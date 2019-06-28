الخارجية البريطانية تدعو مُواطنيها إلى الحذر من "أخطار المملكة"

هسبريس - مصطفى شاكري

صارت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، وجهة واعدة لكلّ السياح من مختلف ربوع العالم؛ لكن حينما يقترب فصل الصيف تشرع الوزارات الرسمية ببعض البلدان الأجنبية في تنبيه مواطِنيها من خطورة السفر صوب دول معينة، أو تدعو على الأقل إلى اتخاذ الحيطة والحذر في السفر، تفادياً لأي أضرار جسدية أو نفسية قد تلحق بالسائح عند زيارة البلد، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة توالي الهجمات الإرهابية في بعض الدول خلال الأشهر الماضية.

ولم يسلم المغرب بدوره من تحذيرات الدول الأجنبية، حيث عمدت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث إلى تنبيه السياح الإنجليزيين الراغبين في تمضية فصل الصيف بالمغرب، من بعض الممارسات والسلوكيات المجتمعية والثقافية التي قد "تشكل خطرا على حياتهم"، داعية جميع المواطنين البريطانيين إلى "احترام القوانين والعادات الإسلامية التي تطغى في المجتمع المغربي المسلم خلال جميع الأوقات بدون استثناء"، بما في ذلك العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج والمثلية الجنسية وشرب الكحول في الشوارع وغيرها من النقاط الواردة في الدليل المعنون بـ"القوانين والعادات المحلية".

وزارة الشؤون البريطانية أكدت أن نحو 700 ألف زائر من المملكة المتحدة يأتون إلى المغرب كل سنة، على أساس أن "معظم الزيارات السياحية تكون خالية من المتاعب والمشاكل"؛ لكن ذلك لا يمنع من "محاولة الإرهابيين شنّ هجمات إرهابية في المغرب"، مناشدة السياح بـ"اليقظة خلال جميع الأوقات"، مستدلة في هذا الصدد بجريمة مقتل سائحتين في قرية إمليل الواقعة في نواحي مراكش، منبهة أيضا إلى احتمال الاختطاف، على الرغم من أنه "لم تحدث أي حالات في الفترة الأخيرة، لكن لا يمكن استبعادها"، يقول "دليل "الإرهاب" المنشور في موقع الوزارة.

وتذهب وزارة الشؤون الخارجية البريطانية إلى التحذير من وقوع الاحتجاجات في بعض مناطق المملكة، مبرزة أن "الاحتجاجات تقع بين الفينة والأخرى في جميع أنحاء العالم، أغلبها ذو طابع سلمي، لكن لا يمنع ذلك من اتخاذ احتياطات أمنية معقولة، كما يجب تفادي هذه المظاهرات، استنادا إلى الوضع السياسي بالبلاد"، داعية إلى تفحص "دليل السفر في الطرقات" بتمعن، لأن "المغرب يتوفر على سجل سلامة ضعيف"، تضيف الوزارة عينها.

أما السياح الراغبون في زيارة أقاليم المملكة الجنوبية، فإنهم ملزمون بالاطلاع على نصائح السفر التي تخص الأراضي المتنازع عليها، تؤكد وزارة الشؤون البريطانية، مشيرة إلى أن "أي سائح يحتاج إلى مساعدة طارئة من قبل حكومة المملكة المتحدة، فعليه التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية بريطانية"، مطالبة السيّاح بإلزامية "الحصول على تأمين شامل وتأمين طبي قبل السفر لأي دولة".

كما نبهت الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت، "إكسبريس"، إلى بعض الممارسات والسلوكيات التي قد تلحق الضرر بالمواطنين البريطانيين في المملكة المغربية، مستندة في ذلك على دلائل السفر التي تصدرها وزارة الشؤون الخارجية بالمملكة المتحدة، حيث تطرقت إلى انتشار "التسول العدواني ببعض المدن، إلى جانب إمكانية التعرض للسرقة، أو التعرض للمضايقات في الشارع".

الصحيفة عينها أوردت أن "رحلات التخييم الفردية قد تشكل خطرا، بينما يجب السفر على شكل مجموعة، ثم الحصول على دليل سفر في المنطقة المراد السفر إليها"، منبهة أيضا من "الوشم بالحناء لأنه يحتوي على مادة كيميائية سامة تسمى بـ البارافنيلين دي أمين (para-phenylenediamine)، حيث يمكن أن تتسبب في حساسية مفاجئة للمسافرين".