العثماني يرفض دعوات إباحة الإجهاض في المملكة

هسبريس من الرباط

في خضمّ النقاش المتجدد حول مسألة الإجهاض بالمغرب، وتزايد دعوات الجمعيات الحقوقية بإباحته، عبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنيمة، عن موقف رافض لهذا التوجه.

وقال العثماني، في سياق حديثه عن موضوع الإجهاض، ضمن منتدى منتخبات ومنتخبي العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، صباح الأحد، إنّ الإجهاض "أمر حسمت فيه اللجنة التي شكلها جلالة الملك".

وتابع: "لقد ضمت اللجنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وأعطى المجلس العلمي الأعلى رأيه في هذا الموضوع، من أجل أن نقوم بأقصى ما يمكن، في إطار الثوابت الدينية".

ورفض العثماني الدعوات المنادية بإباحة الإجهاض في المملكة، وعبّر عن ذلك بالقول "حْنا مسلمين، واش غادي نبزّْو كاع هادشي كامل، ما يمكنش"، مضيفا: "مبدئيا وتاريخيا ودستوريا، نحن مسلمون".

رئيس الحكومة أوضح أن حزبه مع توسيع مجال الاجتهاد في الدين؛ "ولكن انطلاقا من ثوابت الدين، ماشي غادي نميّعو هاد الدين كاع حتى ما يبقاش، هناك من يستغل أي فرصة لضرب الثوابت الدينية، وهذا بطبيعة الحال نحن لا يمكن أن نقبله"، على حد تعبيره.