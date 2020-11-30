استبدال "الأقسام المفككة" بمدارس الفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

في إطار البرنامج الوطني لتعويض أقسام البناء المفكك بحجرات دراسية من الصلب، وكذا برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وبرنامج عمل المديرية الإقليمية للفقيه بن صالح، تمّ برسم سنة 2017 /2018 وضع مخطط لتعويض ما مجموعه 721 حجرة من البناء المفكك بحجرات دراسية من الصلب في أفق سنة 2023/2024، تم إلى حدود سنة 2020 إنجاز 212 حجرة منها .

وفي هذا الصد، أكد حمادي أطويف، المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، أن السنة الدراسية 2019/2020 عرفت إطلاق مشاريع لتعويض 136 حجرة بكلفة إجمالية تناهز 29.117.398.34 درهما، منها 107 حجرات في طور الإنجاز من طرف الأكاديمية بكلفة تبلغ 22.184.971.77 درهما، و29 حجرة في إطار شراكة بين الأكاديمية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة بكلفة تصل إلى 6.932.426.57 درهما.

وذكر المدير الإقليمي لقطاع التربية أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حوالي 95 بالمائة؛ كما تمّت في إطار هذا المشروع الوطني برمجة 91 حجرة برسم الموسم 2020/2021؛ وذلك في إطار الشراكة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

وأضاف المسؤول ذاته أنه ستتم أيضا برسم سنة 2021/2022 برمجة تعويض 125 حجرة أخرى في إطار الاتفاقية نفسها؛ بينما سيتم تعويض ما تبقى من حجرات البناء المفكك خلال السنوات الثلاث اللاحقة.

وتندرج هذه المشاريع، وفق المصدر نفسه، في إطار المجهودات المبذولة من أجل توسيع وتنويع العرض المدرسي وتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية والفضاءات المدرسية، وتوفير الظروف الملائمة للتعلم، وكذا شروط عمل المدرسين، من أجل الارتقاء بخدمات المنظومة التربوية.