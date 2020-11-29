مئات التربويين يترشحون للتفتيش بجهة بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم - دورة نونبر 2020، يومي 28 و29 نونبر 2020، وتهمُّ المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي، ومفتشي المصالح المادية والمالية.

ويشارك في هذه الاختبارات الكتابية 993 مترشحا يتبارون على 45 مقعدا، حيث سيتنافس 716 مترشحا على 18 مقعدا مخصصا للمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، و265 مترشحا على 21 مقعدا مخصصا للمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي، و12 مترشحا على 6 مقاعد مخصصة لمفتشي المصالح المادية والمالية.

وعملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، على اتخاذ جميع التدابير التنظيمية لإنجاح هذه المحطة الهامة، من خلال تخصيص 84 قاعة بـ 5 مراكز للامتحان بأقاليم الجهة الخمسة (بني ملال، خنيفرة، أزيلال، الفقيه بن صالح وخريبكة)، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع الالتزام باحترام جميع الإجراءات الصحية، خصوصا تطبيق البروتوكول الصحي للحد من انتشار وباء "كوفيد-19".

ومواكبة لهذه الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات توظيف أطر الأكاديمية، قام مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بزيارة تفقدية لعدد من القاعات التي تجرى بها الاختبارات للاطلاع على الإجراءات التنظيمية والصحية المتخذة لإنجاح هذا الاستحقاق، الذي يجرى في أجواء تنظيمية جيدة، وفق البلاغ ذاته.