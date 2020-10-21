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الرئيسية | جهات | ​الترقية خارج السلم تدفع أساتذة للاحتجاج بخريبكة

​الترقية خارج السلم تدفع أساتذة للاحتجاج بخريبكة

​الترقية خارج السلم تدفع أساتذة للاحتجاج بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:01

احتشد عدد من رجال ونساء التعليم، صباح الأربعاء، أمام الباب الرئيسي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، تنفيذا لمضامين بيان اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، وبلاغ المكتب الإقليمي للتنسيقية ذاتها بإقليم خريبكة.

وردد المحتجون شعارات عدة، من بينها "درب النضال عليه سائرون.. في الزنزانة هادي سنين وانا مسجون.. الكرامة نحن هنا مرابطون"، و"يا مسؤول مالك مخلوع.. خارج السلّم حق مشروع"، و"التساوي في الحقوق.. كيف التحت كيف الفوق"، و"الاحتجاجات ستطول والوزير هو المسؤول".

وعن دواعي الاحتجاج، أشارت التنسيقية الداعية إلى الإضراب عن العمل يوم الأربعاء والاحتجاج أمام مقر المديريات الإقليمية والجهوية، إلى "تعنت الوزارة الوصية ومعها الحكومة في الاستجابة لمطالب الترقية إلى خارج السلم"، محملة الوزارة "تبعات التماطل غير المجدي".

أما المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم بخريبكة، فقد دعا المكتب الجهوي للتنسيقية بجهة بني ملال خنيفرة إلى ضرورة "تسطير برنامج نضالي يعكس طموح المناضلين، تحقيقا لمطلب الترقية الشاملة".

وطالب المحتجون، الذين أضربوا عن العمل طيلة الأربعاء، بعدما حملوا الإثنين والثلاثاء شارة الاحتجاج بمقرات عملهم، بضرورة "رفع الحيف والإقصاء بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يفتح باب الترقي إلى خارج السلم في وجه كل الفئات المقصية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Nadal الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:39
ظننت أن الدولة سوف تتعلم الدرس من الجائحة و تعطي لقطاع التعليم و الصحة الأولوية في تدبير استراتيجياتها لمنفعة الشعب. لكن سياسة التهميش و الإقصاء هو شعارها من قديم الزمان وستبقى دار لقمان على حالها. عطيو للناس حقوقهم أو باراكا من اللهطة
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