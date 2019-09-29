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الرئيسية | مجتمع | العثماني يرفض دعوات إباحة الإجهاض في المملكة

العثماني يرفض دعوات إباحة الإجهاض في المملكة

العثماني يرفض دعوات إباحة الإجهاض في المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 22:04

في خضمّ النقاش المتجدد حول مسألة الإجهاض بالمغرب، وتزايد دعوات الجمعيات الحقوقية بإباحته، عبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنيمة، عن موقف رافض لهذا التوجه.

وقال العثماني، في سياق حديثه عن موضوع الإجهاض، ضمن منتدى منتخبات ومنتخبي العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، صباح الأحد، إنّ الإجهاض "أمر حسمت فيه اللجنة التي شكلها جلالة الملك".

وتابع: "لقد ضمت اللجنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وأعطى المجلس العلمي الأعلى رأيه في هذا الموضوع، من أجل أن نقوم بأقصى ما يمكن، في إطار الثوابت الدينية".

ورفض العثماني الدعوات المنادية بإباحة الإجهاض في المملكة، وعبّر عن ذلك بالقول "حْنا مسلمين، واش غادي نبزّْو كاع هادشي كامل، ما يمكنش"، مضيفا: "مبدئيا وتاريخيا ودستوريا، نحن مسلمون".

رئيس الحكومة أوضح أن حزبه مع توسيع مجال الاجتهاد في الدين؛ "ولكن انطلاقا من ثوابت الدين، ماشي غادي نميّعو هاد الدين كاع حتى ما يبقاش، هناك من يستغل أي فرصة لضرب الثوابت الدينية، وهذا بطبيعة الحال نحن لا يمكن أن نقبله"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - فرانز كافكا الأحد 29 شتنبر 2019 - 22:14
وااااا السي العثماني الشعب باغي الخبز و الزيت و الخدمة و التعليم و الطبيب ... لا تهرب من الواقع ارجوك
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6
2 - الحمريطي الأحد 29 شتنبر 2019 - 22:15
رغم اختلافي مع العثمانيين الا انني ارفع له القبعة على هذا الموقف فهم اوقفوا الريسوني لاسكات ما يسمى الاسلاميين عن اباحة الاجهاض و الزنى و المثلية فتحية اثبتوا انتم و كل القوى الحية رغم كرهي لكم جميعا انشري يا منبري
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3 - غير دايز الأحد 29 شتنبر 2019 - 22:22
وا الله خبر سار،رآه كاينين عائلات مكايولدوش أمكن يتكفلوا بعد الأطفال المتخلى عنهم،غير خاص تبسيط مساطير التبني..و حاجة أخرى إذا كنت في المغرب فلا تستغرب رآه الإجهاض على الجهد فيرالبلاد احب من احب و كره من كره..
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4 - عادل الأحد 29 شتنبر 2019 - 22:22
العثماني رجل المرحلة، ونحن ندعمك في الانتخابات القادمة،...
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