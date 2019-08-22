بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات"

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس بأن النيابة العامة قررت اعتقال اثنين من بين ثلاثة طلبة جامعيين، وحفظت ملف الشخص الثالث، وذلك في قضية شكاية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التي وجهها إلى وكيل الملك بالرباط، بسبب رسالة نصية كتبها أحدهم إليه واصفا إياه بـ"الكلب".

ووفق ذات المصادر، فإن 3 طلبة جامعيين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بالرباط، بعدما كانوا تحت الحراسة النظرية، وتم إيداعهم في سجن العرجات"، مردفة أنه "سيتم تقديم الموقوفين إلى المحاكمة اليوم الخميس".

وفي تفاصيل الواقعة، تواصل أحد الطلبة الجامعيين هاتفيا مع عبد الإله بنكيران، قُبيل عيد الأضحى، وأخبره بأنه يعيش الفاقة وليس بوسعه قضاء العيد مع أسرته بسبب حاجته المالية.

وأضافت مصادر الجريدة أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية طلب من المتّصل القدوم إلى فيلته بحي الليمون وسط الرباط، حيث سلمه ورقة مالية من فئة 200 درهم عبر أحد مساعديه.

وبعدما علم أحد أصدقاء الطالب بقضية المساعدة المالية، قرّر بدوره ربط الاتصال بعبد الإله بنكيران باستعمال هاتف صديقه، فطلب من رئيس الحكومة السابق إرجاع ملف قضائي يخصه، سبق له تسليمه إلى بنكيران.

وأثناء المكالمة قطع رئيس الحكومة السابق الخط، ليبعث الطالب رسالة نصية من هاتف صديقه، وصف فيها بنكيران بـ"الكلب"، ما دفع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إلى اللجوء إلى القضاء.

وشمل التحقيق الطالبين المتصلين بعبد الإله بنكيران، وصديقا ثالثا لهما بسبب حصوله على رقم رئيس الحكومة السابق عبر الأنترنيت، وتسليمه للطالب الراغب في المساعدة المالية من بنكيران.