسيقية آباء وأمهات المؤسسة الخصوصية المعنية استدراج بعض الآباء للتفاوض ومقايضتهم بالتنازل عن الدعوى القضائية بشرط تسجيل أبنائهم لدى المؤسسة خلال الموسم الدراسي الحالي في وقت لم تبتّ المحكمة في الواقعة بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - %%%% الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:16
c la jungle .je vois pas autre mots plus fort que . il faut que tous. les marocains protestent dans toutes les villes du royaume
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28
2 - ملاحظ سابق الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:19
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هد هو طنز العكري . بأي حق يرفعون دعوة قضائية. وهل هده الدعوة قضائية له نص قضائي بالقانون الجنائي المغربي؟؟ فكيف لتلميد أن يدفع واجب شهري وهوا لم يلتحق بالمؤسسة التعليمية فهدا يحير العقل
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53
3 - ملاحظ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:23
عبادين الدرهم..خرجتو على المغرب والمغاربة ووصلتو بالمغرب للهاوية..لا قراية زينة لا تربية حسنة للاجيال الصاعدة..كل ما يهمكم هو مص دم البؤساء من المغاربة الذين كانوا يسمون بالطبقة الوسطى فلم يبقى من الاسم سوى اصبع...فانتم يا مصاصي الدماء من مدارس حرة افعلوا ما بدى لكم طالما الوزارة المعنية والوصية لا يهمها امركم بل تساندكم لكون اغلب المدارس الخصوصية في المغرب. يملكونها خدام الدولة...مع المطابع والمكتبات للكتب الجاهزة للمقررات الدراسية ....هلكت الوزارة التعليم العمومي وجعت منه اخر شيء يذكر في التربية والتعليم. لتجعل من الخصوصي الغول الذي يسيطر على مرافق التعليم..وهي تجري نحو خوصصة النعليم العالى...فلك الله يا بلدي...مشينا مع الخاوي .
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46
4 - مواطن غيور1 الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:23
السلام عليكم
فكها يا من وحلتيها.
قلنا سابقا من هدا المنبر أن تخريجة الوزارة ما هو إلا محاباة للتعليم الخصوصي، حيث أن الأصل هو التعليم الحضوري، ارتأت الوزارة تخريجة قانونية حيث اعتبرت التعليم عن بعد هو الأصل و التعليم الحضوري يلتزم به ولي التلميد، حتى إدا ما ارتأت الوزارة العدول عن الحضوري وجب على الجميع اداء الأقساط سواء حضوريا أو عن بعد، و هدا ابتداء من بداية سبتمبر حيث دروة الوباء!
الوزارة و الدولة رفعت يدها عن التعليم مند ثمانينات القرن الماضي، و هي كمن تقول للشعب ضبر راسك.
المشكلة أن أغلبية تلاميد الخصوصي أوليائهم من الطبقة الوسطى أو ما تبقى منها، و هم يؤدون الضرائب للدولة و تقتطع لهم من أجورهم، دون أن تتكفل لهم الدولة بتعليم حقيقي أو صحة...
الآن سوف ننتظر قرار المحكمة الدي أعتقده سينصف دوي التلاميد إلا إدا....
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12
5 - مافيا الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:27
الحل هو تأجيل الدخول المدرسي و تسقيف الأسعار مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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6
6 - النرويجي الأسمر الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:31
أين هي جمعيات حقوق الأطفال و غيرها : ما تقيش ولدي، ما تعايرش ولدي، ما تشوفش في ولدي، ما تخنزرش في ولدي، ما تدويش معا ولدي، ما تقلقش ولدي، ما تخلعش ولدي؟؟؟
أين هي جمعيات الجوع التي تقتات من الدعم كإقتيات الضباع من الجيف، و أين هي جمعيات البووووز؟؟؟
أين هي كل هذه الجمعيات من جريمة الدخول المدرسي النكراء التي تقوم بها وزارة التعليم في حق القاصرين من أبناء المغاربة؟؟؟
و لا هاذ الجمعيات كتحداڭ و نيابها كيخرجو غير من مع شي أستاذ أو أستاذة درويش خرج على طوعو ضرب أو عير تلميذ في لحظة غضب؟
ديك الساعة غاد كيولي التلميذ غالي و عزيز؟؟؟
أما الوزارة و لوبي التعليم الخاص ملي كتغامر بيه و بي والديه و بي لي كا يقريوه؟ ما شي مشكيل خلي بنادم يموت و ينقص؟؟؟
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20
7 - عبدالحق الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:37
هدا ما يجنيه المواطن المغربي من المدارس الخصوصية
والله انها لمهزة
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7
8 - رياض الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:38
لا يمكن البث في هذه الانواع من القضايا،يجب ايجاد حل توافقي ليس الا ،المدرسة الخاصة يجب ان تخرج من باب المؤسسة الربحية ،وتكون تربوية تعليمية ،والحق انه وجب طمسها واعادة تاهيل المؤسسة العمومية كما هو جاري به العمل في الدول التي تفوقنا في كل شيء.
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8
9 - loi rectificative الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:39
le gouvernemt n'a plus aucune excuse, il lui appartient d'adopter d'urgence une loi rendant justice aux parents d'élèves en fixant les frais d'inscription et de scolarité; quand aux parents, sachant que l'éducation de cette année serait soit blanche soit à domicile il faut militer à fond pour tourner définitivement cette honteuse page
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10 - visiteur الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:40
هد كرونا بينات الحقيقة ديال المدارس الخاصة.
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11
11 - متابع الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:40
سجلت أبناءك فالتعليم الخاص أد ما عليك العقد واضح مال ولادك ميزين على ولاد الشعب ميقراش معاهم
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-12
12 - أمازيغي عبدالله الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:43
تبين هدف هذه المدارس الربحية فكيف لطفل لم يدرس حضوريا ولا عن بعد أن يؤدي فواتير ثلاتة أشهر هذا، هو آخر مسمار سيدقُّ في نعش هذه المدارس الخصوصية إن شاء الله ليُردَّ الإعتبار للمدارس العمومية ومدرسيها .
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10
13 - nasim nour الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:45
التعليم الخصوصي مجرد زواق في مجتمع يريد ان يحس انه الافضل في التعليم مقارنة بالتعليم العمومي لذا لا اعتقد ان هناك فرق شاسع بين الخصوصي والعمومي كل ما هناك غير سيارة النقل التلاميذ التي يمكن أن تضعها الوزارة حتى للتعليم العمومي و اشتراك رمزي طبعا شوية زواق في الاقسام و فقط. علما ان جل المعدلات الكبيرة يحصل عليها تلاميذ في التعليم العمومي ..على ما اعتقد
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12
14 - للعلم فقط الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:48
كل من تقدم برفع دعوى امام المحكمة وتم قبولها شكليا اي انها استوفت الشروط الشكلية اي الشروط التي وضعها المشرع المغربي لقبول الدعوى فإن المحكمة تقبل الدعوى ولايمكن ان يرفضها و تستدعي الطرفين .
لكن الاهم هو هل الدعوى والقضية فيها عناصر وحجج تتبت ان المؤسسة ستنتصر لا تم لا تم لا اولا الجائحة ظرف طارئ خارج عن العادة تانيا القاضي في اغلب الحالات سيقيم خبرة تحدد تمن الخدمة المقدمة من طرف المؤسسة .
وفي غالب الحالات سيحكم بعدم الاختصاص لانها من اختصاص المحكمة التجارية لانه طرفي النزاع تاجر والتاجر هو من رفع الدعوى تم حينما ندخل للمحكمة التجارية هناك قوانين اخرى تحكم القضية بينها الاتفاق الاولي وقانون الاتزامات و العقود و هل فعلا تم الالتزام بعقد من طرف المؤسسة حتى يلتزم به الاباء وزيد وزيد
المهم المحامي يدخل على الخط و المحكمة والقضية كبرات والخاسر هي المؤسسة ف الاخر وتحياتي للقضاء المغربي
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4
15 - ملاحظ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:49
بكل صراحة ، لاأريد أن أقلق أي شخص يقرأ هذا الرأي ، مع إحترامي للجميع .. هاذه نتيجة سنوات من الصمت ...هل الصحة والتعليم قطاعين يجب التفريط فيهما للخواص ؟؟ هل في حالة يعيشها المغرب الآن ، القطاع الخاص سيتحمل هذا الزلزال القوي ؟؟ الذي أضهر الضعف ، والإنتهازية الكبرى التي يؤدي ثمنها أولياء وآباء التلاميذ ... الصحة والتعليم أولويات الدول المتقدمة والنامية في معضم بقاع العالم ، والدولة هي من تتحمل المسؤلية كاملة ، لأن التعليم والصحة سبقا كل شيء ...سنوات من الصمت ...ضريبتها نؤديها الآن ... كلا القطاعين الآن يؤديان الثمن باهضا .... أبنئنا هم الضحية ، أقولها وأتحمل المسؤولية... تدمير جيل على حساب مزايدات سياسية ليس بالأمر السهل ، أعتبرها جريمة في حق مجتمع بأكمله ، بغنيه وفقيره ... نسألك اللطف بالبلاد والعباد.
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4
16 - منطوق الحكم الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:50
رفض الطلب والسبب الأجر مقبل خدمة والبنية على من ادعى الخدمة
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5
17 - مغربي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:59
باسم الله الرحمان الرحيم,في اعتقاضي ممكن المطالبة باجر الشهور الاخيرة التي درسوها عن بعد,اما بالنسبة للنقل فهذا حماق و بلادة والله اعلم
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0
18 - هشام الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:04
ان من حق اي شخص ان يرفع دعوى قضائية على اي شخص آخر حتى ولو باطلة، يكفي ان يدفع للمحامي ولصندوق المحكمة. وبعدها يرجع الى مدرسته فارغ اليدين. المحكمة هي من يحكم، ولكن المحامي هو الرابح وواولياء الامور لا يجب ان يخافو فهذا فقط اجراء.
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1
19 - عبدو الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:09
سبق لبعض المحاكم عبر ربوع المملكة ان حكمت بتسليم شواهد المغادرة التلاميذ. موضحة أنه ليس من حق المؤسسات الخاصة ان تمنع التلاميذ من المغادرة و تغيير المؤسسة . موضحة ان من حق المؤسسة ان ترفع دعوى قضائية للمطالبة الآباء بأداء ما بذمتهم. أظن ان سياسة الحلول الظرفية فبعد حل مشكل الدخول المدرسي و الانتقالات بالمؤسسات. جاء دور المؤسسات للمطالبة بالمستحقات . الظرفية و الرؤية الضيقة للمسؤولين . انه العبث و التملص من المسؤولية .فاصحاب القرار في هذا البلد لا يتوفرون عن الجرأة و الشجاعة اللازمة للجسم في مثل هذه القضايا
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20 - بحتري الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:09
نتحدت عن جودة التعليم في الخصوصي . الاطر هي التى توفر الجودة . هل مدرس يتفضى اجر 3000 DH . تنتضر منه الجودة . تلميد السادس ابتدائي يحصل على معدل 8 على 10 في المؤسسة التى يدرس فيها. يحصل علي 2على 10. في امتحان الاشهادى الدى تتكلف به الاكاديميات .
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21 - ملاحظ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:11
المشكل ليس في المدارس، المشكل في المواطن الدي تنازل عن حقه في المدرسة العمومية التي يؤدي ضرائبها و أعطى بذلك هدية راءعة للحكومة لتستمر في سباتها و نهب الأموال العامة و هدية من ذهب للقطاع الخاص الذي لا يهمه الا الربح.
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22 - الله المعين الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:14
كنا ننتظر ان تجر هذهِ المدارس الخاصة بالتلاميذ إلى غد أفضل و تعليمهم ومسايرتهم لكل مستجدات العصر لكن حصل العكس فشلوا في إيصال المتعلمين إلى ما يصبوا اليه الآباء فاوصلوا الاولياء إلى المحاكم، بشرى لكم أساتذة التعليم العمومي (مع احترامي للأساتذة التعليم الخصوصي اقول الأساتذة) بعض الاباأ يوصلونكم للمحاكم لأنكم تبذلون كل ما في وسعكم لإيصال أبناءهم إلى ما يطمح له كل اب وأم في العالم وليس المغرب فقط، فتحية لكل الساهرين على التعليم العمومي ولو بأبسط ما هو متوفر
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