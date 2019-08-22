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الرئيسية | مجتمع | بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات"

بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات"

بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات"
هسبريس من الرباط
الخميس 22 غشت 2019 - 10:55

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس بأن النيابة العامة قررت اعتقال اثنين من بين ثلاثة طلبة جامعيين، وحفظت ملف الشخص الثالث، وذلك في قضية شكاية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التي وجهها إلى وكيل الملك بالرباط، بسبب رسالة نصية كتبها أحدهم إليه واصفا إياه بـ"الكلب".

ووفق ذات المصادر، فإن 3 طلبة جامعيين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بالرباط، بعدما كانوا تحت الحراسة النظرية، وتم إيداعهم في سجن العرجات"، مردفة أنه "سيتم تقديم الموقوفين إلى المحاكمة اليوم الخميس".

وفي تفاصيل الواقعة، تواصل أحد الطلبة الجامعيين هاتفيا مع عبد الإله بنكيران، قُبيل عيد الأضحى، وأخبره بأنه يعيش الفاقة وليس بوسعه قضاء العيد مع أسرته بسبب حاجته المالية.

وأضافت مصادر الجريدة أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية طلب من المتّصل القدوم إلى فيلته بحي الليمون وسط الرباط، حيث سلمه ورقة مالية من فئة 200 درهم عبر أحد مساعديه.

وبعدما علم أحد أصدقاء الطالب بقضية المساعدة المالية، قرّر بدوره ربط الاتصال بعبد الإله بنكيران باستعمال هاتف صديقه، فطلب من رئيس الحكومة السابق إرجاع ملف قضائي يخصه، سبق له تسليمه إلى بنكيران.

وأثناء المكالمة قطع رئيس الحكومة السابق الخط، ليبعث الطالب رسالة نصية من هاتف صديقه، وصف فيها بنكيران بـ"الكلب"، ما دفع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إلى اللجوء إلى القضاء.

وشمل التحقيق الطالبين المتصلين بعبد الإله بنكيران، وصديقا ثالثا لهما بسبب حصوله على رقم رئيس الحكومة السابق عبر الأنترنيت، وتسليمه للطالب الراغب في المساعدة المالية من بنكيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - كريم الخميس 22 غشت 2019 - 10:59
أين نحن من أخلاق ديننا الحنيف العفو عند المقدرة.
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25
2 - عادل الخميس 22 غشت 2019 - 11:00
رغم معارضتي الشديدة لانبطاح الرجل أثناء ولايته الحكومية لإملاءات المؤسسة المخزنية، فإني أعارض بشدة سب أو شتم الرجل، فسيبقى لدى الكثيرين من الباجدة رمزا وطنيا...
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-18
3 - omar الخميس 22 غشت 2019 - 11:05
كملات
بن زيدان ولا كايصيفط عباد الله للحبس
ايوانيت راه كايبغي فاش يشغل راسو ويشغل الناس عن اشغالهم
من التغريدات للمقابر للوعظ للتبوحيط هذي هي تاشلاهبيت
الاوصاف اللي برع بها هو الخصوم ديالو السياسيين مافيها لا حبس ولا هم يحزنون
دابا طلاب جامعيين على قد الحال طلبوا منو المعونة واحد خذا 200 درهم ذلا وهوانا والباقي خذا الحبس
هفوات التعبير في الانترنيت كاينة ولكن من عفا واصلح فاجره على الله
سعدات من عفا عمن ظلمه
الله يهدينا
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-14
4 - مغربي الخميس 22 غشت 2019 - 11:06
و عفا الله عما سلف اسي بن كيران ، راك قلتيها فضروف قبح من هادي
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36
5 - مواطنة الخميس 22 غشت 2019 - 11:08
نتوصل جميعا برسائل من أشخاص فيها سب وقذف ولا احد يحرك ساكنا لا الشرطة ولا القضاء لماذا القانون يميز بين الأفراد فقط لأنه كان رئيس حكومة سابقا
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34
6 - bilal الخميس 22 غشت 2019 - 11:08
فين مشات عفا الله عن ما سلف ولا هاد الشباب غير قطوط ماشي تماسيح
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26
7 - abdelmounaim belgnaoui الخميس 22 غشت 2019 - 11:09
اسي بنكيران طبق مقوله عفا الله عما سلف
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25
8 - mellouk الخميس 22 غشت 2019 - 11:10
لا يعقل أن يتعرض رئيس حكومة سابق للسب والقذف والإهانة مهما كان الحال وبأي حال من الأحوال.
كرامة المؤمن أعظم عند الله تعالى من الكعبة. السي بن كيران دار اللي عليه كان على صواب أم كأن على خطأ وانتهت مرحلته المهم هو المستقبل. ....اتقوا الله في إخوانكم. .....وفي بلدكم. .....
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1
9 - شانة الخميس 22 غشت 2019 - 11:10
بسم الله الرحمان الرحيم ومن يتعدا حدود الله فقد ضلم نفسه صدق الله العضيم كن كان شي رءيس حكومة واحد اخر والله ما يقدرو يحلو فمهم معاه ولن طغاو وضلموا السيد وهدي نهاية عادية
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5
10 - Said M الخميس 22 غشت 2019 - 11:12
إن ما صدر عن الطلبة سلوك غير مقبول و خاصة أنهم مثقفون وطلبة العلم. أتمنى أن يسلك السيد بنكيران مسلك العفو لأنهم مازالوا شبابا طائشين وفي حالة متابعتهم سيؤثر ذلك على مسارهم التعليمي والمستقبلي و أظن ان السيد بنكيران سيتنازل لهم عن المتابعة إن شاء الله. والسلام
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20
11 - badr الخميس 22 غشت 2019 - 11:13
نحنو نعاني من الإحتباس الحضاري بسبب تلوت الأخلاق وزيادة تاني أكسيد الحماقة وإرتفاع دراجة الجهل
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15
12 - rachida الخميس 22 غشت 2019 - 11:14
كرهت العدالة والتنمية بسبب نقضهم للوعود لكن هذا لا يعني ان نشتم شخصا ونصفه بالكلب وقد كان يمثل حكومة دولة. ننتقد نعارض نسخط على الوضع لكن نحافظ على احترامنا لانفسنا. والمحزن ان يكون طلبة مثقفون من يحاكمون بسبب هذا السلوك وهنا اتمنى ان يسلك السي بنكيران طربق العفو عند المقدرة.
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14
13 - مجرد رأي الخميس 22 غشت 2019 - 11:14
رغم أنني لا أؤيد مافعله الطلبة، في نفس الوقت اقول لماذا لم يرسل السجن من نعت شعب بأكمله بالمداويخ
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15
14 - محمد المربع الخميس 22 غشت 2019 - 11:18
رغم معارضتنا الشديدة لشخصه ولحزبه،إلا أننا ضد السب والشتم ،فالإنسان يبقى إنسانا معززا مكرما لا يجوز نعته بأوصاف قدحية...
كما نتمى من الوزير الأول السابق أن يتنازل عن القضية...مشكورا...
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11
15 - السراب الخميس 22 غشت 2019 - 11:21
قصة غريبة؛ رفع قضية ،و200 درهم ،والأضحى ، وكلب، وملف قضائي، ورقم هاتف مختلس من الإنترنيت، لم أفهم شيئا من الحكاية إلا من أن "طلبة جامعيين في السجن".
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4
16 - أمين الخميس 22 غشت 2019 - 11:21
قلة الترابي كترات في هاد الوقت، خليهم يمشيو يترباو الى ناقصين تربية.
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3
17 - امي الخميس 22 غشت 2019 - 11:24
واخا هادي قبلناها و هادوك لي وصفو شعب على قدو بالبلطجية و المكلخين فين حسابهم من هاد شي ؟؟
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8
18 - ملاحظ الخميس 22 غشت 2019 - 11:24
شيء عادي و يستحقون السجن، لأن السب والشتم يعاقب عليه القانون سواءا كان المدعي بن كيران أو غيره من المواطنين
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-3
19 - مواطنة الخميس 22 غشت 2019 - 11:27
بالي نهاجر نخرج من هده البلاد مابقاتش ديال المساكين و المتوسطين، و الله هدشي ولى كيضر فالخاطر. طلبة جامعيين رغم أنهم مخطئون بتصرفهم هل نلقي بهم في السجن ؟ و مجرمون قتلة مغتصبون نعفو عنهم و نطالب بحقوقهم. صافي هاد شي كيحز فالقلب
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20 - قليل من العفة الخميس 22 غشت 2019 - 11:28
السؤال لمادا توجه هاد الطالب للمساعدة لشراء الحولي. اعرف أناس فقراء قرروا غلق الباب عليهم يوم العيد على ان يمدوا ايديهم لطلب شراء الخروف .فهادا الطالب ربما كان قصده استفزاز المعني بالأمر. الأضحية ليست من الضروري يمكن أن يستغني عنها عوض التسول.وازعاج الناس .
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21 - Howa الخميس 22 غشت 2019 - 11:28
الوزير وصف الشعب بالمداويخ سب 30 مليون مواطن ولم يحرك احد ساكنا حتى لم يعتذر من المواطنين.
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22 - الطاهر الخميس 22 غشت 2019 - 11:33
من دون شك ادا اعتدر هؤلاء الطلبة للسيد بن كيران فانه لا محال سيطبق مقولته عفا الله عما سلف . نسال الله- عز و جل - لبعض طلبتنا الاخلاق الحسنة.
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0
23 - مولاي ادريس الخميس 22 غشت 2019 - 11:34
بعض الاشخاص خصهوم بحال السيسي اما بحال مرسي غيطلعوا فوق ظهر بنادم. هناك اشخاص ناقصين تربية والعفو يعلم الضسارا اسي عبد االه. وانت تعرف
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24 - النورس الخميس 22 غشت 2019 - 11:36
لا عذر لاحد في جهل القانون ...نتفق او نختلف مع بنزيدان فلا يجوز لا اخلاقا و لا ديننا وصف انسان بوصف كلب و لا حمار ...هذا ما تنتجه الجامعة مع الاسف
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