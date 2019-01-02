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الرئيسية | مجتمع | أساتذة يحملون نعش التعليم العمومي بالمملكة ويطالبون بالترقية

أساتذة يحملون نعش التعليم العمومي بالمملكة ويطالبون بالترقية

أساتذة يحملون نعش التعليم العمومي بالمملكة ويطالبون بالترقية
هسبريس - أمال كنين (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:00

نعى الأساتذة حاملو الشهادات العليا، اليوم الأربعاء، التعليم العمومي بالمملكة؛ إذ نظموا مسيرة احتجاجية حملوا خلالها نعشا كتب عليه شعار "التعليم في ذمة الله"، وهي المسيرة التي انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية إلى مقر البرلمان.

المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، والتنسيق النقابي الذي يضم النقابتين الوطنيتين للتعليم المنضويتين تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وأيضا الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، رفعت فيها شعارات تنتقد أوضاع الأساتذة والمعلمين، وترثي حال التعليم العمومي بالمملكة، وارتدى خلالها الأساتذة أكفانا.

وفي هذا الإطار، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، إن الأمر يتعلق بمسلسل نضالي تخوضه التنسيقية منذ أكثر من سنتين من أجل "حق تاريخي ومكتسب هو حق الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات".

وأضاف السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه "منذ الاستقلال والأساتذة وعموم موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات تتم ترقيتهم وتسوية وضعيتهم بالشهادة مع تغيير الإطار إلى حدود سنة 2015 حيث أصبحت وزارة الوطنية تتلكأ في تسوية وضعية حاملي الشهادات".

وزاد المتحدث قائلا: "لا يمكن أن نقبل بهذا الحيف الذي يطالنا، لذا سنحتج وسنستمر في نضالاتنا وتضحياتنا"، محذرا الحكومة بالقول: "نريد أن نوصل رسالة مفادها أن الكيل طفح وبلغ السيل الزبى، لذا سنضطر لتسطير ملاحم نضالية قد تصل إلى الإضراب المفتوح على غرار سنوات 2013 و2014".

وانتقد السحيمي تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية، واصفا إياها بأنها "غريبة وغير مسؤولة تروم ضرب نضالات الأساتذة وتضليل الرأي العام، وبالتالي لن تنطلي علينا هذه الحيل والممارسات البائدة، وسنستمر في نضالاتنا إلى ما لا نهاية".

وتابع قائلا: "وزير التربية الوطنية كان سابقا عميدا لجامعة وأستاذا جامعيا يسلم الطلبة هذه الشهادات الجامعية ويوقعها، فما معنى أن تكون من يوقع على هذه الشهادات وتقول إنها لا تخول الكفاءة في التدريس؟ وهذا يطرح سؤال: هل كنت تسلم هذه الشهادات لأناس لا يستحقونها؟ أو حينما يقول إن هذه الشهادات تتعارض مع إشكالية التخصص، فنحن نملك شهادات تعليمية جامعية".

من جانبه، أبرز محمد بشار، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، أن الشكل الاحتجاجي لهذا اليوم يأتي بعد عدد من المحطات التي خاضتها التنسيقية، وقال: "نناضل منذ أزيد من ثلاث سنوات من أجل مطلب أساسي وعادل هو الترقية بالشهادة وتغيير الإطار لجميع موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية".

وأضاف أن "الترقية بالشهادة مكتسب تاريخي للشغيلة التعليمية استفاد منه جميع موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية إلى حدود 2015، في حين نفاجأ منذ 2016 بوجود أساتذة بدون ترقية، وبالتالي هذا نوع من الحيف والظلم تجاه هذه الفئة المتضررة".

وأردف بشار قائلا: "هناك ترقية لموظفين في قطاعات أخرى، في حين إن موظفي وزارة التربية الوطنية لا يستفيدون منها (...) نطالب الوزارة بالتدخل العاجل من أجل حل ملف الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة وبالقطاعات التي تنتمي للوظيفة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - محمد الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:12
تظهر اي فئة اي لحضة تدافع عن نفسها تحقق هدفها الا المتصرفين لمادا . لان المتصرفين اغلبهم رؤساء المصالح وهل يقدر اي رئيس يجرؤ ان يرفع صوته امام كلتب العام او والي هم يخافون من خيالهم . ولكن تعويضات في كل شهر 3000 دهم ليصانص فابور اي ساعة يدهب الى مكتب سيارة الدولة يجول بها عبر ارجاء الوطن . ولكن ادا تمت المصداقية والمحاسبة سيضطر الى الخروج الى الشارع .
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-1
2 - babobi الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:18
كاتب اللافتة يلزمه دروس تقوية في الانجليزية: اسماء المدن تكتب بحرف كبير
Guantanamo vs guantanamo
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-7
3 - البشير عزالدين الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:18
فيي التعليم واش ما كاين غير الترقية؟ الترقية الترقية الترقية الترقية....الجنون و الله الجنون...الترقية لماذا؟ هل هي الانتاجية؟ نصنع كم سيارة او علبة او منتوج او صندوق زيتون او ليمون؟ الترقية الترقية الترقية...علاش الترقية؟ في الجامعة لا شيئ غير الترقية الترقية الترقية و تراهم يقومون باي شيئ تافه من اجل الترقية لا سيما مع وجود شبكة وضعها الداودي التي كانت وبالا على الكليات اذ لا شغل للاساتذة غير الترقية و لا يهمهم الدروس او تكوين الطلبة او البحث بل فقط البحث عن اي مبرر او نشاط تافه لملء شبكة من اجل الترقية في اسرع وقت ممكن و بهذا صار لدينا في المغرب اساتذة للتعليم العالي مثلا في الادب في ظرف اقل من 10 سنوات...في الادب؟ في اقل من 10 سنوات ؟ اجل انه الحمق امغربي و ثقافة المغاربة المبنية على الغش و التزوير...في دول اخرى يلزمك 35 سنة...و كأننا في المغرب لدينا عباقرة في الادب بل العكس تماما...في الثانوي نفس الشيئ الترقية الترقية الترقية؟ علاش؟ يقولون عندنا شواهد؟ شواهد ماذا؟ شواهد الوصولية و اللهطة و الطمع...في دول اخرى ان تكون موظفا معناه انك فقير مع ضمان راتب بسيط لا اقل و لا اكثر...
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4
4 - محمد الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:27
بغض النظر عن مطالب الاساتذة.هده الفئة في متجتمع المغربي من بين فئات قليلة التي تطالب بحقها. إحترامي الشديد لكل استاذ درسني يوما ما.الحق ياخد ولا يعطى
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0
5 - Abdellah الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:29
أصبح أكيدا أن وباء الإضراب المزمن المكتسب أصاب جسم وزارة التعليم. ولم ينفع معه أي علاج.
الحل ربما في إعادة انتشار المعلمين والأساتذة بباقي الوزارات وجلب الموظفين من تلك الوزارات لشغل مهام القسم.
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1
6 - موظف ب MEN الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:30
والله يحز في النفس حال التعليم اليوم وحال رجاله ونسائه. بدل ان يتواجد هؤلاء المحتجيين في اقسامهم يدرسون ابناء هدا الوطن بكل عزم وقوة وكلهم متفائلين نشيطين نجدهم حاقدين يشعرون بالضلم والحقرة والله عيب وعار على الحكومة ان تتماطل في حل مشاكل فئات التعليم وخصوصا هده الفئة الحاملة لشهادات جامعية عليا التي ان وضفت كما يجب بقطاع التعليم ستعطي قيمة مضافة لهظا القطاع
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-2
7 - mtalsi rifi الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:33
ضسارة والله العظيم، أيامهم كلها عطل، لمخير كيخدم ٣٠ ساعة فالاسبوع الى بزاف، ولفهامات ملفوق، وا باز لوجهكم، انا بعدا شي اساتذة قراوني فصغري، والله لا سمحتلهم تاليوم القيامة، شبعو فينا سبان وعصا .
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3
8 - othmane الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:33
مع احترامي قانون تبدل صافي سلينا بحالك بحال الشعب فاش اتحل امتحان ديال شواهد العليا سير دوز قدم استقالة و بدل العمل وهادش لي كيديرو ناس في المغربو فعالم نتوما ولفتو الدولة تعطيكم من فلوس ضرائب لي تقهرنا بيها
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3
9 - ملاحظ مغربي الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:41
رواتب أساتذة المغرب ومعلميهم أعلى من رواتب الأساتذة في تونس والجزائر ولازالوا يطالبون بالمزيد..
خليو بعدا غير اصحاب الأجور المتدنية وما أكثرهم في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص..
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1
10 - من المغرب الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:42
بالله عليكم عن اي أساتذة تتكلمون وعن اي تعليم .اذا كان استاذ الفرنسية لا يستطيع حتى الكلام مع فرنسي فكيف يمكن ان يدرس اللغة.هناك أساتذة قلاءل من هم متمكنون وهذا فقط مثال بسيط
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0
11 - الاساتذة الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:46
ماتاتخشموش اشنو بغيتوا...,حياتكم كلها عطل..2سوايع فانهار..تتعاود فبها الازلية...اشمن علم...كتعطيوا اكبر اسماسرية وشلاهبية هم رجال التعليم...اغلبهم يمارسون اعمال موازية..قبل فرض نظام العمل مقابل الاجرة...كان العام كامل اضرابات ..باستتناء ايام العطل والسبت ولاحد...هاديك حرة اديالهم ...يالله الدولة اتحيد هاد النظلم وتشوف اش غيديروا...ربي اكبير حمدوا الله القيتوها عريانة...اغلب المغاربة تيجبدوا الدرهم من الجمر....وكاين اللي احسن منكم اوغالمعرفة اوتيحارب الوقت...حشموا ...الكل داير الاضراب...وما هو غلمغرب الا تفكيركم ومنطقكم
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12 - يتبع الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:59
المعلم ساخط الموظف ساخط الطبيب ساخط الصحافي ساخط الشعب ساخط اين المفر يبدو أن الوعد الحق اقترب
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