24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مشروعية المغرب في الصحراء (5.00)

  2. تلويث شاطئ أكادير يُثير استنكار نشطاء بيئيين (5.00)

  3. تحولات النظام الدولي الجديد تفرز "الجيل الخامس" من الحروب (5.00)

  4. تدخّل قائد يُثير استنكار جمعية حقوقية باشتوكة (5.00)

  5. "مسيرة العطش" تشكو ندرة الماء الصالح للشرب في قلعة السراغنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقابة الأطباء تنتشي بنجاح الإضراب في شل مستشفيات المملكة

نقابة الأطباء تنتشي بنجاح الإضراب في شل مستشفيات المملكة

نقابة الأطباء تنتشي بنجاح الإضراب في شل مستشفيات المملكة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 15 غشت 2019 - 18:30

رضا كبير ذلك الذي عبّر عنه نقابيو الصحة خلال اليوم الأول للإضراب الوطني للأطباء، مسجلين مستويات مرتفعة للمشاركة أدت إلى "خلل كبير" في المستشفيات عبر ربوع المملكة.

وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن المستوى العام للمشاركة في الإضراب بلغ سبعين في المائة، مؤكدا أن أدنى مستوى بلغ 53 في المائة؛ في حين أن أعلى مستوى تجاوز تسعين في المائة، إذ يختلف المعدل باختلاف مناطق البلاد.

ونبّه العلوي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه "على الرغم من أن الإضراب تم في فترة الصيف التي تكثر فيها الرخص الإدارية والعطل للأطباء، فإنه نجح؛ بل زاد اضطراب وخلل المستشفيات".

وأكد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الإضراب شمل جميع المصالح ما عدا المستعجلات وأقسام الإنعاش، وكذلك المراكز الجامعية، مضيفا: "لقد تم تسجيل خلل كبير في أداء المؤسسات الصحية، سواء المراكز الصحية أو الجهوية كما لم يتم إجراء أي عمليات جراحية حتى تلك المبرمجة ما عدا تلك الاستعجالية".

يذكر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعتزم كذلك خوض إضرابات وطنية أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، أيام 19 و22 و23 غشت الجاري، بسبب "ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، بحيث لا يتجاوز عددهم 200 طبيب؛ ما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء، على الرغم من كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة، بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي"، يضيف المصدر عينه.

وعرّجت التنسيقية على تاريخ الاحتجاجات الفئوية التي شملت القطاع، بفعل ما تُسميه بالقرارات "الشعبويةّ" و"الارتجالية" لوزارة الصحة، مؤكدة أن مُختلف المسيرات الاحتجاجية الجهوية أو الوطنية، وما صاحبها من استقالات جماعية، تظهر أن قطاع الصحة العمومي "دخل مرحلة الموت السريري"، تورد التنسيقية.

وأوضح المصدر عينه أن عدد الاستقالات الجماعية بلغ ألف استقالة إلى غاية المرحلة الحالية من الاحتجاج، داعيا إلى "تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين على حد سواء، وكذلك تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، فضلا عن صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mmmmmm الخميس 15 غشت 2019 - 18:43
و شكون اللي ضايع فالرجلين....المواطن المريض...مهنة الطب ضمير بالدرجة الأولى...حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - محلل مراقب الخميس 15 غشت 2019 - 18:44
يجب فتح الباب للتوظيف بالنسبة للأطباء للأجانب وبالخصوص الأطباء الأفارقة ودول أوروبا الشرقية لان الجميع يريد الاشتغال في الرباط والدار البيضاء كأن باقي المناطق خصوصا الجنوب والجنوب الشرقي ليسوا بمواطنين.
كفانا استهتارا وعلى الجميع أن يخدم المغرب والمغاربة ومن لا يريد ذلك فعليه أن يغادر بدون رجعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - عصام الخميس 15 غشت 2019 - 18:45
شكون لي ضايع من غير المواطن المقهور هادشي لي بقى ليه قدموا استقالتكم وديرو الإضراب الله يلعن لي ما يحشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.