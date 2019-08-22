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الرئيسية | مجتمع | عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي

عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي

عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي
هسبريس من الرباط
الخميس 22 غشت 2019 - 17:00

في أول خروج لهم عقب متابعة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لهم، قال يوسف، أحد الطلبة المعنيين بالمحاكمة التي تجري أطوارها اليوم الخميس، إن "زميله سعيد، الطالب في معهد الفن المسرحي والتنشيط الثقافي، تواصل مع بنكيران وردة فعله المتشنجة جاءت بعد إقفال الخط في وجهه".

وأضاف يوسف، المتابع في حالة سراح، لجريدة هسبريس، أن "العلاقة بين سعيد وبنكيران قديمة؛ فقد سبق أن سلمه وثائق تثبت أنه ابن خيرية للا مريم، وطلب منه أن يساعده في الحصول على منحة لمواصلة الدراسة بالخارج".

وأردف المتحدث أن "منحه رقم بنكيران لسعيد قصد الاتصال هو الذي ورّطه في القضية"، مشيرا إلى أن علاقته بالمسؤول الحكومي السابق انتهت بعد أن سلمه مساعدة مادية قدمها له القيادي الإسلامي، عقب تواصله معه بشأن قلة ذات اليد وعدم قدرته على السفر صوب الديار لقضاء العيد رفقة الأهل".

وأوضح يوسف، القاطن بالحي الجامعي السويسي، أنه "جاء لدى بنكيران في اليوم الثاني من عيد الأضحى، ومنحه ورقة من فئة 200 درهم"، مسجلا أن "سعيد المتصل ببنكيران غير معصوم من الخطأ، ولم يطالب سوى بمنحة دراسية، بحكم أنه يتيم الأب والأم".

أما الشخص الثالث المودع في سجن العرجات رفقة سعيد، فهو طالب فلسفة، قاطن بالحي الجامعي ذاته، منح هاتفه للمتصل من أجل إجراء المكالمة مع بنكيران.

من جهتها، أوردت أم سعيد بالتبني، المتهم الرئيس في القضية، إنها "لم تعد قادرة على تحمل مصاريف الابن"، متسائلة عن دواعي عدم حصوله على المنحة طوال فترة دراسته، مشددة على أن بنكيران "حكر" الشاب ولم يجبه على الهاتف رغم اتصالاته المتكررة.

وأكملت الأم المكلومة: "سعيد شاب مغربي ابن الشعب والملك، ولا يريد سوى حقه في المنحة"، مطالبة بإطلاق سراحه ونيله حقه في المنحة.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس بأن النيابة العامة قررت اعتقال اثنين من بين ثلاثة طلبة جامعيين، وحفظت ملف الشخص الثالث، في قضية شكاية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التي وجهها إلى وكيل الملك بالرباط، بسبب رسالة نصية كتبها أحدهم إليه واصفا إياه بـ"الكلب".

ووفق المصادر ذاتها، فإن "ثلاثة طلبة جامعيين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بالرباط، بعدما كانوا تحت الحراسة النظرية، وتم إيداعهم في سجن العرجات"، مردفة أنه "سيتم تقديم الموقوفين إلى المحاكمة اليوم الخميس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - البوهالي الخميس 22 غشت 2019 - 17:07
مع اني لا أشارك الاسلاميين اراءهم.
اعتقد ان السب والشتم غير مقبول.
بنكيران اصاب واخطا. سوف يحاسبه التاريخ. لكن لا أحد له الحق في اهانته.
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40
2 - الحاقة الخميس 22 غشت 2019 - 17:08
بنكيران حكر على شعب كامل عاد غيحير في 3 ديال الفقراء. بل تجرأ على خداع الدين اللي استعملو مطية لتحقيق أهدافو الدنيوية. ارتقب يا بنكيران إنا مرتقبون.
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9
3 - محمد سلا الخميس 22 غشت 2019 - 17:10
قيمنا الاسلامية وتقاليدنا المغربية ترغمنا على احترام الغير ، إلا اننا نطلب من السيد بن كيران تطبيق مقولته الشهيرة عفا الله عما سلف لانه اعفى عن التماسيح في مدة رئاسته للحكومة ما فيها باس الى طبقها الان.
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44
4 - yass الخميس 22 غشت 2019 - 17:10
رئيس حكومة سابق...قيل انه كان يحارب الفساد... ملقا ما يدير غير ادانة طالب يتيم و مقهور على كلمة... اما كان الاجدر ان يكون حليما و مد يد المساعدة بدل تدمير مستقبله... حسبنا الله و نعم الوكيل.
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24
5 - سعاد الخميس 22 غشت 2019 - 17:10
قبح الله الفقر وقديما قيل اذا كان لا بد من مد اليد فاقصد الدار الكبيرة اما والامر يتعلق ب 200 درهم فمن العار اراقة ماء الوجه من اجلها وعلى السي بن كيران ان يطبق شعاره الشهير عفا الله عما سلف
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26
6 - مواطن الخميس 22 غشت 2019 - 17:11
بعض المتسولين في الشوارع ما إن تمتنع عن مدهم بالصدقة حتى ينهالون عليك بالشتائم .
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6
7 - الخميسات الخميس 22 غشت 2019 - 17:12
هناك أشياء في العمق اول شيء هي الحماية المقربة لان عناصرها خاص تخدم الوطن مشي شخص تاني شيء هو نيابة العامة خاص تحرك ملفات أكبر من هدشي تلت شيء هو تغير تلك العقلية في جميع الاماكن المسؤولة من داخلية المديرية العامة للامن الوطني جهاز dst
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5
8 - كريم الخميس 22 غشت 2019 - 17:14
مدى إستجابة القضاء للدعوة التي رفعها بن... لو كان المطالب بالحق المدني مواطن بسيط بدل بن...؟ و أصلا المواطن ماغاديش إحاول حتر إفكر فيها
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7
9 - الواقعي الخميس 22 غشت 2019 - 17:14
الفقر ليس مبرر لتجاوز الحدود و الاخلاق. تستحقون السجن لان هذه بسالة و قلة التربية و عمر الفقر ماكان سبب.و كاينين افقر منكم و ما كيتسولوش.لابد من عقابكم وفق القانون.رغم انني اكره بنكيران لكن لايجب تجاوز الحدود
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6
10 - salam tiznit الخميس 22 غشت 2019 - 17:17
هذا استهتار السيد مشى عند رءيس الوزراء و عطاه ورقة من فءة 200 درهم هذا يدل ان بنكيران يشجع ناس على التسؤول حشوما كاع و الله الا حشوما و تقهرنا في هذه الدولة .
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-2
11 - yassine الخميس 22 غشت 2019 - 17:19
حشى أن يكون حكار، في عهده زاد الغني غنى و زاد الفقير فقرا، أعطى لكل دي حق حقه الفقير المفروض أن يبقى فقير ليخدم الغني، بنكيران زاد في كل شيء حتى في نسبة الفقر و البطالة و الحريكة لبرا و الجهل و الغباء و كل شيء طوبا لكم
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11
12 - Lambda الخميس 22 غشت 2019 - 17:20
C est des gens malades
Ils n ont quelque à appelé youssef, Abbas en fassi ou jettou et les insulter
Et voir ce qui ça leur arriver aussi
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3
13 - simmo الخميس 22 غشت 2019 - 17:21
Il n ' a pas pu confronter les puissants qui ne cessent de l'insulter. Il essaie de se retrouver via les pauvres
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-2
14 - Hasan الخميس 22 غشت 2019 - 17:21
المغاربة سواء ساعدتهم او لم تساعدهم سيسببون لك المشاكل.
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4
15 - ahmed الخميس 22 غشت 2019 - 17:21
تركتم الرزاق و طلبتم عبد ضعيف فهذا هو جزاؤكم. ياك بقيتو على بنكيران حتى صدروه إوا تفرقو على السيد
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0
16 - قولة حق الخميس 22 غشت 2019 - 17:21
لا داعي للتبرير بن كيران رغم اختلاف معه له كرامة كيف يجرأ طالب بنعته بتلك الكلمة التي تدل علي تدني المستوى الاخلاقي للطالب لم نسمع علي مر تاريخ رؤساء الحكومات المتعاقبة في بلدنا ان يسب رئيس حكومة بهذه الطريقة وهذه ضريبة الشعبوية الزائدة اذا كانت الرواية صحيحة فبنكران يحق له متابعة الطلبة لانهم تعداو الحدود
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7
17 - bouthirit الخميس 22 غشت 2019 - 17:21
بكل صراحة هدا ما يسمى بالتخلف . لأن الرجل لجاء إلى القانون . بنكيران مغربي ككل المغاربة انسان يتنفس وله احساس الطلبة ارتكبوا خطاء عندما اسموه بالكلب . وهدا يعاقب عليه القانون . فنحن في دولة القانون بنكيران له الحق وكل الحق في الدفاع عن نفسه ككل المواطنين . لأن الاختلاف السياسي لا يعني القدف والسب والشتم بما يخالف حدود القانون والتربية والأخلاق. وعوض أن تتضاهر العائلات وتمتطي هده الزوبعة لتحقيق أهداف سياسية لصالحها أولصالح من يدافع عنها كان من الأفضل للعائلة طمس القضية و عقد التسامح بينهم وبين بنكيران بسرية تامة .دون الضجة الإعلامية. التي سيبحت الكبار كل بمصالحه في مكان له .
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3
18 - منتهى الخميس 22 غشت 2019 - 17:21
دبا ليبغا ياخد الحق ديالو حكار؟ !!! ما دخل الفقر فقلت الترابي؟ ياعطيني يانعايرك! !
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-1
19 - امازيغ سوسي الخميس 22 غشت 2019 - 17:21
ليس بنكيران فقط هو "الحكار" ولكن الدولة كلها "حكارة" كم من ناءب ووزير وسياسي وغيرهم وصفوا الشعب باكمله وليس مواطنا واحدا باوصاف يندى لها الجبين ولم نسمع ان احدهم حوكم او اوقف او سجن . لا يتوانى الوزير المدعو الداودي عن السخرية من الشعب المغربي بمناسبة او غير مناسبة وبالمباشر فهل تجرا احد حتى بالقول ان هدا منكر ؟ ولكن مادام هناك حساب امام الله فكل شيء يهون .
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6
20 - المعلق الخميس 22 غشت 2019 - 17:22
وأكملت الأم المكلومة: "سعيد شاب مغربي ابن الشعب والملك
و الله لما أقرأ اشياء كهاته تتضح لي الصورة ان الانسان يستحق ما هو عليه.
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4
21 - البرنس الخميس 22 غشت 2019 - 17:24
الاخوان شوية العقلانية فالتفكير، أشنو علاقة بن كيران حاليا بمشاكلكم، واش داكم تمشيو عندو تطلبوه ؟ ياك حنا ضد الفساد و باك صاحبي و علاش عاطي ملف لواحد باش يدوز دغيا ؟ شوية العقلانية .. بعدو من السيد عطيوه التيقار مهمته انتهت و كفى، للاشارة بن كيران عدوي فالسياسة ... و لكن فالحياة الخاصة كيبقى واجب علينا احترامها
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5
22 - samir الخميس 22 غشت 2019 - 17:26
هل وصف أي مواطن بالكلب يؤدي إلى السجن ؟ أم هو امتياز يحظى به بنكيران فقط ؟ نريد أن نفهم
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1
23 - شانة الخميس 22 غشت 2019 - 17:31
الشيئ اللي يمكن نقول لهده العائلة هو طلب الصفح والسماح بدل التسول باسم اليتم والفقر فجل المغاربة فقراء ولكن لهم عزت النفس اما انه يتيم فكلنا أيتام واليتيم فعلا هو الصبي ألدي ليتجاوز عمره خمسة عشرة سنة اما هادا الطالب فهو كبير بما فيه الكفاية ويعرف الحق من الباطل ولمادا لم يتصل بوزير الداخلية او وزير التربية لانهم لن يعطوه ولو ثانية ولكن بنكيران رجل طيب فأرادوا ان يضحكو عليه وسيبوه من دون ان يفعل لهم شيئ فطلب السماح هو الوسيلة الوحيدة لهؤلاء وسترون سيتدخل بعض الأشخاص على الخط وسيشعرون النار ومن طبيعة الحال سيكون المتضرر الوحيد في هده العملية هما هاداك الشابان
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1
24 - فضولي الخميس 22 غشت 2019 - 17:34
حشومة عليك ا سي بنكيران ,زعما ا نت مول لعقل .هاذ السلوك ديالك ماشي ديال الحكمة والوقار الذي يجب ان يتميز به رجل في مقامك .حشومة وعار.
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0
25 - درس لاينسى الخميس 22 غشت 2019 - 17:34
أظن أن الأمر أصبح واضحا الآن ،
أو كما يقول المغاربة : الشغل تبرق .
وحتى وإن تنازل بنكيران عن الدعوة ( وهذا ما سيفعله في اعتقادي )
لا بد وأن تكون هذه الواقعة درسا لكل المشككين .
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0
26 - زكرياء ناصري الخميس 22 غشت 2019 - 17:36
بنكيران قال بعد أنْ لم يعد رئيسا للحكومة وقبل أنْ يحصل على معاش 7أو 9 ملايين سنتيم شهريا بأنه كان يعيش :ما دون البغل وما فوق الحمار ! تُرى أي حياة يعيشها طالب يتيم ترعرع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية ومحروم من المنحة لمتابعة دراساته ؟ وفي الأخير يُتَوِّجُ الزعيم الإسلامي/بنكيران مسيرة بؤس وشقاء وحرمان هذا الطالب بإلقائة في غيابات السجن ! وحتى لو<< تكَرَّم>> وتنازل بنكيران عن شكايته فإنّ هذا لن يشفع له ولن يمحو عنه صفة السادية !
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27 - مواطن الخميس 22 غشت 2019 - 17:38
السبب الحقيقي هو الظلم والفساد انا شخصيا تقدمت بطلب منحة لابنتي التي تتابع دراستها العليا فلم تحصل على المنحة في حين هناك اشخاص اعرفهم رواتبهم اكثر من راتبي بخمس مرات استفاد أبناءهم من المنحة. واتصلت بأعلى سلطة في المدينة ولكن دون جدوى.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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0
28 - علي الخميس 22 غشت 2019 - 17:38
اللهم ان هذا منكر . الطلبة الذين لجأوا الى بن كيران دفعهم الفقر والحاجة ، والأن يريد متابعتهم وسجنهم .
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29 - Cherkaoui الخميس 22 غشت 2019 - 17:39
في جميع الأحوال يجب على المرء أن يحفض لسانه وأن الا يسرع في الشتم أو التللفض و اتمنى من بنكيران ان يتنازل عن القضية لانه سمع أكثر من هذه الزلات والتشاؤم من سياسيون كبار في المعارضة أثناء ولايته.....
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0
30 - Hamido الخميس 22 غشت 2019 - 17:40
سي بن كيران في احدى غزواته الفيسبوكية شتم وزير الشباب والرياضة واصفا اياه بالحقير .ولم يتابعك الوزير قضاءيا .انت شخص شتام اصلا لكن لما شتموك انتقمت منهم.الاحترام واجب لكن فكر السي بن كيران في مستقبل هد الشاب راك زعما رجل تعليم ...وخود العبرة من سي سعد الدين العثماني الذي شتمه بعض اليافعين والشباب بل شتمو امه وهم يحتحون امام البرلمان. لكن الدكتور العتماني سامحهم بابتسامته المعهودة ماشي بحالك ما رتاحتي حتى عرفتي بلي معتقلين.
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31 - Elat.mos الخميس 22 غشت 2019 - 17:41
لا نجادل أن السب يعاقب عليه القانون لكن ما فعله هاؤلاء الطلبة صدر منهم في لحضة غضب. السيد بن كيران نفسه إرتكب متل هده الأخطاء وكان مسؤولا في الحكومة فقد شبه البعض بالمداويخ في كلامه وهدا خطأ أوزيد أوزيد.... لدلك أرجو أن يتم الصلح بينهم
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32 - عمر الخميس 22 غشت 2019 - 17:43
الطالب ليس له الحق أن يسب رئيس حكومة سابق.السيد لم يبق في الحكومة لاش تابعينو.بان ليكم غير بن كيران هو خدا تقاعد و الوزراء و الرءساء السابقين الدين اصبحو كلهم مليارديرات سيرو عندهم.الصراحة هد الطالب خاصو يتربى .الله ينعل لما يحشم.
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33 - omar الخميس 22 غشت 2019 - 17:43
هاذا الشي بسال
واش من الحبة نديرو قبة
ولينا مع المطبلين لبن زيدان باش يبقا ديما حاميها غوت
انديوها فالحكومة ديالنا والله يعاونها باش تسن الخطط والمشاريع والقوانين اللي كاتحصن الحقوق ديال جميع المغاربة
اقسم بالله العلي العظيم ان المغرب فيه حقوق للمواطن ولكن البعض كايغوفلوا عليها وبقولوا ليك ايوا صوت عليا باش ناخذ ليك حقك وهو في الأخير ما كايعطيك إلا حقك
هاذ الحيف خصوا يزول
لاش نمشي عند بن زيدان نمشي عند القايد والمنتخب والعامل
ابواب معروفة واختصاصات معروفة وبراسي مرفوع
لاش نبدا نبوس فالحجر باش نقضي حاجتي
بن زيدان مسكين إنتهى وكايتمعش غاببحال هاذ الخوزعبلات
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34 - مدوخ ٥ الخميس 22 غشت 2019 - 17:43
كفيل اليتيم في الجنة سي بن كيران في إحدى تصريحاتك قلت عندنا في فاس الراجل مني ميقدرش يواجه كيحكر غير على زوجته اطلب منك ان تتنازل عن الدعوة والمعيورة ديال كلب انا هو الكلب غير تنازل وكفى تظرتك لهذه السيدة وهي تبكي
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