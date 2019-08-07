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- جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات - (79)
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كُتّاب وآراء
جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات
تطورات مثيرة في قضية ما بات يعرف بالسائحات الأجنبيات المتطوعات بالمملكة؛ فبعد تهديدات أستاذ مغربي بقطع رؤوسهن ومهاجمة برلماني عن حزب العدالة والتنمية لعملهن التطوعي في ضواحي إقليم تارودانت، كشفت جمعية "بورود" البلجيكية أن ثلاث متطوعات من أصل 37 متطوع ومتطوعة في المملكة يريدون العودة إلى ديارهم بعدما انهالت عليهم التعليقات المسيئة.
وقالت الجمعية البلجيكية، التي تُرسل متطوعين إلى المغرب، إنها اتصلت بالسفارة البلجيكية في الرباط وأكدت لها سلامة الوفد البلجيكي المتواجد في مناطق نائية ضواحي إقليم تارودانت في إطار مشروع للتبادل الثقافي.
وطمأنت جمعية "بورود"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أهالي السائحات الأجنبيات، وأكدت أن الحكومة المغربية وجهاز الدرك الملكي يحرصان على توفير وتأمين ظروف تواجد الفتيات الأجنبيات في المنطقة النائية.
وأوردت الجمعية ذاتها أنها لن تسمح لمجموعة جديدة من المتطوعات البلجيكيات بالتوجه إلى المغرب في ظل الظروف الحالية، وأنها ستلغي جميع البرامج التي كانت مبرمجة سابقا، وذلك بعد تشاورها مع وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية عقب الضجة الواسعة التي خلفتها قضية السائحات الأجنبيات اللواتي تطوعن لتعبيد طريق نائية في ضواحي إقليم تارودانت.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف أستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بمدينة القصر الكبير في أعقاب نشره لتدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، يشيد فيها بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية.
كما هاجم علي العسري، مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، السائحات الأجنبيات، وتساءل في تدوينة مثيرة للجدل: "متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟"، وهو ما خلف موجة استياء واسعة من موقف البرلماني "الإسلامي".
وقال المستشار البرلماني عن إقليم تاونات: "يعرف الكل مدى تشدد الأوروبيين في ضمان شروط السلامة عند كل أوراش البناء والتصنيع، للحد الذي لا يسمح فيه للزائر بولوج أي مصنع أو ورش، صغر أو كبر، دون لبس وزرة سميكة، تغطي كل الجسد، مع خوذة للرأس ومصبعيات اليد، ولا يتساهلون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
انتهى
الفتنة الان قائمة!..تبادل الاتهامات بين الإسلاميين والمنافقين قائم!.
على البرلماني ان يهتم بشؤون منطقته اما امور اخرى ماشي شغلو
ماتخدموا ماتخلي اللي يخدم
كنس النكاح و دم الحيض و النفاس، يا كما كسحاب ليك هاد لبنات عاهرات ايها المكلخ.
هادوا لي تكلموا معمرهم قاموا بشي عمل تطوعي لمساعدة الغير او معمرهم اديروه.
اضن ان الدولة بمحاربتها للفكر الحر انتجت جيوش من المتزمتين المكبوتين الدين يرون سوى الفساد سياحتنا تغرق تغرق
, Notre pays dois enacter des Lois qui punis Avec la prisons ces gens, on me dois pas tolerer des commentaires comme les leurs
فليعلمن أنهن في بلد إسلامي له أعرافه وليرتدين بحشمة هن وبنات فئة كبيرة من الجالية المغربية واللتين يسمح لهن آباءهن ارتداء يغضب الله والملائكة ويحرك الشهوة الجنسية لشباب عازب لا أمل له في الزواج
وفخرا بمن يحمون وطننا رغم كيد الكائدين
عوض اعظاء المليرات للفاسدين وهبات للغرب الاولى ان توزع على الشعب
هنا كاتلقاها دايرة الزيف و 10 كيلو دالماكياج أراك من بعيد ... شعب النفاق.
أصلا العالم ولا كايقول على رجالنا مكبوتين ... حيت حمارة سيدي قاسم وصلات شوهتنا للعالم.
و زيدو عليها جريمة شمهروش ... و دابا بنادم جاي يدير الخير يسرح الطريق لناس الجبل ... ماخليتوهم ... و مابغيتش أنا نطير بغيت شي تسونامي يضربنا كاملين ... حيت حتا الوجه الي انمشي به لبرا و نقول أنا جاية من المغرب ماعنديش.
راك كاتكل فلحم البلجيكيات ليجاو باش اغطوا لعيب لسببتوه هاذي عقود .
المغرب لم يعد بلد الأمن كما كان سابقا! علاوة على تفشي الجريمة بشكل مرعب ومريب والانفلات الأمنى
الذي يرعب ألمواطنين في مدنهم وقراهم بشكل عادي كان البلاد لا يوجد بها مسؤل أو حكومة أو اوأو!
إلى جانب هده الحالة المأساوية هناك أغلبية الشعب المكلخة والجاهلة والتي لا تعرف الترحاب بالزاءر لبلدنا ولا تعرف القيمة الاقتصادية التي يجلبها السواح لبلدنا . والأخطر من هدا وذاك أن المكلخين والاميين لا
يعرفون بأن كل من يأتي لزيارة بلدنا هم يحبوننا ويحبون بلدنا. ولكن مع الأسف الشديد كثرة التكليخ والجهل والأمية غياب الحكومة أو أهمالها لعملها ينتهي بهده النتائج المؤسفة . السواح سيغيرون وجهة سفرهم ولا أحد سيأتي إلى زيارة بلدنا .
كان الله معك يا بلدي.
ميكر فيكم حتى خير.
بلاد كحلة.
"نترك الإجابة للمتابع المغربي
هادو اللي تيتوعدو في الناس بالقتل والعقاب وحاضين الايمان ديالهم واش ماعندهم شغل ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهي تحب ان ترى العباية السوداء و تسود المنطقة اما الوان الفرح و السعادة و سعادة السكان يكرهونها تالمهم داخليا يكرهون الخير
يحبون الشر ان ينتشر شياطين الانس يكرهون التنمية والتطور متى يتم القضاء على العقل الداعشي البدوي الحقود المتخلف
لكن يجب أيضا إعتقال البرلماني، و أن توجه له تهمة الإشادة بالإرهاب أو تأييد الإرهاب و تهمة ترهيب سواح أجانب.
أحمل وزير الداخلية كامل المسؤولية فيما يقع، لو حدث هذا في بلد ديمقراطي حر يحترم حقوق و إنسانية مواطنيه و زواره، لقدم وزير الداخلية إستقالته إما بسبب ما قام به هذا البرلماني المندس على المؤسسة التشريعية، أو بسبب إهمال الوقاية المدنية و إحتراق الطفلة هبة و هي حية.
تدخل هذا البرلماني سليم وفي محله.
وأن نرجع إلى تقاليدنا العريقة ،المتسمة بحسن الضيافة والكرم ،
وأن نرحب بضيوفنا الكرام كيفما كانوا ،ومن أي بلاد جاءو
و كمغربي مسلم اتأسف على هذه العقليات المتحجرة و على فهمها العتيق للدين. ان قوة الإسلام تمكن فيه ولا حاجة له بأمثال هؤلاء المتخلفين . هم ضعفاء و إيمانهم أضعف و فهم للدين أمر و يعتقدون أنهم هم من يحمون الدين الإسلامي و يدافعون عنه في الوقت الذي يسيؤون إلى الإسلام و الى أنفسهم و يسيؤون إلينا نحن المغاربة الذين نقتسم معهم هذا البلد الجميل و من بينهم برلماني يا حسرة.
اقول لهم لو كان الإسلام بهذا الضعف الذي يحتاج فيه امثالكم للدفاع عنه لزال من على وجه الأرض . لكن و لله الحمد قوة الإسلام في ذاته وله رب حفيظ و هو في غنى عن أمثالكم .