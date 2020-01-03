24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبيابة وترسيم الحدود
- عبيابة: ترسيم الحدود البحرية مسألة سيادية رغم معارضة إسبانيا
- احتجاج النساخ القضائيين
- ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة
- الرئيس التونسي سعيد يوافق على الحكومة الجديدة
"لجنة بنموسى" تفتح الباب لتصورات الأحزاب بشأن نموذج التنمية (5.00)
حقوقيون يدينون "ضرب حرية التعبير" في محاكمة الصحافي الراضي (5.00)
- الحكومة تتجاهل مطلبي "العطلة الأمازيغية" وإلغاء الساعة الإضافية - (77)
- "لجنة بنموسى" تفتح الباب لتصورات الأحزاب بشأن نموذج التنمية - (75)
- ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة - (70)
- بحث يسجل نية ربع المغاربة في الهجرة .. والشرق يتصدر القائمة - (58)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تهدد بحمل السلاح ضد جيش المملكة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"استقلالية" معهد التعريب تعيد قانون "مجلس اللغات" إلى نقطة الصفر
عائدا مجددا إلى مجلس النواب، يواصل مشروع القانون التنظيمي لـ"مجلس اللغات والثقافة الوطنية" مسلسل تدحرجه داخل البرلمان، هذه المرة بسبب "تعديل تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، في آخر لحظة يهم المادة الـ51 من القانون التنظيمي؛ فقد قررت الجلسة العامة لمجلس المستشارين الاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته".
التعديل، الذي تقدم به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، "أعاد معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة؛ فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات".
وكان من المرتقب أن يمر المشروع صوب المحكمة الدستورية مباشرة، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية؛ لكن التعديل الجديد حكم عليه بـ"ماراطون" جديد، حيث سيمر من لجنة التعليم والجلسة العامة لمجلس النواب، ومجددا إلى اللجنة ذاتها والجلسة العامة بالمستشارين.
وأوردت مصادر برلمانية أن "بعض المستشارين حاولوا إقناع الوزير بإحالة التعديل على لجنة التعليم بالمستشارين قصد دراسته مجددا؛ لكن عبيابة تمسك بضرورة مروره مباشرة عبر الجلسة العامة، بدعم من رؤساء الفرق بالمجلس، ليعود إلى "نواب الأمة" في تداول برلماني جديد".
وسبق أن "تقدمت فرق العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالتعديل نفسه قبيل سنوات؛ لكن محمد الأعرج، وزير الثقافة السابق، رفضه، بسبب الاتفاق الذي عقده مع مختلف الأطراف، أثناء وضع أساس المجلس الوطني للغات؛ وهو ما ألغاه التعديل الحالي، الذي تم في أقل من نصف ساعة، بحضور 30 مستشارا".
أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أورد أن "المجلس يجب أن يضم مختلف المؤسسات التي تعنى باللغات الوطنية، ومن غير المفهوم قانونيا ومنطقيا كيف تم التعديل الحالي بإقرار معهد التعريب مؤسسة مستقلة، متسائلا ما هي خصوصياته التي تجعله مختلفا عن باقي المؤسسات؟".
وأضاف بوكوس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يشتغل، منذ 20 سنة، كمؤسسة قائمة الذات، بموارده البشرية واللوجستيكية وكذا مقراته"، مسجلا أن "العمل الجيد الذي قام به المعهد يشفع له البقاء مستقلا، ولا يمكن على حين غرة أن يصبح تابعا كليا لمجلس اللغات".
وأكمل المتحدث قائلا: "إذا تم استثناء معهد التعريب، فمنطقيا يجب إنصاف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كذلك"، مؤكدا أن "المؤسسة متضررة من الإجراء بشكل كبير"، وزاد: "مراقبة العمل شيء طبيعي وعادي؛ لكن أن ينصهر المعهد في قالب جديد، فذلك يثير كثيرا من النقاش".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
لهذا نريد التعليم باللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية وحفظ القرآن الكريم والرياضة وجميع العلوم التكنولوجية الحديثة.
كفى من هدر المال العام بوطننا الغالي وتقسيم المجتمع المغربي العظيم.
نريد معهد الوطني المغربي أن يكون لجميع المغاربة ولتحفيز اللغة العربية الشريفة وتوظيفها في جميع العلوم التكنولوجية الحديثة.
الى نقطة للصفر فقط عندكم و عند المتمزغين. أما عند عموم الشعب المغربي عربا و غير عرب فهو أمر طبيعي و عادي في بلد عربي يتحدث ويتكلم اللغة العربية. اش جاب الثرى للثريا.