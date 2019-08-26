24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عقوبات تخريب الحافلات (5.00)

  2. منتزه سياحي يقاسي .. فوضى وعشوائية تفقآن عين فيتال بإفران (5.00)

  3. العمل التطوعي في المغرب .. تراجع الوتيرة وغياب الدعم الرسمي (5.00)

  4. مجندون بثكنة الحاجب (5.00)

  5. أولمبياد تيفيناغ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | اغتصاب طفلة بوزان يعيد نقاش الإخصاء والإعدام إلى الواجهة

اغتصاب طفلة بوزان يعيد نقاش الإخصاء والإعدام إلى الواجهة

اغتصاب طفلة بوزان يعيد نقاش الإخصاء والإعدام إلى الواجهة
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 غشت 2019 - 10:55

تتعالى مجدّدا أصوات مغربية مطالِبة بإخصاء المغتصِبين، أو إعدامهم، بعد حادث اعتداء وحش آدمي على براءة طفلة من عائلته، بجماعة زومي.

وتفاعل ناشطون وفاعلون مغاربة مع الخبر بـقول إن "الإعدام هو الحل والحق عند الله لا زيادة ولا نقصان"، من أجل الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، وردع كلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب هذا الجرم، كما رأى آخرون أن "الوقت حان لتغيير القانون للبيدوفلين.. وتطبيق "الخصي".

واغتصَب الطفلةَ، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، زوجُ خالتها البالغ أربعين عاما، بعدما استغَلَّ ذهاب جدها بدوار عين بلحرش في جماعة زومي إلى مسجد الدوار لأداء فريضة الصلاة، في اعتداء جرى أمام أختها، التي لا يتعدّى عمرها سبع سنوات، والتي تعرّضت من جهتها للضرب والنهر.

وتساءل معلّقون كيف كان سيكون الحُكم على الجاني لو كانت المُعتدَى عليها هي طفلة القاضي، مضيفين: "بالله عليكم طبّقوا حكم الإعدام على هؤلاء الجناة"، فيما زاد معلّقون أُخَر أنّ "الإعدام يجب أن يطبّق على هذا الوحش".

وشدّد معلّقون على أن الحكم على "الوحش الآدمي" يجب أن يكون بالمؤبَّد مع الأشغال الشّاقّة، إلى آخر ثانية من عمره ليكون عبرة لغيره، فيما طالب آخرون بـ"تنزيل أقصى العقوبات في حق هذا المجرم، الذي أفسد على الطفلة البريئة فرحة العيد".

وقالت نجاة أنور، حقوقية مؤسّسة منظَّمة "ماتقيش ولدي"، إن "النقاش العمومي حول ظاهرة اغتصاب الأطفال وضع صحي وسليم، ويخدم إلى حد كبير مصلحة الأطفال"، مضيفة أنّه "ليس هناك ركوب على هذا النقاش، بل يتدخّل الجميع بالنظر لحجم الاعتداءات، كلّ من موقعه للإسهام في الفضح، والكشف عن خطورة الظاهرة".

وأكّدت أنور أنّ الردع والزّجر ليسا كافيَين وحدَهما، وكيفما كانت نوعيتهما، للحدّ من الظّاهرة، وزادت قائلة إن المهم هو "اقتراح حلول تتجاوز النظر لطبيعة العقوبة، وتنتقل للحدّ من تغول الجناة وحماية القاصر"، مسائلة هل سيحدّ الإخصاء أو حتى الإعدام من الظاهرة؟ بينما في القانون المغربي، عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، والمفروض معها إنصاف الضحايا فقط.

وتشدّد مؤسّسة منظَّمة "ماتقيش ولدي" على أن العقوبة تبقى فقط تدبيرا يتعيَّنُ إرفاقه بالتّحسيس، والتقرّب من الأطفال، والإنصات إليهم، وتعليمهم.. وقدّمت مثالا بمبادرة منظمة "ما تقيش ولدي" إلى إبداع مشاريع القرب، مثل مشروع "حنا معك"؛ الذي يربط العمل المدني بعمل السلطات، ويقرِّبُ بينهما، خدمةً للطفل وللمعتدَى عليهم.

وأضافت الفاعلة الجمعوية أن المفروض على المجتمع المدني، بالنظر إلى وضعه الحالي وانسجاما مع دستور 2011، "إبداع أساليب جديدة للنّضال ضد تغول الجناة، ومن أجل قطع دابر الاعتداء الجنسي على الأطفال".

وترى أنور أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت حاضرة وبقوة وفاضحة للخرق المسجل عند الاعتداء، وتبيّن أنها أصبحت مصدرا مهما للمعلومة، وآليات تضم صوت الرأي العام لصوت الفاعلين في الحقل المعني، ثم تجمل مؤكّدة: "العقوبة والتدخل الزجري، كيفما كانت نوعيته وحجمه، لا يكفي لوحده؛ بل المفروض الاهتمام بمناهج التربية، واقتحام الأسر، والقرب من الطفل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عبدالحميد الاثنين 26 غشت 2019 - 11:06
السلام عليكم .هذا الوحش الآدمي يجب تطبيق عليه حكم الإعدام ليكون عبرة ...خير الكلام ماقل ودل....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - غير دايز الاثنين 26 غشت 2019 - 11:13
لماذا لا يستطيع المغرب أن يشرع قوانين زجرية كالقانون الأمريكي الذي يعتبر المغتصب مثل القاتل للفرق بينهما،فالقاتل يقتل الجسد والمغتصب يقتل النفس ويدمرها وكلاهما لهم نفس العقوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - عبدالحليم الاثنين 26 غشت 2019 - 11:15
القانون المغربي ضعيف لايواكب العصر٠٠٠٠٠لان مع اتاحة الانترنيت على الهواتف كثرت الجرائم لان هناك تاثير سيكولوجي على افراد المجتمع٠٠٠٠٠وتغير سلوك الافراد نحوى الاسواء٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - Oujdi الاثنين 26 غشت 2019 - 11:20
بدون نقاش، يجب القسطرة للخاصيتين، كما يقع في أوربا، ويكون عبرة للآخرين حتى لايعتدوا على الأبرياء !
يجب أن تدركوا أن هذا النوع من البشر قادر أن يكرر نفس العملية ولو بعد السجن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - مفروح الاثنين 26 غشت 2019 - 11:24
اذا ساعيد صياغة نفس السؤال الذي طرحتموه في احدى مقالاتكم؟
هل التربية الجنسية تحد من الاغتصاب بالمغرب؟
الذي يحد من هذه الظاهرة هم الاطباء النفسيون
وعلم النفس بصفة عامة....ولكم واسع النظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - مولاي الاثنين 26 غشت 2019 - 11:27
بلا منبقاو غير نعاودو في نفس الاسطوانة وفي نفس السجال والنقاش والحق في الحياة وحقوق الانسان والمواثيق الدولية.. ، الاغتصاب والقتل العمدي الاعدام السلام عليكم لا مؤبد لا محدد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - المنبر الحر كلميم الاثنين 26 غشت 2019 - 11:29
اغلب التعليقات ستكون عاطفية القتل والاعدام و.......ولا احد سيناقش هل اصلا للشعب كلمة لكي يحدد او يقرر او يقترح هدا من جانب اما من جا نب اخر لن ننكر ان المغرب يعتبر واجهة مت وجهات البيدوفيللين في العالم فاغلب الدول تشدد العقوبات على تاك الافعال لدرجة تحكم بالاعدام او المؤبد لذلك يجدون ضالتهم خصوصا بمراكش والدار البيضاء وهنا تقول ان التلفزة الاسبانية كشفت المستور في هدا الجانب لذلك لا تنبحون وتصرخون بكلام لا يجدي ولا يغني فهناك من لا يريد ومن يمتنع ومن يتستر ومن يخفي وماخفي كان اعضم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - Driss الاثنين 26 غشت 2019 - 11:29
نعم للاعدام، ويكون بالابر كيما الميريكان لانه ماكايعدبش المتهم، الابرة الاولى كاتنعسوا والباقي تايدير اللي عليه حنا فالدنيا لسنا بالساديين ومابغيناش نتفرجو فبنادم كايتعذب، حنا بغينا غير تطبيق القانون ونقيو المجتمع من امثال هاد المغتصب. على الاقل غادي يتقام رخيص ايلا طبقنا القانون فغضون الشهور الاولى، لأنه ماننساوش انه خاصو يدوز فالمحكمة والجلسات وماجاورها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - خالد الاثنين 26 غشت 2019 - 11:29
اتقو الله وطبقو شرع الله فالمجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - badr.Madrid الاثنين 26 غشت 2019 - 11:31
لا حول ولا قوة الا بالله.صدقوني حتى لو حكم على هؤلاء الوحوش الذين ليسوا ادميين.لأنه يجب إعادة النظر في المسطرة الجنائية لأن هناك تغرات فيها لأن النيابة العامة في المعرب تعترض على حكم الإعدام.الحل هو تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من القانون الوضعي الموروت على الاستعمار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - توفيق الاثنين 26 غشت 2019 - 11:34
كيف يتم وقف تكاثر البيدوفليين والمجرمين في دولة يقال عنها بلد الحق والقانون ونحن نشهد صدور عقوبات غير قاسية ضد هؤلاء الميكروبات البشربة .المجرم اوالبيدوفيلي يحب عليه ان يتذوق مرارة السجن والعذاب بعد ارتكابه لافعال شنيعة حتى يكون درسا لكل من سولت له الاعتداء على اعراض الناس وسرقتهم او قتلهم بدم بارد .ارتفاع الاجرام والاغتصاب يدق ناقوس الخطر واصبح يضر بسمعة البلد واستقراره ونتمنى ان تتخد السلطات مزيدا من الصرامة في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤتر سلبا على مستقبل الوطن الذي نحبه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - ouf63 الاثنين 26 غشت 2019 - 11:35
tous ceux qui commettent cet acte abject n'ont pas le droit à la vie:on doit les executer une fois les preuves accumulées....ou au moins les castrer tout en restant enfermés de longues années
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - sadaam الاثنين 26 غشت 2019 - 11:38
الاخصاء الخصيتين بلا مخدر ولاسجن لانه سيكلف على دولة ميزانية وستكون النتيجة في وقت وجيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.