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كُتّاب وآراء
إدانة واسعة تنهال على مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ الصحية
تنديد واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخرق حالة "الطوارئ الصحية" من لدن عشرات المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات بمن أبرزها طنجة وفاس، ليل أمس السبت، مرددين أدعية دينية من أجل إبعاد فيروس "كورونا" عن المغاربة، لأن هذه المظاهرات قد تتحوّل إلى بؤرة سوداء للوباء في قادم الأيام.
وفي مشهد غريب أثار استنكار نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، جاب العديد من المواطنين أحياء وشوارع مدينتي فاس وطنجة، بعدما تحوّلت دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي بالشوارع، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي تحث المغاربة على لزوم المنازل بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".
في هذا الصدد، قال محمد واموسي، إعلامي مغربي مقيم في باريس: "لعنة بحجم السماء على مستغلي الأزمات في كلِّ مكانٍ وزمان. معركتنا ليست فقط ضد الوباء، بل أيضا ضد الجهل والغباء"، مضيفا: "إخوان الشيطان وتجار الدين يستغلون أزمة الفيروس للمتاجرة بها"، بتعبيره.
وتابع قائلا: "ينتقدون قرارات إغلاق المساجد التي اتخذت لحماية المصلين من كورونا، ويتمردون على قرار حالة الطوارئ الصحية، حيث يحرضون على الدولة ويتوهمون مؤامرة ضد الدين"، موردا أن "التطرف المارق المتأسلم أصبح مثل الورم الخبيث في مجتمعاتنا، لا يردعه دين ولا أخلاق ولا مروءة ولا عقل في بث السموم وإثارة الفتن، يجب على الدولة أن تكون حذرة وحازمة في هذا الأمر".
وعلّق عبد الرزاق بوغنبور، فاعل حقوقي، على هذه المظاهرات قائلا: "يُطرح أكثر من سؤال بشأنها، فهل هناك فعلا جهل مركب غير منظم أم تصفية حسابات ضيقة مع الدولة والشعب في هذه الظرفية الصعبة التي يجتازها بلدنا؟"، موردا أن "من قام بهذا الفعل ليلا يدرك فعلا أن هذه المسيرات ستساهم في انتشار المزيد من ضحايا وباء كورونا بشكل مهول".
وأضاف بوغنبور أن "الدولة الآن، مع الأسف، تجني ثمار دعمها وتشجيعها لمختلف الحركات الدينية، وما يسمى بالرقاة الشرعيين، ونشر الخرافة والفكر الغيبي في باقي المؤسسات التي تديرها (المساجد، الإعلام، الأسرة...)، والنتيجة حاليا هي نشر التفاهة وكل ما يضرب الفكر النقدي البناء".
عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي، تفاعل بدوره مع الموضوع، قائلا: "نحن في حرب شرسة ضد عدو غير مرئي، والانتصار في الحرب يستدعي منا كجنود الانضباط واليقظة والانصياع للتعليمات لهزم العدو. ولذلك من يضرب خطة مواجهة العدو ويستهتر بحياة المواطنين فهو مجرم حرب، خائن لوطنه، خائن لأهله".
الكاتب المغربي علي أزحاف أورد أن "ما وقع البارحة في منتصف الليل، من خروج جموع تردد التكبير، في بعض المدن المغربية، لم يكن وليدا للصدفة، خاصة في هذا التوقيت بالضبط، أي بعد إعلان الدولة عن الحجر الصحي العام، وفرض احتياطات عملية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأضاف: "الله موجود في كل مكان، هو الحي القيوم، يلبي دعوة الداعي إذا دعاه، وليس من شرط الدعاء، الخروج إلى الشوارع وتعريض حياة الناس للخطر والفناء، الله رحيم غفور، ولم يقل لعباده ألقوا بأنفسكم إلى التهلكة... فادعوا الله من بيوتكم، والتزموا بالحجر الصحي، حفاظا على أرواحكم وأرواح من يقاسمكم العيش على هذه الأرض... ابقوا في منازلكم رحمكم الله".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (318)
اسلام الجاهلية الاولى
العديد من الظواهر الباطنة في المجتمع ستظهر مع ظهور كورونا منها الانتهازيون و اللصوص ......و الغباء و الجهل الآن ....
معركتنا ليست فقط ضد الوباء، بل أيضا ضد الجهل والغباء.
اش داكشي اش داك الجهل
ابقوا في منازلكم رحمكم الله
بغيتي تغني غني فداركم... بغيتي تضرع الى الله سد عليك و حط راسك للارض و تضرع
عن أبي موسى الأشعري عليه السلام قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء.. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أيها الناس.. اربعوا على أنفسكم.. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.. إن الذي تدعونه سميع قريب "
( أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكترو من الدعاء )
( سَتَكُونُ فِتَنٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي ، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ ) رواه البخاري
فيروس الجهل أشد من القتل
حسبنا الله و نعم الوكيل.
وانتشار الأمراض نتيجة تدمير القطاع الصحي
من جدَّ وجد ومن زرع حصد
نحن نحصد ما زرعته الدولة أولا وما زرعناه كمجتمع
والفرج قريب بحول الله... فلا تلقةا بأنفسكم إلى التهلكة...
فكل التعاليق والارتسامات التي يدلي بها الخبراء والمختصون من داخل وخارج الوطن من حين لآخر، تبين بشكل جلي وواضح أنه لا زال هناك أمل كبير في تجاوز المحنة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة...
وسندهم في ذلك، هو:
تسارع وتيرة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها السلطات والجهات المعنية...
والمرونة والرقي الذان تعامل بهما الشعب المغربي بالاشتجابة والامتثال لهاته القرارات بالتزام البيوت...
النموذج الحضاري المغربي المتمثل في تضامن معظم الفئات والهيئات الوطنية في هذا الوقت العصيب... ماعدا من في قلوبهم مرض وجشع...
فالنصبر إن الله مع الصابرين... فهي سحابة قاتمة... وستمر ...
قال النبي ﷺ : " ليس من رجل يقع الطاعون ، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد " . صحيح رواه أحمد
الخروج على أوامر ولي الأمر يحرمها الشرع ويعاقب عليها قانون الطواريء بعقوبات قاسية..
ها العار كل شي يبقى فدارو..
كلنا في سفينة واحدة..
الدولة قامت بما يجب واقول عليه بالرجوع القسوة واستعمال العصا ..نعم العصى لمن عصى روح الجماعة.. الآن نحن الشعب جزء منا لم يفهم بالتقارير وبالخرجات الإعلامية وبالشرح بجميع اللغات...الجيش لازم يتحرك.
الوطن في خطر
ويحب الازدحام
اللهم انزل رحمتك.
التي وسعت كل شيء
الجهل يصنع الافعال
الخروج في عدة مدن يدع الشك الى ان هده العملية مبرمجة و ممنهجة يجب التصدي لها و معاقبة من وراها
تطبيقا لبعض المبادئ المتعلقة بالسيطرة على الحشود فإن اهم مع يجب القيام به هو محاصرة المشوشين وعزلهم و تضييق الخناق عليهم حتى ينجح الحجر الصحي... ومن قرأ كتاب الأمير فإنه يعرف ما اقصد...
sont des sauvages et il faut les mettre tous en prison
bou ya omar
المسلمون يرددون لم يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهذه نتائجه،والأوروبيون يؤمنون بالوقاية خير من العلاج وتلك نتائجه
الحكومة دارت لي عليها وخذات احتياطات المرحلة التالثة من الوباء رغم ان المغرب مزال فالمرحلة الأولى.
الكرة عند الشعب دابا والواعي لازم عليه ينصح لي الغير الواعي أما الجاهل والمتسهتر بحياة الشعب خاصو الزرواطة
الدعاء كما قال المفكر الثاني نقوم به من منازلنا ونتضرع إلى مولانا عز وجل أن يبعد عنا كل مكروه، وليس بالضرورة الخروج إلى الشوارع وتعريض الناس للخطر. الله يهديكم وصافي.
بمثل هذه تلاعمال الصبيانية
هناك بعض الشعوب تتفهم الوضع بمجرد وسائل الاعلام. هناك شعوب اخرى بواسطة السلطات من رجال الشرطة وحتى الجنود بعض الاحيان. وهناك شعوب اخرى لم تمتثل ابدا ولو بالعصى. وهذا الوباء بين كذلد تضامن الشعوب فيما بينها ومد المساعدة للمحتاجين. وللأسف هناك من استغل هذه الظروف اما بالسرقة او الاحتكار في السلع او الزيادة في الاثمنة والله يلطف.
اختم قولي ب"لا حول ولا قوة إلا بالله"
حسبنا الله ونعم الوكيل في أصحاب الفكر الظلامي.
الله يلطف
هؤلاء الشرمدة الجهلة خارجين عن الأمة بكل إمتياز إذ يجوز القول فيهم الخوارج.
ومن هنا اناشد السلطات بعتقال كل من تبين انه ضمن هولاء الجهال،لان البلاد في مرحلة حرب مع عدو خفي،يغديه جهل البعض ممن يحسبون انفسهم فوق القانون
وكما اننا نقول لبعض محدودي الإدراك و ضيقي الأفق من المتدينين ارحمونا من تصرفاتكم الخرافية فاننا في الوقت نفسه لا نقبل دروسا استعلائية من من بعض الملحدين المستترين لاستغلال مثل هذه الوقائع للطعن في ديننا
الله يحب أن يعبد عن علم وليس عن جهالة... المؤمن الحقيقي يعلم أن الله قريب منه يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان في بئر كما حصل مع يوسف عليه السلام... الذين خرجوا يبحتون عن الله في شوارع فاس وسبل طنجة.... هم قطيع من الجهلة الذين قادهم من يستغلون أي فرصة لتمرير أجندتهم الشيطانية والسرطانية و انتقاما للجاهل المنافق أبو نعيم... ربي قال ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة...يا أيها المسلمون المغاربة لا تكونوا أداة في يد بعض المنافقين...والخوارج الذين يستعملون الدين لتحقيق مآربهم الشخصية....
الناس مكاتافهامس بالكلام
فعندماقرر المسلمون في دمشق والقاهرة أن يتجمعوا للدعاء لدفع الطاعون دون فتوى الراسخين في العلم وأرادوا تحويل العبادة الفردية في التضرع لله إلى جماعية جهلاً بضوابط الشرع فماذا حصل لهم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
عندما وقع الطاعون الكبير سنة (٧٤٩) بدمشق إنكر العالم /المنبجي طريقة وفكرة جمع الناس في موضع ومكان للدعاء والتضرع والبلاء قائم، قال فلم يستمعوا له :
فصاروا يدعون ويصرخون صراخاً عالياً فزاد فيهم البلاء وعظم الموت ، وحصل ايضا في سنة (٧٦٤) لمّا وقع الطاعون بدمشق ، وحدث ايضا سنة (٧٤٩) وخرج الناس إلى الصحراء فدعوا واستغاثوا ، فعَظُمَ الطاعونُ بعد ذلك وكَثُرَ وانتشر وكان قبلَ دعائِهم أخفُّ !
( ولاشك ان هذا بسبب اختلاط المريض بالصحيح ).
تابع تابع .....
كيف ترمون انفسكم للدغ وانتم عاى بينت من الله ورسوله و أولو اﻻمرمنكم
قال الله عزوجل في كتابه المبين (ﻻترموا بانفسكم الى اتهلك)
باركة يجب تطبيق قوانين الدولة العصرية والابتعاد عن خلط تسيير البلد بالخزعبلات التي تروجها مختلف الأطراف لاجل تحقيق أهداف سياسية !!
من الان يمكن القول ان هناك مغرب قبل كرونا ومغرب بعد كرونا كما هو الحال بالنسبة لأغلب دول العالم يجب تغيير كل شيء بالاستفادة من التجربة الرهيبة والاعتماد على الصحة والتعليم والعلم والمعاهد والبحوث العلمية ونبذ الأفكار الظلامية الرجعية !!
اليوم ظهرت حقيقتان الاولى إهمال قطاع الصحة العمومية لمدة سنوات مما ادى الى تدميره وهناك فءة من الناس لا زالت تعتمد على خزعبلات القرون الوسطى !!
راه كلشي بان اليوم
اظن انه على الدولة ان تقوم بترحيل قسري لهؤلاء الجاهلين بمدينتنا فاس الذين يقطنون باحياءها الهامشية المحيطة بها والتي اصبحت تعج بالجاهلين بعدما كان يضرب بها المثل في العلم ...الى مناطق ناءية منعزلة.
تحياتي لكل مغربي واع يلتزم بالحجر الصحي في منزله.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
الحزم ثم الحزم .
المسؤولين على هاته المظاهرة قاموا بخيانة عظمى ضد الشعب المغربي جريمة عقوبتها الاعدام
خطر الاجتماعات أيّام ووقت البلاء
واردف ابن حجر كلامه بقوله ووقع هذا في زماننا حين وقع أوَّلُ الطاعونِ بالقاهرة في ٢٧ من شهر ربيع الآخَر سنة (٨٣٣) ، فكان عددُ من يموتُ بها دون الأربعين ،فخرجوا إلى الصحراء في ٤ جمادى الأولى بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيامٍ ، واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعةً ثم رجعوا ، فما انسلخ الشهر حتى صار عددُ من يموت في كل يومٍ بالقاهرة فوق الألف ثم تزايد !
(وهذا أيضا بسبب اختلاط المرضى بالأصحاء وانتشار العدوى بينهم)
إلى أن قال أنه لو كان مشروعاً فِعلُهم ما خفيَ على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعِهم في القرون الماضية ، فلمْ يبلغْنا في ذلك خبرٌ ولا أثرٌ عن المحدِّثين ، ولا فرعٌ مسطورٌ عن أحدٍ من الفقهاء فالتزام قول الامراء والعلماء اوجب وانفع .
من كتاب/
حُكْمُ التداعي لفعل الطاعات في النوازل والشدائد والملمات..
أطالب بتوقيع أشد العقوبات على هده الفيروسات التي تشكل خطر على المغرب
الجهل+الفقر+عدم الفهم الدين الاسلامي=كارثة بكل مقاييس
اظن ان فيروس الجهل اخطر من فيروس كرونا
الله يهدي ما خلق .......
قد يقول الساذج عنهم هم أناس خرجوا يدعون الله ليرفع عنهم البلاء
أقول هؤلاء كمن رفع كأس سم إلى أنه ثم قال باسم الله وشربه أو قل كمن رفع كأس حكى إلى أنه وقال باسم الله ضانا أن قوله باسم الله يجعل محتوى الكاس حلالا
ما رأيكم أن قلت أن من شرب الخمر مع باسم الله ومن شرب السم مع باسم الله اقل وطأة من الذي خرج إلى الشارع يدعو الله " زعموا كذبا " لأن ألأول والثاني ق ما ضر الا نفسه والثالث أضر بالناس جميعا
اسم صوتي إلى من يدعو الح الحزم بل إلى ابطال حقوق الفرد والحفاظ على حقوق الجماعة
انزلوا الجيش فهم فقط القادرون على ضبط الرعاع
كايبان ليا الوباء سياتي على الأخضر واليابس لان الشعب له وجهة نظر أخرى فهو يريد ان يحارب وباء خطير بالدعاء عليه و بطرده بطريقةساذجة (كرونا سير بحالك المغرب ماشي ديالك)
فإما ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وتطبق حالة الطوارئ بشكل حازم و إما نخرج من منازلنا لتوديع أقربائنا وذوينا.
و خلق صندوق مالي للتبرع بهدف ترميم المستشفيات بأجهزة يتم
أيستيرادها من الخارج لتشخيص و معالة مرض corronavirus و خلق عنابر خاصة لمعالجة مرضى corronavirus....و يجب خلق لجنة مختصة في مراقبة تسيير هذا الصندوق تمثاز بنزاهة
التي قام بها المغرب ضد هذا الوباء
على العكس بدا الحديث في اسبانيا عن هذه خطوات و كم تمنينا لو قامت اسبانيا بنفس ما قام به المغرب
مكنا وصلنا إلى هذه الحالة
للاسف تلك مسيرات سيكون ثمنها غالي جدااا
لان قوة وخطر هذا الفيروس هو الاستهتار ولا مبالاة
وعدم تقدير الامور بشكل صحيح
للاسف ما فعله في هذه مسيرات سيكون نتائجه ولادة بؤر كبيرة
واتمنى ان اكون مخطئ ولكن من تعايشينا مع الامة فنسبة عالية ان تصبح هذه مناطق بؤر
اناس خرجوا بكل حرية فاين كان الأمن انداك رغم ان هذا الأخير عليه ان يكون مستعدا لمثل هذه الواقعة
لم اشاهد رجل أمن في الفديوهات رغم ان الأمن في هده الايام عليه ان يكون يقظا ومستعدا لمثل هذه الاشياء
مؤامرات خفية الله المستعان
لأن هاذ الفيروس خاص الكل يتجند ويتضامن ويتحمل مسؤوليتو ويدخل لدارو .. لكن كنشوفو بان واحد الفئة ديال الجاهلين واستسمح على هاذ المصطلح كي هددو سلامة الوطن بأسره ودوزنا ليلة على اعصابنا ولا اظن انهم غادي يسمعو الهدرة .. شعبنا وكنعرفوه ..
معناه الحل الوحيد هو يتلقى العلاج وإلا ربي يتلطف بنا وبالابرياء من الاطفال والشيوخ على الخصوص
فيروس الجهل اخطر من فيروس كورونا
اقول للإخوان في فاس وطنجه أنكم ارتكبتم والله أعلم أكبر الكبائر بقصد او بدون قصد تنشرون الوباء ادعوا الله في بيوتكم
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
اﻹسلام دين يسر و ليس بدين عسر،فمن الحكمة غلق المساجد و كل التجمعات بهدف حماية أبداننا،لكن للأسف الشديد فعل الجهل فعلته و جعل من مجموعة من الجهالة يستصدرون اﻷحكام و الفتاوي الشعبوية و النتيجة إن لم تتدخل الدولة بقبضة من حديد ضد هاته الشرذيمة سنعيش اﻷسواء في قادم اﻷيام.
وتركلهم وتعتقلهم ويقدمون إلى المحكمة كيف يعقل لهؤلاء الجهلاء الخروج والعصيان لأمر السلطة والحكومة أن بخروجهم سينقولون المرض ل40مليون مواطن مغربي كان على الأجهزة الأمنية أن تتدخل بالعنف وبالقوة وبالضرب والركل إذا لم تستطيع الأجهزة الأمنية من شرطة وقوات مساعدة ودرك ملكي في قمع هؤولاء على الجيش التدخل بوسائله المعروفة لإنجاح الطوارئ الصحية على الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك أن يكونوا صارمين مع هؤولاء الجهلاء لتسهيل عملية الأطر الصحية على أي مواطن مغربي أن ينفد الأوامر الصادرة عن السلطة من قايد وباشا والمخزني والشرطي حرفيا وبدون نقاش ولا كلام اللهم اعن كل رجال الأمن من شرطة ودرك ومخزني واطر صحية في عملهم الذي يخدم مصالح الشعب المغربي معنويا وصحيا
فيها يخص البارحة و خروج بعض جهلاء الى الشارع و جلب الفيروس الى بيونتهم فهدا الفعل سوف ترون عقاب دلك عما قريب.
و انا اطالب الجهات المختصة بفرض عقبات على المحرضين على هذا الفعل انا مغربي و افتخر بالحكومة المغربية على كل المجهودات
بقا فدار و تقييد بالتعليمات الحماية و التعقيم
الجاهل هو لي تيشوف اش واقع فالعالم او باقي ما استوعبش الخطورة الفيروس
ان بعد عسر يسرى
يجب التعامل مع المستهترين بالضرب بقبضة من حديد. اليس فيكم رجل رشيد.
أتقوا الله والزمو بيوتكم فمواطن استجابة الدعاء كثيرة منها بعد آذان الصلاة وبعد الصلاة وفي الثلت الأخير من الليل.
فالمرجو اخد الحظر لان الظرفية خطيرة.
" إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث ، فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم و هم قوم بهم غفلة و استعباد و مهانة كمن يساق للموت و هو مخمور "
دعاه يونس عليه السلام في بطن الحوت فسمعه سبحانه واستجاب له.
يجب متابعة الخارجين عن القانون بيد من حديد.لا غير...انشري هسبريس
ل يرجع هؤلاء الجهلة إلى. أقوال و أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوبءة و الأسقام
على العموم على هؤلاء أن ينصاعوا إلى الأوامر و التعليمات التي فرضتها السلطات لأن فيها خيرا نافعا لجميع المواطنين و المواطنات
العبت بمصلحة الوطن والمواطنين الدعاء والتضرع للله لا يستلزم النزول لشارع بل يمكن القيام بذلك لكن من منازلنا التزاما بقرارات الدولة التي تروم الحفاظ على صحة الفرض و المجتمع.
يجب الضرب على أيدي المخالفين فمثل هذه الامور غير مقبولة خصوصا في ظل استمرار تفشي الوباء بالمغرب.
Il faut sévir d'une main de fer contre ces pseudo-religieux qui défient l'autorité de l'État.
كان عليهم يكتفيو غير بالتكبير والتهليل من فوق السُطوح و البالكونات
أما ذيك اللي كيحسبو راسهم فنانين ذيك الأغاني غير يزيدوها على راسهم
دابا عاد ظهر الدور المهم و الحيوي ديال الطبيب و المعلم و الشرطة الدرك الجيش وعمال النظافة ...
أما الفنانين غير كيركبو على المُعانات د المواطنين ...
قالك نغنيو !!!! حشمو شوية !!!
هناك ظرف يهدد الارواح والناس كوفيد 19 المعروف كورونا .الكرة الارضية تحاربه بكل ما أوتيت من إمكانات مادية ومعنوية ليل نهار 24/24 ساعة .
الحمد لله الى حد الساعة المغرب بالمقارنة مع دول أخرى ناج انشاء الله وناجح بامتياز في احتواء هذه الجائحة والمسؤولين الحكوميين يقومون بالواجب وزيادة لذا لا داعي لتعويم المشكل بالخروج وتوزيع مجهود السلطة الزم منزلك الزم منزلك الزم منزلك من فضلك.
كن جدي بلا تفلسف وبقا فدارك
شكرا للسلطات المغربية على مجهوداتها الجبارة
لا حق لاي كان ان يخرب بيوتنا بتصرفات اقل ما يمكن ان عنها انها تصرفات داعشية
اتقوا الله فينا
اطلب من السلطات جزاها الله خيرا،
ان توقف جيع النشاطات لمدة 15يوم، جميع النشاطات، وتستعمل وسائل ردعية لعدم خروج الناس.
15يوم لن يموت احد بالجوع، نصبر نتحمل ليكون الغد افضل
دائما الخفافيش لا تظهر إلا في الظلمة الحالكة والمنافقون تجار الدين يصطادون في الماء العكر أتمنى ان تكون الدولة في يقظة ومواجهة حازمة لشردمة الشر والتربص بأمن الوطن.
معركتنا ليست فقط ضد الوباء، بل أيضا ضد الجهل والغباء. إخوان الشيطان وتجار الدين يستغلون أزمة الفيروس للمتاجرة بها.
الله موجود في كل مكان، هو الحي القيوم، يلبي دعوة الداعي إذا دعاه، وليس من شرط الدعاء، الخروج إلى الشوارع وتعريض حياة الناس للخطر والفناء، الله رحيم غفور، ولم يقل لعباده ألقوا بأنفسكم إلى التهلكة... فادعوا الله من بيوتكم، والتزموا بالحجر الصحي، حفاظا على أرواحكم وأرواح من يقاسمكم العيش على هذه الأرض... ابقوا في منازلكم رحمكم الله".
تانقولو مال المغرب مبغاش يزيد القدام
الله يفاجيها من عندو و يهدي م خلق
كفى الله البلاد والعباد شرهم.
والله أسأل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يجنبنا سيء الأسقام
كما أسأله أن يوفق عاهل المغرب الملك محمد السادس لكل خير، وأن يوفقك كذلك الجهات الأمنية والصحية لمسك زمام الأمور، حتى نخرج من هذه الجائحة بأقل الخسائر وفي أقرب وقت.
اقتدوا بالاردن لاتساهل مع من كسرالحضر الصحي. البارحة قبضوا على اكثر من 200 و اودعوهم السجن .
لا تساهل في هذه الظروف!!!!!!!!!!!
من جهة اخرى على الدولة ان توفر التصاريح للخروج
انا اسكن في صخور بن سليمان و لا احد دق الباب لاعطائنا التصريح فهدا لا يعقل؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يلطف ..
بعد قطع رؤوس الاجنبيات في بلادنا ها هم الان يريدون قتلنا
اتمنا ان يلحق بهم هدا الوباء لكي نستريح من عبتهم و تخلفهم
أما هذه الجماعات التي تخرق تعليمات السلطات،فلا ينفع معها سوى خراطيم المياه لتفريقهم،و إجبارهم على الإمتثال لهذا القانون الإستثنائي و المؤقت.
أنظروا،لتجنب إنتشار الوباء،تم إغلاق كل الأماكن العمومية التي تجمع الناس و تساهم في تفشي العدوى.ومنها آلاف المساجد برخامها و زرابيها،و أصبحنا بحاجة إلى المستشفيات التي تقل أعدادها عن المساجد.
الكل يتوصل بمئات الفيديوهات من إيطاليا و إسبانيا تبين مرضى كورونا في الممرات بعد إمتلاء الغرف و نفدت أجهزة التنفس،و أصبح الأطباء يختارون من الأولى بالعلاج،و من يجب تركه للموت.
إلزموا بيوتكم،واقرأوا عن تجربة الصين لهزم الوباء،وعن تجربة سنغافورة و كوريا الجنوبية لتقليص عدد الإصابات.
جماعة الخرافة و البهتان ضرها راسها بزاف علاش المخزن دار إجراءات سريعة أشاد بها العالم .و بقا فيهم الحال علاش ما وقعات كارثة في المغرب بحال إيطاليا و إيران... لأن الكوارث هي الفرصة ديالهم الوحيدة باش يطلقو القمونة ديالهم و يتاهمو المخزن بالفشل و بلا بلا بلا....
يجب على الدولة التعامل مع الجماعة عن طريق القمع المفرط و الإبادة كيفما دار أردوغان مع جماعة غولن
أفلا يتعظون
كما يجب على السلطات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع كل من قام بتعريض حياة المواطنين للخطر و العمل على انتشار هذا الوباء عن طريق إثارة الفوضى و عدم الامتثال لأوامر السلطات المختصة.
ديننا الإسلامي هو دين العقل والعلم، والحجر الصحي دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما ظهر الطاعون في عمواس.
وخروج هؤلاء الأغبياء والجهال ليس بالضرورة ان يكون من خلفه اياد خفية. وان تبت بالدليل ان هناك من يريد أن يزج بالوطن في كارثة وبائية فعلى الامن ان يتصدى له بحزم و يعرضه على القضاء.
وووااااا لمغاربة كلسوا في ديوىكم. الحجر أمر نبوي شريف.
نوع لا يعرف حتى الوضوء ،و هو من أصحاب السوابق و السيوفاا .
نوع أخر مدعدش "داعشي"
و كلاهما من أخوات كورونا ، ادن حجر هؤلاء ليكون في خنشة اوولا شبكة ، تدديهم الهيليكوبتر إلى اعالي البحر ،و بصحى ورراحا للقرش. لا كلام لا حوار لا نريد أن نسمع من السلطة "عفاك دخل ،الله إخلليك دخل " .الضرب الضرب