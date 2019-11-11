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الرئيسية | مجتمع | مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان‬"

مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان‬"

مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان‬"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:05

ترتيب غير منصف ذلك الذي حصلت عليه المملكة ضمن "مؤشر غالوب للقانون والنظام العام" الذي يقيس درجة الأمان في البلدان، إذ تقدمته بلدان تعيش على وقع الإرهاب والانقلابات؛ من قبيل مصر والعراق.

المؤشر يعتمد على تنقيط الدول من أصل 100 نقطة، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانا، وحصلت فيه المملكة على معدل 74 نقطة لتحتل الرتبة السابعة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتصدرت قائمة المؤشر فيما يهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على معدل 93 نقطة، متبوعة بمصر التي حصلت على معدل 92 نقطة، ثم الأردن بـ87 نقطة، فالمملكة العربية السعودية التي حصلت على معدل 85 نقطة، متبوعة بالعراق التي حصلت على معدل 80؛ وهو الترتيب نفسه الذي حصلت عليه الجزائر، فيما حلت تونس خلف المغرب بحصولها على معدل 73 نقطة.

وتذيلت المؤشر أفغانستان التي حصلت على معدل 38 نقطة، وتأتي قبلها فنزويلا بمعدل 49 نقطة والغابون فليبريا وقبلها جنوب إفريقيا. بينما تعد سنغافورة أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، وتأتي خلفها كل من طاجاكستان بـ94 نقطة ثم الإمارات العربية المتحدة فالنرويج وتركمستان تليها سويسرا.

واعتمدت غالوب، في تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم. وتعترف المؤسسة الدولية بوجود هامش خطأ في تحليلها، خصوصا مع اقتصارها فقط على آراء مواطنين.

صدور التقرير يأتي تزامنا مع حملات ينظمها الأمن في مختلف مدن المملكة، إذ شهدت العاصمة الاقتصادية خلال الأيام الماضية تراجعا ملحوظا في نسب تسجيل حالات السرقة والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض مقارنة مع ما شهدته في الآونة الأخيرة من اعتداءات طالت نساء ورجالا، وشكلت حالة من الهلع في صفوف البيضاويين وزوار المدينة.

ومكّن الحضور الأمني المكثف في عدد من الأحياء والشوارع، خصوصا المعروفة بكونها نقطا سوداء، من تراجع نسب تسجيل حالات الاعتداء على المواطنين وسرقتهم في الشارع العام تحت التهديد بالسلاح الأبيض، الأمر الذي يبعث على الارتياح في نفوس الساكنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - FgF الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:19
هذا التقرير الدولي يثمن ما يقوله المواطنون منذ زمن . الأمن لا يحمي سوى الكبار والشعب ترك لتفترسه الذئاب ليل نهار .
قالك بلاد الأمن والأمان . ههههه
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41
2 - تصنيف غريب الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:21
العراق 80 نقطة احسن من المغرب الذي حصل على 74 نقطة تصنيف غريب فعلا اذا علمنا ان عدد المواطنين الذين قتلوا في العراق من خلال التفجيرات الارهابية و الاختطافات اكثر من ساكنة ابن احمد .
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15
3 - البرنس الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:21
و هل يحق للمواطن المغربي أن يحس بالأمان ؟
علينا أن نبقى خائفين متوجسين، مشغولي البال، ضائعين بين متاهات خُلقت لنا عن قصد أو غير قصد، حتى لا نستفيق.
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30
4 - HESPRESSNAUTE الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:25
Dahara alhaq wazahaqa albatel. On ne peut pas cacher le soleil avec un tamis. Les faits sont là et ils sont IMPLACABLES. Notre pays n’est pas un pays sûr. Il n’est pas d’un pays où l'on peut circuler de jour comme de nuit sans être SOUS LA MENACE D’UNE AGRESSION À L’ARME BLANCHE. Nos filles et sœurs ne peuvent pas sortir sans être harcelées par le premier venu. Nos affaires ne sont pas en sécurité quand on est à la plage, ni ailleurs du reste. Circuler avec un smartphone à la main à Casa, Fez, Meknes, Tanger et j’en passe, équivaut à signer son ARRÊT DE TCHARMILE. Malgré les efforts de la police et malgré toute la panoplie mise à sa disposition, le chemin est long pour se sentir en sécurité au Maroc. Tant que la police répond: WACH KAYN DEM avant de se déplacer, il ne faut RIEN ESPÉRER. La non assistance à personne en danger est inscrite dans la loi, mais elle s’applique uniquement au peuple, pas à la police. J’en envie de dire, ILA KAYN DEM, J’APPÈLERAIS UNE AMBULANCE M’SIEUR.
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8
5 - adam الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:29
je crois que les marocains qui diffusent les vedeo des gens qui font des crimes et les tcharmines partout dals le monde qui rendent le maroc manque la surete en vrai vie le maroc est vit surement dans la surete et les incidenets sont rare donc arretez de diffuser les vedeos qui chouaa les marocains
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-4
6 - idmono الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:30
المشكل في المغرب هو خلط الامن و المراقبة الطرقية. الامن يجب ان تكون مهمته الامن فقط ووضع استراتيجية باشراك واسع للمواطن في التبليغ ونشر صور المجرمين ( لم ارى قط هذا في المغرب) و تشديد العقوبات بفتح اوراش للاعمال الشاقة. اما ان سرنا في هذا الطريق فستكون السيبة خاصة مع جيل الكسلاء و الفظيع اننا صرنا نصدر هذه النماذج لاوربا.
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14
7 - Hicham الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:30
مؤشر كاذب.
العراق كله مقلوب و مصر كلها قمع. و يقول ليك المغرب اخر واحد.
هذه المؤشرات كلها تخربيق و تريد ابتزاز المغرب فقط لا غير
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-13
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