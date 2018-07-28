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الرئيسية | مجتمع | منشور أمني جديد يلزم شرطة الزي النظامي بحمل السلاح الناري

منشور أمني جديد يلزم شرطة الزي النظامي بحمل السلاح الناري

منشور أمني جديد يلزم شرطة الزي النظامي بحمل السلاح الناري
هسبريس من الرباط
السبت 28 يوليوز 2018 - 13:54

أدخلت المديرية العامة للأمن الوطني تعديلات مهمة على الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط ومعايير حمل واستخدام السلاح الوظيفي الفردي من طرف مختلف موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم في الشارع العام، والمتمثلة في مكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام.

وكانت مختلف ولايات الأمن قد توصلت، في غضون الأسبوع الجاري، بمنشور صادر عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، يقضي بوجوب حمل السلاح الوظيفي الفردي من طرف جميع موظفي الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي، بمن فيهم ضباط الأمن والضباط الممتازون الذين يعملون في الهيئات الحضرية وشرطة المرور وفي المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام.

وأوضح المنشور الجديد شروط وكيفية حمل السلاح الوظيفي من طرف هؤلاء الموظفين، بمن فيهم ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازون، محددا ذلك في جهة اليمين من الحزام الموصول بالزي الوظيفي، مع وضع بعض الاستثناءات من حمل السلاح الفردي الظاهر بالنسبة لأطر الزي الذين لهم مناصب معينة من المسؤولية الأمنية.

وفي تعقيب على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني مطلع أن المنشور الجديد حدّد وقت حمل واستخدام هذه الأسلحة الوظيفية من طرف موظفي الشرطة الذين يعملون بالزي النظامي "أثناء ارتداء هذا الزي الوظيفي وخلال ساعات العمل بمناسبة القيام بالمهنة الشرطية".

كما استطرد المصدر ذاته بأن "المنشور الجديد أضاف فئة ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازين الذين يعملون في الهيئة الحضرية وشرطة المرور وقوات حفظ النظام إلى قائمة موظفي الشرطة الذين يحملون أسلحة فردية ظاهرة أثناء مزاولتهم لمهامهم؛ وذلك لتمكينهم من تحييد ومواجهة كافة المخاطر التي قد تحدق بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم بالشارع العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - xtruex السبت 28 يوليوز 2018 - 14:07
كنت بانتظر اعطاء السلاح الناري للمواطنين، لاننا اصبحنا في غابة كثر فيها قطاع الطرق و المشرملين.
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105
2 - المنطقي السبت 28 يوليوز 2018 - 14:07
وإطلاق الرصاص على كل من حمل سلاحا أبيضا بدون رحمة....ما فائدة حمل السلاح بدون استعمال. ...متل امريكا. ..ادا طلب منك الشرطي وضع السلاح ولم تمتل فشهد قبل فوت الأوان. .
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129
3 - تحية للشرطة المغرىبية السبت 28 يوليوز 2018 - 14:08
حبدا لو تم السماح لهم بحمل السلاح الوظيفي حتى خارج اوقات العمل لان الشرطي ممكن ان يقوم بتدخل او ان يصادف حالة خطيرة حتى و ان كان بالزي المدني و خارج اوقات عمله
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73
4 - Adil السبت 28 يوليوز 2018 - 14:09
في أمريكا.. لا تلزم الشرطي بوضع السلاح في اليمين أو اليسار بل يوضع السلاح على حسب اليد التي يستخدمها الشرطي.
فهناك من يكتب باليسار و يستعمل السلاح باليسار.
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85
5 - حميد السبت 28 يوليوز 2018 - 14:10
خطوة جيدة لردع المجرمين الذين يستأسدون على المواطنين. نتمنى عقوبات صارمة للمجرمين و حرمانهم من العفو الملكي. فالذي له حق العفو عن المجرم هو الضحية او اهله.
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68
6 - جاد السبت 28 يوليوز 2018 - 14:12
شكرا على هذه المبادرة الجريئة و التحيا مفوضية الشرطة المغربية الوطنية
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45
7 - مصطفى كاراطيكا السبت 28 يوليوز 2018 - 14:13
مبقاتيش في حمل السلاح ولا تا استيفاء المعايير!! راه بقات وش عارفين بعدا يستعملو السلاح ولا ولو!!! اخير فيديو شتو وحد الشمكار ب4*4 دار مابغي البوليسي مقاد يطلق تا على السيارة النار عاد على الشمكار!!! ولا سلاح البوليسي غير برستيج وصافي فديك البلاد هدشيالي الي بان ليا
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-29
8 - مواطن2 السبت 28 يوليوز 2018 - 14:13
بادرة حسنة ستعطي فرصا اكثر لرجال الامن لمحاربة الجريمة والانحراف....يبقى فقط تزويدهم بالتوجيهات الضرورية لاستعمال السلاح الوظيفي....و دعم المسؤولين لرجال الامن لما يستعملوا هذا السلاح لردع المجرمين وقطاع الطرق واللصوص....اننا في حاجة الى شرطة تستعمل السلاح الوظيفي لما يتطلب الامر ذلك.....على غرار الدول الراقية التي لا يتردد رجل الامن فيها باستعمال سلاحه....دون اية متابعة ....الا نادرا .....
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33
9 - adil السبت 28 يوليوز 2018 - 14:22
في معظم دول العالم ، كل من يحمل سلاحا نارية يتلقى تعويضا عنه ، من شرطة و درك و جنود...
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16
10 - Hassan السبت 28 يوليوز 2018 - 14:23
يجب اعطاء الأوامر لإطلاق النار بدون رحمة على المجرمين والمعتدين على الناس.
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28
11 - ahelame السبت 28 يوليوز 2018 - 14:24
وجب منع تعويض عن حمل هذه الأسلحة لكل من يحمله و من الوحدات
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-2
12 - الحسين المسفيوي السبت 28 يوليوز 2018 - 14:26
وجب على السيد الحموشي الله يحفظه أن يصدر أوامره بإطلاق النار دون تردد على كل من يحمل السلاح الأبيض للسرقة أو ترويع المواطنين و على أي لص و شمكار مجرم. فالجريمة تفشت و حتى رجال الأمن أصبحوا ضحية لها و لكم واسع النظر أما الشعب فقد فوض لكم ذلك منذ زمان و انظروا إلى التعليقات و سترون الحقيقة.
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31
13 - خبير في كل شيء السبت 28 يوليوز 2018 - 14:31
جل رجال الأمن إن لم نقل كلهم يعتبرون حمل السلاح الوظيفي ثقل على كاهلهم وخطر على مسارهم او اكسسوار من اكسسواراتهم كالشارة والاصفاد.ولا يعتبرونه البتة عنصر من عناصر الدفاع الشرعي وكذلك الية لحماية الارواح والممتلكات. ونادرا ما نرى شرطي يتجرأ ويطلق رصاصة صوب مجرم او جانح.نريد شرطة شجاعة وقوية وقانون حازم يحميها ايضا
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16
14 - مكناسي السبت 28 يوليوز 2018 - 14:38
ما فائدة حمل السلاح والمطلوب مواجهة المجرمين والمشرملين باليد المجردة حتى من عصا الدفاع ؟الم تلاحظوا تراجع الشرطيين عن التدخلات لأنهم غير محميين لا من طرف المديرية ولا من طرف القانون !
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12
15 - samir السبت 28 يوليوز 2018 - 14:40
الاجرام والتشرميل وصحاب لكي يشمو اسيلسيون موجودين بكثرة في قلب الدار البيضاء , وخاصة الاحياء الشعبية منها سيدي مومن وحي التشارك وحي زرهون هناك لا يوجد الامن وفي الليل لا تنام يحملون السيوف وبالنهار ينامون فوق السطوح ولا ناهي ولا منتهي خاص زرهون 1
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10
16 - زهير السبت 28 يوليوز 2018 - 14:44
هل تعلم أن في عديد من الدول المصنفة ديموقراطية يسمح استعمال السلاح لمواجهة المجرمين .. مثلا ب أمريكا إذا طلب رجل أمن من شخص ما أن يمتثل لأوامره و لم يفعل، يحق له استعمال السلاح فورا .. في المغىرب رجل أمن يشرمل و لا يحق له ذلك !
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7
17 - ضد الضد السبت 28 يوليوز 2018 - 14:44
جميع عناصر الشرطة سواء بالزي الرسمي او المدني يحملون مسدساتهم. و يعاقب أي أحد لم يحمل معه المسدس سيما أثناء العمل. و لكن الغريب في الأمر يتعرض الشرطي للتهديدات بالأسلحة البيضاء من طرف المجرمين و إذا استعمل سلاحه و أخطأ الهدف و أصابه على مستوى القلب او الرأس و ارداه قتيلا يعاقب الشرطي بالقتل. و كم من شرطي حاول الدفاع عن نفسه باستعماله السلاح الوظيفي فانقلب السحر على الساحر و تم تكييف القضية بأن الشرطي هو المجرم و المجرم أصبح ضحية و تم زج الشرطي في السجن.
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14
18 - صنطيحة السياسة السبت 28 يوليوز 2018 - 14:48
أأأأ ودي راه المشرمليسن احتلو الشوارع ...

والله ولدي ما نقدر نخليه يخرج وحدو ...

وبيني وبينكم حتى البوليس ولاو خايفين على راسهم ما يمشيوش للأحياء اللي فيها الصداع ...

البولسي كيطلب الله يعطيوه غير يحضي الطونوبيلات في الطريق ... فيها الفوس وبلا صداع الراس

وهدا في حد داتو مشكل للشعب لأن البوليس ادا تهربو من محاربة الجريمة ... غادي تولي السيبة و ما بقا نظام

ادا جات عليا ... البوليس كامل يخرج لمحاربة الجريمة وباراكا من مراقبة السيارات في الطرق راه عيقتو ... آش غادي يخرج من هاد الطونوبيلات اللي مراقبينهم 24 ساعة على 24 ...

نفس الشي على الجوندارم
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9
19 - محمد السبت 28 يوليوز 2018 - 15:02
انا اايد فكرة السيد الحموشي-اطلاق النار على المجرمين لردعهم اصبحت ضرورة ينادي بها الجميع- شكرا للسيد الحموش-
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1
20 - مغربي السبت 28 يوليوز 2018 - 15:03
الملاحظ مؤخرا كثرة ضباط الأمن بالشارع العام نتيجة للترقيات الداخلية مما أدى بهذه الفئة ان تقوم بمهام شرطية اعتيادية رغم رتبتها التاطيرية ليس كما في السابق لم نكن نلحظ هؤلاء الرتباء ينظمون السير والجولان
وعلى ما يبدو فهذه المذكرة لا تعدو الا ان تكون معدلة للنظام الداخلي للأمن بسحب امتياز عدم حمل السلاح وكذا الحزام لضباط الامن
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0
21 - طارق السبت 28 يوليوز 2018 - 15:06
لمن يقولون امريكا ايها الشعب المتخلف امريكا المواطنون لهم حق شراء السلاح و مسدسات هناك كبطاطا هنا لذالك يسمح بشرطة ب اطلاق النار
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0
22 - العصا لمن يعصا السبت 28 يوليوز 2018 - 15:09
يجب ايضا مراقبة الشرطة عند اعطاءها السلاح لأن المسألة تتعلق بالموت والحياة...فهل يعقل ان يحمل السلاح شرطي مدمن على المخذرات..يمكن ان يقترف جريمة بسبب الغضب او بسبب الادمان اوبسبب مشاكل عائلية وقد يكون الضحية هم زملاؤه في العمل..فكم رأينا من شرطي قتل زملاؤه في العمل بسبب خلافات تافهة حتى اذا اراد انهاء حياته يقوم بانهاء حياة أخرين معه...فلهذا يجب اعطاء السلاح لمن هم اكفاء له ولهم اخلاق عالية والا يكفي ان يحملو العصي الكهربائي ولبخاخات والهراوي الممتازة وبعض التقنيات التي لاتقتل في الحال والا سنصبح عرضة لانتهاكات بعض من هم محسوبون على سلك الشرطة..اختم بهاته القصة وهي حقيقية..اطلق احد الشرطيين الشباب الرصاص امام منزله قرب حينا بسبب ازعاج ابناء الحي له بلعب الكرة...فهل يعقل استخدام السلاح حتى في مثل هاته المشاكل البسيطة...
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-1
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