"قادمون وقادرون" تقترح تدابير لمواجهة كورونا

هسبريس من الرباط

قالت حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل إنها منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم أصبح بؤرة وباء فيروس كورونا الجديد وهي تتابع بقلق شديد التطورات الصحية الخطيرة المتسارعة التي تشهدها كل بلدان العالم، وانعكاساتها على كثير من مناحي الحياة الشخصية والمهنية، الخاصة والعامة، وما سببته من أزمة اقتصادية عالمية واضطرابات اجتماعية وسياسية، قد تعصف بالعديد من نماذج الحكم والتدبير والتسيير؛ ناهيك عن التكلفة المحتملة من الناحيتين البشرية والمالية.

وأضافت الحركة، في بيان لها: "بعد سلسلة من المشاورات بين ناشطات ونشطاء الحركة، نعلن للرأي العام الوطني تثميننا لما جاء في بلاغ الديوان الملكي بخصوص الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، للتكافل والنفقات المستعجلة، وتأهيل الآليات والوسائل الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار الفيروس".

وثمّنت الحركة أيضا "قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي توقيف الدراسة في جميع الأقسام والفصول"، و"بلاغ وزارة الداخلية وما أعلن من تدابير وإجراءات احترازية للتصدي لخطر تفشي الوباء"، و"مجهودات وزارة الصحة العمومية وما قامت به من إجراءات وتدابير حمائية ووقائية بتنسيق مع اللجنة الوطنية للقيادة، والتي عملت على تحيين المخطط الوطني للاستعداد والتصدي لطوارئ الصحة العامة"، وزادت: "نحيي عاليا كل الأطر الصحية والنخب الطبية وعموم الساهرين على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية".

وحرصا منها على دعم وتقوية كل سبل وتقوية المصلحة العامة، دعت حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل "جميع مكوناتها وعموم المواطنات والمواطنين إلى التشبث بقيم التضامن والأخوة والإنسانية، والالتزام بتنفيذ كل التوجيهات والقرارات والنصائح الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، ووضع الثقة في المؤسسات والمقتضيات المرتبطة بالسلامة الصحية، والمشاركة في مواجهة ومحاربة الشعوذة وكل الأخبار الزائفة والكاذبة، والإشاعات التي تحدث الرعب بين الناس".

وطالبت الحركة بـ"خلق لجنة وطنية علمية مكونة من الأطباء والعلماء والأساتذة الباحثين، مختصة في مكافحة فيروس كورونا، وفتح كل وسائل الإعلام أمام رجال العلم لنشر الثقافة الصحية، وتمكين المواطنات والمواطنين من الأجوبة العلمية للحد من الشعوذة والخرافات"، و"معاقبة كل أنواع وأشكال الاحتكار للمواد الغذائية والصحية، ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات"، و"حماية التلاميذ والطلبة من المستثمرين في الدروس الخصوصية، وتجريم نشاط هذه الدروس لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع".

كما طالبت حركة قادمون وقادرون بـ"إيلاء أهمية خاصة لتلاميذ وطلبة ساكنة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب، وتمكينهم من الاستفادة العاجلة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، و"مطالبة الأبناك بتأجيل الأقساط الشهرية، خاصة بالنسبة لأصحاب القروض الصغيرة ومحدودي الدخل، وأصحاب المهن الموسمية"، و"منع كل وسائل الإعلام والتواصل المحرضة على الكراهية وزرع التفرقة بين الناس"، و"تمكين المغاربة العالقين في المطارات والمعابر الحدودية من العودة إلى بلدهم"، و"اتخاذ إجراءات وقاية من فيروس كرونا في كل السجون".

وسجلت الحركة، في بيانها، ضرورة "دعوة الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني إلى إشاعة التضامن والوحدة والتعالي على الخلافات مهما كان نوعها، من أجل التجنيد واليقظة لمواجهة مختلف التحديات، وتلاحم الجهود ومحاربة الأنانية الضيقة، من أجل نصرة كل المغربيات والمغاربة"، و"اتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية الفئات الهشة والمستبعدة اجتماعيا ولكل ضحايا التفاوتات الاجتماعية".