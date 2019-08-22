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كُتّاب وآراء
عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي
في أول خروج لهم عقب متابعة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لهم، قال يوسف، أحد الطلبة المعنيين بالمحاكمة التي تجري أطوارها اليوم الخميس، إن "زميله سعيد، الطالب في معهد الفن المسرحي والتنشيط الثقافي، تواصل مع بنكيران وردة فعله المتشنجة جاءت بعد إقفال الخط في وجهه".
وأضاف يوسف، المتابع في حالة سراح، لجريدة هسبريس، أن "العلاقة بين سعيد وبنكيران قديمة؛ فقد سبق أن سلمه وثائق تثبت أنه ابن خيرية للا مريم، وطلب منه أن يساعده في الحصول على منحة لمواصلة الدراسة بالخارج".
وأردف المتحدث أن "منحه رقم بنكيران لسعيد قصد الاتصال هو الذي ورّطه في القضية"، مشيرا إلى أن علاقته بالمسؤول الحكومي السابق انتهت بعد أن سلمه مساعدة مادية قدمها له القيادي الإسلامي، عقب تواصله معه بشأن قلة ذات اليد وعدم قدرته على السفر صوب الديار لقضاء العيد رفقة الأهل".
وأوضح يوسف، القاطن بالحي الجامعي السويسي، أنه "جاء لدى بنكيران في اليوم الثاني من عيد الأضحى، ومنحه ورقة من فئة 200 درهم"، مسجلا أن "سعيد المتصل ببنكيران غير معصوم من الخطأ، ولم يطالب سوى بمنحة دراسية، بحكم أنه يتيم الأب والأم".
أما الشخص الثالث المودع في سجن العرجات رفقة سعيد، فهو طالب فلسفة، قاطن بالحي الجامعي ذاته، منح هاتفه للمتصل من أجل إجراء المكالمة مع بنكيران.
من جهتها، أوردت أم سعيد بالتبني، المتهم الرئيس في القضية، إنها "لم تعد قادرة على تحمل مصاريف الابن"، متسائلة عن دواعي عدم حصوله على المنحة طوال فترة دراسته، مشددة على أن بنكيران "حكر" الشاب ولم يجبه على الهاتف رغم اتصالاته المتكررة.
وأكملت الأم المكلومة: "سعيد شاب مغربي ابن الشعب والملك، ولا يريد سوى حقه في المنحة"، مطالبة بإطلاق سراحه ونيله حقه في المنحة.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس بأن النيابة العامة قررت اعتقال اثنين من بين ثلاثة طلبة جامعيين، وحفظت ملف الشخص الثالث، في قضية شكاية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التي وجهها إلى وكيل الملك بالرباط، بسبب رسالة نصية كتبها أحدهم إليه واصفا إياه بـ"الكلب".
ووفق المصادر ذاتها، فإن "ثلاثة طلبة جامعيين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بالرباط، بعدما كانوا تحت الحراسة النظرية، وتم إيداعهم في سجن العرجات"، مردفة أنه "سيتم تقديم الموقوفين إلى المحاكمة اليوم الخميس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
اعتقد ان السب والشتم غير مقبول.
بنكيران اصاب واخطا. سوف يحاسبه التاريخ. لكن لا أحد له الحق في اهانته.
Ils n ont quelque à appelé youssef, Abbas en fassi ou jettou et les insulter
Et voir ce qui ça leur arriver aussi
و الله لما أقرأ اشياء كهاته تتضح لي الصورة ان الانسان يستحق ما هو عليه.
أو كما يقول المغاربة : الشغل تبرق .
وحتى وإن تنازل بنكيران عن الدعوة ( وهذا ما سيفعله في اعتقادي )
لا بد وأن تكون هذه الواقعة درسا لكل المشككين .
حسبنا الله ونعم الوكيل.
واش من الحبة نديرو قبة
ولينا مع المطبلين لبن زيدان باش يبقا ديما حاميها غوت
انديوها فالحكومة ديالنا والله يعاونها باش تسن الخطط والمشاريع والقوانين اللي كاتحصن الحقوق ديال جميع المغاربة
اقسم بالله العلي العظيم ان المغرب فيه حقوق للمواطن ولكن البعض كايغوفلوا عليها وبقولوا ليك ايوا صوت عليا باش ناخذ ليك حقك وهو في الأخير ما كايعطيك إلا حقك
هاذ الحيف خصوا يزول
لاش نمشي عند بن زيدان نمشي عند القايد والمنتخب والعامل
ابواب معروفة واختصاصات معروفة وبراسي مرفوع
لاش نبدا نبوس فالحجر باش نقضي حاجتي
بن زيدان مسكين إنتهى وكايتمعش غاببحال هاذ الخوزعبلات