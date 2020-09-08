أكاديمية مكناس: هذه حقيقة "صورة القسم المزدحم"

هسبريس من الرباط

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بأن الصورة الفوتوغرافية التي تم تداولها لحجرة دراسية لا يُحترم بها البرتوكول الصحي، ولا سيما التباعد الجسدي، خلافا لمقتضيات المذكرة الوزارية 20X039، "مأخوذة من مدرسة عبد الخالق الطريس الابتدائية ببلدية مكناس".

وأوضح بلاغ للأكاديمية أنه بعد التأكد من صحة الصورة المتداولة، وعلى اعتبار أن وضعية القسم التي تعكسها هذه الصورة لا تحترم المعايير التربوية والصحية المعتمدة، التي أكدت الوزارة ضرورة احترامها الصارم في جميع المؤسسات التعليمية، "تم تعميق البحث والتقصي من أجل استجلاء مسببات هذه الوضعية، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية".

ولأجل ذلك، يضيف البلاغ ذاته، "قامت المديرية الإقليمية بمكناس بإيفاد لجنة للبحث والتقصي، وقفت في عين المكان على البنية المادية والتربوية للمؤسسة التعليمية، وتوصلت إلى أن مدرسة عبد الخالق الطريس، المتواجدة بحي مرجان 2، وضعيتها جيدة وتتضمن 8 حجرات دراسية، وما مجموعه 414 تلميذة وتلميذا موزعين على 15 قسما يشرف، عليهم 15 مدرسا، أي بمعدل 28 تلميذة وتلميذا بالقسم، فضلا عن توفر مساعدَين (2) للسيد مدير المؤسسة".

كما خلصت اللجنة إلى أن "البنية المادية والتربوية للمؤسسة تتيح إمكانية تطبيق التفويج بمعدل يتراوح بين 11 و15 تلميذا(ة) حسب المستويات الدراسية، وأن هذه المؤسسة لم تحترم مقتضيات المذكرة الوزارية 20X039 وقامت باستقبال تلاميذ المستويات الأول والثاني والثالث جميعا خلال الفترة الصباحية ليوم الإثنين 7 شتنبر 2020، في حين لو عملت على احترام مقتضيات المذكرة أعلاه باستقبال المستوى الأول في هذه الفترة، والمستوى الثاني في الفترة الزوالية، والمستوى الثالث في الفترة الصباحية لليوم الموالي، فإنه كان بإمكانها استقبال 8 أفواج بمعدل 10 تلاميذ للحجرة الدراسية الواحدة"، وفق تعبير البلاغ.

وأضاف البلاغ أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، انطلاقا من حرصها الأكيد والمسؤول على التطبيق السليم للتوجيهات والمقتضيات والمعايير التربوية والصحية المتعلقة بتنظيم الموسم الدراسي الحالي، وفق بروتوكول صحي صارم بما يكفل تحقيق الأهداف التربوية المحددة، وضمان صحة وسلامة مختلف مرتادي المؤسسات التعليمية من متعلمات ومتعلمين وأطر تربوية وإدارية، "فقد قامت باتخاذ كل التدابير الضرورية لتصحيح هذه الوضعية، كما أنها بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في حق المعنيين بالأمر بعد تحديد المسؤوليات".

وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية لجهة فاس مكناس هذه التوضيحات، "فإنها تشد بحرارة على أيدي كافة الأطر التربوية والإدارية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وباقي الشركاء الذين بذلوا مجهودات استثنائية من أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي، كما تؤكد أن هذه الوضعية لا تعدو أن تكون حالة استثنائية تم تدبيرها وفق ما تقتضيه الوضعية الوبائية حفاظا على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين وكافة الأطر التربوية والإدارية"، يختم بلاغ الأكاديمية.