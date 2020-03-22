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الرئيسية | مجتمع | إدانة واسعة تنهال على مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ الصحية

إدانة واسعة تنهال على مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ الصحية

إدانة واسعة تنهال على مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ الصحية
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 14:00

تنديد واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخرق حالة "الطوارئ الصحية" من لدن عشرات المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات بمن أبرزها طنجة وفاس، ليل أمس السبت، مرددين أدعية دينية من أجل إبعاد فيروس "كورونا" عن المغاربة، لأن هذه المظاهرات قد تتحوّل إلى بؤرة سوداء للوباء في قادم الأيام.

وفي مشهد غريب أثار استنكار نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، جاب العديد من المواطنين أحياء وشوارع مدينتي فاس وطنجة، بعدما تحوّلت دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي بالشوارع، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي تحث المغاربة على لزوم المنازل بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

في هذا الصدد، قال محمد واموسي، إعلامي مغربي مقيم في باريس: "لعنة بحجم السماء على مستغلي الأزمات في كلِّ مكانٍ وزمان. ‏معركتنا ليست فقط ضد الوباء، بل أيضا ضد الجهل والغباء"، مضيفا: "إخوان الشيطان وتجار الدين يستغلون أزمة الفيروس للمتاجرة بها"، بتعبيره.

وتابع قائلا: "ينتقدون قرارات إغلاق المساجد التي اتخذت لحماية المصلين من كورونا، ويتمردون على قرار حالة الطوارئ الصحية، حيث يحرضون على الدولة ويتوهمون مؤامرة ضد الدين"، موردا أن "التطرف المارق المتأسلم أصبح مثل الورم الخبيث في مجتمعاتنا، لا يردعه دين ولا أخلاق ولا مروءة ولا عقل في بث السموم وإثارة الفتن، يجب على الدولة أن تكون حذرة وحازمة في هذا الأمر".

وعلّق عبد الرزاق بوغنبور، فاعل حقوقي، على هذه المظاهرات قائلا: "يُطرح أكثر من سؤال بشأنها، فهل هناك فعلا جهل مركب غير منظم أم تصفية حسابات ضيقة مع الدولة والشعب في هذه الظرفية الصعبة التي يجتازها بلدنا؟"، موردا أن "من قام بهذا الفعل ليلا يدرك فعلا أن هذه المسيرات ستساهم في انتشار المزيد من ضحايا وباء كورونا بشكل مهول".

وأضاف بوغنبور أن "الدولة الآن، مع الأسف، تجني ثمار دعمها وتشجيعها لمختلف الحركات الدينية، وما يسمى بالرقاة الشرعيين، ونشر الخرافة والفكر الغيبي في باقي المؤسسات التي تديرها (المساجد، الإعلام، الأسرة...)، والنتيجة حاليا هي نشر التفاهة وكل ما يضرب الفكر النقدي البناء".

عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي، تفاعل بدوره مع الموضوع، قائلا: "نحن في حرب شرسة ضد عدو غير مرئي، والانتصار في الحرب يستدعي منا كجنود الانضباط واليقظة والانصياع للتعليمات لهزم العدو. ولذلك من يضرب خطة مواجهة العدو ويستهتر بحياة المواطنين فهو مجرم حرب، خائن لوطنه، خائن لأهله".

الكاتب المغربي علي أزحاف أورد أن "ما وقع البارحة في منتصف الليل، من خروج جموع تردد التكبير، في بعض المدن المغربية، لم يكن وليدا للصدفة، خاصة في هذا التوقيت بالضبط، أي بعد إعلان الدولة عن الحجر الصحي العام، وفرض احتياطات عملية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "الله موجود في كل مكان، هو الحي القيوم، يلبي دعوة الداعي إذا دعاه، وليس من شرط الدعاء، الخروج إلى الشوارع وتعريض حياة الناس للخطر والفناء، الله رحيم غفور، ولم يقل لعباده ألقوا بأنفسكم إلى التهلكة... فادعوا الله من بيوتكم، والتزموا بالحجر الصحي، حفاظا على أرواحكم وأرواح من يقاسمكم العيش على هذه الأرض... ابقوا في منازلكم رحمكم الله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (318)

1 - يحيى الأحد 22 مارس 2020 - 14:08
فين هو الامن كيفاش هاد الناس خرجو ؟؟؟؟؟
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288
2 - متابع الأحد 22 مارس 2020 - 14:08
وجب متابعتهم واحد واحد لخرقهم الحظر الصحي و لعصيانهم و عرقلة عمل السلطات و كلها أفعال جنائية.... لا مجال لتبرير هاته التصرفات تحت ذريعة الفقر و الجهل ... هذا اجرام بحق المجتمع كما أناشد الدولة دعم الفءات الهشة للبقاء في منازلها لأن ليس لها من دخل .
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339
3 - البيضاء الأحد 22 مارس 2020 - 14:08
وجب الضرب بيد من حديد على صاحب هده الفكرة
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350
4 - أبو جهل الأحد 22 مارس 2020 - 14:08
صرحتا فئة عريضة من شعب أبانة البارحة عدم المسؤلية ولا وعي أما سلطات ودولة قاموا بواجبهم ولكن لا حياة لمن تنادي.
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251
5 - med الأحد 22 مارس 2020 - 14:08
تعطاتكم فرصة تاريخية عزلات ليكم الدواعش لي رجعو من مناطق القتال ومناصريهم من الحمقى ولكن مجمعتوهمش ودرتوهم فشي مخيم بحال غوانتنامو وتخليو كورونا تكلف بالباقي ...
اسلام الجاهلية الاولى
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172
6 - الودودي عمر الأحد 22 مارس 2020 - 14:08
كما اشرت سلفا ....
العديد من الظواهر الباطنة في المجتمع ستظهر مع ظهور كورونا منها الانتهازيون و اللصوص ......و الغباء و الجهل الآن ....
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198
7 - yassine الأحد 22 مارس 2020 - 14:09
قمة الجهل و العار... لا تربية لا شهامة.. لا دين... فقط الترامي على الدين و الاسلام... من اجل الشهرة و كسب المال من اليوتوب...المرجو الحزم و الضرب من حديد.. و الشعب مع الطوارئ مع اطلاق النار عند عدم الالتزام...قال الله تعالى : و لا تلقو بانفسكم الى التهلكة.
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177
8 - Youssef الأحد 22 مارس 2020 - 14:09
حضر التجول و حالة الطوارئ هي التي ستنفع مع هذه العينة.
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123
9 - كمال الأحد 22 مارس 2020 - 14:09
يفعل الجاهل بنفسه مالايفعله به عدوه....نسأل الله السلامة والعافية
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163
10 - Moha الأحد 22 مارس 2020 - 14:09
خلاصة القول:
معركتنا ليست فقط ضد الوباء، بل أيضا ضد الجهل والغباء.
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204
11 - محمد أنور الأحد 22 مارس 2020 - 14:09
سبحان الله، الجهل مازال معشش عندنا فالمغرب ، العالم كامل دخل لدارو إلا حنايا فينا الفلسفة وخارج بناد لبرا وكايخرق القوانين، وسير اعبد الله تعالى فدارك واش باغين التهلكة لخوتكم والتهلكة للبلاد كاملة، واتجمعو ابنادم فديوركم.
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97
12 - brahim الأحد 22 مارس 2020 - 14:09
اشمن حضر التجول سوق عامر بعباد الله كلشي خارج ملي دولة خالات المحلات تجارية مفتوحة والله الناس لا جلسو فديورهم تفو على كلاخ فهاد البلاد
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51
13 - اليزيد الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
نحن الان في صدد جني ثمار عدم اكتراتنا بالنهوض بالتعليم، الله يحد الباس علينا و على جميع الناس.
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100
14 - moou6q6 الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
فضل ما وقع في بعض المدن يجب اتخاد تدابير لازمة للحد من هادا التصرف الصبياني خاص الداخلية تدخل باش تردع بنادم راه شي ناس مابغاوش يحشمو الاسلوب الراقي اللي تعاملت بيه السلطات مشكورة راه ما كيليقش فبعض الحالات
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73
15 - سنهيم الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
المرجو من السلطة الصارمة في التعامل مع هذه الأشكال الفوضوية نحن في أزمة ويتعين على المواطنين الالتزام في بيوتهم حتي لا تكون الكارثة أكتر والله المستعان .. الحزن يضعف القلب ويضر الإرادة ولا شيء احب إلى الشيطان من حزن المؤمن لذلك افرحوا واستبشروا وتفائلوا فأحسنوا الظن بالله انا الله معنا
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56
16 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل
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35
17 - المواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
لمعندو غيرة على بلادو وعلى ولادو موتو احسن من حياتو. أقصى العقوبات لمن يخالف القانون.
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71
18 - رضى الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
صدمة كبيرة ملي شفت فيديو
اش داكشي اش داك الجهل
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58
19 - مغربية غيورة الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
حرام عليكم، كاينين ناس كيديرو الدياليز المناعة على قد الحال و حوامل يمشيو يجيبو المرض حتى الدار، الى مخافوش على راسهم يخافو على والديهم ر مكيتغسل اللي مات بكرونا ما كاين مسجد مفتوح باش يصليو عليه صلاة الجماعة و التجمعات ديال العزاء ممنوعين خافو على حبابكمو اللي بغى يكبر يجلس في دارو و يذكر اسم الله و يقيم الليل
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73
20 - Jm. الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
ابقوا في منازلكم رحمكم الله
ابقوا في منازلكم رحمكم الله
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30
21 - ام محمد براء الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
المرجو سد الحدود على هده المدن و الحجر الصحي مع خروج الجيش انتهى الكلام
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52
22 - kamal nicotin الأحد 22 مارس 2020 - 14:10
انا الصراحا والله اتا جاتني شمتة كبيرا .. حنا كا نبنيو و كانديرو الجهد ديالنا باش الناس يبقاو في ديورهم.. و كايجيو بحال هاد الحشرات كا يضربو لينا كلشي في الزيرو... حرام
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76
23 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
يا اخوان اللي بغا يدعي يدعي فالدار . لا تستهينوا بهذا الوباء . فعندنا في اسبانيا نادمون على عدم تطبيق الحجر الصحي باكرا . او اللي عندوا والديه عزازين يجلس حداهم قبل ما يجيبوا ليهم
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57
24 - جدي 2 الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
المرجو من السلطات ربط شهادة التنقل بفتورة الكهرباء في المدن. والتنسيق مع مكاتب الماء والكرباء لاعداد ايمارات لكل منزل او شقة. كي تعجل العملية. بعد تبقى حالات استنائية يسهل التعامل معها.
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10
25 - Abdelilah الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
لي خصوا يتحاسب هو لي حرض على التجمعات وعصيان اوامر الدولة
بغيتي تغني غني فداركم... بغيتي تضرع الى الله سد عليك و حط راسك للارض و تضرع
عن أبي موسى الأشعري عليه السلام قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء.. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أيها الناس.. اربعوا على أنفسكم.. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.. إن الذي تدعونه سميع قريب "

( أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكترو من الدعاء )

( سَتَكُونُ فِتَنٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي ، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ ) رواه البخاري

فيروس الجهل أشد من القتل
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56
26 - مغربي حقود الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
مهزلة والله مهزلة اتقو الله في اهلكم اليوم نشهد 3 الى 6 حالات يوميا الان سنسمع 100 الى 200 لا قدر الله اتقو اللله الزمو بيوتكم رحمكم االله
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26
27 - Taha الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
يجب ان نطالب بعزل كل من طنجة، تطوان و فاس كليا، و محاسبة كل من شارك في هذه الكارثة...
حسبنا الله و نعم الوكيل.
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37
28 - فارس بلا جواد الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
سيشهد التاريخ الي خلتنا كورونا بعدا بلي الشعب المغربي هو أول شعب عمل مظاهرات ضد كورونا
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32
29 - هشام متسائل الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
الجهل نتيجة تدمير القطاع التربوي والتعليمي
وانتشار الأمراض نتيجة تدمير القطاع الصحي

من جدَّ وجد ومن زرع حصد

نحن نحصد ما زرعته الدولة أولا وما زرعناه كمجتمع
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26
30 - أبو منال الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
لننضبط جميعا أخواتي إخواني
والفرج قريب بحول الله... فلا تلقةا بأنفسكم إلى التهلكة...
فكل التعاليق والارتسامات التي يدلي بها الخبراء والمختصون من داخل وخارج الوطن من حين لآخر، تبين بشكل جلي وواضح أنه لا زال هناك أمل كبير في تجاوز المحنة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة...
وسندهم في ذلك، هو:
تسارع وتيرة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها السلطات والجهات المعنية...
والمرونة والرقي الذان تعامل بهما الشعب المغربي بالاشتجابة والامتثال لهاته القرارات بالتزام البيوت...
النموذج الحضاري المغربي المتمثل في تضامن معظم الفئات والهيئات الوطنية في هذا الوقت العصيب... ماعدا من في قلوبهم مرض وجشع...
فالنصبر إن الله مع الصابرين... فهي سحابة قاتمة... وستمر ...
قال النبي ﷺ : " ليس من رجل يقع الطاعون ، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد " . صحيح رواه أحمد
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11
31 - حميد العايدي الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
في الحقيقة يمكن اعتبار المسيرة اعلى درجة التخلف الفكري يجب إعادة منضميها الى عصر ماقبل التاريخ او العصر الجاهلي على الاقل
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32
32 - الهلالي الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
هذا استهتار وعدم احساس بالمسؤولية . اين السلطات ؟ يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجانين
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20
33 - المهدي وهام الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
اذا لم تسحيي فافعل ما شئت لانك لم تتعظ ممن هم في مصائب فانت اضل من البهائم الا تهمك صحة وطنك او امك اوابيك ما لضير في مكوتك في بيتك وانت معافى الا يكفيك ما تمر به ايطاليا واسبانيا وامريكا بنفسها سوف اختم اليس لهم قلوب يعقلون بها
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19
34 - مسمار جحا الأحد 22 مارس 2020 - 14:11
واش عادية يخرجو مسيرات فطنجة و فاس و سلا و مدن اخرى فنفس الوقت و الغريب أين اختفى الامن في تلك اللحظات، يجب إلقاء القبض على جميع من شارك في المسيرات الليلية و فرض الحجر الصحي عليهم و محاسبتهم بعد اتأكد من خلوهم من المرض.. الفتنة نائمة
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29
35 - محمد أنس الأحد 22 مارس 2020 - 14:12
الله يرحمك يا لبصري ، راه قالوها ناس زمان "اللهم مخزن ظالم ولا قبيلة سايبة" الوباء و الجهل كالزيت و النار فاش يتلاقاو تعم الكارثة ، وا لفتيت وا الحموشي أين الزرواطة و الرصاص المطاطي و الغاز المسيل للدموع ، راه التساهل و الفشوش خطر على المغرب و أبناءه و يهدد سلامة الدولة و استمراريتها ، لا مجال لحقوق الانسان في التعامل مع المستهترين فهم كالدواعش ينشرون الجهل و الوبااااااااء ، الله يحفظ جميع المسلمين و المسلمات من شر الآفات و الاوبئة .
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32
36 - محمد الأندلسي الأحد 22 مارس 2020 - 14:12
بكل صدق وأمانة حشومة هدشي لي درتوا برهنتوا على المستوى ديالكم. المملكة عاملة اقصى مافي جهدها لي تخطي الوباء ونتم جيتم تخربوا شنوا هذا. نطلب ردع ثم ردع للصالح الوطن
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18
37 - mosslim الأحد 22 مارس 2020 - 14:12
الاسلاميون يفرحون لكل مصيبة او كارثة ..لكي ينشروا سمومهم بين الناس و يغسلوا. عقول البسطاء..
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16
38 - اوقفوا الأسواق الشعبية الأحد 22 مارس 2020 - 14:12
ندين ونستنكر المظاهرات الليلية الجماعية المراهقة..
الخروج على أوامر ولي الأمر يحرمها الشرع ويعاقب عليها قانون الطواريء بعقوبات قاسية..

ها العار كل شي يبقى فدارو..
كلنا في سفينة واحدة..
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19
39 - toufik الأحد 22 مارس 2020 - 14:12
قمة الجهل و اللامبالاة. الله يحفظ بلادنا من أمثالهم
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10
40 - بيضاوي من لساسفة الأحد 22 مارس 2020 - 14:12
كل من خرج عليه اثم من لم يخرج حبا لهم ولمجتمعهم.
الدولة قامت بما يجب واقول عليه بالرجوع القسوة واستعمال العصا ..نعم العصى لمن عصى روح الجماعة.. الآن نحن الشعب جزء منا لم يفهم بالتقارير وبالخرجات الإعلامية وبالشرح بجميع اللغات...الجيش لازم يتحرك.
الوطن في خطر
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14
41 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 14:12
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.. قمة الجهل
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14
42 - قوم الهمج الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
التكبير من النوافذ مرحبا، أما خلق تجمعات فندعو السلطات للضرب والتعنيف لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الهمج والجهال.
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5
43 - مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
ترديد الادعية الدينية لا يستوجب الخروج للشارع يمكنك تشغيلها و الصلاة من المنزل .هده مخاطرة ليس فقط بحياتك بل بحياة الكثير من المواطنين . الجهل بان في الكثير من المغاربة الي مدوزين حياتهم في الشارع و ما قدروش يصبرو يوم واحد في الدار .اعباد الله بقاو في ديوركم راه الكارثة غادي تبان ليكم في الاسبوع المقبل حيث يرتفع عدد المصابين و تمى قولو لينا اش تدير ليكم وزارة الصحة راه الصين و ايطاليا و اسبانيا تغلبو ما بقى غير احنا
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13
44 - واو الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
الضلامية اصحاب اللحي اخطر من كورونا.
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18
45 - زبير الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
هذا التصرف سيكلف المغاربة والاقتصاد 10 أيان إضافية من الحجر الإجباري دون إغفال الإصابات المباشرة التي تسببوا بها والتي بدورها ستعدي اخرين. لدي سؤال للسلطات: في أي شيء يصلح قانون الإرهاب إذا لم يطبق في هذه المرحلة؟؟؟؟
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19
46 - FARHAT الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
اوامر المنع يجب ان تحترم وهذه الفوضى بمدينة فاس ليست من شيم المغاربة المتحضرين فمنع التنقل هو من واجب المواطنين قبل ان يكون امرا وخرقه جريمة في المغاربة بل في حق البشرية جمعاء
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14
47 - hayat الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
الله المستعان . مافهمتش الخروج للشارع باش کان غاینفعهم .قمه الجهل لا حول ولا قوه الا بالله
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17
48 - Med الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
يجب محاربة الجهل قبل محاربة الفيروس
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16
49 - بدر الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اي حركة خارج السيطرة تؤدي الى الهلاك الصين انتصرت على الفيروس بالنظام وليس بالتهور واللمبالاة انا كانقول لهدا الناس الى خرجتي سير حفر قبرك ودير شاهدعلى راسك لان الايطاليين ولاو تيتدفنو في مقابر جماعية تماما متل ضحايا الهولوكست ديتل الحرب العالمية!!!!!!!
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12
50 - Naturaliat الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
يحب على الجميع ان يعي أن فيروس الوباء لا يلعب
ويحب الازدحام

اللهم انزل رحمتك.
التي وسعت كل شيء
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9
51 - بنعيسى الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
السبب هو صاحب فكرة النشيد الوطني في يوم الإسراء والمعراج وعند اقتراح الفكرة وقع بعدها جدال فمنهم من يقول الدعاء ومنهم النشيد وتطورت حتى وصلت ما وصلت اليه اذا الفكرة كانت ليست صائبة من البداية
الجهل يصنع الافعال
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10
52 - أسامة الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
ندد بشدة ما وقع أمس في طنجة وفاس
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13
53 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:13
انا حسبتهم يقومون بفتح سبتة و مليلية.
الخروج في عدة مدن يدع الشك الى ان هده العملية مبرمجة و ممنهجة يجب التصدي لها و معاقبة من وراها
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17
54 - وافين الجيش اعباد الله الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
أول شخص عرف الخبر هو المقدم و كان واجب عليه يعلم القائد كي يتصل بباقي الأجهزة الأمنية لتفريق الجهلة بخراطيم المياه. يجب نشر الجيش بشكل كبيييير لأن الأمور لا تبشر بالخير
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18
55 - moi الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
والله لن يقتلنا الا جهلنا واستهتارنا اليوم الحركة شبه عادية في الاحياء الشعبية بمكناس انها مصيبة و يجب على الجيش التدخل و بقوة لان الامورستخرج عن السيطرة
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10
56 - ام يوسف الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
ااااش دخل الدين ولا تجار الدين فالهضرة ناس جهااااال تحمسوا وخرجوا مكاين لا معارضة على غلق المساجد لا واااالو هذا غير بغا يركب الموجة وصافي..الجهل راه مصيبة هادشي لي كاين
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-12
57 - ضد الجهل الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
اللهم اهدي الجهلاء، و ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم احمي كل من يسهر على حمايتنا. اللهم احفظ بلدنا و جميع البلدان و البشرية جمعاء.
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7
58 - الفيلسوف الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
الدولة تراقب التطورات وحتما إجراءات جديدة سوف يتم اتخداها في هذا الصدد...
تطبيقا لبعض المبادئ المتعلقة بالسيطرة على الحشود فإن اهم مع يجب القيام به هو محاصرة المشوشين وعزلهم و تضييق الخناق عليهم حتى ينجح الحجر الصحي... ومن قرأ كتاب الأمير فإنه يعرف ما اقصد...
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6
59 - Issam m الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
عندما يلتقي الجهل مع الوباء فانتظر الساعة
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10
60 - said الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
ماذا يعتقدوا هؤلاء أن المغاربة لا يؤمنون بقدر الله المغاربه كلهم مؤمنين ويحبون الله ورسوله الكريم اما هؤلاء فينشرون الفتنة وهي أشد من القتل
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12
61 - BOUYAOMAR الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
je ne peux dire que c'est gents qui sont contre la loi
sont des sauvages et il faut les mettre tous en prison

bou ya omar
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8
62 - abdou-marocain الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
هذا جهل و تخلف . حان وقت الحسم والتصدي لمثل هاته التصرفات بيد من حديد
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9
63 - السيدة الحرة الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
واش مشاركين فالمسرحية البوليس و القواة المساعدة و الجيش و إلا أين اختفو كلهم من مفروض يكون كولشي فشارع خصوصا مدن لي خرجو فيها طنجة و فاس و سلا تعتبر حتى الان مناطق بؤر لتفشي المرض واش فهمتو شي حاجة
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3
64 - مغربي مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
بجب حظر التجوال في الليل نهائيا
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8
65 - مواطن مغربي حر الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
خرق الحجر الصحي هو اكبر مرض من كورونا والدين يريدون ان يضهرو لنا ايمانهم في الشارع العام في كل من طنجة وفاس وغيرها نقول لهم انكم تفسدون في الارض وتقتلون النفس التي حرم الله بوعي او بدون وعي ...ووووووووووووواعباد الله وبقاو فديوركم الله يرحم وليدكم وما عز عليكم
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8
66 - Топ ( ಠ ͜ʖಠ) الأحد 22 مارس 2020 - 14:14
تلكَ نتائج صناعة الجهل لقرون لن تتوقف إلا بالتوعية أو بالضرب بالعصا كما فعل الأسياد الأوروبين الذين جنوا ما حصدوا لقرون.

المسلمون يرددون لم يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهذه نتائجه،والأوروبيون يؤمنون بالوقاية خير من العلاج وتلك نتائجه
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5
67 - متقاعد الأحد 22 مارس 2020 - 14:15
هذا خطأ فادح لهؤلاء الذين خرجوا جماعات لا ادري بما يطالبون .لكن السلطات المغربية من واجبنا حماية المواطنين من هؤلاء الخونة الذي ارادوا الخراب للبلاد .وارادوا ان ينشروا الوباء بكثرة .لكن يجب معاقبة رؤوس هذه المظاهرات عقوبة صارمة لانهم تخطوا الحدود.
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8
68 - حياة الأحد 22 مارس 2020 - 14:15
بصفتي مواطنة مغربية طنجاوية و بدوري ملتزمة بحالة الطوارئ أنا و عائلتي و كذا أبناء حيي أجمعين ، أعتذر عن هذا التصرف الغير الائق من بعض المراهقين الغير العاقلين و نتمنى أن تتخد في حقهم العقوبات المنصوص عليها.
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18
69 - marwan الأحد 22 مارس 2020 - 14:15
الله سبحانه وتعالى يتواجد معنا في كل مكان فادعوه في بيوتكم يستجب لكم و استغفر الله العظيم واتوب اليه اني كنت من الضالمين إنك تحب العفو فاعف عنا
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9
70 - Hamza الأحد 22 مارس 2020 - 14:15
الجهل في ابهى يجلاياته.
الحكومة دارت لي عليها وخذات احتياطات المرحلة التالثة من الوباء رغم ان المغرب مزال فالمرحلة الأولى.
الكرة عند الشعب دابا والواعي لازم عليه ينصح لي الغير الواعي أما الجاهل والمتسهتر بحياة الشعب خاصو الزرواطة
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7
71 - مهدي الأحد 22 مارس 2020 - 14:15
الله ياخذ فلي كان سباب فهاد المهزلة. و المسؤولين على هادشي راهم باينين شكون بلا مانغطيو الشمس بغربال وماخاصش الدولة تسكت على هادشي وتضرب بيد من حديد أي واحد بان وجهو فالڤيديوهات من الصغير للكبير لأنهم كلهم خونة للوطن.
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8
72 - آية دعاء الأحد 22 مارس 2020 - 14:15
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعيب على هؤلاء المواطنين عدم تحملهم المسؤولية تجاه بلدهم وأسرهم. الدولة التي كنا ننتقدها أبانت عن مواطنتها الآن وتحية تقدير لشرفاء هذا الوطن من الأطباء والممرضين والدرك الملكي والأمن الوطني وكل المخلصين الذين يسهرون على راحة المواطن.
الدعاء كما قال المفكر الثاني نقوم به من منازلنا ونتضرع إلى مولانا عز وجل أن يبعد عنا كل مكروه، وليس بالضرورة الخروج إلى الشوارع وتعريض الناس للخطر. الله يهديكم وصافي.
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6
73 - سعيد البيضاء الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
هذا ان ذل على شيء.انما يذل على ان الامية مازلت تنخر المجتمع المغربي ويجب الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه تحريض مثل هؤلاء الجهالة.للقيام
بمثل هذه تلاعمال الصبيانية
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13
74 - ابو سلمى الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
بصراحة استغربت من تصرف هؤلاء الدين خرجوا امس.ان كانوا من الدعاة فهدا تناقض بديهي مع ديننا الحنيف الدي نفتخر به كمسلمين.فهدا العمل لا تقوم به حتى الشياطين .وان كانت تصفية حسابات فهدا غباء لان من خرجوا هم اكثر من اغبياء فهم يفكرون في تصفية الحسابات متناسين ارواحهم وارواح افراد عائلاتهم الدين سيحتكون بها وممكن نقل العدوى لهم . فكرت وحللت كثيرا لكني عجزت فعلا على الفهم.
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16
75 - جمال الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
إنها قمة الجهل يا سادة واش اعباد الله الناس تتموت بالفيروس واحد مزال خارج تيدور المرجو الإلتزام بالمنازل ديالنا الله يجازيكم بخير.
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76 - تحب بلدك امكث في منزلك الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
احموا الدرك الملكي والممرضين من هذا الوباء بمستلزمات الوقاية الصحية انهم هم الذين في الولجهة وتحية كبير ووقوف اجلالا لكم اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم .واقول لشعب المغربي الحل الوحيد لمحاربة هذا الوباء وهو المكوث في منازلكم لاحل اخر الله يهديكم كي تنجو وينجو معك الاقرباء
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3
77 - ابراهيم الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
كنا نلوم الرئيس المصري السيسي ونظامه على ما فعله في الرؤوس والمحسوبين على طائفة "الإخوان المسلمين"، أما الآن وقد رأينا مدى الأذى الذي يتعمد هؤلاء إلحاقه بالآخرين عن جهل وعن قصد، فإننا نعتذر للسيسي ونظامه ونطلب من الدولة أن تحدو حدوه وتتدخل بحزم، والشعب الحقيقي الغيور على البلاد معها، للقضاء على هذا التنظيم، الظلامي المتزمت المتخلف، وأتباعه إلى الأبد وبأي ثمن .. هؤلاء لا يليق معهم إلا الحزم حتى يقضى عليهم بتاتا إذا كنا نريد أن نتقدم ونريد خيرا لهذه البلاد..
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-5
78 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
هذا الوباء بين بوضوح ثقافة ووعي الشعوب عبر العالم.
هناك بعض الشعوب تتفهم الوضع بمجرد وسائل الاعلام. هناك شعوب اخرى بواسطة السلطات من رجال الشرطة وحتى الجنود بعض الاحيان. وهناك شعوب اخرى لم تمتثل ابدا ولو بالعصى. وهذا الوباء بين كذلد تضامن الشعوب فيما بينها ومد المساعدة للمحتاجين. وللأسف هناك من استغل هذه الظروف اما بالسرقة او الاحتكار في السلع او الزيادة في الاثمنة والله يلطف.
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3
79 - bakilly الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
لاحول ولاقوة الا بالله ماهدا المستوى من التفكير المنحط الا اخلاقي الان الدولة عليها ان تضاعف من مجهوداتها لانها تحارب الداء والغباء في هده الحالة التي تمر به البشرية على كل واحد ان يتحمل مسؤولياته لان الدولة امكانيتها الدولة عليها ان تمر الى صن قوانين صارمة غرامات كبيرة والسجن لمن يخالف القوانين اما هده الليونة لاتنفع مع هكدا تصرفات
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2
80 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
أكيد ورائهم أشخاص التكفرين يجب على السلطات فتح تحقيق و معاقبة كل شخص تبت تورطه بأقصي العقوبات ،لان ما وقع يعتبر خرق للقانون و لسلامة المواطنين .
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2
81 - الفيلسوف الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
انا لست ممن ينعت الآخرين بنعوت من قبيل الجهل و الخيانة... لكن اظن انه يجب عزل المشوشين الذين اخاف ان يركبو على موجة الحجر الصحي لتمرير خطابات أخرى... يجب وقف كل هذا
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82 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
على الدولة اجتثات فيروس الجهل من هؤلاء القوم...لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم...غريب امر هؤلاء...اظن ان في الامر ريبة
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83 - الغرامة والسجن الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
يجب ضربهم بيد من حديد لكل من يريد تخريب هذه البلاد. السلطات قايمة بالواجب والشعب مابغاش اعيق. يجب القبض عليهم واعطائهم غرامة ثقيلة والسجن لمن دعا لهذه التضاهرة الليلية بفاس وطنجة كي يكونو عبرة .
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84 - الجهل الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
نهار تسالي هاد كورونا خاص ميزانية التعليم تضاعف 20 مرة لانه هادشي كايخلع.
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2
85 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
الجهل وباء أخطر،ومن هدا المنبر أطلب من السلطات اعتقال كل من لا يتوفر على رخصة الخروج والتعامل بجدية لأن تلك الحفنة من الجهلة ستجر البلاد والعباد إلى ما لا يحمد عقباه
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1
86 - Adam الأحد 22 مارس 2020 - 14:16
الجهلاء اخطر وباء على الإنسانية جمعاء. لا يصدقون حتى ما يرونه بأعينهم ولا يسمعون النصيحة صم بكم عمي. جميع الدول المتقدمة تعاني من خصاص في المعدات والأدوية والمستشفيات والأطر الصحية فما بالك بالمغرب. لا حولة و لا قوة إلا بالله
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1
87 - مروان الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
صراحة، الناس مازال كتعيش بعقلية القرون الوسطى،الا تعاودة بحال هاد البسالة من الأفضل استعمال القوة الزجرية من طرف القوة العمومية.را نضامنا الصحي لا يتحمل مئات المصابين،ولا غيولي بنادم يموت فالشوارع
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0
88 - اللهم احفظنا الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
نحن قوم نخاف لا نستحيي، اتمنى مخلصا ان يتم الحزم بجد، ولو اقتضى الامر السجن، لانناةيجب ان نحافظ على ارواح الناس ، اذا لم تخف على نفسك ، اتق الله فيما قد يصيب الاخرين، اضف الى ذلك انه لو اصبت فانك ستغير نظرتك الاستهتارية ،
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2
89 - مواطن ضد كوفيد الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
في الحقيقة سلوك يعبر عن قمة التخلف....وعن العناد الذي يدعو الى انتشار كوفيد19.....يحب هنا على المخزن.ان يتدخل ...العصا لمن عصى....باقي الشعب سيؤيده....هادشي ماشي معقول.... كل واحد يلزم داروا.ويتبع.ما يملى عليه من اجل القضاء على هذا الوباء......اما الخروج والتجمع لن يزيد الا انتشار الفيروس ويعقد الوضعية.....
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90 - الصابر الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
يجب تطبيق القانون في هذه الحالة، انها افعال اجرامية منظمة تستدعي تحريك الردع القانوني
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91 - فاسي حر الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
كا فاسي ولد فاس وكبرت فاس وكبرت ولادي فاس أنا بريء من هاد الحتالة لي خرجو وأنا متأكد ماشي فاسيين حاشا ولله هادو جاو من البوادي بالجهل والامية ماشي كولشي بطبيعة الحال لكن 2 احياء هوما لي خرجو ومعروفين بالاجرام والفقر والجهل ياربي نسألك السلامة
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92 - طانطني الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
هاذا هو الجهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى هذه الجماعة لم تحترم السلطات بل لم تحترم الاسلام نفسه
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0
93 - عبد الله الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
الله ايهدينا جميعا الدولة والملك قامو بواجبهم ولكننا١نحن المواطنين بعض منا نتسرع. الحصول اللهم أرفع عنا البلاء
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94 - driss الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
دبا شي جهال خرجو للشارع يتظاهرو ضد.كورونا وشي لصق التهمة في الدولة... كالك الدولة هي السباب ..اسيدي الدولة عيات متتوعي فبنادم اللي عندو الكلخ في الجينات ماعندها ماديرلو
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95 - حاميدو الأحد 22 مارس 2020 - 14:17
لا معنى لخروج الجيش إلى الشوارع إذا لم يردع هذه التصرفات الطائشة بكل حزم يجب أن يتوقف هذا العبث بالقوة .
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96 - Imane derouich الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
انه لامر محزن ما رايناه ليلة امس، مثل هذه المظاهرات ان دلت على شيء، فانها تدل على جهل وتخلف منضميها والمشاركين فيها، وا اسفاه على شعب ضحكت منه الامم لقلة حيلته، فترى احسن من شارك في مظاهرة الهتف باسم الله عاليا لا يعرف معنى الاسلام والدين الحقيق بل من المحتمل ان يكون من المتهاونين في اهم فرض من فروض دينه ألا وهي الصلاة،... كما يقال ماعلى الرسول الا البلاغ، من الواضح جدا ان الدولة تفعل جل مافي وسعها من اجل التصدي لهذا الفيروس القاتل، وبعد ان اختارت هده الدولة المسكينة شعبها عن اقتصادها، ترى قوم منهم جاهلين بكل ما يدور حول العالم ليضربوا كل المجهودات المبذولة والتضحيات عرض الحائط من دون مبالات، ياقوم الله، يا بنوا الانسان ان الله امر بعدم رمي انفسكم الى التهلكة، يا اخواني اني اترجاكم كاخت منكم بالالتزام بقواعد الحماية من اجلكم، من اجلي ومن اجل والديكم واحبائكم، ليس باستطاعة اي منا على تحمل فقدان الحبيب، فإن كل منا مسؤول على صحة وسلامة كل هدا الشعب وليس شخصه فقط....
اختم قولي ب"لا حول ولا قوة إلا بالله"
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97 - بشرى الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
ياأمة ضحكت من جهلهاالأمم.
حسبنا الله ونعم الوكيل في أصحاب الفكر الظلامي.
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98 - سمير الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
أعتقد أن الأمر مفتعل و مقصود. هنالك أشخاص يدبرون هاته الأفعال و يقتاتون من الكوارث.
الله يلطف
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99 - شرݣي عبد الرحمان الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
الذين قامواْ بتجييش الناس و إخراجهم إلى الشارع.. سيتحملون مسؤوليتهم الكاملة أمام الوطن و التاريخ.. لن نغفر لكم.. و بزاف عليكم تكونو مغاربة
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100 - محمد من أمريكا الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
يجب تطبيق القانون و الضرب من حديد ، هؤلاء يحسبون المرض تفاهة و يستهزؤن به ، هذا المرض يقتل آلاف الناس ، و ينتشر بسرعة كبيرة لدى يجب على الدولة الضرب من حديد و أستعمال كل الوسائل المشروعة لمنع الخروج الا للضرورة لان ارواح المغاربة في خطر بسبب هؤلاء . يجب على الدولة التدخل بسرعة ضد هؤلاء ، نشكر الدولة على مجهودها . اللهم يا لطيف يا رحمان احفض بلدنا و سائر بلدان المسلمين و ارحم البشرية جمعاء .
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101 - الصرامة في هذه المواقف الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
يجب على السلطات الأمنية الضرب بيد من حديد غلى يد كل تجمع يفوق عشرة أشخاص وجمعهم في حجر صحيى حتى لا يسببوا في نشر الوباء بين المواطنين.... كما يجب تمكين العاملين في الأمن والصحة ونضافة الشوارع من الكمامات ووسائل الوقاية وتجديدها كل 24 ساعة على الأقل
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102 - slimane الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
فاش تيتجمع الدين مع الجهل هذه هي نتيجة متوقع
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103 - أبن سوس المغربي للأسف الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
المعركة في المغرب هي معركة الوعي بناء مواطن مغربي مسؤول واعي متعلم واعي منتج يصنع يبدع يخرج من غياهب الجهل و التخلف حسبي الله ونعم الوكيل
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104 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
أنه الجهل يسادة أخطر من الكورونا يجب على السلطات الضرب بيد من حديد
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105 - مغربي من البيضاء الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
الان نجني ما كان يزرع مند سنوات لمحاربه التعليم والوعي الاجتماعي والسماح للاضرحه والاولياء والمواسم ومحلات الشعوده والرقاه
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106 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
"الله موجود في كل مكان" بل الله العلي العظيم على عرشه استوى فوق السماوات و الأرض و معنا أينما كنا نحن فهو الله الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير. الله علي متصف بالعلو فسبحانه و تعالى أن يكون موجودا معنا في الأماكن القذرة. الله يهدينا و خلاص حنا بعاد بمعرفة الله و ماكانقدروهش حق قدره و اللهويغفر لينا. أما تجار الدين الله ياخد فيهم الحق. و الله يجازي بخير الدولة و الأمن على المجهود الجبار اللي كايقومو بيه. علينا بالسمع و الطاعة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم.
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107 - Ingénieur الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا...اكثروا من الستغفار..
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-3
108 - said Amloul الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
لا يسعنا إلا أن نقول فيهم المقولة الشهيرة إن لم تستحي فافعل ما شئت.
هؤلاء الشرمدة الجهلة خارجين عن الأمة بكل إمتياز إذ يجوز القول فيهم الخوارج.
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109 - simo soussi الأحد 22 مارس 2020 - 14:18
الدولة و الشعب في تحد و حرب مع الجهل قبل داء كورونا المستجد . المرجو استخدام سلاح القمع ضد هؤلاء المجرمين الدين لا يعيرون اي اهتمام للدولة او المواطنين . الضرب بيد من فولاد
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110 - NABIL الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
سيسؤلون عن هذا الفعل المتهور اللامسؤول أمام الله يوم الحساب، حسبي الله و نعم الوكيل...
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111 - ali الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
في الوقت الذي يعمل الكل ليلا و نهارا لمواجهة هذا الوباء الفتاك. تخرج مجموعة جاهلية و جاهلة مؤطرة بالجهل لتكسر كل الجهود المبذولة لمواجهة هذا الوباء. اللهم احفظ هذا البلد من الجهل.
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112 - Driss zouhri الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
والله إن في دولتنا عندما يبدء المرء بشيء إيجابي أو سلبي يتبعه الآخرون ولا يعلمون العواقب الوخيمة وكأنهم بدون عقول
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113 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
يتضح لي من بعض فديوهات التي تبين ما وقع في فاس وطنجة، انه استهتار ممنهج من مدمني المخدرات والكحول ودوي السوابق،وكدا ظهور بعض اشبه النساء وهن واقفات على جنبات الطريق في وقت متاخر من الليل وهذا ينم على انهن لا يملكن من يحكموهن.
ومن هنا اناشد السلطات بعتقال كل من تبين انه ضمن هولاء الجهال،لان البلاد في مرحلة حرب مع عدو خفي،يغديه جهل البعض ممن يحسبون انفسهم فوق القانون
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114 - كريم وجدة المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
بطبيعة الحال ندين تصرفات غير مسؤولة كهذه
وكما اننا نقول لبعض محدودي الإدراك و ضيقي الأفق من المتدينين ارحمونا من تصرفاتكم الخرافية فاننا في الوقت نفسه لا نقبل دروسا استعلائية من من بعض الملحدين المستترين لاستغلال مثل هذه الوقائع للطعن في ديننا
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115 - باغي نعرف الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
اريد ان أقول لهؤلاء الجهلة .. هل الله سبحانه وتعالى موجود في الشوارع فقط ؟ الدعاء والاستغفار و التضرع إلى الله تعالى في اي وقت و مكان .وزمان .. الزموا بيوتكم وادعوا ربنا ان يحفظنا ويسترنا كي نجتاز هذه المرحلة العصيبة... دول من الأوائل في الصحة عالميا ولم يقدروا على التصدي لهذا الوباء ... فمابالك بدول اصلا الصحة فيها عليلة... اللهم نسألك العفو والعافية وأن تزيل على عبادك هذا المصاب انك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك يا رب العالمين
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116 - مسلم الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
الجهل أكثر فتكا من وباء كورونا لدولة اصلا فقيرة و منهوكة.. اتقوا الله في وطنكم ولا تستهترو بحياتكم وحياة من تحبون. فوالله العظيم هذا الوباء أخطر مما تعتقدون.
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117 - لا لتصفية الحسابات الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
كل الديانات والمدن منهم براء، وربطهم بدين معين أو مدينة معينة اصطياد في الماء العكر، دينهم ووطنهم الجهل فقط.
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118 - طارق الأحد 22 مارس 2020 - 14:19
واش هدو بنادم نن شي كوكب اخر...اش هدا الجهل؟ كانت على القوات تعتاقلهوم ...دايرين بحاال الا كاينة السيبة....ياربي يعفو علينا من هدا المخلوقات...
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119 - مواطن مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:20
الى الاخ الذي تكلم بما لا يفقه. ابتعد عن الرقية الشرعية و لا تتكلم عنها بل تكلم على الدجالين الذين ينصبون على الناس بالرقية. اما الراقية و الرقاة الصالحين فلا انت و لا غيرك من من لم يدق مرارة العذاب في حياته. لولا أن الله من علينا بهم لما الآلاف من الناس ماتوا من العذاب. .. حسبي الله من من شوهة سمعة الرقية و من من لا يؤمن بسنة خير خلق الله.
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120 - محمد الادريسي الأحد 22 مارس 2020 - 14:20
الكلمة الفصل بيننا ويين تجار الدين : الله موجود في كل مكان، هو الحي القيوم، يلبي دعوة الداعي إذا دعاه، وليس من شرط الدعاء، الخروج إلى الشوارع وتعريض حياة الناس للخطر والفناء، الله رحيم غفور، ولم يقل لعباده ألقوا بأنفسكم إلى التهلكة... فادعوا الله من بيوتكم، والتزموا بالحجر الصحي، حفاظا على أرواحكم وأرواح من يقاسمكم العيش على هذه الأرض... ابقوا في منازلكم رحمكم الله".
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121 - إبراهيم المعلم الأحد 22 مارس 2020 - 14:20
يشهد الله أني من معمّري المساجد ولا أصلي في بيتي إلا لماما، ومع ذلك أرى أن إغلاقها صحيح ولاشائبة فيه. وهو قرار مبني على قواعد شرعية لاغبار عليها. وقد أفتى بكبار العلماء بجواز ذلك. هؤلاء الذين خرجوا للمظاهرة للمطالبة بفتحها فتّانون يريدون من وراء المطالبة شيئا آخر.
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122 - علي cx الأحد 22 مارس 2020 - 14:20
السلام عليكم....
الله يحب أن يعبد عن علم وليس عن جهالة... المؤمن الحقيقي يعلم أن الله قريب منه يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان في بئر كما حصل مع يوسف عليه السلام... الذين خرجوا يبحتون عن الله في شوارع فاس وسبل طنجة.... هم قطيع من الجهلة الذين قادهم من يستغلون أي فرصة لتمرير أجندتهم الشيطانية والسرطانية و انتقاما للجاهل المنافق أبو نعيم... ربي قال ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة...يا أيها المسلمون المغاربة لا تكونوا أداة في يد بعض المنافقين...والخوارج الذين يستعملون الدين لتحقيق مآربهم الشخصية....
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123 - khalid haddach الأحد 22 مارس 2020 - 14:20
الدولة في صراع مع الوباء والغباء
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124 - مغترب1 الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
منظمة الصحة العالمية تقول ان حالة الطوارئ ليس حل لكبح انتشار كورونا لأن في حالة الغاء حالة الطوارئ دون وجود مضاد للفيروس سيبدأ الفيروس في الانتشار من جديد وتضيف أن اهم شيء فعله هو تعقب المصابين و اخذ الإجراءات الوقائية كالمسافة الاجتماعية والنظافة لكن هذا لايمكن تطبيقه في المغرب،قبل كورونا يموتون الناس بفيروس الاهمال في المستشفيات المغربية.
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125 - chamali الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
لا حول و لا قوة الا بالله نسأل لطفك يا الله صعيب نحاربو الوباء و الغباء معا سمعو اعباد الله التكبير من المنازل ديالنا ربي كيسمع الدعاء من اي مكان ماشي داروري نتجمعو فالشاريع و الناس الي خرجات البرح تحاول دير الحجر الصحي بوحدها تعزل راسها عن الاقارب ديالها قولولي غير الامن فين كان مسيرات حاشدة و مشاو مسافات في غياب تام للامن يجب الضرب بيد من حديد كل من خالف الحجر الصحي
الناس مكاتافهامس بالكلام
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126 - أسامة الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
في مدينة الفقيه بن صالح بي حي لارموض الشباب لا يحترمون الحضر الصحي
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127 - عادل الجريدة الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
تصرف غير حضاري في هاد الاوقات خصنا سمعو الى اصحاب الاختصاص ونبقاو في منازلنا . المظاهرة لي كانت في طنجة هاد اللية لي دعى اليها خص العقاب وفق القنون والسلام عليكم
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128 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
خطر الاجتماعات أيّام ووقت البلاء
فعندماقرر المسلمون في دمشق والقاهرة أن يتجمعوا للدعاء لدفع الطاعون دون فتوى الراسخين في العلم وأرادوا تحويل العبادة الفردية في التضرع لله إلى جماعية جهلاً بضوابط الشرع فماذا حصل لهم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
عندما وقع الطاعون الكبير سنة (٧٤٩) بدمشق إنكر العالم /المنبجي طريقة وفكرة جمع الناس في موضع ومكان للدعاء والتضرع والبلاء قائم، قال فلم يستمعوا له :
فصاروا يدعون ويصرخون صراخاً عالياً فزاد فيهم البلاء وعظم الموت ، وحصل ايضا في سنة (٧٦٤) لمّا وقع الطاعون بدمشق ، وحدث ايضا سنة (٧٤٩) وخرج الناس إلى الصحراء فدعوا واستغاثوا ، فعَظُمَ الطاعونُ بعد ذلك وكَثُرَ وانتشر وكان قبلَ دعائِهم أخفُّ !
( ولاشك ان هذا بسبب اختلاط المريض بالصحيح ).
تابع تابع .....
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129 - RALEUR الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
أتمنى من جلالة الملك حفظه الله أن يتكرم ويلقي خطابا يحث فيه الشعب المغربي أن يلتزم بأوامر واحترام السلطة الساهرة على صحتنا٠ وموازاة مع ذلك يجب أن ينزل الجيش بثقله وبمعداته وأن يخرج من الثكنات بما فيهم المجندون الجدد٠
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130 - حسن الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
قال رسول الله ص لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.
كيف ترمون انفسكم للدغ وانتم عاى بينت من الله ورسوله و أولو اﻻمرمنكم
قال الله عزوجل في كتابه المبين (ﻻترموا بانفسكم الى اتهلك)
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131 - سلام الصويري الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
الدولة يجب ان تكون قوية وتمنع مروجي خزعبلات القرون الوسطى التي يروجها الظلاميون ويرجعون بالبلد لوضعية المجتمعات البدائية التي تؤمن بالخرافات وتحول دون تقدم المجتمع رغم ان الدولة العميقة تشارك هؤلاء في استغلال الدين من اجل السيطرة والتحكم !!
باركة يجب تطبيق قوانين الدولة العصرية والابتعاد عن خلط تسيير البلد بالخزعبلات التي تروجها مختلف الأطراف لاجل تحقيق أهداف سياسية !!
من الان يمكن القول ان هناك مغرب قبل كرونا ومغرب بعد كرونا كما هو الحال بالنسبة لأغلب دول العالم يجب تغيير كل شيء بالاستفادة من التجربة الرهيبة والاعتماد على الصحة والتعليم والعلم والمعاهد والبحوث العلمية ونبذ الأفكار الظلامية الرجعية !!
اليوم ظهرت حقيقتان الاولى إهمال قطاع الصحة العمومية لمدة سنوات مما ادى الى تدميره وهناك فءة من الناس لا زالت تعتمد على خزعبلات القرون الوسطى !!
راه كلشي بان اليوم
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132 - نجاة الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الجهل بعينه واش لهاد الدرجة استهتار بالصحة يجب المحاكمة من قام بهاد الفعل الشنيع حسبنا الله ونعم الوكيل
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133 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
و الأسواق التي ما زالت مفتوحة، لا يجب كذلك استغلال تهور قاصرين لتصفية حسابات ايديولوجية.
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134 - mounir الأحد 22 مارس 2020 - 14:21
لمادا نصبح أقوياء ونعبر بكل حرية عندما نرا ان الشعب قد أخطأ. التجمهر وقع حين لم يتوصل الشعب بتصاريح الخروج.التجمهر يقع الآن في محطة ولاد زيان والتداكر تباع باتمنة خيالية أمام مرأى ومسمع المخزن. لا يمكن التقدم والقضاء على الجهل و الفساد بهده العقلية الجبانة التي تتور فقط حين يقع الضعفاء في الخطأ . وشكرا.....
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135 - smd الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
الله يرحم الحسن التاني كانت عندو قبضة من حديد
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136 - عبد الله الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
إنهم جماعة العدل والإحسان. الشر القادم. احذروهم أيها المغاربة. أشد الحذر
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137 - Mounir الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
هل سبق لهذا الشعب الالتزام بحملات النظافة خصوصا في عيد الاضحى؟ هل سبق له الالتزام التحذيرات ارتفاع موج البحر في أحد المرات وصورتم بأنفسكم تجمهر الطفيليات في أحد المدن الساحلية؟ والأخطر هل سبق له الالتزام بقانون السير الذي يكلفنا أكثر من كورونا؟ الغريب هو اننا تفاجئنا من سلوكنا وكأننا لا نعرف انفسنا؟
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138 - سين الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
الزيغة والجهل والتطرف و استغلال الدين من طرف جهات إسلاموية معروفة ..من أجل الانتخابات هو السبب.
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139 - لكبير روفت الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
حتى هدا الفيروس يسبح لله !ربما انزله الله علينا للعودة إلى الدين ونهجه فهو جند من جنود الرحمان التي لا نراها حتى و ان طورت من لدنك الانسان.إما المسيرات التي خرجت لتكبير والهتف بإسم الدين الاسلامي إنما هي تخالف العقيدة الإسلامية وتحد لقرارت الدولة المرجو المكوث في المناز
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140 - من طنجة الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
من أنتم من أنتم من أنتم اللذين تتجاهلون أوامر الدولة وتخلقون الرعب تساعدون على إنتشار الوباء
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141 - Qlq'un الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
Ce sont eux qui font le freinage au au développement de notre pays, ni responsabilité, ni productivité concrète, ni respect. Alors Ils ont le droits si ils veulent mourir
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142 - abdo الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
الجهل هو الوباء الاكبر يجب محاسبة المتهورين الجهلاء
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143 - غيور على المدينة الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
حي المصلى باب فتوح فاس كان مسرحا لمسيرة كبيرة من الشباب....أحدثت رعبا في الساكنة،..أتمنى تكثيف الدوريات في مثل الأحياء...حتى لا تتطور الأمور إلى مأساة حقيقية
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144 - السلفية والسلفيون ارحلوا الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
انا بعدا فين شت هدوك التظاهرات...بكل صدق بدأت ألعن فيهم واحد واحد ...واش اعباد الله ماشي الكلاخ هدا ...الناس بادلين مجهود للحفاظ على الصحة والعامة وهاد المساخيط خارجين قال ليك كدعو الله ...واش الله كاين غي ف الشارع ؟ ...واش نتوما لي خرجتو كتفهو الدين اكثر من الآخرين؟...منين جبتو هاد الأنانية...دخلت عليكم بالله واش هدوا مسلمين ؟ ...واش المسلم كضر خوه المسلم ؟ ...نتوما كضروا خوتكم المسلمين وكدعوا الله ....؟ اش هاد النفاق ؟ أش هدا الكلاخ ؟ أش هاد التخربيق ؟ ....كارثة كارثة كارثة ...واش هذا الشعب لي معولين عليه ؟ ...الدولة يجب أن تتدخل لوضع حد للسلفية والوهابية وهاد التخربيق الخاوي وان تشجع الاسلام المتنور المقاصدي ...ما بقت لا حرية تعبير لا ويل كحل ...هدشي كيضر ف القلب الالاف من المواطنين جالسين في الدار وهدوا ممسوقينش للدولة وكأنها غير موجودة ....السلفية ارحل
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145 - حسن الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
حنا كن حذرن من سبتة ومليلية على وذ لسبانيول لي هجموا علينا إلى ستفحل لوباء عندهم دبا ولينا في عشرات من ولاد لبلاد الله يهديهم خارجين إنقل المرض لبعضياتهم
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146 - رشدي الأحد 22 مارس 2020 - 14:22
مراهقون ليس إلا، على السلطات التعامل معهم بحزم، و عليها أيضا تشديد الحجر بشكل أكثر فاعلية.. الأسواق لازالت نشيطة، ما هذا العبث؟
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147 - زيد الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ياخد فيهم الحق قمة الجهل
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148 - يجب تحديدهم الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
يجب تحديد من هم ومن المسؤول عنهم غير ان الظاهر انهم مجموعة من مدمني المخدرات التي دفعتهم البلية إلى الشارع دون اكتراث بأناس ابرياء لا ذنب لهم سوى أنه يتشاركون الهواء والأرض مع هؤلاء
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149 - اوباش الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
الحل الوحيد هو احتجاز ووضع كل من كسر الحظر في مخيمات مغلقة خارج المدن و تزويدهم بالاكل و الشرب مع حرمانهم من التطبيب و تركهم لمصيرهم الذي اختاروه بانفسهم .لا يعقل 90٪ تلتزم بالتعليمات و في نفس الوقت 10٪ تقرر مصير امة .
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150 - اللهم ارفع البلاء عن عبادك الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
قمة الجهل و لا مبالات ندعو السلطة باجراء العصا لمن يعصا الحكومة تقوم بدورها لكن للاسف الشعب متخلف بحال هذا خاسو اقصى العقوبات لانه لم يلتزم بحالة الطوارئ و خالفو القانون. سدو المدن و خاليهم يغرقو فالوباء لانهم حد الساعة باقين موعاو بالخطورة اعباد الله ان الله موجود في كل مكان ادعوه في منازلكم انشاء الله يستجب لنا جميعا. إلزمو بيوتكم
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151 - مراد فاس الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
لا ندري اي عقول يمتلك مثل هؤلاء ؟ الوباء الاكبر هو الجهل والجاهلون الذين يعيشون في هذا البلد الحبيب.
اظن انه على الدولة ان تقوم بترحيل قسري لهؤلاء الجاهلين بمدينتنا فاس الذين يقطنون باحياءها الهامشية المحيطة بها والتي اصبحت تعج بالجاهلين بعدما كان يضرب بها المثل في العلم ...الى مناطق ناءية منعزلة.
تحياتي لكل مغربي واع يلتزم بالحجر الصحي في منزله.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
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152 - sana de rabat الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
اللهم إن هذا لمنكر .. انا مرضوني فعظامي الله ياخذ فيهم الحق .. جاهلييييين
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153 - المزمرين الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
شكون السبب الغير مباشر وراء هاد الكارثة ؟؟
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154 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
يجب على السلطات العمومية ان تكون حازمة جدا في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها وطننا الحبيب ، وان تضرب بيد من حديد على كل مسنهتر بقراراتها واجراءاتها الاحترازية.
الحزم ثم الحزم .
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155 - مغربي حقيقي الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
قمة التخلف يجب اعتقال هذه الشرذمة ورميه في السجن الى غاية تجاوز هذه الجائحة....
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156 - عزالدين الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
منضمين هاتين المظاهرتين يجب محاكمتهم في محكمة عسكرية لاننا الان في حالة طوارء
المسؤولين على هاته المظاهرة قاموا بخيانة عظمى ضد الشعب المغربي جريمة عقوبتها الاعدام
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157 - صويرري الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
هذه اضرار التصوف الخرافي المخالف النقل والعقل
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158 - مغربي تابع تابع ...... الأحد 22 مارس 2020 - 14:23
تابع تابع ........
خطر الاجتماعات أيّام ووقت البلاء
واردف ابن حجر كلامه بقوله ووقع هذا في زماننا حين وقع أوَّلُ الطاعونِ بالقاهرة في ٢٧ من شهر ربيع الآخَر سنة (٨٣٣) ، فكان عددُ من يموتُ بها دون الأربعين ،فخرجوا إلى الصحراء في ٤ جمادى الأولى بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيامٍ ، واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعةً ثم رجعوا ، فما انسلخ الشهر حتى صار عددُ من يموت في كل يومٍ بالقاهرة فوق الألف ثم تزايد !
(وهذا أيضا بسبب اختلاط المرضى بالأصحاء وانتشار العدوى بينهم)
إلى أن قال أنه لو كان مشروعاً فِعلُهم ما خفيَ على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعِهم في القرون الماضية ، فلمْ يبلغْنا في ذلك خبرٌ ولا أثرٌ عن المحدِّثين ، ولا فرعٌ مسطورٌ عن أحدٍ من الفقهاء فالتزام قول الامراء والعلماء اوجب وانفع .

من كتاب/
حُكْمُ التداعي لفعل الطاعات في النوازل والشدائد والملمات..
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159 - zouhier الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
بسم الله . والسلام عليكم يجب على المواطنين الامتثال للقانون و الحجر الصحي و المكوت في المنازل ولكن يجب على الدولة بدوره مساعدة الفقراء وتوزيع المؤن وتلبية حاجيات العجزة و دوي الاحتياجات الخاصة و مساعدة الأفارقة و الاجئين ويجب على ارباب الشركات مساعدة العاملين وصرف اجورهم لأنهم هم اساس ارباح شركاتهم و اخيرا يجب تلاوة القران وسجود لله ليزل عنا هدا المرض اللهم بعزتك ومحبتك لرسول الله اللهم ارفع عن البلاء يارب .
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160 - خليهنا سلفي الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
هؤلاء الذين خروج في المظاهرات خالفوا ولاة الامور الذين طالبو بلزوم البيوت وحافظ على المجتمع وفرد خالفوا توجيهات السلطة المحلية وخالفوا الدين الله الذي امرهم بطاعة ولاة الامور والسمع لهم فهذه الظروف الحالكة وطارئة هؤلاء الذين خروج يهللون ويدعون الله أولاً هذا ليس منهج النبي ولست السنة بل هي من البدع المحدثة وهي منهج الاخوان المجرمون الذين يسمون أنفسهم المسلمون وهم اكذب خلق الله يستغلون الدين لغايتهم الدنيئه والمأربهم شيطانية استغلوا إغلاق المساجد وقالوا هي حربا على إسلام فيروس الاخوان المسلمين اخطر من فيروس كورونا هؤلاء يجب على الناس محاربتهم فإنهم ألداء أعداء الاسلام
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161 - الصحرواي المغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
الاسلاميون يطبلون و الانفتاحيون والمغلوقون يزمرون
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162 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
لم أتوقع بأن هناك فيروس أكبر من فيروس كرونا
أطالب بتوقيع أشد العقوبات على هده الفيروسات التي تشكل خطر على المغرب
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163 - marocain الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
قبل القضاء على كورونا يجب القضاء على تجار الدين وناشري التفاهة والغباء فهم الجائحة الحقيقية
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164 - مواطن بسيط جدا الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
قمة الجهل والتخلف مع الاسف
الجهل+الفقر+عدم الفهم الدين الاسلامي=كارثة بكل مقاييس
اظن ان فيروس الجهل اخطر من فيروس كرونا
الله يهدي ما خلق .......
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165 - مسالم الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
هؤلاء خرجوا مكبرين مهللين
قد يقول الساذج عنهم هم أناس خرجوا يدعون الله ليرفع عنهم البلاء
أقول هؤلاء كمن رفع كأس سم إلى أنه ثم قال باسم الله وشربه أو قل كمن رفع كأس حكى إلى أنه وقال باسم الله ضانا أن قوله باسم الله يجعل محتوى الكاس حلالا
ما رأيكم أن قلت أن من شرب الخمر مع باسم الله ومن شرب السم مع باسم الله اقل وطأة من الذي خرج إلى الشارع يدعو الله " زعموا كذبا " لأن ألأول والثاني ق ما ضر الا نفسه والثالث أضر بالناس جميعا
اسم صوتي إلى من يدعو الح الحزم بل إلى ابطال حقوق الفرد والحفاظ على حقوق الجماعة
انزلوا الجيش فهم فقط القادرون على ضبط الرعاع
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166 - saidr الأحد 22 مارس 2020 - 14:24
بقا فدارك متقتلش نفسك وغيرك،قسما بالله رأيت بعض فيديوهات المصابين في غيبوبة تجعل الكبد يتفتت،وهؤلاء في غيبوبة الجهل يعمهون،المصيبة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
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167 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
الله الوطن الملك... هذا شعارنا... الأبدي... لن ننهزم... أتمنى من المغاربة أن يكونو وطنين لأن هذا هو الوقت الذي يجب أن نكون يد واحدة
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168 - assifnwourgh الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
يجب على وزارة الداخلية أن تصدر بلاغا رسميا يجبر جميع المحلات التجارية الإغلاق إبتداء من السابعة مساء.. و حظر التجوال المطلق إبتداء من السابعة مساء.. إلا للحالات الضرورية المستعجلة القصوى.. مع اتخاذ عقوبات زجرية قاسية لا تقل عن خمس سنوات لكل من سولت له نفسه خرق الحظر..
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169 - ضد الخروج والتجمعات الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
اتقوا الله فى انفسكم وغيركم ايها المسعودون الاسلام ينهى عن هده الاعمال ويجعل حتى من ياكل الثوم مكروها ولا يقترب اليه وبالاحرى من كان يحمل الموت بعينه كما ان هناك حديث يقول ارواح المسلمين اعز عند االله من الحرمين فلمادا تسفهون بالدين ايها الهمج
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170 - med.kech الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
انه الجهل المتفشي اكثر من انتشار كوفيد ١٩ داخل المجتمع ... كل الذي تم زرعه منذ سنين سيتم جنيه الان... الثمار فاسدة و التربة غير صالحة للزرع ... يجب اعادة الحرث و زرع نبات جديد و سقيه بروية لعله ينبت لنا فاكهة طيبة
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171 - سعيد الحزين الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
بان ليا مع الأسف الشديد غير كنضيعو وقتنا سادين على راسنا مع الوليدات ومخليين والدينا بدعوى الامتثال للحجر الصحي الذي أقرته الدولة.
كايبان ليا الوباء سياتي على الأخضر واليابس لان الشعب له وجهة نظر أخرى فهو يريد ان يحارب وباء خطير بالدعاء عليه و بطرده بطريقةساذجة (كرونا سير بحالك المغرب ماشي ديالك)
فإما ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وتطبق حالة الطوارئ بشكل حازم و إما نخرج من منازلنا لتوديع أقربائنا وذوينا.
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172 - hamid الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
و بالأضافة ألى البقاء و عدم الخروج من المنازل : نطلب من أغنياء المغرب التبرع
و خلق صندوق مالي للتبرع بهدف ترميم المستشفيات بأجهزة يتم
أيستيرادها من الخارج لتشخيص و معالة مرض corronavirus و خلق عنابر خاصة لمعالجة مرضى corronavirus....و يجب خلق لجنة مختصة في مراقبة تسيير هذا الصندوق تمثاز بنزاهة
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173 - Chou الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
يجب على الدولة ان تنهض بقطاع التعليم لكي لنرى مثل هذه الاشخاص في المستقبل
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174 - simo الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
لما شاهدنا المصفحات العسكرية تجول في الشوارع تسائل البعض عن وجودها وهناك من قال أنها إستعراض للعضلات والأمر لا يتطلب التهويل. فسوف يأتي الوقت التي ستبرهن لكم عن جدواها ويتتمنون المزيد منها أمام شعب لازال بينهم متخلفون ومتعجرفون.
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175 - مصيبة الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
كما قال الشاعر المتنبي: اغاية الدين ان تحفو شواربكم -----يا امة ضحكت من جهلها الامم
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176 - مغربي في اسبانيا الأحد 22 مارس 2020 - 14:25
للاسف تلك مسيرات هي ضربة قاضية لكل الامور الاستباقية
التي قام بها المغرب ضد هذا الوباء
على العكس بدا الحديث في اسبانيا عن هذه خطوات و كم تمنينا لو قامت اسبانيا بنفس ما قام به المغرب
مكنا وصلنا إلى هذه الحالة
للاسف تلك مسيرات سيكون ثمنها غالي جدااا
لان قوة وخطر هذا الفيروس هو الاستهتار ولا مبالاة
وعدم تقدير الامور بشكل صحيح
للاسف ما فعله في هذه مسيرات سيكون نتائجه ولادة بؤر كبيرة
واتمنى ان اكون مخطئ ولكن من تعايشينا مع الامة فنسبة عالية ان تصبح هذه مناطق بؤر
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5
177 - متبع الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
لا حول ولاقوة الا بالله هذا هو الجهل بعينه ماذا بكم يااهل فاس وطنجة كلكم تعلمنا هذا وقع في دولة التي استهتارت بالوباء في لبداية وتحاولت الان الى الجحيم العبرة من ايطاليااو... من فضلكم التزامو بتوجيهات السلطة هذا في صالحكم وصالح ابنائكم نبقااو في ديرونا
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178 - من بامبلونا الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
حان الوقت لتطبيق الفصل 59 من دستور 2011 و إعلان حالة الاستثناء، بعض الناس المستهترين لا يصح معهم إلا الصحيح.
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2
179 - قمة الجهل الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
الحل الوحيد هو احتجاز ووضع كل من كسر الحظر في مخيمات مغلقة خارج المدن و تزويدهم بالاكل و الشرب مع حرمانهم من التطبيب و تركهم لمصيرهم الذي اختاروه بانفسهم .لا يعقل 90٪ تلتزم بالتعليمات و في نفس الوقت 10٪ تقرر مصير امة .
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180 - fouadox الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
اين الأمن من هذا كله اين كان طوال وقت المظاهرة وأين هي الاجراءات التي اتخدت لتصدي لاي مخالف للقانون
اناس خرجوا بكل حرية فاين كان الأمن انداك رغم ان هذا الأخير عليه ان يكون مستعدا لمثل هذه الواقعة
لم اشاهد رجل أمن في الفديوهات رغم ان الأمن في هده الايام عليه ان يكون يقظا ومستعدا لمثل هذه الاشياء
مؤامرات خفية الله المستعان
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181 - رجل احترقت اعصابه الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
من بعد المهزلة اللي وقعت البارح والانفلات الامني اللي خلا هاذ الاغبياء يعملو تظاهرة بلا وعي ديني ولا حس اخلاقي ولا دافع انساني .. اظن ان الحل الوحيد اللي كنعقدو عليه أمالنا هو يلقاو الدواء لهاذ الوباء ..
لأن هاذ الفيروس خاص الكل يتجند ويتضامن ويتحمل مسؤوليتو ويدخل لدارو .. لكن كنشوفو بان واحد الفئة ديال الجاهلين واستسمح على هاذ المصطلح كي هددو سلامة الوطن بأسره ودوزنا ليلة على اعصابنا ولا اظن انهم غادي يسمعو الهدرة .. شعبنا وكنعرفوه ..
معناه الحل الوحيد هو يتلقى العلاج وإلا ربي يتلطف بنا وبالابرياء من الاطفال والشيوخ على الخصوص
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182 - حسن التادلي الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
ظلاميون ...... الاعدام لمن يهدد ارواح المغاربة.
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183 - Karim الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
حشومة و لله، هذا قمة الجهل، لقد عرضتم مدن باكملها لخطر كبير بسبب تصرفاتك الغبية، لا قدر لله أصبحت بؤر فيروس في طنجة او فاس فانها بسببكم بسبب جهلكم، و بسبب عدم احترام قوانين الدولة، أخطر شئ يمكن أن تقوم به في حالة الطوارئ هو تجمعات و احتجاحات، انتم الان عرضتم حياة الالاف للخطر
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184 - عبدالعاطي الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
يمكن ترديد الادعية بشكل جماعي من على شرفات المنازل او السطوح دون اللجؤ الى التجمعات المباشرة نعم ندعم الدعاء لكن دون الحاق الضرر بالناس البقاء في المنازل ضروري "ولا تلقو بأيديكم الى التهلكة "
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-3
185 - مواطن غيور الأحد 22 مارس 2020 - 14:26
معركتنا الحقيقية المقبلة ان شاء الله ستكون ضد الجهل والتجهيل: القنوات التي سمح لها ببث التفاهة والجهالة عبر اليوتوب ( اصحاب الرقية الشرعية ، اصحاب روتيني اليومي ، اصحاب الفلوغات. فنانو الريكلام والقائمة طويلة....
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186 - صقر المغرب الاقصى الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
ومن الجهل ما قتل



فيروس الجهل اخطر من فيروس كورونا
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187 - youssef de sygh الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
الادعيه والصدقات المستوره تكون محبوبه ومستجابه عند الله تعالى
اقول للإخوان في فاس وطنجه أنكم ارتكبتم والله أعلم أكبر الكبائر بقصد او بدون قصد تنشرون الوباء ادعوا الله في بيوتكم
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
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188 - yassine baztaoui الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
ما هكذا يكون الدعاء وهم يعلمون انهم قد ينقلون الفايروس الى اهلهم و نصبح في أزمة حقيقية. هذه هي نتيجة سياسة التكليخ.
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189 - المدرس الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
نتحمل جميعا مسءولية هذا الكلاخ نحن الاباء لاننا انتجنا شبابا بعيد عن الدين. فالدين يحثنا لاطاعة اولي الامر . والدولة ورجال الامن نقف لهم اجلال على مجهوداتهم الجبارة في هذه الاوقات العصيبة. كما نتهم الاعلام الذي لايساعد على تربية الشباب. فلا نجد في اعلامنا سوى المسيقى واللهو . لا برامج توعوية ولا دينية ولا علمية.
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190 - essaid الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
صراحة ابانت مجموعة أخجل من نفسي أن اسميهم مواطنون عن مدى جهلهم ،لذا نطالب من السلطات الضرب بقوة على أيدي من سولت لهم أنفسهم المريضة التلاعب بمصير أمة، خسئتم معشر الجهل و التخلف .
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191 - abdou الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
l'ignorance fait plus mal de la mechancete,notre gouvernement doit investir sur la sante et surtout l'instruction pour ne plus voir ces scenes..je veux dire a ceux qui on fait cette manifestation ce qu'il a dit le bon dieu LAKOM DINOKOM WA LIA DINE
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192 - عبداﻹله العلمي الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
عاشت اﻷمم اﻹسلامية أحداث سودوية عبر اﻷزمنة و كانت المجمعات الفقهية بتنسيق مع حاكم البلد تقوم باستصدار فتاوي بهدف حماية اﻷمن الصحي للعباد فالقاعدة الشرعية تحث دوما على الحكمة التالية " حفظ اﻷبدان مقدم على عبادة اﻷديان " فهاهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امتنع عن تطبيق حد السرقة حينها كانت تمر دولته بمرحلة القحط.
اﻹسلام دين يسر و ليس بدين عسر،فمن الحكمة غلق المساجد و كل التجمعات بهدف حماية أبداننا،لكن للأسف الشديد فعل الجهل فعلته و جعل من مجموعة من الجهالة يستصدرون اﻷحكام و الفتاوي الشعبوية و النتيجة إن لم تتدخل الدولة بقبضة من حديد ضد هاته الشرذيمة سنعيش اﻷسواء في قادم اﻷيام.
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193 - جمال سرار الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
على الدولة تمرير قانون يسمح بمحاكمة هؤلاء بقانون الارهاب مع اعطاء الجيش حق التدخل بالقوة .
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194 - عبد الرحمن الأحد 22 مارس 2020 - 14:27
انا ما فهمت والو اش قرب الموضوع بالاسلام والدولة والتحريض الله اخليكم كل مافي الأمر جهل وراءه جهل ثم بعد هذا جهل عظيم راه كاين اللي خرج البارح ما كيصلي م كيصوم
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195 - شفيق بن المختار الأحد 22 مارس 2020 - 14:28
هدفنا هو القضاء على وباء الكورونا على المدى القصير و القضاء على الجهل و الجهلة على المدى المتوسط و البعيد
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196 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 14:28
مثل هؤولاء الذين خرقو حالة الطوارئ الصحية جهلاء مكلخين والله أغلبهم لا يصلي ولا يعرفون في الدين اي شيء مثل هؤولاء كان على رجال الأمن والقوات المساعدة أن تضربهم
وتركلهم وتعتقلهم ويقدمون إلى المحكمة كيف يعقل لهؤلاء الجهلاء الخروج والعصيان لأمر السلطة والحكومة أن بخروجهم سينقولون المرض ل40مليون مواطن مغربي كان على الأجهزة الأمنية أن تتدخل بالعنف وبالقوة وبالضرب والركل إذا لم تستطيع الأجهزة الأمنية من شرطة وقوات مساعدة ودرك ملكي في قمع هؤولاء على الجيش التدخل بوسائله المعروفة لإنجاح الطوارئ الصحية على الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك أن يكونوا صارمين مع هؤولاء الجهلاء لتسهيل عملية الأطر الصحية على أي مواطن مغربي أن ينفد الأوامر الصادرة عن السلطة من قايد وباشا والمخزني والشرطي حرفيا وبدون نقاش ولا كلام اللهم اعن كل رجال الأمن من شرطة ودرك ومخزني واطر صحية في عملهم الذي يخدم مصالح الشعب المغربي معنويا وصحيا
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197 - الكلاخ الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
لطالما علمت أن الجهل ينخر جسد بلدي الحبيب
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198 - من المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
السلام عليكم الله يحفظنا من هدا الوباء بجعل هده الاوقات مغفرة الدنوب
فيها يخص البارحة و خروج بعض جهلاء الى الشارع و جلب الفيروس الى بيونتهم فهدا الفعل سوف ترون عقاب دلك عما قريب.
و انا اطالب الجهات المختصة بفرض عقبات على المحرضين على هذا الفعل انا مغربي و افتخر بالحكومة المغربية على كل المجهودات
بقا فدار و تقييد بالتعليمات الحماية و التعقيم
الجاهل هو لي تيشوف اش واقع فالعالم او باقي ما استوعبش الخطورة الفيروس
ان بعد عسر يسرى
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199 - %%%% الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
je propose aux marocains de voir film contagion . pour savoir comment un virus infecte tout un pays .
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200 - نظرية الحق الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
السلام عليكم ان اوروبا سبقتنا بهذه الاجراءات ولكن نتائجها كانت مخيبة وكارتية لذا وجب علينا الا نقع في الخطإ الذي وقعت فيه اوروبا. لكي نتغلب على هذا الوباء وجب علينا ان نستفيذ من سورة يوسف. كيف ذلك حصر الغذاء الحنطة عند الدولة وتوزيعها على الدور والمنازل حسب كل حي وذلك تجنبا للهطة والاحتكار و تكديس السلع من طرف اقلية.وكذا تفاديا لخروج الناس من منازلهم والتبضع. سيجدون السلع امام ابوبهم حسب كل اعداد الاسرة في المنزل الواحد.بقاء الناس جميعا في منازلهم لاعمل لا تبضع لا استمارة لان التبضع سينقل العدوى الى التجار والمتبضعين فيما بينهم والاستمارة ستنقل العدوى الى اعوان السلطة وعناصر القوة عند مراقبتهم لها. منع العمل في جميع القطاعات باستتناء القطاعات الحيوية من قطاع الصحة(اطباء ممرضين ...)والوقاية المدنية القوات العمومية من جيش وامن ودرك وقوات مساعدة وسلطة عمومية ومحلية لاستتباب الامن والمكتب الوطني للماء والكهرباء لمدة. استئصال الفيروس يكمن في المكوث في المنازل مذة شهر
يجب التعامل مع المستهترين بالضرب بقبضة من حديد. اليس فيكم رجل رشيد.
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201 - رضوان الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
يجب معاقبة هؤلاء المجرمين باشد العقوبات. و إن اقتضى الامر اعطاء الاوامر للشرطة و الجيش باستعمال السلاح الوظيفي في تفريق المتجمهرين بإطلاق الرصاص في الهواء اولا كتحذير . كما يجب التكفل بلقمة عيش المعوزين لانه لا يعقل ان يحبس في بيته من لا يملك طعاما له و لاولاده. يدا في يد حتى تزول الازمة و شكرا
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202 - عصام الأحد 22 مارس 2020 - 14:29
على سبيل المثال ذلك الرجل الراقي الذي لم يرقي حتى نفسه من الجهل والتخلف كان من المتسببين في خروج العديد في طنجة بتهييجهم بالدين والمواعظ والدين منه براء والفتنة أشد وأكبر من القتل أما الكثير من أولئك الذين خرجوا في فاس وسلا وطنجة فأغلبهم من الحشاشين والمقرقبين واللصوص وقطاع الطرق على الدولة أن يضربوا بيد من حديد على أيديهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر
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203 - كريم عبداالكامل الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
كنت أظن أن المغاربة في عهدنا هذا أنهم وصلوا قمت الوعي والنضج الفكري والثقافي....لكن ما نقرأه و نسمعه يدل على الجهل والأمية و عدم الإستعاب ما درجة الخطورة التي نواجهها في هده الضرفي الصعبة و الدليل هو ما جرى في مدينة فاس و طنجة و عدم تطبيق الحجر الصحي في العديد من المدن....
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204 - adriane الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
نلتمس من الدولة توخي الحذر من هؤلاء الخوارج ومراجعة سياستها تجاههم فهم ينتهزون الفرصة فمنهم من يستعد للقومة ومنهم من يسلك اسلوب التدرج والتقية .ومنهم من لايعترف بالدولة وقوانينها وتعليماتها مثل ممارسة زواج الفاتحة وعصيان الدولة تطبيقا لفتاوي حمقاءكما حصل البارحة
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205 - mohammed الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
اخواني اخواتي قال الله سبحانه عز وجل في قرانه الكريم ولا تؤدوا بانفسكم الى التهلكة. وقال. واصبروا على ما اتاكم. وقال. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ان بعد العسر يسرا صدق الله مولانا العظيم
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-1
206 - adriane الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
نلتمس من الدولة توخي الحذر من هؤلاء الخوارج ومراجعة سياستها تجاههم فهم ينتهزون الفرصة فمنهم من يستعد للقومة ومنهم من يسلك اسلوب التدرج والتقية .ومنهم من لايعترف بالدولة وقوانينها وتعليماتها مثل ممارسة زواج الفاتحة وعصيان الدولة تطبيقا لفتاوي حمقاءكما حصل البارحة
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207 - عبدالصمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
لماذا هذا الجهل من أراد الدعاء فليلزم بيته ويدعو في صلاته فالله سيسمعك وأنت في بيتك ليس من التجمهر والخروج في مجموعات فهذا فعل مشين يدعو للقلق.
أتقوا الله والزمو بيوتكم فمواطن استجابة الدعاء كثيرة منها بعد آذان الصلاة وبعد الصلاة وفي الثلت الأخير من الليل.
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208 - expert الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
قبح الله الجهل المعشش في عقول هؤلاء الا يدرون ان كل واحد تظاهر منهم أصبح مؤديا لاهله ولغيره ولاقرب الناس اليه،يدعون الدين وهم العدو الحقيقي لهذا الدين،ألم يلزم الرسول عليه الصلاة والسلام الناس بالبقاء في مساكنهم وعدم الخروج،ألم يرجع الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من الشام إلى الجزيرة العربية بعدما علم بالطاعون هناك،فبأي ذين خرجتم أيها الجاهلون،بفعلكم هذا لعنكم الله وخالفتم شريعة الرسول،اللهم نبرا إليك مما فعل هؤلاء السفهاء.
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209 - مفتاح الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
جهل وتجاهل. من اراد ان يذكر الله . فليذكره في سره وفي جوف الليل . وليخلو بنفسه . فهذا اعظم عند الله من التجمهر . فلو ان كل واحد لزم منزله وذكر الله سرا وعلانية . واستغفر لذنبه وللمسلمين . لكان افضل وانفع في هذه الاوقات العصيبة . الم يسمعوا قول الله تعالى (ولا ترمو بانفسكم الى التهلكة ) . والله ما اصابنا ما اصابنا الا لاننا نجهل ديننا . الناس يموتون . ويصابون. وما وصلت ايطاليا الى ما وصلت اليه الان من ارتفاع الاصابات . الا لعدم تقيدهم بالتعليمات. واذا استمر المغاربة في تحدي الحضر . فانتظروا المزيد من الضحايا.
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210 - 3arafa الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
تجار الدين الجهلاء ينتظرون الفرص لإبراز افكارهم الجهنمية...من أعطاكم حق ممارسة الوصاية الدينية عن الناس؟لم أكن أتصور أن مثل هاته الحشرات لا زالت تعيش بيننا...الم يقل الله تعالى (ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة)؟...نعم انها معركة ضد الوباء وضد الظلامية
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211 - 3arafa الأحد 22 مارس 2020 - 14:31
تجار الدين الجهلاء ينتظرون الفرص لإبراز افكارهم الجهنمية...من أعطاكم حق ممارسة الوصاية الدينية عن الناس؟لم أكن أتصور أن مثل هاته الحشرات لا زالت تعيش بيننا...الم يقل الله تعالى (ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة)؟...نعم انها معركة ضد الوباء وضد الظلامية
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212 - علامي الأحد 22 مارس 2020 - 14:31
من اراد الدعاء فبقلبه وبمنزله.
فالمرجو اخد الحظر لان الظرفية خطيرة.
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213 - عبد الحف الأحد 22 مارس 2020 - 14:31
جهل خير من نصف علم ...خلاصة القول
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214 - محمد الفا الأحد 22 مارس 2020 - 14:31
لا اجد من يفسرون خروج هذه المجموعة تحديا لحالات الحجر الصحي مرتبطا بالدين ولو كانوا يكبرون ويهللون ويرردون الدعوات والاذكار .فليس كل من هلل وكبر حجة على الدين فكفى استغلالا للطعن في الدين بافعال الجهال .
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215 - Hamid الأحد 22 مارس 2020 - 14:31
يقول إبن خلدون
" إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث ، فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم و هم قوم بهم غفلة و استعباد و مهانة كمن يساق للموت و هو مخمور "
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216 - حسبي الله ونعم الوكيل الأحد 22 مارس 2020 - 14:31
يجب الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الاستهتار بأرواح المواطنين الغيورين على هذا البلد و نسف المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة لمحاربة تفشي الوباء. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الدين فبريء من أفعال هذه الشردمة الجاهلة .
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217 - سالم الأحد 22 مارس 2020 - 14:32
يجب الدرب بحديد من سولت له نفسه بالقيام بهذا الفعل الشنيع .عيب وعار على هؤلاء المتضاهرين اللدين مسوا بمشاعر المغاربة فستبقى وصمة عار على جنوبكم الى ان يرث الله الارض المرجوا النشر اخوكم سالم
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218 - عبده/ الرباط الأحد 22 مارس 2020 - 14:32
يؤخذ بالسلطان ما لا يؤخذ بالفرقان... و القانون لا يطبق ( بالله يرحم الوالدين و يجازيكم بخير )..و انما يطبق بالوساءل القانونية الكفيلة بتطبيقه. ...و لعل رجال القوات العمومية يفهمون كلامي... نرجو من القوات العمومية ان تطبق القانون فلديها من الوساءل ما يمكنها من ذلك.. كما ارجو من وزارة الداخلية ان توحد طريقة و كيفية العمل بالنسبة لجميع الفرق مع ترك هامش للتصرف... فقد لاحظنا منذ البداية بعض الارتباك.... فما دام هناك عقاب فيجب ان تكون هناك صرامة في التطبيق... بمعنى يجب توقيف كل مخالف يناقش التعليمات الموجهة اليه دو نقاش و الا ستفشل حالة الطوارىء و خاصة طلب البقاء بالمنازل حماية للمواطن و لغيره و بالتالي درءا لانتشار هذا الوباء الخطير الذي يزداد انتشارا... و في الاخير ارجو من كل الفرق المكلفة ان يستعملوا الوساءل التي تحميهم من العدوى.... حمى الله الجميع
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219 - منى الأحد 22 مارس 2020 - 14:32
الجهل أخطر الأوبئة واش بنادم ممطلوب منو والو غير باش يحافظ على راسو وناسو ماقدرش يكلس فدارو
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220 - عبد الله فلاحي الأحد 22 مارس 2020 - 14:32
هي مجموعة تغرد خرج السرب خرجت عن الجماعة والإجماع الوطنيين ملكًا وحكومة وشعبا ففي الوقت الذي كان فيه إجماع على التعنيف بالنشيد الوطني حبا لهذا البلد الأمين وحب الأوطان من الإيمان خرجت قلة تحسب على رؤوس الأصابع في تحد لحالة الطوارئ الصحية هو فعل مرفوض ومنبوذ وكان بالإمكان أن نضيف قراءة اللطيف من منازلنا بعد النشيد الوطني لأن اللطيف عرف من أعراف أجدادنا بالطيف ألطف بنا. تحية لكل الأساوس من رجال سلطة أمن موطني قوات مسلحة قوات عمومية هيءات طبية. فاعلين اقتصاديين وجمعويين محافل إعلامية شكرا ل الجميع على انخراطه في مواجهة الأزمة احمي رأسك وأولادك والزم دارك. شعارنا. الله الوطن الملك
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221 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 14:32
كونوا واعيين شويا الله يخليكم كل واحد يرفع يده الى رب العلمين ويدعوا لان الله سبحانه قريب .
دعاه يونس عليه السلام في بطن الحوت فسمعه سبحانه واستجاب له.
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222 - قلم حر الأحد 22 مارس 2020 - 14:32
لماذا لم تتدخل الدولة البارحة.إن كانت هناك فعلا حالة طوارئ؟
يجب متابعة الخارجين عن القانون بيد من حديد.لا غير...انشري هسبريس
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223 - عمر الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
الجهل ابو الكفار يجب محاربة الجهل اخطر من اافيروسات ما دام الجهل فينا فلن نرقى الى الفلاح والصلاح ورفع الاذى عن الناس مؤمنون بجبة مخربون .
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224 - Mustapha الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
يجب على الدولة التدخل بحزم لتصدي وردع هذه الفئة المتهورة الصبيانية الخائنة للوطن وارغامهم على اتباع قر ارات الصلطات المسؤولة لتجنب انتشار هذا الوباء لتجنب سيناريو الخطأ التي سقطت فيه الدولتين إسبانيا وإيطاليا
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225 - said الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
كيحساب ليهم كورونا كتكون غير بنهار
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226 - جمال الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
بعد تفكير عميق فيما حصل امس أدركت أن الخلل الكبير اللذي بسببه تأخرت بلادنا تن ركب التنمية هو الشعب وليس الدولة .... أناشد جميع الأباء الله يرحم ليكم اوالدين حكمو فولادكوم وأناشد جميع المقبلين على الزواج او كل من يفكر في الإنجاب بأن يدرك أن الأبناء أمانة و هبة من الله والله ثم والله ستوقفك يوم القيامة أملم الله وستحاسبك حسابا عسيرا
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227 - Walid الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
هاته الفئة من المختلين عقليا التابعين لبائعي الأوهام و المؤمنين بالأصدقاء الخياليين هي من ستجر على هذه البلاد ويلات لاتحمد عقباها. لم أكن يوما في حياتي مناصرا للمخزن، لكن الجهود المبذولة حاليا من الدولة ومن الجزء الواعي من المجتمع تثلج صدري. فلنلتزم بيوتنا في هذه الظرفية الصعبة ولنسهل عمل السلطات الحالي في تطويق الفيروس،و الذي في صالح الجميع. لنتسلح بالعقل ولنبتعد عن الهراء وعن ترسبات القرن السادس القذرة.
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228 - مناففون الأحد 22 مارس 2020 - 14:33
ومادا عن الدين يرددون النشيد الوطني من شرفاتهم جماعات ، ايضنون انه سيرد عنهم الوباء، هم كدالك صنيعة لا ملة لها ، تستغل كل ضرف لتضهر وطنية زائفة بينما كل واحد منهم يخزن في منزله لوحده ما تحتاجه عشرات العائلات ويخلقون ازمة اجتماعية وتموينية لا تقل خطورتها عن الكورونا.
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229 - تمارة الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
هؤلاء الذين ينتقدون إغلاق المساجد ، ماذا عن المسجد الحرام و المسجد النبوي
ل يرجع هؤلاء الجهلة إلى. أقوال و أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوبءة و الأسقام
على العموم على هؤلاء أن ينصاعوا إلى الأوامر و التعليمات التي فرضتها السلطات لأن فيها خيرا نافعا لجميع المواطنين و المواطنات
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230 - عبد العزيز الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
الذين خرجوا اغبياء جهال و بعض المعلقين ممن اوردتم تعاليقهم اجهل و اغبى ...لا علاقة للاسلام و تعاليمه بما حدث ..حتى اذا صاح الناس ب لا اله الا الله و هم مسلمين قيل هو فعل المتأسلمين المتطرفين .....و لا اراكم انتم ايضا اصحاب الجريدة الا منساقين الى اثبات هذا في ادهان الناس ...فزاعة التيار الاسلامي المتطرف ...
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231 - هاني الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
احموا أنفسكم وأولادكم وأهلكم ومجتمعكم فالوضع مخيف ويجب أن ننقذ أنفسنا وبلدنا قبل فوات الأوان وعلينا الإستعداد للأسوأ مع الحفاظ على الأمل والإيمان بأنّنا سنتجاوز الأزمة بالوعي والتصرّف السليم ليس بالجهل الله يهدي الجميع . جلوس فدارك ما تخرب دارك.. معاً نواجه "كورونا" ومعاً بتضامننا ننجح
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232 - مسلم واعتز بديني الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
للأسف بعض أعداء الدين الإسلامي يستغلون هذه المشاهد التي ندينها ونستنكرها جميعًا لانها تنم عن جهل مطبق وأعلى درجات التخلف وانعدام روح الوطنية لكن في المقابل لا يجب ان نلصق هده السلوكات بالدين الحنيف حري بنا ان نلتزم باخلاق ديننا الحنيف الذي يلزمنا في ظل هذه الجائحة ان نلزم بيوتنا لكي لا نساهم في نشر هدا الوباء مع الدعاء الصدق لله تعالى ان يعافي الجميع من هذه البلايا
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233 - امين الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
شعب يخاف ما يحشم او يحترم. داءما ننتقذ سياسة المخزن و الداخلية في تعاملها مع المواطن المغربي ولكن عندما نشاهد ما شاهدناه البارحة في عدة مدن مسيرات تضرب عرض الحاءط كل ما هو في اسطاعتنا ان نعمل في مواجهت وباء Covid19: الا وهو الحجر الصحي و البقاء في منازلنا، فلا نستطيع الا و ان نجزم ان هوءلاء الجهلة و المتخلفون لا ينفع معهم الا العنف و القوة لكي يفهمو ان المغرب فقير جدا خاصة في مجال محاربة الكوارث و الاوبءة و انهم قد عرضو حياتهم، حياة والديهم و عاءلاتهم و حياة كل من خالطوه البارحة و في الايام المقبلة الا خطر فيروس كورونا!
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234 - ساهر الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
إذا كان هذا خرق فنعم الخرق خرق للغفلة عن الله عن الدعاء عن التضرع لان الذي سلط علينا هذا الوباء هو الله الذي نؤمن به وهو الذي امرنا بالدعاء والتضرع لهذا فالذين خرجو هم واثقون مما يفعلون وواثقون من أن الله يسمع دعائهم واستجابتهم له وعسى أن يرفع عنا الضرر بهذه الاصوات الأشعة
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235 - عبد النبي الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
ان اقل ما يمكن الوصف به ما وقع من مسيرات ليلية بطنجة وفاس هو قمة الجهل والعبت.
العبت بمصلحة الوطن والمواطنين الدعاء والتضرع للله لا يستلزم النزول لشارع بل يمكن القيام بذلك لكن من منازلنا التزاما بقرارات الدولة التي تروم الحفاظ على صحة الفرض و المجتمع.
يجب الضرب على أيدي المخالفين فمثل هذه الامور غير مقبولة خصوصا في ظل استمرار تفشي الوباء بالمغرب.
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236 - من فاس الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
حزنت لما وقع ليلة الأمس بمدينة فاس،وطنجة،،، قمة الاستهتار وعدم المسؤولية، الدولة بجميع مكوناتها تقوم بما يلزم تحت الرعاية السامية لملك البلاد،وللأسف الشديد البعض خارج السرب،الكل ملزم بتحمل المسؤولية ،وجميعا نحمل شعار #### بقا بدارك#####
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237 - امال الأحد 22 مارس 2020 - 14:34
فطنجة هادشي .مخلوناش نعسو . رجعونة لجاهلية لله حي لله حي..
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238 - Abdou casa الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
Ce qui s'est passé à Tanger et à Fès est extrêmement grave. Mais ce qui l'est encore plus, c'est l'absence de réaction de la part des autorités et le manque de communication à ce sujet. Par exemple on n'a pas évoqué cette info au jounal télévisé.
Il faut sévir d'une main de fer contre ces pseudo-religieux qui défient l'autorité de l'État.
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239 - عبد الكريم بوشيخى الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
ما وقع البارحة في منتصف الليل، من خروج جموع تردد التكبير، في بعض المدن المغربية، لم يكن وليدا للصدفة .....كلام صحيح وقد يكون له ما بعده
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240 - إسماعيل عين عتيق الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
هاذ الناس اللي خرجو الله يهديهم غلطو غلط كبير ملي خرجو لشارع
كان عليهم يكتفيو غير بالتكبير والتهليل من فوق السُطوح و البالكونات

أما ذيك اللي كيحسبو راسهم فنانين ذيك الأغاني غير يزيدوها على راسهم

دابا عاد ظهر الدور المهم و الحيوي ديال الطبيب و المعلم و الشرطة الدرك الجيش وعمال النظافة ...

أما الفنانين غير كيركبو على المُعانات د المواطنين ...

قالك نغنيو !!!! حشمو شوية !!!
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241 - حان الوقت الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
الخروج إلى الشارع أمر غير مقبول وهو مخالف لحالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد وهذا السلوك المشين ليس إلا تهور من قبل أناس لا يدركون أبعاد هذا المرض المعدي والخطير لأنه سريع الإنتشار فمصاب واحد يعدي مائة في الشارع ولكن عدم الإنظباط وعدم المثول لأوامر السلطة سيجلب الكارثة للجميع لا تستخفوا عفاكم فأنا لست ساكنا في المغرب وأعي ما أقول ألزموا بيوتكم والحافظ والضامن هو الله ولكن لابد الأخذ بالأسباب.
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242 - Najim ben الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
اين كان الامن؟ لماذا لم يتدخل بحزم؟؟؟!!!.الناس خرجت بالمئات، و الشوارع كانت خالية من رجال الامن. من اعطى الاوامر للخروج لكل هؤلاء.علامة الاستفهام هي خروج الكل في نفس الوقت.؟؟!!
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243 - موحا الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
هذف هذه المسيرات هو ضرب ما تقوم به الدولة من اجراءات مستعجلة وضرورية لحمايتهم من وباء كورونا. لكن كما يقول المثل"لي حرثو الجمل دكو". لا شك ان جهات استغلت الظرف هي التي وراء هذه المسيرات الرعناء والتي تريد تفشي الوباء في المجتمع. لذا على الجهات المسؤولة التحقيق في هذه الاحداث والضرب من حديد على المخططين لها.
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244 - مصطفى الأحد 22 مارس 2020 - 14:35
المرجو من الجميع التعقل وتفادي ما يمكن ان يحدث الفتنة .
هناك ظرف يهدد الارواح والناس كوفيد 19 المعروف كورونا .الكرة الارضية تحاربه بكل ما أوتيت من إمكانات مادية ومعنوية ليل نهار 24/24 ساعة .
الحمد لله الى حد الساعة المغرب بالمقارنة مع دول أخرى ناج انشاء الله وناجح بامتياز في احتواء هذه الجائحة والمسؤولين الحكوميين يقومون بالواجب وزيادة لذا لا داعي لتعويم المشكل بالخروج وتوزيع مجهود السلطة الزم منزلك الزم منزلك الزم منزلك من فضلك.
كن جدي بلا تفلسف وبقا فدارك
شكرا للسلطات المغربية على مجهوداتها الجبارة
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245 - عمر عمري الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين
لا حق لاي كان ان يخرب بيوتنا بتصرفات اقل ما يمكن ان عنها انها تصرفات داعشية
اتقوا الله فينا
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246 - يونس الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
يجب الاعتراف أن ليس كل أفراد المجتمع يمتلكون درجة كبيرة من الوعي. فاغلبيتهم تطغى عليهم مظاهر الحماس الزائد. كان على الفنانين أن لا يقوموا بهذه المبادرة لكونها استفزت حماس الساكنة الذين نعرف حجم الضغط الذي نعيشه.لهذا انا اقول أن أي مبادرة او قرار لا يجب القيام به إلا عندما تأمرنا السلطات، التي نثق فيها تمام الثقة. اما بالنسبة للفنانين فيجب محاسبتهم قضائيا لأنهم من المفترض انهم النخبة ولكن أبانوا عن جهلهم وعن عدم نضجهم في التعامل مع هذا الوضع الحساس.
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247 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
في ظرف 15يوم يمكن القضاء على كورونا بالمغرب.
اطلب من السلطات جزاها الله خيرا،
ان توقف جيع النشاطات لمدة 15يوم، جميع النشاطات، وتستعمل وسائل ردعية لعدم خروج الناس.
15يوم لن يموت احد بالجوع، نصبر نتحمل ليكون الغد افضل
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248 - مواطن مخلص لوطنه الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
الجهل الأمية الكلاخ هم أسباب تخلف الامة الاسلامية المتاسلمون اقول وليس المسلمون هم الدين خربوا الدول العربية الاسلامية ،هم متواجدون بيننا لكن الشعب المغربي عايق وفايق ولن يسقط في الفخ .دعيناهم لله. ربما التعليمات الخروج توصلوا بها من جهات؟؟؟؟
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249 - HASSAN الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
هذا ان دل على شيئ فانما يدل على مستوى الجهل والامية المتفشية في البلاد اكثر من الوباء
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250 - البيضاوي الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
بجب على السلطات اتخاد قوانين حازمة وصارمة ضد كل من لايريد ان يمتثل لحالة الطواريء التي تشهده البلاد من اجل محاربة داء كررونا..
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251 - مغربية حتى النخاع الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
الجهل و انعدام الوعي أخطر من كل الفيروسات ..وفي القرآن الكريم ايات كثيرة تحض على السلامة واجتناب كل ما يهلك صحة الإنسان .. يجب الضرب بيد من حديد على كل من يخرق تعليمات الحظر الصحي من أجل سلامة المواطنين...مسرحية خرقاء تثير الامتعاض وتضعنا في خانة المتخلفين ...الدين والإيمان ليس بالخروج إلى الشوارع ..انها جريمة يجب أن يعاقب فاعلوها بشدة ...الوباء في ارتفاع فهل عميت البصيرة والأبصار...اللهم ارفع عنا هذين البلاءين ..الفيروس والجهل ...
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252 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
نطالب تطبيق العقوبات على مخالفي الحجر الصحي غرمات و سجن
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253 - محمد بيدين الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
تحية خالصة لك ولكل من يجب هذا الوطن ويقف في وجه من يخدش أمنه ويمس طمأنينة مواطنيه .
دائما الخفافيش لا تظهر إلا في الظلمة الحالكة والمنافقون تجار الدين يصطادون في الماء العكر أتمنى ان تكون الدولة في يقظة ومواجهة حازمة لشردمة الشر والتربص بأمن الوطن.
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254 - soukayna الأحد 22 مارس 2020 - 14:36
الدين مشي المضاهرت الى كنت مسلم حافض على الصلاة فالدار ومتعرضش غيرك وحتى راسك للخطر الدين ديالنا دين يسر والله قال ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة ولازم علينا نطبق كل التعليمات لي كتعطهنا الدولة لازم نحافظ على الوطن وعلى انفسنا والله معنا
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255 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
هذا نتاج تشجيع الخرافة من طرف الدولة
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256 - obari الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
لا ارى اي مبرر للخروج حماعيا في هذه الظروف .وهذا من شانه ان يخلق بؤرا جديدة لهذا الوباء الخطير.كفانا ما نحن فيه من هلع وخوف وعزلة لم نألفها .نسأل الله السلامة والعافية.امين يارب العالمين.
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257 - ابو حسام الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
ادعو الله من منازلكم في صلاتكم و سجودكم الله موجود في كل زمان ومكان انتم بتلك الطريقة المتخلفة تعبرون عن تخلفكم وجهلكم و تساهمون في نشر هذا الفيروس.(ولاتلقو بأنفسكم الى التهلكة )
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258 - كم مم الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
يجب على القوات العمومية ان تتصدى لمثل هذه التصرفات بحزم يجب ارجاع هؤولاء الا ميين الذين يعرضون حياة الابرياء للخطر الى رشدهم الامر لم يعد يحتمل كسر حالة الطوارء الصحية لان المسالة مسالة حياة شعب نريد ان نحاصر المرض ولا نريد ان نصل الى ما وصل اليه جراننا الاروبيين
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259 - تجار الدين الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
تجار الدين يصطادون دائما في الماء العكر ، ويحبون استغلال الفوضى والمرض والجهل .لأن الأزمة فرصتهم في الظهور في الواجهة كزعماء.

‏معركتنا ليست فقط ضد الوباء، بل أيضا ضد الجهل والغباء. إخوان الشيطان وتجار الدين يستغلون أزمة الفيروس للمتاجرة بها.

الله موجود في كل مكان، هو الحي القيوم، يلبي دعوة الداعي إذا دعاه، وليس من شرط الدعاء، الخروج إلى الشوارع وتعريض حياة الناس للخطر والفناء، الله رحيم غفور، ولم يقل لعباده ألقوا بأنفسكم إلى التهلكة... فادعوا الله من بيوتكم، والتزموا بالحجر الصحي، حفاظا على أرواحكم وأرواح من يقاسمكم العيش على هذه الأرض... ابقوا في منازلكم رحمكم الله".
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260 - العلوي عبد الواحد الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
المرجو عزل المدن التي خرج منها هولاء الجهلة..واعلام حالة الحصار المنصوص عليها دستورية هولاء لا يستحقون الطوارئ الصحية
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261 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
لو ابتعدنا عن العاطفة وشغلنا العقل فإن الدولة تجني ثمار ما زرعته...
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262 - ilyass الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
‏‎هنا نرى الجهل في اقصى تجلياته, كيف سولت لكم انفسكم ارتكاب هذه الجريمة في حق هذا الشعب وهذه الدولة التي ضحت باقتصادها المتواضع في سبيل انقاد ارواح الشعب المغربي و الحد من تفشي هذا الوباء، بينما انتم تصبون الزيت على النار. الله ياخد فيكم الحق و فالناس ليمحركينكم
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263 - عبدو الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
يجب على السلطات إلا تتهاون في مثل هذه إلا شياء لأن التصرفات تعد خرقا سافرا وتحد سافر لقرارات الدولة وسيادتها ولذا وجب الضرب وبقوة وإنزال العقاب الشديد بهذه الشرذمة المتمردة التي تغرد خارج السرب وان تبحث عن الجناة الذين يبحث يقفون وراء هذه التوجيهات العكسية بغية التشويش على القرارات وزرع الفتنة عازم بلا رحمة ولاهوادة
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264 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 14:37
قمة الجهل شاوهو بمدينة العلمية . حتى مدينة البوغاز . و لكن هم فيئة قليلة . لبس . بعدا. أصبحو أظحوكة لنا هههههه سوف تنهالو عليهم النكت و الإستهزاء من المغاربة . أنتم بعيدين كل البعد على ديننا الحنيف . إذا أصاب طاعون أرضا فلا تدخلوها و إذا أصاب أرضكم فلا تخرجوها . لا أضن أنهم يعرفون حتى هذا الحديث الشريف
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265 - علاء الأحد 22 مارس 2020 - 14:38
هذا دليل على اننا عايشين مع ناس مكلخين.
تانقولو مال المغرب مبغاش يزيد القدام
الله يفاجيها من عندو و يهدي م خلق
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266 - قارئ الأحد 22 مارس 2020 - 14:38
هذه عينة من الشعب الجاهل الذي قد يربك جميع الحسابات والاجراءات التي تقوم بها الدولة مشكورة ، يجب الضرب بيد من حديد على كل من تزعم هذا الفعل المتخلف
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267 - عبد الرحمن ولد فاس الأحد 22 مارس 2020 - 14:38
أشم رائحة جماعة عبد السلام ياسين فالعبارات والدعوات هي عين دعوات الجماعة في خرجاتهم التمردية، وهذه الخلية النائمة في الظاهر المتيقظة في الخفاء شغلها الشاغل إثارة النعرات والفوضى قبحهم الله، وعلى الجهات المسؤولة إحكام القبضة على هذه الشرذمة المتمردة وهي ومثيلاتها من الجماعات سواء المتطرفة أو المنحلة.

كفى الله البلاد والعباد شرهم.

والله أسأل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يجنبنا سيء الأسقام

كما أسأله أن يوفق عاهل المغرب الملك محمد السادس لكل خير، وأن يوفقك كذلك الجهات الأمنية والصحية لمسك زمام الأمور، حتى نخرج من هذه الجائحة بأقل الخسائر وفي أقرب وقت.
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268 - رضوان بوغلالة الأحد 22 مارس 2020 - 14:38
يجب استنكار هاذا الفعل الشاذ. حقيقة يحز في النفس بعد هذه التعبئة الشاملة والمسؤولة ان نرى هذه النماذج، يجب اتخاذ الإجراءات الصارمة في حقهم هذه مسألة صحة وطن. على الجميع الإلتزام التام بإجراءات الحكومة
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269 - مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 14:38
انه الحهل في ابرز تجلياته. يجب فتح تخقيق ومعاقبة كل من دعا للخروج وتزعم المسيرة لايفل الحديد الا الحديد. ماشي اللعب هذا
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270 - MOHAMED الأحد 22 مارس 2020 - 14:38
اخطر الفيروس يهدد وطننا وشعبنا هو الجهل وقلة الوعي
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271 - Hicham essaidi الأحد 22 مارس 2020 - 14:38
لا يهم من تكون الجهات المحرضة أكانت تنظيم دعوي أو سياسي أم أفراد ذوي مرجعية أصولية، لكن ما اقترفته هو جريمة إرهابية تقتضي معاقبة أصحابها بقانون الإرهاب.
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272 - كبور الأحد 22 مارس 2020 - 14:39
كيف لشخص جاهل ان يحارب وباءا.الجهلاء في بلادنا اكبر وباء يهدد بلدنا الى الابد هؤلاء يجب متابعتهم قانونيا لانهم يهددون حياة الناس و يخرقون وحدة المواطنين
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273 - عبدالله الأحد 22 مارس 2020 - 14:39
الجهل والتخلف أكبر فيروس ينخر بعض الفئات في المغرب ،تصوروا أنها 2:30 صباحا في مرتيل اوقضني صراخ النساء والرجال الجهلة وترديد الله اكبر ،ظننت انه تسونامي ضرب المنطقة والناس تغرق بعد لحظة اسمع بعض الجيران يردون عنهم بنفس التهليلة .فكم من شيخ او عجوز او طفل سيصاب بداء السكري في هذه اللحظة لانه لا يعلم مايقع بالمنطقة .اتقوا الله في انفسكم وفي الناس فمن اراد أن يتقرب إلى الله فليدعوا بتضرع وخشوع وفي نفسه ويقوم الليل بالذكر والصلاة .
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274 - دولبي الأحد 22 مارس 2020 - 14:39
اين هي هبة الدولة؟؟؟؟؟؟؟
اقتدوا بالاردن لاتساهل مع من كسرالحضر الصحي. البارحة قبضوا على اكثر من 200 و اودعوهم السجن .
لا تساهل في هذه الظروف!!!!!!!!!!!
من جهة اخرى على الدولة ان توفر التصاريح للخروج
انا اسكن في صخور بن سليمان و لا احد دق الباب لاعطائنا التصريح فهدا لا يعقل؟؟؟؟؟؟؟؟
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275 - بلاد المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 14:39
لماذا هذه التصرفات المتهورة، إذا أردتم التكبير لماذا لم يكتفي كل واحد منكم بالوقوف بالشرفة أو من النافذة و ييردد التكبير و التهليل ، و يعمم هذا في جميع المدن و في وقت معين، الكل يطلب اللطف و يتضرع بالدعاء و الاستغفار لزرع الايمان في القلوب و تطهير النفوس و إصلاح المجتمع، و جعل هذه الفترة طفرة للتخلي عن السلوكات السيئة و التخلي بل الحسنة، فرصة لقراءة القرآن، و تعليم الصلاة للأبناء، و التعود على تحمل الشدائد و التربية على الحس بقيمة الصحة و السلامة و النعم الكثيرة التي أنعم الله علينا، تحلوا بالصبر و الدعاء قدوة بنبي الله الذي كان لا يقنط و لا يشتكي من مرضه، إن امتحان لنا و لجميع الناس ،كي يكشف الله منا الصابرين و القانطين، لا حول و لا قوة إلا لله، اللهم نسألك اللطف .
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276 - ثورة الأحد 22 مارس 2020 - 14:40
لا يحوز التجمهر مهما كانت الأسباب لأن ذالك يعرض المجتمع لخطر تفشي الفيروس بسرعة كما يقع في البلدان الأوربية وغيرها.
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277 - jakane الأحد 22 مارس 2020 - 14:40
إذا كان الله هو الذي أنزل بكم العقاب كما يقول شيوخكم، فهل بدعواتكم هذه ستجعلونه يعيد النظر في قراره. الجهل وراءكم وكورونا ٲمامكم وعليكم بحل آخر، للأسف شيوخكم لا حول لهم ولا قوة في هذا الشأن اللهم البكاء والعويل، لم يفيذوكم في شيء، لم يوفروا لكم لا مستشفيات ولا مختبرات ، لباس أفغاني وبعض الأدعية فقط.
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278 - عبدالله الأحد 22 مارس 2020 - 14:40
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أراد بنا شرا. الدعاء مستجاب في السحوظ وفي التلث الأخير من الليل وووووو وليس بالتجمعر والخروج بحثا عن الادية
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279 - كمال أنصار الأحد 22 مارس 2020 - 14:41
شعب مجرم في حق نفسه وحق البلد .. هذا نتاج سنوات طويلة من التجهيل والتكليخ، هذا نتاج القنوات المكلخة، هذا نتاج رشيد شو وسامحيني، هذا نتاج حمزة مون بيبي وصراعات الحمقى والأغبياء، هذا نتاج تعظيم الجهال وتقديمهم كأمثلة للشعب، هذا نتاج مدرسة متهالكة، هذا نتاج جامعات لا مستوى لها، هذا نتاج تربية أبوية سلطوية، هذا نتاج تدين تقليدي خرافي .. هذا نتاج سنوات طويلة من النوم خارج الزمن، هذا نتاج سنوات طويلة من هجرة الأدمغة ومحاربتها ..

الله يلطف ..
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280 - الجهل بالدين الأحد 22 مارس 2020 - 14:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اذا اختلط الجهل بالدين مع النفس والهوى.. النتيجة حتماً تأتي هكذا، الغلو الزيادة والابتداع في الدين، افضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعامل هكذا مع الوباء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
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281 - أم سلمى الأحد 22 مارس 2020 - 14:41
صراحة قمة التهور والصبيانية.شيء مخجل حقا
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282 - خايفة على بلادي الأحد 22 مارس 2020 - 14:41
لا داعية للهرولة في الشارع و ليلا ووقت الحضر .ان هذا ليدمي القلب .اجلسو في منازلكم و اكثرو من الدعاء و الاستغفار و الصلاة .قال ص .يا ايها الناس اربعو على انفسكم .فانكم لا تدعون اصم ولا غايب .ان الذي تدعونه سميع قريب.
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283 - من فاس الأحد 22 مارس 2020 - 14:42
إنشاء الله دوز هاذ الحالة و كلشي يتقاد خاص غير الصبر و المغاربة يبقاو فالدار . المشكلة هي كفاش نتعاملوا مع الكلاخ ديال الناس لدارو المظاهرات البارح؟
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284 - Med ezzaari الأحد 22 مارس 2020 - 14:42
السلام عليكم لاتستغلوا حقدكم على الدين بادانته في أول الفرص التي تتاح لكم لأن الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة انسان مؤمن الذي خرجو يهليلو ليلة البارحة ليس همهم الدعاء او طرد كورونا لا بل اغلبهم يبحتون عن ماءرب اخرى والفاهم يفهم نحن لم نخرج إلى لحاجة واغلب الناس يفعلون ذالك لكن المسؤولين هم من يجب ان يوضحوا ذالك استمعوا إلى شعارات التي كانوا يرددون والهتافات وستعرفون درجة ايمانهم لو كانت الدولة تترك حرية العبادة لما تفشى مرض الجهل والكلاخ
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285 - عبدالعزيز ابالي الأحد 22 مارس 2020 - 14:42
استغربت الأمر هؤلاء الجهلاء ،الخارجون ليلة أمس لشوارع اهم معنا في هذا العصر من عصور اخرى ،ولماذاالخروج بالضبط في هذا الوقت الحرج التي تمر بها المملكة ،اهم فعلا مسلمون كما يدعون حشى ان ينتسب مثل هؤلاء إلى ديننا الحنيف ،وفي الاخير الله أهدى مخلق .
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286 - عبدالله الأحد 22 مارس 2020 - 14:42
انزال الجبش بكثافة هو الحل لتطبيق حالة الطوارء بمعناها الحقيقي .
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287 - عزالدين الأحد 22 مارس 2020 - 14:42
يجب منع الرقات الشرعيين و الاحزاب دات خلفية دينية و المدارس الدينية الغير مقننة من طرف الدولة يجب استئصال هدا الورم الخبيث الدي ينخر في مجتمعنا المغربي بتعصبه و جهله
بعد قطع رؤوس الاجنبيات في بلادنا ها هم الان يريدون قتلنا
اتمنا ان يلحق بهم هدا الوباء لكي نستريح من عبتهم و تخلفهم
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288 - ناصر الأحد 22 مارس 2020 - 14:42
بدأ رجال و نساء السلطة عبر التراب المغربي حملات لتطبيق الحجر الصحي اتسمت بالتعقل و مخاطبة الناس بأسلوب مؤدب و راقي.
أما هذه الجماعات التي تخرق تعليمات السلطات،فلا ينفع معها سوى خراطيم المياه لتفريقهم،و إجبارهم على الإمتثال لهذا القانون الإستثنائي و المؤقت.
أنظروا،لتجنب إنتشار الوباء،تم إغلاق كل الأماكن العمومية التي تجمع الناس و تساهم في تفشي العدوى.ومنها آلاف المساجد برخامها و زرابيها،و أصبحنا بحاجة إلى المستشفيات التي تقل أعدادها عن المساجد.
الكل يتوصل بمئات الفيديوهات من إيطاليا و إسبانيا تبين مرضى كورونا في الممرات بعد إمتلاء الغرف و نفدت أجهزة التنفس،و أصبح الأطباء يختارون من الأولى بالعلاج،و من يجب تركه للموت.
إلزموا بيوتكم،واقرأوا عن تجربة الصين لهزم الوباء،وعن تجربة سنغافورة و كوريا الجنوبية لتقليص عدد الإصابات.
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289 - smr الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
السلام عليكم ، هناك اشكالية تهم مسالة الحجر الصحي _والتي تبقى مبادرة جيدة ونشكر المسؤولين عنها _وهي متعلقة بالاسر التي لم يتبقى لها القوت اليومي ، لذلك اقترح اقتراحا يمكن ان يساعد في التخفيف نوعا من معاناة هؤلاء وهو ان يبادر كل رب اسرة متضررة و يعلن عن فاقته و عدم تمكنه من تلبي حاجيات اسرته عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الواتساب و الفايس بوك وحتى عن طريق اليوتوب حيث كذلك يعلن من خلالها عن مكان تواجده و عنوان مسكنه وبذلك سيتكلف القاطنين بذلك الحي باطعامه و مساعدته حتى تمر هذه الازمة بسلام هذا مجرد مقترح ، وشكرا
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290 - fati الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
و الله و الله قمة الجهل و انعدام روح المسؤولية ...السلطات و الصحة و عدد كبير من الناي تشتغل ليل نهار من أجل سلامتنا..ماديا و معنويا ، و العديد منهم يعرض نفسه لخطر الإصابة...او هاد الشردمة ديال الناس دايرين هاد الحالة...تاكدو ان من يقوم بهاد الافعال ليس فيه أي روح وطنية لا ايمان لا شيء و لا خوف لا على بلده و لا على أسرته...حرام عليكم سوف يحاسبكم الله سبحانه و تعالى
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291 - احمد البغدادي الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
بلدنا فى حالة حرب و العدو هو كورونا وأناس جهل بيننا هم محل جواسيس للعدو. علينا محاربتهم ومحاسبتهم كدلك حتى لا يكون عبرة لغيرهم
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292 - المغرب العريق الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
راه معروف أن جماعة العدل والإحسان هوما لي كيحرضو و ينظموا بحال هاد لفعايل
جماعة الخرافة و البهتان ضرها راسها بزاف علاش المخزن دار إجراءات سريعة أشاد بها العالم .و بقا فيهم الحال علاش ما وقعات كارثة في المغرب بحال إيطاليا و إيران... لأن الكوارث هي الفرصة ديالهم الوحيدة باش يطلقو القمونة ديالهم و يتاهمو المخزن بالفشل و بلا بلا بلا....
يجب على الدولة التعامل مع الجماعة عن طريق القمع المفرط و الإبادة كيفما دار أردوغان مع جماعة غولن
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293 - أنا الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
إن ما وقع أمس شيء غير مقبول إطلاقا و يشكل خطرا على المواطنين و على الدولة..و هذا إما غباء و إما عناد البعض...لكن السؤال...لماذا لم تتدخل السلطات لوقف هذا الاستهتار!!!!؟ وردا على بعض العلمانيين الذين استغلوا الحدث للهجوم على الدين و لو بطريقة غير مباشرة فكفى من الإصطياد في الماء العكر...فربما كانت هذه المسيرات عفوية...نحن لا نقبلها طبعا سواء للتكبير و التهليل أو حتى للغناء...فحياة الناس أولى...أما الدعاء إلى الله فكل في بيته أولى و الله سميع بصير.
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294 - مستدرك الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
الى المعلقة واو،انت من في ظلام وليس ضلام كما كتبتيه.مادخل اللحية في ذلك فهؤلاء الذين خرجوا لايعرفون حتى معنى الصلاة.فيبدو انك حاقدة على اصحاب اللحى بغرض في نفسك فرقي بين الضاد والظاد لكي تخرحي من الظلمات الى النور...
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295 - محمود الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
أنا أعتبرهم و هو غالب الضن أن هناك خلايا إرهبية نائمة تستغل الدين في المدن التي كسرة الحجر الصحي لذا على السلطات المعنية التصدي لها .
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296 - مر من هنا الأحد 22 مارس 2020 - 14:43
باش تحبسو تسميوها المدينة العلمية حيث البلاصة لي كيخرج منها العلم مكتنتجش بحال هاد العقليات ديال بنادم كتساق مكيخدمش عقلوا
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297 - حجاج الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
يجب الظرب بيد من حديد على مرتكب هاذه الأعمال المشينة والتي تعتبر بنوع من التمرد على الدولة وعلى رموزها وكما يحب علينا الحيطة والحذر من هدا الوباء الفتاك الدي لا يرحم كل من تهاون ولم يبالي كما نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يعافينا وجميع المسلمين
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298 - معمر الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
كل من هب ودب يتكلم بلغة الدين وكل من أراد أن يختصر سبل التكوين والتمرس في حرفة تضمن له لقمة العيش ارخى بلحية ولباس ديني شرقي وامتهن حرفة التجارة بدءا من العربة المتنقلة إلى الاستقرار في التجمعات العشوائية للتجارة أو ممارسة الدجل عبر الادعاء بإخراج الجن من الادمي أو الرقيا....هذه الفءة الجاهلة تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع فهي ترتبط داءما بالمساجد وتريد أن تدلو بدلوها في كيفية أداء الشعائر والحلال والحرام وهي من هذه الأمور براء.كما أنها بفكرها هذا تتسلق وترتقي اجتماعيا إلى الاستقرار بالقيصريات وأسواق الجملة فتصبح ميسورة وتتعامل مع المبتدئين في الأسواق العشوائية وحول المساجد .هذه الشريحة الاجتماعية وجب على الدولة أن تدمجها في المجتمع المغربي العريق الذي يتخذ من المذهب المالكي والفكر الأشعري ركيزة داب عليها فقهاءنا في الدولة المغربية العريقة.
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299 - Jdidi الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
دوك خفافيش الظلام ديال الرقاة وشيوخ العنعنة تجار الوهم يجب الحجر والحجز عليهم سيتسببون للبلاد والعباد في كارثة لا يحمد عقباهها
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300 - Fox الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
بعد ان تم فصل الدين عن الكورونا باغلاق المساجد وكافة دور العبادة والغاء الصلوات الجماعية والاكتفاء بالصلوات الفردية في البيوت هل تبين لحكومتنا ان بناء المدارس والمعاهد والجامعات والمشافي والمستوصفات والمختبرات الطبية ومعاهد الابحاث اهم بكثير من كل ماسبق ...
أفلا يتعظون
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301 - روحي الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
دور الدولة في هذه اللحظة الحاسمة هو الضرب بيد من حديد على كل من يخرج على القانون.يجب استعمال القوة لفرض الحجر. لا التساهل مع هذا النوع من البشر، هنا تضهر درجة وعي الشعب
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302 - الواسيني الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
لقد غر الشيطان هؤلاء الجهلاء وزين لهم اعمالهم حاشا ان يكونو مؤمنين او وطنيين
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303 - Mohamed الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
يجب على المسؤولين أن يضع الحجر على هذه المدن في الدخول و الخروج وعدم التساهل مع هذه المدن واستعمالاتها القوة مع هؤلاء
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304 - ماطن غيور الأحد 22 مارس 2020 - 14:44
دور الجيش أصبح أساسي لردع هؤلاء لان توعيتهم بالمخاطر سيتطلب وقتا كبيرا ونحن في سباق مع الزمن للحد من إنتشار الفيروس. الكل يتحمل المسؤولية بما في ذلك الدولة فهاهي نتائج سنوات من إهمال للتعليم والصحة وها نحن نؤدي الفاتورة وفي الوقت الغير مناسب.
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305 - Tarik الأحد 22 مارس 2020 - 14:45
في نضري يجب التعامل بحزم مع كل من سولت له نفسه كسر حذر التجول. وفي القابل نطلب من الفنانين اخليو عندهم هذه المبادرات لي تتدير غير البلبلة. الصمت حكمة.
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306 - غيور على بلده الأحد 22 مارس 2020 - 14:45
للأسف لم نلاحظ أي اعتقالات أو عقوبات وكما جاء في الفيديوهات التي انتشرت عبر بحر مواقع التواصل كانت هناك العديييد من الوجوه الوااااضحة في العديييد من المشاهد و الشباب الغيور على البلد أدرج العديد من الصور لأشخاص تورطو في هذه الأفعال الجرمية في حق الشعب المغربي أجمع لكن للأسف و لم نلاحظ ولااا تدخل في أحد الفيديوهات أو خبر اعتقال صباح اليوم و هذا شيئ يحز في القلب جدا.
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307 - فاطمة الدار البيضاء الأحد 22 مارس 2020 - 14:46
نزكي كلام الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي. السلطات والمواطنين سواسية يواجهون حرب ضد فيروس. وهؤلاء المستهترين يدخلون في مجرمي الحرب يجب استخدام كل الوسائل من طرف السلطات لجزرهم ويكونون عبرة لكل من يعرض هذا الوطن للهلاك.
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308 - Ali t الأحد 22 مارس 2020 - 14:46
السلام عليكم لا يمكن وصف ماجرى إلا بوصفه جهل لا مثيل له تكبير في منتصف الليل في وقت يجب أن نكون نائمين إتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم من يريد التكبير فهو عمل صالح ومن الذكر لكن في بيتك وسرا لا كن أن تخرج وتفزع الأطفال و هم نائمين و تيقظ كل النيام أليست هذه مهزلة لا علاقة لما جرى بالدين أصبحنا لا نفكر و لو لحظة قبل أن نفعل أي شيء بل وسائل التواصل هي من تتحكم في عقولنا إستغفرو ربكم إنه كان غفارا عودو الى رشدكم و تتبعو كل مغرد في الفايسبوك إتبعو القرأن و السنة وأهله
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309 - amine الأحد 22 مارس 2020 - 14:46
يجب على الأمن التدخل لاحتواء الأزمة. لا نريد التحسر كما وقع في بلدان أخرى. الله يرفع البلاء آمين
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310 - Mourad de Casablanca الأحد 22 مارس 2020 - 14:46
يجب فتح تحقيق للوصول إلى من دعوا إلى خروج الناس للشوارع و خرق حضر التجول مستغلين جهل شريحة من الشعب المغربي و الزج بهم في السجن لمدة عامين على اقل تقدير و من دون محاكمة.
كما يجب على السلطات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع كل من قام بتعريض حياة المواطنين للخطر و العمل على انتشار هذا الوباء عن طريق إثارة الفوضى و عدم الامتثال لأوامر السلطات المختصة.
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311 - فيصل الأحد 22 مارس 2020 - 14:47
للأسف نجد دائما من يتعامل مع الأوضاع المستجدة بالتطرفية؛ فمن قام بهذه الممارسات الجاهلة الغبية أحمق جاهل متهور لا شك، لكن من انتقد الدين والمساجد بسبب أعمال هؤلاء _والدين من أعمالهم براء_ فهو أجهل منهم. قال الله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" فتعلموا دينكم لكي لا تسيؤوا إليه وأنتم لا تشعرون .....أو تشعرون!!!
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312 - عبدالرحيم الرباط الأحد 22 مارس 2020 - 14:47
بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله! هذا زمن الفتن و قد علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم كيفية التعامل معه حيت يقول هذا زمان السكوت و ملازمة البيوت و الرضا بأقل القوت! و حبذا لو ساهم أءمة المساجد و أعوانهم إلى جانب القوات العمومية كي نسد باب التأويلات و الجهل.
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313 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 14:48
تساهل القوات المكلفة بتطبيق الحجر لم يعد في محله، قلنا مرارا لا بد من السماح لقوات الأمن باستخدام كل ما هو مباح لردع الجهال والاغبياء.
ديننا الإسلامي هو دين العقل والعلم، والحجر الصحي دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما ظهر الطاعون في عمواس.
وخروج هؤلاء الأغبياء والجهال ليس بالضرورة ان يكون من خلفه اياد خفية. وان تبت بالدليل ان هناك من يريد أن يزج بالوطن في كارثة وبائية فعلى الامن ان يتصدى له بحزم و يعرضه على القضاء.
وووااااا لمغاربة كلسوا في ديوىكم. الحجر أمر نبوي شريف.
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314 - ثوري الأحد 22 مارس 2020 - 14:48
من وجهة نظري على الحكومة أخد إجراءات صارمة من أجل سيطرة على الوضع راهن. حتى الحكومة تتحمل المسؤولية فيما يحدث فلا يعقل أن تجبر الحجر صحي على شعب و هو لا يملك حتى مأكل و مشرب.. كنهضر على بوبري ل كيتخلس 60 او 70 درهم فنهار راه تسلتلوا بقا الله كريم يجب على الحكومة أخذ بعين اعتبار كل صغيرة و كببرة
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315 - abduallah الأحد 22 مارس 2020 - 14:48
زعمة غير هما لي مسلمين ؟ قليلة فحقهم خونة
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316 - hassan الأحد 22 مارس 2020 - 14:49
من خرج الليلة في تلك البؤر نوعان :
نوع لا يعرف حتى الوضوء ،و هو من أصحاب السوابق و السيوفاا .
نوع أخر مدعدش "داعشي"
و كلاهما من أخوات كورونا ، ادن حجر هؤلاء ليكون في خنشة اوولا شبكة ، تدديهم الهيليكوبتر إلى اعالي البحر ،و بصحى ورراحا للقرش. لا كلام لا حوار لا نريد أن نسمع من السلطة "عفاك دخل ،الله إخلليك دخل " .الضرب الضرب
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317 - En claire الأحد 22 مارس 2020 - 14:49
ان ما حصل كان بمدن متباعدة ولكن كل ما جرى كآن في نفس التوقيت و بنفس الهتفاث و نفس الطريقة ما يعني ان كل شيء كان منظم و معدا له. بالنظر لشكل و محثوى هذه الشطخات لا أرى الا لحية العدل و الاحسان و كل من هو معجب و مخدوع بهذه الحية. لقد حان الوقت للعمل على تنقية المجتمع من لهؤلاء
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318 - مغربي غيور الأحد 22 مارس 2020 - 14:50
سلام واش هاد الناس باقي مبيفيقو أش هاد الجهل والأمية راه الدين ديالنا أسمى مما تتصورون وتعتقدون حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة لا تتبعو المراهقين وتجار الدين مصير المغرب بأيدينا كفى من العاطفة الفارغة .
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