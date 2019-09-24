دروس "محاربة الأمية" تجذب الرجال أكثر من النساء في المغرب

هسبريس - محمد الراجي

كشفت معطيات صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وجود عزوف كبير لدى الرجال المغاربة في الإقبال على دروس محاربة الأمية، مقابل إقبال كبير للنساء.

وبحسب المعطيات المضمّنة في التخطيط التربوي ببرنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنيت، الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإنّ الإناث يمثّلن جل المستفيدين من البرنامج المذكور، بنسبة 96.08 في المئة، بينما لا تتعدى نسبة الرجال المستفيدين 3.92 في المئة.

ولم تقدم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معلومات حول سبب عزوف الرجال المغاربة عن الإقبال على دروس محاربة الأمية، علما أنّ نسبة الأمية في صفوف الذكور تصل إلى 22.1 في المئة، مقابل 41.9 بالنسبة للإناث، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014.

ويظهر أنّ عزوف الرجال عن الانخراط في برنامج محو الأمية له خلفيات نفسية؛ إذ سبق لمنصوري محمد، رئيس الائتلاف الإقليمي تنغير لمحاربة الأمية، أن قال في تصريح لهسبريس إن الرجال يرفضون الإقبال على دروس محاربة الأمية، خاصة في العالم القروي، لكونهم "ما رَاضيينْش".

وبخصوص أعمار المستفيدين من برنامج محو الأمية في المساجد، فإنّ الفئة العمرية ما دون 49 سنة تمثل نسبة 60 في المئة، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أشارت إلى أنّها تولي الأهمية الكبرى، في هذا المجال، للعالم القروي حيث توجد النسبة الأكبر من الأمية في المملكة.

وانطلق برنامج محو الأمية بالمساجد سنة 2000، بعد التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب بفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية لكافة المواطنين والمواطنات.

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنّ برنامج محو الأمية في المساجد، الذي يستفيد منه المواطنون والمواطنات الذين لم يدخلوا المدارس، أو الذين انقطعوا عن التعليم في سن مبكر، "يعرف، منذ انطلاقته، تطورا وتجديدا في نظمه ومناهجه وبرامجه ووسائله، وازديادا في عدد المستفيدين منه، وأطره العاملة، وانفتاحا واسعا على محيطه".

ويحتل الجانب المتعلق بتحصين الهوية المغربية مركزا مهما في أهداف برنامج محو الأمية في المساجد؛ إذ تؤكد الوزارة أنّ من بين ما يسعى إليه "ترسيخ ثوابت الأمة المغربية لدى المستفيدين"، و "الحفاظ على إرث الأجداد من حيث الفهم العميق لأصول الدين، وتاريخ الوطن الذي لا ينبغي التفريط فيه".