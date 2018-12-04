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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة‎

رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة‎

رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:50

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ترخيصا استثنائيا يتعلق بسن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020.

وقرر العثماني، في رسالة موجهة إلى وزير الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رفع سن الولوج إلى مباريات التعليم إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة.

وكانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اشترطت ضمن ملف الترشيح ألا يتجاوز عمر المرشحين 45 سنة عند تاريخ التحاقهم بمقرات عملهم؛ لكن العثماني أوضح أن مصالح رئاسة الحكومة تتوصل بعدد كبير من التظلمات بخصوص تحديد سن التوظيف.

وجاء في القرار الحكومي: "من أجل فتح المباريات المذكورة في وجه هذه الفئة من المرشحين وعدم حرمان عدد مهم منهم من اجتيازها، يشرفني الترخيص، بصفة استثنائية، لاجتياز المعنيين بالأمر المتوفرين على الشروط المطلوبة لهذه المباريات، وذلك برفع شرط السن المحددة نظاميا إلى 55 سنة".

وتجرى مباريات التعليم بالتعاقد في مختلف أكاديميات المغرب يوم 22 دجنبر المقبل، ويتم تنظيمها على المستوى الإقليمي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الابتدائي، وعلى المستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي.

وأعلنت وزارة التعليم أنه "سيتم التسجيل القبلي ابتداء من يوم الخميس 8 نونبر 2018".

وتفتح المباراة في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، علاوة على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية "تخصص مهن التدريس"، المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي في مهن التدريس، فضلا عن شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

وخصصت الوزارة هذه السنة 15 ألف منصب شغل سيتم توزيعها على الأكاديميات الجهوية حسب الخصاص في المدرسين الذي تعاني منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عبجو الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:59
هههههههههههه.ما شفتو والباقي قريب تشوفوه
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26
2 - مغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:01
تبارك الله على العثماني غير زيد وصلها حتى 80 سنة باش ترتاحوا واش طفروه حتا الشباب لملاقينش فرص الشغل باقي غير صخال 50 سنة واش باغين تخرجوا على هاد البلاد قولها لينا نيشان و تهنا لاش هاد القرارات الطائشة لكل مرة تتنزلوا بيها بدون دراسة العواقب زدتوا في الساعة زدتوا في البطالة زدتوا في سن التعاقد زدتوا في المواد الغذائية اوا زيدوا في الاجور حتا هي ولا حرام راه هلكتوا المواطن بهاد الامبالاة راه الاجور كارثية
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15
3 - مغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:04
كيفاش أيقدرو إدفعو دابا أو مايمكنش ليهم إتسجلو حيت سالا أجال في السيت
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26
4 - أشتغل الرأس شيبا الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:06
و ماذا عن العجزة الطاعنين في السن؟؟؟،،أليس لهم الحق في التباري و لو بالعاكاكز على المناصب التي حكمت عليها حكومة التقشف و الفقر المقنن بالتعاقد؟؟؟ بالله عليك يا سي العثماني.... أليس عيب أن تقبل برجل أو سيدة يبلغان من العمر 55 سنة بالتقدم إلى إمتحان التوظيف بالتعاقد؟، حشومة و عار و خايبة لتعاويد و سبة في حق المغاربة... ألم تسأل نفسك من هو السبب في حرمان هذا الكهل صاحب 55 سنة من العمل و سد الرمق في بلد يسبح فيه الأغنياء و مافيا الربع في بحار من الأموال و الثروات؟
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22
5 - مغربي حر الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:08
جميل جدا باش لي شد تقاعد ادفع للتعاقد ههههه "فكات إويلي إشان اداغ شين" بالعربية عطيو للناس لي كلاو اعاودو ياكلو وبصريح العبارة اعطوا فرصا أوسع للمستفيدين حيث مزال ماحققوا اهدافهم الفيلا و طموبيل...... هههه
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3
6 - طاطاوي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:13
قرارات لا تساوي شيئا ادا بقي الانتقاء.

مشكل اصحاب الإجازة القديمة يمكن في المعدل علما ان المعدلات القديمة بالكاد تتجاوز 10.
اذن هدا الإجراء ما لم يصاحب بإلغاء الانتقاء فهو غير موفق
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5
7 - مغربية الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:14
و سن التقاعد سيصل الى الثمانين و نعم الانجاز!!!!
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4
8 - Majid الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:19
مهزلة هاد الحكومة تزيد في فقط في القوانين التي تهمها
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0
9 - immad الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:20
عافاكم جدي شاب يافع في الثمانينات من عمره يريد ان يحقق حلمه في ان يصبح استاذا ....اين تدفع الطلبات جزاكم الله خيرا??? في انتظار ان اجمع ملف جدتي الجميلة.
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6
10 - Adam الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:22
صافي تا واحد ما بغا مهنة التعليم لما يتعرض له الاساتذة من اهانة و اجور متدنية و تعيين في القرى ....
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5
11 - عمران. الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:22
فكرة جميلة. ولكن واش نساو بلا مول 55سنة بقاو فيه غير اعصاب والامراض النفسية الناتجة عن 55 سنة ديال البطالة. والازمات و..... مول 55 سنة كيقوليكم عطيو الفرصة لولدي ليغادي يكون عندو 25/30 سنة وعندو ما يقدم لبلادو.
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3
12 - معطي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:23
لكي يفتح المجال لمن غادر بالتتعاقد النسبي أن يعود بالتعاقد...
إنها مهزلة ماذا سيعطي من هو على عتبة الشيخوخة...؟
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2
13 - mohamed 81 الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:30
الملك يدعو إلى التشبيب وهذا العثماني إلى التشييب
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0
14 - Hamido الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:30
قد اعتبرها هدية ثمينة من حزب العدالة والتنمية.كنت احسبني ينطبق علي قول القائل المعلوم (فاتكم القطار فاتكم القطار ) لقد تكبرت على التوظيف في التعليم وبعدها رجعت أبحث عنه وحال فارق السن بيني وبينه ...المهم انا مستعد للمباراة المقبلة
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7
15 - استاذة وافتخر الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:31
هادا العثماني بغا وحدا من زوج يا باغي ارفع سن التقاعد مازال أوصلوا 80 اولا باغي شي وحدين ادوزوا ههههه من الحزب ديالو للتعليم ا ربي العثماني خليها الثانية بغيتي الدوز شي وحدين باغيهم للتعليم راك قهرتينا واش باغي تصدرنا على القبور هههه من التقاعد ولا موحال الا وصلوتيها 80
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0
16 - مصطفى الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:36
قرار غريب و عشوائي يتخده رئيس الحكومة كعادته . رفع سن المترشحين للعمل بالتعاقد إلى 55 سنة . واش الإنسان لما يتجاوز سن الخمسين باقي عندو القدرة على التنقل يوميا بالقرى والمداشر وقطع المسافات بالطرق الوعرة والجبال مشيا على الأقدام للولوج إلى المدارس المعزولة. سيعمل المدرس الخمسيني فترة وجيزة وسيبلغ سن التقاعد دون الاستفادة من خبرته ومساره المهني . اضافة الى ان أغلبية المغاربة فوق الخمسين تبدأ لديهم المعانات والصراعات مع أمراض العصر المعروفة داء السكري. ارتفاع ضغط الدم. أمراض القلب والشرايين. امراض الكلي ........كفى من التلاعب بمصالح هدا الشعب المغلوب على أمره.
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3
17 - عبو الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:41
المسألة حسابية محضة .هؤلاء الذين سيلتحقون بالوظيفة في سن متقدمة سيكون معاشهم عند التقاعد هزيل.
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0
18 - كريم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:51
فكرة جميلة جدا وسابقة في العالم ان يجتاز المبارة الابن وابيه وحتى الجد اذا توفرت فيه هاته الشروط واراك للنقلة.
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-2
19 - كمال الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:51
في كندا والدول الماقدمه لايوجد حاجز السن والمغاربة بتكلاخهم والحسد يريدون تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشعب فالمسلم لايكون مسلم حتى يحب مايحب لنفسه لأخيه.
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3
20 - مواطنة مغربية الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:56
هل تسخرون من الشعب أم تسخرون من أنفسكم ؟ سن 55 سنة يطلب فيه الناس التقاعد و ليس العمل. أنا أخذت التقاعد النسبي وعمري 51 سنة و كنت من الناس المجدين في العمل. و لكن صحتي لم تسمح لي أن أكمل حتى أصل إلى سن التقاعد النهائي. فبالله عليكم ماذا سيعطي أستاذ في سن 55 سنة للتلاميذ. هذا نسميه الضحك على الذقون.
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0
21 - amal الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:59
عشوائية اتخاد القرارات مستمر في بلدنا لحبيب
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-2
22 - بطالي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:04
لو فكر قليلا سي العثماني اطلعها ل65 او حتى 67 والتقاعد ديال التعاقد اوصلو ا150 او 160 كاع او عمر سيدنا نوح عليه س 950 عام قال د محمد عابد الجابري رحمه الله المغرب زىه عبارة عن قاعة انتظار انا ننتظر الاسوء من حكومة عدل تنمية اي عماها اتلاها غريب امر هذا الزمن الرديء
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-1
23 - ali الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:05
باينة هدي في مصلحة حزب العثماني
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-1
24 - ريفي طنجاوي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:06
اغلب التعليقات إن لم نقل كلها سلبية و ضد هذا القرار.لماذا هذا الحقد و الكراهية.ألا تعلمون أن هناك إخوان لكم تجاوز سنهم 45 ولم يجدوا عملا بعد? تمديد سن التعاقد هدفه بالخصوص انقاذ فئة معينة من المغربة الذين فاق سنهم 45 بقليل. خصوصا اصحاب سن 46, 47 .لا أظن ان هذه الفرصة موجهة خصيصا لاصحاب 55 سنة. فاتقوا انفسكم ايها الناس . عندما يصبح احدكم سنه 45 ما فوق و يكون عاطلا آنذاك سيغير رايه.
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0
25 - عبد الكريم بوشيخي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:08
اتساءل هل بامكاني اجتياز مباراة التعاقد وسني 55سنة ولكن مشكلتي اني تابع لقطاع الانعاش الوطني هل من حقي اجتياز هده المبارة لانني مللت من كنس الازقة وجمع الازبال الدي اعانباريد مهنة محترمة كالتعليم لان خدمة الانعاش لم اجني منها الا الامراض كالمرض النفسي
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0
26 - الهاشمي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:08
إلى صاحب التعليق 4، بادرة طيبة قامت بها رئاسة الحكومة فعوض الحكم على رجل أو إمرأة شارف على 55 سنة بالموت البطيء فهذا أمل في الحياة، لأنه أخي الفاضل في دول مثل أمريكا وكندا واليابان نجد شيوخ في صفوف الدراسة ويأملون التطلع إلى وظيفة و 55 سنة مازال الشخص قادر على العطاء، المغادرة الطوعية تركت فراغا مهولا في الأطر ذات الكفاءة والخبرة العالية كان خطئ جسيم إرتكبته الدولة.
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27 - nador الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:10
Est ce que l'homme au-dessus de 45 ans n'a pas le droit au travail ?-
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