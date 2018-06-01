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الرئيسية | مجتمع | هكذا أقام مغربيان زواجاً مسيحياً بالرباط برعاية "القس آدم"

هكذا أقام مغربيان زواجاً مسيحياً بالرباط برعاية "القس آدم"

هكذا أقام مغربيان زواجاً مسيحياً بالرباط برعاية "القس آدم"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: أنس ألمو)
الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:51

تزامنا مع التحضير لزيارة رسمية يُرتقب أن يقوم بها بابا الفاتيكان إلى المغرب، أقام مغربيان، مساء الخميس بالرباط، زواجاً مسيحياً بعد رفض السلطات المغربية تمتيع الزوج بشهادة العزوبية، بسبب اعتناقه الديانة المسيحية.

ونظم حفل "الزواج الكنسي" لفائدة مغربيّين مسيحيين يُدعيان "ك. ر"، وهو من مواليد 1989، ويقيم في مدينة تطوان، و"ل. ل"، وهي من مواليد 1985، على هامش ندوة صحافية عقدتها لجنة المغاربة المسيحيين خصصت لتسليط الضوء على حالات مسيحيين ممنوعون من الزواج في المملكة بسبب الدين.

وأشرف القس المغربي آدم الرباطي على مراسيم حفل الزواج وفق الطقوس المسيحية داخل مقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وقال إن "زواجهما مباركاً لأن العلاقة الزوجية في الحياة المسيحية هي علاقة ثلاثية بين الزوج والزوجة والرب".

وقال الزوج المغربي المسيحي، المنحدر من مدينة تطوان، إن السلطات المغربية، في شخص عون سلطة، رفضت تسليمه شهادة العزوبية، كما ضُغط على زوجته قصد التخلي عنه لأنه "ارتد عن دينيه واعتنق المسيحية، ويقوم بغسل عقول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب "ك. ر" السلطات المغربية بضمان حقه في إقامة زواج مدني على الطريقة المسيحية، وقال: "لو كنا في دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها لما واجهت كل هذه العراقيل فقط لأنني أعتنق ديانة غير الدين الإسلامي".

وشدد المسيحيون المغاربة في تدخلاتهم على ضرورة الاعتراف بهم قانونياً إلى جانب الديانة اليهودية، التي قالوا إنها تحظى بمكانة رفيعة في المغرب، ورفضوا الاتهامات التي توجه إليهم بالسعي إلى تنصير المجتمع أو خدمة أجندة جهات خارجية.

من جهة ثانية، قدم زوجان مغربيان مسيحيان، يدعيان "آدم الرباطي" و"فرح"، قصة زواجهما المسيحي، رغم أن القانون المغربي لا يعترف بذلك، وقال الزوج: "في أي وقت يمكن للسلطات الأمنية أن تطبق علينا القانون وتقودنا إلى السجن بتهمة الفساد، لأن زواجنا غير قانوني من وجهة نظر المشرع المغربي".

وأوضحت المسيحية لبنى أن الوثائق الضرورية للزواج بالمغرب بالنسبة إليهم غير معقولة، من قبيل ضرورة وجود عدلين والصداق وعبارة "الزواج على سنة الله ورسوله"، مشيرة إلى أنه في حالة إسقاط هذه الشروط يمكن لهم كمسيحيين أن يفكروا في قبول هذا الزواج المدني في أفق ضمان الزواج الكنسي.

شعيب الفاتيحي، رئيس لجنة المغاربة المسيحيين، شدد على أن المسيحيين المغاربة يعانون سراً من مشاكل متعلقة بالزواج والإرث والدفن، وقال إن التنسيقية تتلقى عشرات الشكايات في هذا الموضوع.

وأضاف: "مطالبنا كمسيحيين مشروعة لأننا مواطنون مغاربة ويجب أن نتوفر على كامل حقوقنا، من ضمنها الحق في إقامة العبادة وولوج الكنائس بكل حرية وبدون عراقيل"، مورداً أن "الزواج على الطريقة المغربية غير منطقي"، متسائلا: "كيف بشخص لا يؤمن بالإسلام أن يتم إرغامه على الزواج بطريقة المسلمين؟".

واستبشر المسيحيون المغاربة خيراً بالحوار الصحافي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الصحافة الملغاشية، في زيارة سابقة له، عندما أكد أنه "أمير المؤمنين بجميع الديانات"، مطالبين بضرورة دسترة حقوق الأقليات الدينية وتغيير مواد القانون الجنائي التي تعارض وجودهم.

بدوره، قال جواد الحميدي، رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، التي قامت برعاية "الزواج الكنيسي"، إن "منع مغاربة من إقامة زواج مسيحي لأسباب دينية يعد جريمة، خصوصا وأن هناك بعض الحالات ترتب عنها حمل".

وشدد المتحدث على أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يرصد جانبا من معاناة المسيحيين المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Jawad الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:04
ألف مبروك هذا هو المغرب الذي نحب، يجب تقبل الآخر و مقاسمة الإنسانية مع من لا يشاطروننا نفس التوجه و الديانة، الأمر بسيط فالإنسان هو الأسمى
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-12
2 - ايناس الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:08
أفضل الديانات هو دين الاسلاااااااااااااااااام
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19
3 - hafida الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:10
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، اللهم أعز كل من يرفع راية الإسلام في بلدنا الحبيب وسائر البلدان.
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0
4 - ادريس الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:12
...ونتمناو تشبت بالرب ياسوع ،لا حول ولا قوة الا بالله واش حنا ف المغرب !؟؟؟؟؟
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5 - عثمان الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:14
نحن نعيش في دولة متناقضة في حين يتم قمع الامام عن ثول الحق و يمنع المسيحي من الزواج في حين ان لليهودي احوال شخصية خاصة بهم و لهم حقوق خاصة بهم ..
والله يلا العجب
ما هو الفرق بين اليهودي و المسيحي في الحقوق ؟؟
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0
6 - مول الطاكسي الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:14
قاليك الزواج هو علاقة تلاثية ما بين الزوج و الزوجة و الرب!
قمة البلادة و الجهل ! انتوما ما عرفين حت جوج جمل في الإنجيل المحرف و كات تهضروا! كوّن قريتوه و الله سوف تكرهون كل ما يأتي من الكنيسة و دينها المنحرف!

و باينة عل وجوهكم الحزن و الكآبة !
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7 - حنان الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:16
مايقع ناتج عن التساهل مع الجهات التي تعمل ليل نهار لنشر المسيحية.
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8 - mounir الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:17
داب هنا خصنا ديرو ليكم قانون جديد بش يسمح لي بي زواج مسيحي صلينا كع مشكيل لي عدنا بقيتو خي أنتوما معرفنكم مني خرجتو لينا واش عبد الله نسيتو بي أنكم في دول إسلامية
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9 - شهاب النيزكي الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:17
من فضلكم أريد جوابا منطقيا، لماذا يتزوج المسلمون في أروبا و كندا و في جميع أنحاء العالم بحرية و يتم الإعتراف بزواجهم من طرف السلطات، لماذا لا يحدث نفس الشيء في هذا البلد؟
لماذا لا تمارس السلطات اليابانية أو الأروبية التضييق على من يعتنق الإسلام و تمنعهم من الزواج؟ ألا ترون أنكم تكرهون الناس ليكونوا مسلمين؟
من الذي لن يرضى عنك حتى تتبع ملتهم، هل هم النصارى أم الهندوس أم اليابانيين الشنتويين أم هم المسلمون؟
أنشري الرأي الآخر يا هسبريس.
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10 - Iron maiden الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:18
لاحظوا حجم الصليب الذي يضعه في عنقه ..،

أودي لو كان في المسيحية خير ما تركها النصارى أنفسهم
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11 - ابو صفوان الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:19
اللهم إجمع شملهم في الإسلام وإهدهم إلى نوره
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12 - مغربي وأفتخر الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:19
ألف مبروك والله يكمل. بالسعادة وبالبنين. نحن مغاربة سواسية قبل كل شيء. الإنسان أولا والمواطنة ثانيا والمعتقد بعد ذلك.
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