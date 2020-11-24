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إصابات بـ"كورونا" تُغلق مدارس في إقليم بركان

إصابات بـ"كورونا" تُغلق مدارس في إقليم بركان
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:19

قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم بركان إغلاق أربعِ مؤسّسات تعليمية عمومية واعتماد نمط التّعليم عن بعد لفائدة تلامذتها، بعد رصد إصابات بفيروس "كورونا" المستجدّ في صفوف أطرها وتلاميذها.

وشمل قرار المديرية، الذي يدخل حيّز التّنفيذ يوم الإثنين ويمتدّ لأسبوع كاملٍ قبل العودة إلى التّعليم الحضوري، كلّا من ثانوية أبي الخير التأهيلية ومدارس 11 يناير وملوية والسّلام الابتدائية.

ويأتي القرار في إطار مواكبة الدّخول المدرسي 2020/2021 بمختلف المؤسّسات التعليمية الإقليمية ببركان، وتنفيذًا لمقتضيات المذكّرتين الوزاريتين المتعلّقتين بتدبير الموسم الدراسي الجاري في ظلّ انتشار جائحة فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" بإقليم بركان، وفقَ آخر الإحصاءات الرسمية، 2565 حالة منذ بداية انتشار الوباء، تعافى منها 1601 مصاب، وتوفي 50 شخصا؛ فيما يتلقّى العلاجَ حاليا 914 مريضا.

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