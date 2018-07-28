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كُتّاب وآراء
منشور أمني جديد يلزم شرطة الزي النظامي بحمل السلاح الناري
أدخلت المديرية العامة للأمن الوطني تعديلات مهمة على الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط ومعايير حمل واستخدام السلاح الوظيفي الفردي من طرف مختلف موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم في الشارع العام، والمتمثلة في مكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام.
وكانت مختلف ولايات الأمن قد توصلت، في غضون الأسبوع الجاري، بمنشور صادر عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، يقضي بوجوب حمل السلاح الوظيفي الفردي من طرف جميع موظفي الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي، بمن فيهم ضباط الأمن والضباط الممتازون الذين يعملون في الهيئات الحضرية وشرطة المرور وفي المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام.
وأوضح المنشور الجديد شروط وكيفية حمل السلاح الوظيفي من طرف هؤلاء الموظفين، بمن فيهم ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازون، محددا ذلك في جهة اليمين من الحزام الموصول بالزي الوظيفي، مع وضع بعض الاستثناءات من حمل السلاح الفردي الظاهر بالنسبة لأطر الزي الذين لهم مناصب معينة من المسؤولية الأمنية.
وفي تعقيب على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني مطلع أن المنشور الجديد حدّد وقت حمل واستخدام هذه الأسلحة الوظيفية من طرف موظفي الشرطة الذين يعملون بالزي النظامي "أثناء ارتداء هذا الزي الوظيفي وخلال ساعات العمل بمناسبة القيام بالمهنة الشرطية".
كما استطرد المصدر ذاته بأن "المنشور الجديد أضاف فئة ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازين الذين يعملون في الهيئة الحضرية وشرطة المرور وقوات حفظ النظام إلى قائمة موظفي الشرطة الذين يحملون أسلحة فردية ظاهرة أثناء مزاولتهم لمهامهم؛ وذلك لتمكينهم من تحييد ومواجهة كافة المخاطر التي قد تحدق بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم بالشارع العام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
فهناك من يكتب باليسار و يستعمل السلاح باليسار.
والله ولدي ما نقدر نخليه يخرج وحدو ...
وبيني وبينكم حتى البوليس ولاو خايفين على راسهم ما يمشيوش للأحياء اللي فيها الصداع ...
البولسي كيطلب الله يعطيوه غير يحضي الطونوبيلات في الطريق ... فيها الفوس وبلا صداع الراس
وهدا في حد داتو مشكل للشعب لأن البوليس ادا تهربو من محاربة الجريمة ... غادي تولي السيبة و ما بقا نظام
ادا جات عليا ... البوليس كامل يخرج لمحاربة الجريمة وباراكا من مراقبة السيارات في الطرق راه عيقتو ... آش غادي يخرج من هاد الطونوبيلات اللي مراقبينهم 24 ساعة على 24 ...
نفس الشي على الجوندارم
وعلى ما يبدو فهذه المذكرة لا تعدو الا ان تكون معدلة للنظام الداخلي للأمن بسحب امتياز عدم حمل السلاح وكذا الحزام لضباط الامن