24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يجري مختبر "معهد باستور" تحاليل الإصابة بفيروس "كورونا"
- مختبر تحاليل كورونا
- الصحة: حالة "مصابي كورونا" مطمئنة .. والمتوفية تدفن وفق الشريعة
- غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية
- ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش
رصيف الصحافة: تحضيرات دبلوماسية لزيارة الملك إلى بريطانيا (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد - (199)
- ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش - (144)
- سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا" - (117)
- السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش - (95)
- المغرب يدعو مشيدي نصب "الهولوكوست" إلى مغادرة التراب الوطني - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغاربة يُقبلون على الأنترنيت المتنقل .. والألياف البصرية ضئيلة
في نهاية 2019، بلغت حظيرة المشتركين في الأنترنيت بالمغرب حوالي 25.38 مليون مشترك. ويشكل الأنترنيت المتنقل الحصة الأكبر بحوالي 23.68 مليونا، منها 15.72 مليون استفادة من خدمة الاتصالات من الجيل الرابع 4G.
وحسب مُعطيات حديثة نشرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فإن حظيرة المشتركين في خدمة الأنترنيت المتنقل سجلت نمواً يقدر بـ11.22 في المائة، مقابل 2.21 في المائة سنة 2018.
وتحوز شركة "اتصالات المغرب" النسبة الأكبر من سوق المشتركين في خدمة الأنترنيت، بنسبة تصل إلى 52.64 في المائة، تليها شركة "إنوي" بـ25.28 في المائة، وشركة "أورنج" بـ22.09 في المائة.
ويلجأ المغاربة بشكل أكبر إلى الأنترنيت المتنقل بنسبة تصل إلى 93.27 في المائة، يليها الأنترنيت الثابت ADSL بنسبة 5.81 في المائة. أما خدمة الأنترنيت بالألياف البصرية فنسبتها لا تتجاوز 0.48 في المائة.
ورغم تطور الأنترنيت المُتنقل، مازال الأنترنيت الثابت صامداً، إذ بلغ عدد المشتركين فيه نهاية السنة الماضية حوالي 1.47 مليون مشترك، مقابل 1.41 مليون مشترك نهاية سنة 2018، أي بزيادة طفيفة.
وعلى مستوى حصص السوق فإن 99.93 في المائة من اشتراكات ADSL تعود مباشرة لشركة "اتصالات المغرب".
أما من حيث صبيب ADSL فنجد أن 60 في المائة من المجموع أقل 4 ميغا في الثانية، متبوعاً بصبيب يتراوح ما بين 10 و16 ميغا في الثانية بنسبة 33.56 في المائة، ثم 5.37 في المائة للصبيب ما بين 4 و10 ميغا.. أما ما بين 16 و32 ميغا فهي في حدود 0.55 في المائة فقط.
وبخصوص حظيرة المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل فقد ارتفعت إلى 46.67 مليون مشترك نهاية 2019، أي بنسبة نفاذ بلغت 131.14 في المائة. ويتجاوز هذا الرقم عدد سكان المغرب في ظل توفر فئات عريضة من المشتركين على هاتفين أو أكثر.
أما الهاتف الثابت، فمازال هو الآخر صامداً أمام الهاتف المتنقل، إذ استقر في 2.05 مليون مشترك السنة الماضية، مُسجلاً نسبة نفاذ بـ5.77 في المائة.