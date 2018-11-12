24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رفض "التوقيت الجديد" يوحّد التلاميذ بالدار البيضاء (5.00)

  2. أمطار وثلوج تستهدف عددا من المناطق في المملكة (5.00)

  3. زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)

  4. البحث العلمي في المغرب .. أزمة تتوارثها الحكومات منذ الاستقلال (5.00)

  5. الذكاء الاصطناعي يساهم في مجال الأبحاث الدوائية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | احتجاج تلاميذ ضد "الساعة الإضافية" يتحول إلى فوضى أمام البرلمان

احتجاج تلاميذ ضد "الساعة الإضافية" يتحول إلى فوضى أمام البرلمان

احتجاج تلاميذ ضد "الساعة الإضافية" يتحول إلى فوضى أمام البرلمان
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:05

تحوّلت الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مئات تلاميذ المؤسسات التعليمية بالرباط وسلا أمام مقر البرلمان في العاصمة إلى فوضى، بعد إقدام تلاميذ على كسْر الزجاج الخلفي لسيارة ومحاولة الاعتداء على سائقتها.

وشهد شارع محمد الخامس بالرباط كرّا وفرّا بعد إقدام تلاميذ على نزع أحد الأعمدة التي تُعلق عليها الرايات أمام البرلمان، والطواف به وسط الشارع، قبل أن تنشب مشاداة بين بعض التلاميذ، فيما صعد آخرون الأعمدة الكهربائية وحاولوا العبث بالمصابيح.

قوّات الأمن المكوّنة من عناصر القوات المساعدة وعناصر الشرطة ظلت تراقب الفوضى التي أحدثتها التلاميذ، واقتحامهم الرصيف المجاور لمقر المؤسسة التشريعية، دون أن تبادر إلى التدخل.

ودخلت مجموعة من التلاميذ في مشادة مع أحد عناصر الشرطة، إثر محاولته إبعاد تلميذة عن الاقتراب من سياج حديقة البرلمان، قبل أن يتدخل مسؤولون أمنيون لتهدئة الوضع.

ووفد التلاميذ المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان من المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية من الرباط ومن سلا.

وتسبّب وفود مئات التلاميذ من سلا مشيا على الأقدام عبر قنطرة الحسن الثاني إلى اضطراب حركة سيْر الترام على مستوى الخط الثاني، الرابط بين محطة مولاي يوسف بالرباط والحسن الثاني بسلا.

وجدّد التلاميذ المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان شعارات كالتي رفعها التلاميذ في مسيرات احتجاجية في مختلف مدن المغرب يومي الجمعة والسبت الماضيين، وتتمحور حول "إسقاط الساعة الإضافية".

التلاميذ المحتجون أمام البرلمان استهلوا شكلهم الاحتجاجي بتوجيه رسالة إلى عناصر الأمن بترديد شعار "مظاهرة سلمية.. لا حجرة لا جنوية"، ثم رددوا شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الساعة"، "العثماني هو السبب لا درنا الشغب"، في حين رفع بعضهم شعارات تحمل عبارات نابية.

وكان لافتا وجود تلاميذ ملثمين ضمن المحتجين، بعضهم يحمل شعار "الالتراس"، وتزعموا التلاميذ الوافدين من المؤسسات التعليمية نحو البرلمان؛ وهو ما جعل بعض المتابعين يفسّرون الأمر بوجود جهات تحرض التلاميذ على الاحتجاج، لكن تلاميذ نفوا في حديثهم لهسبريس وجود جهة تحرضهم.

"حنا جينا نعبرو على الرأي ديالنا ونطالبو المسؤولين يحيّدو الساعة الإضافية، وما كاينش شي واحد اللي كيقولينا نحتجو"، يقول تلميذ، قبل أن تقاطعه زميله له بالقول: "حتى واحد مكيحرضنا، أنا ماما قالتلي ما تقرايش تا يحيّدو الساعة".

وعلى الرغم من أن وزارة التربية الوطنية أقرت توقيتا جديدا يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا، عوض الساعة التاسعة، فإن التلاميذ المحتجين يقولون إن هذا التوقيت أيضا لا يناسبهم، مطالبين بالعودة إلى التوقيت المدرسي الذي كان معمولا به قبل تطبيق الساعة الإضافية.

وقال تلاميذ إنّ تحديد وقت الخروج من المؤسسات التعليمية في الساعة السادسة والنصف لا يلائمهم، لأنه لن يترك لهم متّسعا من الوقت في المساء للقيام بأنشطة أخرى، كالاستفادة من دروس الدعم والتقوية، على حد تعبيرهم.

ويبدو أن الاضطرابات التي أحدثتها قرار الحكومة بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة إلى السير العادي للدراسة ستستمر، إذ توعد التلاميذ المحتجون الحكومة بالاستمرار في مقاطعة الدراسة والاحتجاج إلى حين "إسقاط الساعة الإضافية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - haytam الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:11
لا أفهم هذا السكوت المخجل من الحكومة٠ لا ألوم التلاميذ لأنه يجب على الحكومة إرجاع التوقيت الشتوي ومريضنا ما عندو باس أما السكوت والضد لن يجدي نفعا بل سيصنع جيل أشد كرها للسياسة والحكم في البلاد وأنا أظن هذا الجيل الصاعد سيكون نقمة على المخزن٠ وأن عصر التعليمات من فوق وتطبيقها ضدا في الشعب ستنتهي معهم٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مقهور الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:12
اوا فكها دابا أ سي العثماني شفتي القرارات الأحادية شنو العواقب ديالها
أكفس حكومة فتاريخ المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - rachid الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:14
تلاميذ ليس هذفهم إضراب ضد الساعة الإضافية بل فقط هذفهم الشغب و عدم الرغبة فالدراسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مواطن من ارض المغرب الحبيب الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:15
كل من دهب عنه قطار التحصيل الجيد .واصبح يرى نفسه انه من الصعب عليه النجاح .وجد ضالته في الاحتجاج من اجل الاحتجاج .شباب جاهل عديم الضمير والاخلاق يريد كل شيئ ببساطة. في اوربا التلاميد ينهضون مع الساعة الخامسة و هنا بالمغرب جيل فاشل يريد ان يبقى نبئم حتى تطلع الشمس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - yassine الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:16
لماذا لا نتجنب هذه الفتنة و نتخلص من هذه الساعة الخبيتة ، ماذا استفاد المغاربة من هذه الساعة؟ لا شيء سوى خلق الفتنة و البلبلة ، الحل جد بسيط تخلصو منها و اعيدو الوقت كما كان و الدنيا تولي بيخير لماذ كل هذا التعقيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - اسم الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:16
وصل بهم الأمر الى اقتحام جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، و اقتحام المدرج بلا حشمة، على هؤلاء التلاميذ أن يتعلموا قيم التربية في منازلهم أولا، ثم في مدارسهم التي ينفرون منها تحت قناع "اسقاط الساعة"، ثم تنظيم وقفاتهم الإحتجاجية بطريقة تحترم الآخرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - أمازيغي الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:16
هادو هوما غرباوة وولاد سلا، ولاد الهامش احتجو بلا صداع

تحياتي ليهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الهاوية الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:16
كنا مرتاحين مهنيين حتا ناضت حكومة الحلوى سخن عليهم راسهم و شعلو فتيل الاحتجاجات اوا فكوها دابا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - امين الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:16
نتمنى ان ينجح الصغار النجاح في ما فشل فيه الكبار في اسقاط حكومة العار التي لا تبلي ابسط مطالب الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - الشرقي حنزاز الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:16
انها افعال مرتزقة الداخلية لتكسير هذه الوقفات البطولية للتلاميذ.
كانت الداخلية تنهج نفس الاسلوب في الثمانات والتسعينات من القرن الماضي.
عشرون عاما والنظام هو النظام رغم تغيير اللهجات والازياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - طاه كريم الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:17
رساله واضحة بعض الشخصيات السياسية خاصة التي أصمت آذانها لمطالب المغاربة لإلغاء التوقيت الصيفي
خاصة لشكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - med الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:17
لو الحكومة قررت الدرراسة عبر النيت و الدراسة في المنزل و تطلق النيت مجان للكان رد التلاميد ايجابي و رد. التلميدات غير ايجابي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - miel الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:19
المغرب في الهاوية الله يدير شي تأويل الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - souhail_2311 الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:19
واخا تعياو ما تحتجوا مغدينش اي حيدو هاد الساعة المشؤومة حيت نتوما ليس لكم قيمة عند هاذ الحكومة لان الحكومة في الاخير ليس هي التي تأخد القرارات
كل القررات تتجي من اعلى سلطة في البلاد او الفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Mourad الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:19
شعلتها اسي العثماني او طفيها وشوف لي يطفيها معاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - معلق الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:20
بكامل الاسف. مثل هذه الأعمال هي التي تعاب على تظاهراتنا و مظاهراتنا و هذه هي الثغرة التي يستغلها الامن من أجل تعنيف المطالبين بحقوقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - اجساد كبيرة بعقول صغيرة الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:20
الصراحة راحة ،هدوك ليسو تلاميد تخسار الهضرة او كيسبو العتماني بصوت مرتفع (وا العتماني داك الساعة خشيها ف....الفوضى الشجار العنف استفزاز رجال الامن
بكل صراحة هادوك هاربين من القراية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ABDO الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:20
للأســـف ...غالبـا ما تتحــول مثل هــذه ألتحركــات إلى فــوضــى و إلى
إعتداءات تماما كمــا حــصــل مع هــذه ألســـيدة ألتـــي ثم تكســـيـر زجـــاج سـيـارتهـا؟؟بل إن كثيرا من أللصــوص و ألمخربيـن يجــدون في هــذه ألإحتجــاجــات ألصبيــانية و غير ألمؤظرة فرصة ذهبيـة للسرقة و ألتخـريـب.........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Blue wave الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:21
من الملاحظ ان هذا المقال عبارة مقال مخزني بامتياز و يبقى وسيلة لاقناع العامة باباحة التدخلات العنيفة التي ستكون ضد التلاميذ في المستقبل ... و الدليل على ذلك ادخال المصطلحات المدججة بالعنف و الكراهية و كأن هؤلاء التلاميذ مجرد بلطجية و مخربيين بدون اي سبب .. اضافة الى اقحام الالتراس كالعادة في اعمال الشغب الذي تقع في البلاد ...ربما حادثة القطار لها علاقة بالالتراس كذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - abdo الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:22
ساعة اكيد غدي ترجع انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - abdel الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:24
حداري ..وضع المغرب لا يبشر بالخير هؤلاء فقط التلاميذ وما فعلوا ومابالك لو انتفض باقي الشعب لابد للحكومة أن تراجع نفسها قبل فوات الاوان الناس فقدت الثقة في كافة المؤسسات والاحزاب الله يلطف بنا في هاد البلاد الكل ارتفع له الادرينالين الى مستوى قياسي عن غير باقي الشعوب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - samir الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:24
ربما اوروبا هي التي فرضت هذه التوقيت الصيفي المستمر على المغرب كتجربة هل سينجح التوقيت الصيفي في الشتاء ام لا , ان نجح في المغرب ستطبقه اوروبا في السنة المقبلة بشكل نهائي ,ولهذا اصبح المغرب بلد التجارب , والحل وهو الرجوع لتوقيت غرينيتش الاصلي ,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - محمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:25
إثر محاولته إبعاد تلميذة عن الاقتراب من سياج حديقة البرلمان، قبل أن يتدخل مسؤولون أمنيون لتهدئة الوضع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - أمازيغي من السويد الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:25
على المخزن أن يستمعو للشعب و حيدو الساعة راه الثورات كتبدا من بحال هاد الأشياء الصغيرة و يلبس مطالب الشعب الأخرى راه البلاد غادية للهاوية راه فتخسرو كلشي و الملك راه تراجعات الشعبية ديالو والشعب على حفى حفرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Abdou rabat الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:31
اختلط الحابل بالنابل شفتي فين وصلنا دابا بالقرارات الانفرادية ديال الحكومة وعدم تحاورها مع المجتمع المدني في قضية تهم الجميع. الآن الكرة في مرمى الحكومة فهي التي تتحمل تبعات قرارتها في غياب تمام الأحزاب التي تشتغل في المواسم فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - اسماعيل الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:31
أكفس حكومة فالتاريخ لا مشاريع لا حل مشاكيل لا تقدم و لا شيء فقط بلا بلا بلا و الثرثرة و سريق الحلوة من مقر البرلمان. العثماني مثل اللون الأبيض لا يفيد في شيء فقط أخد.مكان بلا فائدة تبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - مواطن غيور على دينه ووطنه الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:33
مستحيل وغير ممكن ان يقال ان الحكومة ليست مسؤولة عن ما يقع او انها ليست هي السبب او المسبب فيما يقع واذا ما خرجت الامور عن السيطرة فلا يمكن ان تقول هذه الحكومة ان هناك ايادي خفية تحرك الطلبة . ان شبابنا اصبحوا واعون بما يقع ويدركون تمام الادراك ان هذه الحكومة لا تهتم بمطالب الشعب حتى ولو كانت لا تتطلب ميزانية ...انها حكومة عدوة للشعب بكل المعايير وليس لها اي حصيلة ايجابية تدكر وبالتلي احث المغاربة ان يتعضوا وان يقبلوا بكثافة على صناديق الاقتراع ان شاء الله لكي نحطم البيديجي الى غير رجعة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - امين الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:33
ياحسرة على شباب المستقبل اصبح يعبت بكل شيئ حتى اشجار واضواء لم يتركوها هدا يضهر فعلا عقول شبابنا وكيف اصبحنا نعيش في زمن دهبت فبه الاخلاق. انما امم اخلاق ان دهبت اخلاقهم دهبوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - مفسر الاحلام الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:33
يبقى التوقيت العادي كما درسنا في الصغر توقيت المملكة المغربية هو توقيت جرينيتش الملائم للطبيعة بدون زيادة ولا نقصان الزمن المدرسي يهدر لسبب انخراط التلاميذ اليافعين في أمور تدهور الجو بالشغب هناك محرضون ليسو من نفس التانوية يحرضون التلاميد المسالمين بالشغب إنه هدر مدرسي من نوع آخر ...في هذه الحالة يجب تطبيق القانون و الزام اولياء الامور بتوقيع تعهد بعدم غياب ابنائهم عن الدراسة المشكل بعض التلاميد لاعلاقة لهم بالتعليم الا لتمرير الوقت للتجول والتخدير نترك التوقيت العادي بدون زايدة ولا نقصان والكل يتحمل مسؤوليته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.