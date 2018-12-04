رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة‎

هسبريس من الرباط

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ترخيصا استثنائيا يتعلق بسن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020.

وقرر العثماني، في رسالة موجهة إلى وزير الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رفع سن الولوج إلى مباريات التعليم إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة.

وكانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اشترطت ضمن ملف الترشيح ألا يتجاوز عمر المرشحين 45 سنة عند تاريخ التحاقهم بمقرات عملهم؛ لكن العثماني أوضح أن مصالح رئاسة الحكومة تتوصل بعدد كبير من التظلمات بخصوص تحديد سن التوظيف.

وجاء في القرار الحكومي: "من أجل فتح المباريات المذكورة في وجه هذه الفئة من المرشحين وعدم حرمان عدد مهم منهم من اجتيازها، يشرفني الترخيص، بصفة استثنائية، لاجتياز المعنيين بالأمر المتوفرين على الشروط المطلوبة لهذه المباريات، وذلك برفع شرط السن المحددة نظاميا إلى 55 سنة".

وتجرى مباريات التعليم بالتعاقد في مختلف أكاديميات المغرب يوم 22 دجنبر المقبل، ويتم تنظيمها على المستوى الإقليمي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الابتدائي، وعلى المستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي.

وأعلنت وزارة التعليم أنه "سيتم التسجيل القبلي ابتداء من يوم الخميس 8 نونبر 2018".

وتفتح المباراة في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، علاوة على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية "تخصص مهن التدريس"، المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي في مهن التدريس، فضلا عن شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

وخصصت الوزارة هذه السنة 15 ألف منصب شغل سيتم توزيعها على الأكاديميات الجهوية حسب الخصاص في المدرسين الذي تعاني منه.