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المغاربة يُقبلون على الأنترنيت المتنقل .. والألياف البصرية ضئيلة

المغاربة يُقبلون على الأنترنيت المتنقل .. والألياف البصرية ضئيلة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 03:30

في نهاية 2019، بلغت حظيرة المشتركين في الأنترنيت بالمغرب حوالي 25.38 مليون مشترك. ويشكل الأنترنيت المتنقل الحصة الأكبر بحوالي 23.68 مليونا، منها 15.72 مليون استفادة من خدمة الاتصالات من الجيل الرابع 4G.

وحسب مُعطيات حديثة نشرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فإن حظيرة المشتركين في خدمة الأنترنيت المتنقل سجلت نمواً يقدر بـ11.22 في المائة، مقابل 2.21 في المائة سنة 2018.

وتحوز شركة "اتصالات المغرب" النسبة الأكبر من سوق المشتركين في خدمة الأنترنيت، بنسبة تصل إلى 52.64 في المائة، تليها شركة "إنوي" بـ25.28 في المائة، وشركة "أورنج" بـ22.09 في المائة.

ويلجأ المغاربة بشكل أكبر إلى الأنترنيت المتنقل بنسبة تصل إلى 93.27 في المائة، يليها الأنترنيت الثابت ADSL بنسبة 5.81 في المائة. أما خدمة الأنترنيت بالألياف البصرية فنسبتها لا تتجاوز 0.48 في المائة.

ورغم تطور الأنترنيت المُتنقل، مازال الأنترنيت الثابت صامداً، إذ بلغ عدد المشتركين فيه نهاية السنة الماضية حوالي 1.47 مليون مشترك، مقابل 1.41 مليون مشترك نهاية سنة 2018، أي بزيادة طفيفة.

وعلى مستوى حصص السوق فإن 99.93 في المائة من اشتراكات ADSL تعود مباشرة لشركة "اتصالات المغرب".

أما من حيث صبيب ADSL فنجد أن 60 في المائة من المجموع أقل 4 ميغا في الثانية، متبوعاً بصبيب يتراوح ما بين 10 و16 ميغا في الثانية بنسبة 33.56 في المائة، ثم 5.37 في المائة للصبيب ما بين 4 و10 ميغا.. أما ما بين 16 و32 ميغا فهي في حدود 0.55 في المائة فقط.

وبخصوص حظيرة المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل فقد ارتفعت إلى 46.67 مليون مشترك نهاية 2019، أي بنسبة نفاذ بلغت 131.14 في المائة. ويتجاوز هذا الرقم عدد سكان المغرب في ظل توفر فئات عريضة من المشتركين على هاتفين أو أكثر.

أما الهاتف الثابت، فمازال هو الآخر صامداً أمام الهاتف المتنقل، إذ استقر في 2.05 مليون مشترك السنة الماضية، مُسجلاً نسبة نفاذ بـ5.77 في المائة.

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