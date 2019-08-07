24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك (5.00)

  2. بلدية أولاد عبّو .. منطقة فلاحية غنية تضيع موعد قطار التنمية (5.00)

  3. من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)

  4. جامعية مغربية: هل اللغة العربية هي سبب فشل المنظومة التعليمية؟ ‎ (5.00)

  5. نقابة تدعو إلى حماية مستخدمي المقاهي والمطاعم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات

جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات

جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:25

تطورات مثيرة في قضية ما بات يعرف بالسائحات الأجنبيات المتطوعات بالمملكة؛ فبعد تهديدات أستاذ مغربي بقطع رؤوسهن ومهاجمة برلماني عن حزب العدالة والتنمية لعملهن التطوعي في ضواحي إقليم تارودانت، كشفت جمعية "بورود" البلجيكية أن ثلاث متطوعات من أصل 37 متطوع ومتطوعة في المملكة يريدون العودة إلى ديارهم بعدما انهالت عليهم التعليقات المسيئة.

وقالت الجمعية البلجيكية، التي تُرسل متطوعين إلى المغرب، إنها اتصلت بالسفارة البلجيكية في الرباط وأكدت لها سلامة الوفد البلجيكي المتواجد في مناطق نائية ضواحي إقليم تارودانت في إطار مشروع للتبادل الثقافي.

وطمأنت جمعية "بورود"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أهالي السائحات الأجنبيات، وأكدت أن الحكومة المغربية وجهاز الدرك الملكي يحرصان على توفير وتأمين ظروف تواجد الفتيات الأجنبيات في المنطقة النائية.

وأوردت الجمعية ذاتها أنها لن تسمح لمجموعة جديدة من المتطوعات البلجيكيات بالتوجه إلى المغرب في ظل الظروف الحالية، وأنها ستلغي جميع البرامج التي كانت مبرمجة سابقا، وذلك بعد تشاورها مع وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية عقب الضجة الواسعة التي خلفتها قضية السائحات الأجنبيات اللواتي تطوعن لتعبيد طريق نائية في ضواحي إقليم تارودانت.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف أستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بمدينة القصر الكبير في أعقاب نشره لتدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، يشيد فيها بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية.

كما هاجم علي العسري، مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، السائحات الأجنبيات، وتساءل في تدوينة مثيرة للجدل: "متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟"، وهو ما خلف موجة استياء واسعة من موقف البرلماني "الإسلامي".

وقال المستشار البرلماني عن إقليم تاونات: "يعرف الكل مدى تشدد الأوروبيين في ضمان شروط السلامة عند كل أوراش البناء والتصنيع، للحد الذي لا يسمح فيه للزائر بولوج أي مصنع أو ورش، صغر أو كبر، دون لبس وزرة سميكة، تغطي كل الجسد، مع خوذة للرأس ومصبعيات اليد، ولا يتساهلون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - yahya الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:32
لا حول ولا قوة الا بالله مع هاذ المتخلفين. الناس جات تشتغل بدافع الإنسانية ولاو مهددين. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب: العدالة والتنمية لم يستسغ ان يقوم "البراني " بما عجز عنه هو و مجانا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
123
2 - انتهى الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:32
كنك و لا زلت اومن بان الاديان هي سبب بلاء البشرية احسن دين ان تحب خالقك و لا توذي غيرك
انتهى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
3 - mehdi Frankfurt الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:32
نهار على نهار كيزيد يتأكد ليا أن الدولة المغربية يحكمها ناس فاسدين آخر همهم هو المواطن المغربي وتيقوليك دولة إسلامية منين إسلامية من نيفها على هاد الفعايل ديالكم اخخخخخخخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
4 - متتبع الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:33
رونتيها ايها المتاسلم المريض والمعقد نفسيا . هولتء النسوة شرف منك وانقى واطهر منك روحا وجسدا. هاذوا هزتهم النفس على المنطقة اما انت لمفترض نائب برلماني ولا على بالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
5 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:34
هل هذا العمل التطوعي بريء ام هو اختراق استخباراتي للمغرب من اجل جمع المعلومات ونشر الفتنة بين المغاربة؟.
الفتنة الان قائمة!..تبادل الاتهامات بين الإسلاميين والمنافقين قائم!.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-149
6 - abdou rabat الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:34
كاين شي مغاربة مازال مبغاوش يعيقو ويتنورو بحال هادا اللي قاليك استاد ويعلم الناشئة والأطفال يعلم الله أشمن درورس وفتاوى كان كيشحن رؤوسهم الصغيرة!!؟؟ كفى تزمتا وتعصبا فديننا الحنيف يوصي بالتعاون والتسامح ومد جسور التضامن بغض النظر عن الديانات الأيديولوجيات. فقط تهمنا الإنسانية والتعامل بالعقل والحكمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
7 - عزالدين الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:36
لعفو لهد البرلمانين ماكيخدمو ماكيخليو الناس تخدم لعفو ليهم البرلماني تلقى بنتو تدخل عليه الزلال للدار وتقعد عريانة فدار وتخرج عريانة للشارع وهو تينتاقد ناس اخرين جايين يديرو الطريق للناس فمنطقة نائية مقداتش الحكومة ديرها ليهم لعفو منكم لعفو خربتو لبلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
8 - ولد حميدو الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:37
صراحة الدولة طلقات اللعب بزاف
على البرلماني ان يهتم بشؤون منطقته اما امور اخرى ماشي شغلو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
9 - oum arij الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:38
السخافة و الجهل بعينهما. هن متطوعات يعملن على قدر استطاعتهن اعانة سكان تلك المناطق النائية. نحن وللاسف لا نرى الجوهر و نحكم فقط من خلال المظهر. لا اريد الدخول في مقارنات بين هؤلاء الشابات و بعض ممن انتسبو لحزب اسلامي لم نر منه سوى النفاق و الفضائح بأشكالها. نريد ان نرتقي بإسلامنا و مبادئه السمحة لا ان نكرس الإسلاموفوبيا. ديننا يأمر الرجل بغض النظر لا بتكفير العراة و الامر بقتلهم. الله يهدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
10 - المهاجر الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:38
اقول لكل المنتقدين إلى ما عجبكومش اللباس ديال الفتيات البلجيكات جيبو لينا الفتيات العفيفات أصحاب البرقع يصلحوا لينا الطريق .....فيكم غير الهضرة أما الفعل الله يجيب ...إما هؤلاء القول والفعل والأناقة والرزانة وقمة الأخلاق وخا تشوفا بذاك اللباس والله لا شوفتي منها شي حاجة غير أخلاقية ...انا عايش معهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
11 - السوسي الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:38
البرلماني ايض بجب ان يقزم للعدالة ...كفانا من سر هؤلاء فالإسلاميون لايعترلون بالحرية الفردية ونم مجرد بهائم كلما رأو امرأة فاضت غريزتهم الحيوانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
12 - assadik الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:38
ايوا يا سي البرلماني إلى معجبكش اللبس ديالهم شمَّر على دراعك و تطوع انت، مالكم على هاد تداعشيت ديالكم
ماتخدموا ماتخلي اللي يخدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
13 - غير دايز من هنا الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:38
نوضوا او عروا على كتافكم او خدموا كي لالياتكم البلجيكيات، الناس جايين متطوعين كصايبوا ليكم في الطرقات او نتوما حاضين غير ها هوما لابسات الشورطات، هدا هوا النفاق الاجتماعي، الى مابغيتوش اجوا عندكم نوضوا او خدموا تطوعا.
كنس النكاح و دم الحيض و النفاس، يا كما كسحاب ليك هاد لبنات عاهرات ايها المكلخ.
هادوا لي تكلموا معمرهم قاموا بشي عمل تطوعي لمساعدة الغير او معمرهم اديروه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
14 - hamidou الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:39
والقادم اسوا بكثير للاسف تغلغل الفكر الداعشي في اوساط المجتمع المغربي
اضن ان الدولة بمحاربتها للفكر الحر انتجت جيوش من المتزمتين المكبوتين الدين يرون سوى الفساد سياحتنا تغرق تغرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
15 - mmmmmmm الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:39
دابا هذا السيد ماشي خاصاه متابعة قانونية لتحريضه على الإرهاب أو القتل......ولا حيت برلماني...إلا كاين القانون في البلاد خاصو يتطبق على كلشي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
16 - فرنسا الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:39
هل أنتم في قمة السعادة الآن يا حزب العدالة و النفاق ؟ يا حزب اللحية و الكبت الجسدي والنفسي و الفكري ؟ لكن الانتخابات المقبلة قريبة و ستصبحون مثل الفئران ان شاء الله...شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
17 - Gala الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:39
كم من مغربي راسماله الكلام الفارغ والنقد الهدام. "ما يدير خير ما يتفق عليه" كما يقول المثل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
18 - Karim الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:40
هاد الناس مايخدمو متبغاو اخدموا كوكان ديك البرلماتي كيدير خدمتو كو هو الاول غاد داك الطريق ماشي اجيو اساوبوها خليو الناس اتطوعو راه ملايين المغاربة عايشين فاوروبا تاحد ماكيهدر معاهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
19 - hmida la feraille الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:40
شعب كسول يريد الفابور و الهوتا و الهمزة. جبتو شهبات كيجمعو في زبل ديالكم و ينيقو لك دنيا. و 90% ديال المجتمع جالس في القهاوي كيفريميو على بعضياتهم. مكاين غير الملاين كتشاير وحتى 100 درهم مكينا في جيب. راه لي مافيهش الغيرة ديال الوطن ديالو راه غير ح.......ان حسن منو. انا بعداك حشمت هاد المتطوعات جيين ينقيو لينا في الازبال. صلاة الغائب على موروكو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
20 - Kamal Deutschland الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:40
ها لقالت الشوافة،هاد القوم ميرحمو ميخليو رحمة ربي تنزل.يالله أسيدي ورينا حنت إيديك ودير نفس ونوض صوب نتا داكشي لكانو هوما بغيين إديروه وكون راجل.الإسلام غير في الخوا والقوالب ولقضاء أغراض شخصية. واش غير هما لكيلبسوا هاكاك را المغربيات كيلبسوا هاكاك.وثانيا حنا مشي بلد إسلامي حنا بلد لديه عادات وتقاليد إسلامية، أما القوانين والحقوق الإسلامية والله ثم والله توجد في الغرب فهم يطبقون الإسلام في قوانينهم عن غير قصد.أما حنا لادنيا لادين غير النفاق والكذوب والقوالب والتحرميات.آخر واحد يهدر على الأخلاق والإسلام والعفة هو البرلماني أو السياسي المغربي.يالله هاهما جمعو حوايجهم وبان شديد عري على درعيك ونوض صوب الطريق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
21 - Abdessamad الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:40
L'instituteur avec son idéologie barbare daechien avait appelé à cet acte à travers son facebook, et tout le monde l'a signalé, finalement la police l'a arrêté le lendemain.Je suis marocain et je suis prêt a les défendres ses jeunes belges contre toute attaques de la part des daechiens marocains..Elles ont le courage de faire ce travail qui est très très dure pour ses jeunes filles donc respecter les comme elles sont et je les encourages continuer dans ce bon chemin on offrant leurs savoir faire au plus diminue .VOUS AVEZ TOUT MON SOUTIEN ET MERCI ENCORE CE QUE VOUS FAITES .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
22 - Send them to prison الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:41
Nous avons parmi nous des gens qui ont les memes mentalites que les talibans et Isis .....intimidation, terrorisme verbal ...
, Notre pays dois enacter des Lois qui punis Avec la prisons ces gens, on me dois pas tolerer des commentaires comme les leurs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
23 - نبيل الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:41
لا استبعد ان يهاجمن خصوصاً اذا لبسن السراويل القصيرة جداً والشبيهة بالبيكيني حيت يمكن مشاهدة بداية المؤخرة حتى الجن لن يصبر على مهاجمتهن
فليعلمن أنهن في بلد إسلامي له أعرافه وليرتدين بحشمة هن وبنات فئة كبيرة من الجالية المغربية واللتين يسمح لهن آباءهن ارتداء يغضب الله والملائكة ويحرك الشهوة الجنسية لشباب عازب لا أمل له في الزواج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-38
24 - maroc الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:42
للاسف الفكر الاخواني منتشر بكترة في المغرب يجب التخلص منهم للانهم عائق امام تطور البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
25 - متتبع الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:42
لا بأس في قول البرلماني "متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟" .. لكن ما جاء في تدوينة الأستاذ غير مقبول بتاتا، لذا من الواجب طرده من تلك الوظيفة و محاكمته بقانون الإرهاب مع مجرمي شمهروش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - rodeo الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:42
يجب أن يتابع على البرلماني و الأستاذ الجامعي من طرف النيابة العامة بتهمة التحريض على الإرهاب ! هؤلاء لم يرو العري و الفحش في الشواطئ و يفتحون افواههم النجسة على أجانب متطوعين لعمل الخير بلاد كحلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
27 - رضى المهدي الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:43
الحمد لله على نعمة السلم والأمن في بلدنا العزيز.
وفخرا بمن يحمون وطننا رغم كيد الكائدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
28 - مصطفى الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:43
سؤال بدر إلى دهني اللحظة... دون الدخول في التفاصيل والأهداف التي قد تكون وراء هذه التطوعات النسائية النسائية وبهذه الطريقة! ... او لا يوجد في بلجيكا متطوعين من رجال؟....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
29 - wzoon الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:43
اعباد الله راه ماشي لباس السباحة هداك! اعباد الله صوتوا عفاكم ف الانتخابات الماجية باش نحيدو علينا هاد الظلاميين !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
30 - abouama الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:43
هؤلاء الفتيات يرتدين لباس عادي كما يفعلون في بلادهم. لماذا هؤلاء المنافقين لم يفعلوا هذا العمل قبل مجيء هؤلاء الأجنبيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
31 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:44
وكأننا دولة بدون اي موارد طبيعية ولا اي شيء وكاننا دولة الواقواق حتى ننتظر اجانب يفعلون للخير فينا !!
عوض اعظاء المليرات للفاسدين وهبات للغرب الاولى ان توزع على الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - Khadija الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:44
C’est dommage qu’il y’a encore ce genre de commentaire sur les tenues vestimentaires de femmes..... et dommage qu’au Maroc d’aujourd’hui on a recours à des bénévoles pour à construire un bout de route....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
33 - محمد المانيا الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:44
ما يصلحو ما يخليو من يصلح. الشابات قاموا بإصلاح ما لا يقوموا به بعض الشمكارة اللدين لا يفكرون إلا في مغادرة البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
34 - مواطنة الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:45
هاد البلاد ولات مشوهة فالعالم .... ارهابيين خانزين مجرمين كايهددو الناس و مكبوتين ... بنات لابسين شورطات يا الحمير حيت الصهد كايقتل ... دوك الناس كايلبسو حسب الاحوال الجوية ... قطرة دالماكياج مادايرينهاش فكمامرهم

هنا كاتلقاها دايرة الزيف و 10 كيلو دالماكياج أراك من بعيد ... شعب النفاق.
أصلا العالم ولا كايقول على رجالنا مكبوتين ... حيت حمارة سيدي قاسم وصلات شوهتنا للعالم.
و زيدو عليها جريمة شمهروش ... و دابا بنادم جاي يدير الخير يسرح الطريق لناس الجبل ... ماخليتوهم ... و مابغيتش أنا نطير بغيت شي تسونامي يضربنا كاملين ... حيت حتا الوجه الي انمشي به لبرا و نقول أنا جاية من المغرب ماعنديش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
35 - مهاجر الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:45
بعض المغاربة الدواعش عالة على انفسهم وعلى بلدهم لا يعرفون الا لغة العنف والارهاب والدمار ....ماذا استفدتم من تحريضكم وكراهيتكم....هؤلاء السائحات احسن منكم ومن اخلاقكم وثقافتكم الداعشية الخبيث ...انا متزوج بلجيكية قمة الإنسانية والرقي والقلب البيض .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
36 - حسبي الله ونعم الوكيل الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:46
الجمعية جات باش تصاوب ليك الطريق .الطريق لي هي محسوبة على المسؤولين ديالنا . ونتوما تتهددهم بالقتل . لاحول ولاقوة الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
37 - atib الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:46
كلام السياسي فيه نوع من التحريض الضمني لذا وجبت متابعته فضائيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
38 - باغي نعرف الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:46
الهدف من الحملة التطوعية لهؤلاء الشباب البلجيكي هي لعل وعسى أن تحيي فيكم ضمير المسؤولية وما قلتم للمواطنين في حملاتكم الانتهازية ... لأنكم الفتم النوم والضحك على المواطنين. بما انك تعطي الموعظة في الدين لابأس أن تشترط في مسجد فهو خير لك لأنكم لستم مؤهلين لتحمل المسؤولية لا انت ولاحزبك المنافق من الفه إلى يائه ... اعلموا أن الله سبحانه وتعالى للمنافقين بالمرصاد حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا تجار بالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
39 - ابو هشام الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:46
هادشي لبغيتوا ن الكذابين .كاليك المش شاف لحم بعيد عليه وهو يكول راه خانز.وباركا علينا من الزفوط واش كاين شي معقول والعمل والاستماع الى هموم المواطنين. وتبان الخدمة ديالكم على ارض الواقع .اتفكوا العزلة عن المواطنين المحصورين ماشي غير في فصل الشتاء وراه الناس محصورىن في جميع الفصول اباركة من الوعود الكاذبة. وانت كالس فالكرسي مبرد مع راسك وتناقد فتيات وشابات ونساء بزاف عليك عقلا وفكرا ونظافة واحتراما للبيئة وللبشرية واش انت نزيه ابعد
راك كاتكل فلحم البلجيكيات ليجاو باش اغطوا لعيب لسببتوه هاذي عقود .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
40 - يونسمحمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:46
والله من الأحسن أن يرجعن إلى ديارهنسلمان.
المغرب لم يعد بلد الأمن كما كان سابقا! علاوة على تفشي الجريمة بشكل مرعب ومريب والانفلات الأمنى
الذي يرعب ألمواطنين في مدنهم وقراهم بشكل عادي كان البلاد لا يوجد بها مسؤل أو حكومة أو اوأو!
إلى جانب هده الحالة المأساوية هناك أغلبية الشعب المكلخة والجاهلة والتي لا تعرف الترحاب بالزاءر لبلدنا ولا تعرف القيمة الاقتصادية التي يجلبها السواح لبلدنا . والأخطر من هدا وذاك أن المكلخين والاميين لا
يعرفون بأن كل من يأتي لزيارة بلدنا هم يحبوننا ويحبون بلدنا. ولكن مع الأسف الشديد كثرة التكليخ والجهل والأمية غياب الحكومة أو أهمالها لعملها ينتهي بهده النتائج المؤسفة . السواح سيغيرون وجهة سفرهم ولا أحد سيأتي إلى زيارة بلدنا .
كان الله معك يا بلدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
41 - Noureddine الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:46
الآن، ليقم البرلماني والمعلم الداعشيين باتمام العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
42 - خدوج الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:47
هذا ما سنجنيه من غربان الاسلاميين أعداء التعايش والانسانية ، كم تدوينة كتبوها عن القتل والدماء من يتيم إلى الادريسي وغالبا ذاك الاستاذ المريض منهم أو من السلفيين البوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
43 - makaveli الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:49
اليوم كان هذا حدث خبر رئيسي اللإعلام البلجيكي رغم انه حالة شادة صدرت من شخص واحد في الوقت الذي رحب جميع بهولاء المتطوعين.الى ان الإعلام البلجيكي اظهر حقدا كبير التجاه المغرب رغم بعض الحقائق التي نعرفها ونعيشها كغياب الأمن ورتفاع جريمة إلى ان اعلام صورة المغرب على انه اسوء من أفغانستان. وانه من ضمن الدول التي تشكل خطرا على النساء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
44 - منصف الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:49
كاين لي ما يخدم مايخلي لي يخدم.. راسمالو غي لفهامات و الخوض في شي كلام لا فائدة منو.. إوا عري على دراعك دابا ونوض صاوب الطرقات لعباد الله إلى عندك شي دراع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
45 - الحسين الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:50
اظن ان خصوم البيجيدي يصطادون في ماء العكر ويؤولون الاقاويل من اجل تشويه هاؤلاء النواب. والا اي انسان يستطيع ان يعبر عن موقفه ماذام لا يدعوا الى العنف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
46 - مواطن الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:51
نتمنى ان تنزل قنديلات بنكيران لهذة المناطق النائية ويقمن بتعبيد الطريق... متى يفهم هؤلاء القوم ان المواطن لا تهمه الا الكرامة ورخص الاسعار ولا تهمه الخلفية والايديولوجيا. وبمنطق هذا البرلماني لماذا قبل بنكيران بتقاعد سمين كاف لتعبيد كل طرق دواوير الجنوب؟ لماذا تجمع الحكومة ضراىب من الخمور؟ لماذا لم يطردوا ماء العينين حين لبست لباس البحر؟ منافقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
47 - مواطن عادي جدا الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:51
هذا رد الجميل !
ميكر فيكم حتى خير.
بلاد كحلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
48 - aziza الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:52
دابا بحال البرلماني اللي كيخرب صورة البلاد اش دار لهادوك الناس في القرى عرى على يديه ولا رجليه ولا جيبو باش يعاون ويقاد؟ والطاكة الكبرى انه كيتخلص بالملايين من فلوس الشعب وغادي يبقى لسه تقاعد مبرع. غير قولو ليا الله يرحم الوالدين امتى غتحد لبحال هاد خماتوش؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
49 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:53
سبحان الله حنا مبغينا نخدمو هاذ البلاد ومبغينا نخلو ليخدم لذالك ديما نبقاو ديما في أخر الترتيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
50 - جمال بدر الدين الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:53
إذا كانت هناك جمعيات تريد القيام بمثل هذه الأشغال التطوعية التي تكتسي طابعا سياحيا فهذا شيء جميل...غير أن الطريقة التي يتم بها إنجاز العمل والزي الذي ترتديه هؤلاء النساء في منطقة سكنية محافظة فيه مافيه من تأثير على الثقافة المحلية الخاصة بالزي واللباس، ونحن ندري كمغاربة أن الساكنة المغاربة في الجنوب وخاصة في المناطق النائية لاتقبل بهذه الثقافة ويحتمل أن تكون هناك ردود أفعال من طرفهم...لماذا يتدخل الغربيون في لباس النساء المسلمات للحجاب في بلدانهم؟؟ لماذا يمنعون هذا الزي ويصدرون قوانين لمحاربة لباس المسلمات؟؟؟ لماذا يجب علينا احترام الألبسة العارية التي تخرج بها نساؤهم في مدننا وقرانا ببنما يرفضون هم حرية النساء المسلمات في لباس مايشأن؟؟؟ أين الشخصية المغربية واحترام الثقافة المحلية والزي المغربي ونحن نطبل ونزمر وندعي تشجيع الثقافة المغربية والصناعة التقليدية المغربية؟؟؟ علينا أن نعترف بتشجيع الغرب على اكتساحنا بكل الطرق والوسائل..لقد تدخلت هذه الجمعيات في شؤون المرأة اقتصاديا ولكنها لم تحرز شيئا يذكر...يجب النظر في الأمر وأبعاده لانه ليس هينا!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
51 - mayssa الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:54
نصيحة سيروا لبلادكم عيشوا هانيين أمن والامان محيط بكم ما عندكم ما ديروا في هذ البلاد السهيدة لي ناسها ميستهلكومش 'راه المغرب كان في ايامات الحسن 2 دابا راسي يا راسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
52 - marocaine الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:56
هادشي غير متطوعين وهذا هو جزاءهم؟! دابة هادة شعب تعيش معاه...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
53 - عابر سبيل الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:57
هناك دول أخرى اكتر حاجة للتطوع وامس حاجة إلى ذالك متلا في سوريا ليبيا العراق مصر الصومال الهند باكستان لماذا المغرب تحديدا؟
"نترك الإجابة للمتابع المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
54 - khalid nador الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:57
nous avons un serieux problems avec les islamistes....il faut le dire il faut l'affronter....le maroc comme société est deja hyper islamisé...meme les jeunes cadres refuse de prendre des prets pour s,acheter des maison, et pourtant ces hipocrites nous raconte que la situation chaostique que nous vivons est parceque nous n'appliquons pas l'islam religieux, blablabla, leurs solutions aux problems des gens est de leurs demander de prier, c'est eux le probleme ... un taxieur te vole 3ini 3inek et rentre a la mosqué faire la priere du 3asr (10 hasanatt) et sort avec 9 hasanat car une a compensé son vole et il le fait par connaissance de cause voila l'ideologie des musulmans....mais qu'ils attaquent ceux qui travaillent et veulent faire quelque chose me prouve que les islamiste et leurs religions son vraiment des terroristes ennemis de l'humanité...chere peuple marocains que tu le veux ou pas les ilsmiste sont ton ennemi eux et leurs histoires a dormir debout...bzzaaaf
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
55 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:58
ذهبت السياحة و التطوع و صورة المغرب ذهبت البلجيكيات لدولتهم المتقدمة و تركوا البرلماني الذي لم يستطع حتى ان يعبد طريق بسيط يغني وحده مرحى لنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
56 - alhyan abdellah الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:00
هل يعلم البيحيديون خطورة الدعشنة التي تعشعش في ادمغتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
57 - خالد F الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:00
يجب سحب الحصانة عن هذا المستشار وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على الإرهاب. ما قام به اتجاه فتياة لم يبلغن سد الرشد القانوني يمس صورة المغرب كدولة للتعايش والسلام والتسامح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
58 - متتبع حر الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:01
هذا البرلماني كل ما يهمه هو الراتب الشهري وتحسين وضعيته اما الطريق او المصلحة العليا للبلد فيتجاهلها ويستغل الدين وسيلة لكسب أصواتهم حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
59 - BIFNZA الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:01
تجار الدين أينما وجدو ، فيهم غير البلابلا ، إيوا أسيدي بولحيا كون ماشي هذاك النصراني ليصنع لك الكمبيوتر والبورطابل كون راك كاع ماتلقا في تعبر على راسك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هادو اللي تيتوعدو في الناس بالقتل والعقاب وحاضين الايمان ديالهم واش ماعندهم شغل ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
60 - souabni الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:02
لو كانت فيك ذرة واحدة من النخوة أيها الأستاذ وكذا برلماني حزب الظلام.لما تركتم شروحات أوروبا يقومون بعمل أشباه الرجال مثلكم.بالمقابل نساء كم الشبه المحجبات المتشدقات بالقيم والأخلاق وغير ذلك عندما تتاح لهم الفرصة في الخارج يتعرضون ويقومون بأفعال يستحي منها إبليس.أما الشقروات فهم يحافظون علي هندامهم سواء في بلدانهم أو خارجه.كفانا نفاقا وركوب علي الدين أيها أشباه المتعلمين.فالدين منكم براء والكل أصبح يعي خطاب كم وأهدافكم.يا حتالة المجتمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
61 - لطيفة الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:02
مايرحمو مايخليو لي يرحم. الفكر الداعشي متغلغل في بعض العقول وخاصة فيما يخص المراة ولباسها. عقول سطحية لاترى في الانسان الا الملبس وخصوصا المراة . احكام مسبقة على الناس والكل سيذهب الى جهنم الا هم. عندهم السوارت كيدخلو لي بغاو وكيطردو لي بغاو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
62 - بنعبدالسلام الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:05
نقول لذلك البرلماني إن الذين منحوه أصواتهم منحوها له ليقوم هو بتلك المبادرات الطيبة التي تقوم به تلك السائحات الأجنبيات جزاهن الله عنا خيرا ، وليس لكي يتفرغ لمتابعة مؤخرات النساء هل هي كاسيات أم عاريات.نحن نعتبر أن اولئك النساء هن أثقى وأنظف ، سريرة ويدا، من ذاك البرلماني وزمرته في الحزب ، الذين أزكمت روائح فضائحهم ، الأخلاقية منها والعقائدية ، أنوف المغاربة. أما ذاك الأستاذ فيبدو أنه انحرف عن الرسالة التي كان من المفروض أن يبلغها ، ألا وهي رسالة المحبة والتفتح ونشر الفكر العلمي عوض الكراهية والإنغلاق والخرافة، ولهذا نظن أن تسريح هذا الأستاذ ومنعه من الإقتراب من أبناء الشعب المغربي، ضرورة ملحة وعاجلة. إنك يا أستاذ ملزم بغض بصرك ، الشيء الذي لم تقم به، ولست مُلْزَما أن تفرض على أي كان غض بصره أو اعتناق أفكارك الهدامة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
63 - البيضاوي الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:06
ما يخدمو ما يخليو اللي يخدم على الاقل مثل هذا العمل كان يعطي لمن ينتقده و يهاجمه شيء من الحياء و محاولة التفكير الواقعي الايجابي بدل الشفوي داوي خاوي بناء على اوهام معششة في الادمغة الكسولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
64 - توناروز الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:07
عليهم يقولو للساكنة ان الجمعيات تشتغل من اجل مصلحتها اما من يرفض الجمعيات الاجنبية اللتي تشتغل من اجل الساكنة المعزولة فهو حقير عقله كعقل داعش الوحشي اللتي تحب ان ترى السكان معزولون محرومون يعانون لا طرق لا تعليم لكي تنفت سموم الجاهلية و البداوة
فهي تحب ان ترى العباية السوداء و تسود المنطقة اما الوان الفرح و السعادة و سعادة السكان يكرهونها تالمهم داخليا يكرهون الخير
يحبون الشر ان ينتشر شياطين الانس يكرهون التنمية والتطور متى يتم القضاء على العقل الداعشي البدوي الحقود المتخلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
65 - Nabil الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:08
الجمعية أرسلت متطوعات من أجل المساهمة ولو بعمل بسيط من أجل إسعاد سكان المناطق الجبلية وتلبية ولو جزء بسيط من الضروريات التي يحتاجونها ، هذا كله وبدون مقابل. أما أنتم يا معشر اللصوص فسنوات وأنتم تتقاضون أجورا كبيرة بالإضافة إلى الأموال التي نهبتموها ولم تستطيعوا توفير حتى ابسط الحقوق لسكان تلك المناطق. وقد صدق المثل الشعبي القائل: ما ترحموا ما تخليو رحمة الله تنزل. لعنة الله عليكم إلى يوم الدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
66 - النرويجي الأسمر الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:10
تطبقون القانون فقط على (الحَيْطْ القْصيرْ)، نعم يجب أن يعتقل الأستاذ، و أن يتحمل مسؤولية تعليقه الخطير، حتى لو كان يقصد به المزاح أو الإستهزاء بتخلف و رجعية البرلماني و تدوينته الحمقاء و الغبية.
لكن يجب أيضا إعتقال البرلماني، و أن توجه له تهمة الإشادة بالإرهاب أو تأييد الإرهاب و تهمة ترهيب سواح أجانب.
أحمل وزير الداخلية كامل المسؤولية فيما يقع، لو حدث هذا في بلد ديمقراطي حر يحترم حقوق و إنسانية مواطنيه و زواره، لقدم وزير الداخلية إستقالته إما بسبب ما قام به هذا البرلماني المندس على المؤسسة التشريعية، أو بسبب إهمال الوقاية المدنية و إحتراق الطفلة هبة و هي حية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
67 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:12
للأسف الشديد لازال الفكر الداعشي الظلامي ينخر عقول الكثير من المغاربة، بل يوجد من بين نواب الأمة في البرلمان من يتبنى ويدعم الفكر الداعشي الظلامي المتخلف. فبالرغم من المجهودات المبذولة للحد من هذا الفكر الهدام، إلا أن المشوار لا يزال طويلا من أجل اجتثاث هذا الفكر التخريبي والقضاء عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
68 - لهيب الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:12
الأستاذ بسرعة البرق أدخل في خانة داعش والارهاب وتم القاء القبض عليه . أما البرلماني فعلى الرغم من مسؤوليته وعلى الرغم من كونه أقرب الى المحاسبة فلا زال حرا طليقا . كلام البرلماني سياسيا وأخلاقيا وثقافيا أثقل بكثير من كلام معلم شاب في سن 26 من العمر . بمعيار واحد ، الكل يحاسب معلم وبرلماني وعاطل ، صغير أو كبير . يكفي ما قاسى المغرب مع السائحتين الألمانيتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
69 - احمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:13
كان على الجهة التي رخصت لهم هذا العمل التطوعي أن تتدخل مع بداية العمل وتفرض الهندم وشروط السلامة. لا يجوز للمرأة أن تحمل الحجر ولحم ساقيها مكشوف وذلك لسلامتها. الصورة لا صلة لها بشروط السلامة!!!!
تدخل هذا البرلماني سليم وفي محله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
70 - محمد أمدجار الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:14
على الشعب المغربي أن يواجه مثل هؤلاء المحرضين على العنف والكراهية ضد الآخر ،
وأن نرجع إلى تقاليدنا العريقة ،المتسمة بحسن الضيافة والكرم ،
وأن نرحب بضيوفنا الكرام كيفما كانوا ،ومن أي بلاد جاءو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
71 - Mostafa الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:17
إنهم مواطنون من دولة ديموقراطية وشعب ديكارتي.أما أصحاب فتاوى العصور البائدة مصيرهم الانقراض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
72 - المكي الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:17
الندالة والتعمية سيأتون على الأخصر واليابس بإسم الدين وتعاليم الدين بريئة منهم براءة الذئب من دم يوسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
73 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:18
على من كانوا وراء استياء هذه الجمعية و اتخاذها هذا القرار المؤسسف أن يجدوا بديلا بحيث يبلطون ممرات المناطق النائية و تأهيل مدارسها.
و كمغربي مسلم اتأسف على هذه العقليات المتحجرة و على فهمها العتيق للدين. ان قوة الإسلام تمكن فيه ولا حاجة له بأمثال هؤلاء المتخلفين . هم ضعفاء و إيمانهم أضعف و فهم للدين أمر و يعتقدون أنهم هم من يحمون الدين الإسلامي و يدافعون عنه في الوقت الذي يسيؤون إلى الإسلام و الى أنفسهم و يسيؤون إلينا نحن المغاربة الذين نقتسم معهم هذا البلد الجميل و من بينهم برلماني يا حسرة.
اقول لهم لو كان الإسلام بهذا الضعف الذي يحتاج فيه امثالكم للدفاع عنه لزال من على وجه الأرض . لكن و لله الحمد قوة الإسلام في ذاته وله رب حفيظ و هو في غنى عن أمثالكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
74 - Abdel الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:21
منذ متى لم تطأ ارجل البرلماني الغيور على بلاده هذه المنطقة. ولمذا خلط الأوراق بالقول أن الأوروبيين يترددون في ضمان شروط السلامة عند كل أوراش البناء والتصنيع، للحد الذي لا يسمح فيه للزائر بولوج أي مصنع أو ورش، صغر أو كبر، دون لبس وزرة سميكة، تغطي كل الجسد، مع خوذة للرأس ومصبعيات اليد، ولا يتساهلون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف. ما هذا الغباء ؟ هل يجب أن نطلب من أعضاء الجمعيات التي تعمل على مساعدة التعاونيات في المناطق النائية بالمغرب ارتداء نفس اللباس حتى يقومون بمهمتهم وكأنهم يدخلون إلى مصانع لإنتاج الأدوية، أو أوراق بناء ناطحات السحاب، أو المحطات النووية ؟ نعم، معك الحق سيدي البرلماني. معك الحق بيضحك حتى الإغماء كل كن سمع خطابك. والحمد لله لا يتجاوز صوتك ذقنك، إلا ليسمعه ذوي الأذن التي تتلذذ بكلام الحقد والكراهية والظلامية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - الحداد مثطفى الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:26
المطلوب من المسؤلين على أمن الوطن .إن يكون الحزم ولا مجال للسامح في اأمن الوطن والمواطن .هده التعليقات التي صدرت من اأشخاص. مستهترين وغير مسؤلين. متل هده التصريحات تخوف السياحه. وهدا ما لا نرده .المرجوا تشديد أقصى العقوبات على هاد النوع من المتخلفين. الإسلام دين التسامح والتعايش وكل واحد ادخل سوق راس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - علاء الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:28
قديما في بداية السبعينات كان في المغرب ما يعرف باوراش الشباب . يجتمع شباب من المفرب ومن أوروبا يقيمون في مؤسسة تعليمية في العطلة الصيفية ويقومون بإصلاحات اما صباغة مدرسة أبناء سور أو.. أو وبالإضافة إلى هذه الأشغال التطوعية تنظم ندوات ثقافية أو محاضرات. كما كان يتم تبادل الوفود بين بلدان العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - زهير الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:28
هناك من ينتقد و هناك من ينصح و هناك من يلوم الآخرين وو أنا باغي غير نعرف : فوقاش المغاربة ميبقاوشي يصيبوا الزبل في الأماكن العامة ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
78 - bensaid الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:29
اشد العقاب الاستاد المحرض على الارهاب و اشد العقاب للبرلماني اللي شعل العافية أولا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - عادل الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:29
وا غي جيبولينا هادوك اميرة بحجابي ولا هادوك المبرقعات يخدمو فيناهوما؟ راهوم تايصورو فمسلسل بنتي مشات تقرا مامسالياتش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 79 | عرض: 1 - 79

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.