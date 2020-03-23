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الرئيسية | مجتمع | مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين

مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين

مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 23 مارس 2020 - 23:00

كل التوجيهات التي أصدرتها السلطات لضمان حجر صحي سليم لم تفِ بالغرض المنشود؛ فقد شهدت بعض مدن المملكة، على امتداد الأيام القليلة الماضية، هيستريا الخروج الجماعي إلى الشوارع، لترديد أدعية وابتهالات دينية.

ولم يستسغ العديدون ما قام به مغاربة في طنجة وفاس من تجمعات بشرية استعانت بالدعاء الجماعي لطرد فيروس "كورونا"، وانتظار معجزات سماوية تنقذ المغرب، مطالبين الدولة بأخذ العبرة مما جرى بعد تجاوز جائحة "كوفيد 19".

صدمات السلفيين

قال أحمد عصيد، الباحث في قضايا الشأن الديني، إن هذا النوع من السلوكات والمواقف له جذور في المرجعية الدينية، بداية بالقرآن والحديث، والذين اعتمدهما الفقهاء، لاعتبار الكوارث الطبيعية غضبا وانتقاما من الله، لا يمكن رده.

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلفيين هكذا يفكرون، فهم لا يعيرون اهتماما للعلم والدولة الحديثة، بل يعيشون خارجها، ويعتبرون أنفسهم غير معنيين بالنداءات والخطط الصحية.

وأوضح الفاعل الحقوقي أن هذا الوضع يعكس قوة الصدمات التي تعرض لها هذا التيار خلال الآونة الأخيرة، بداية بفشل "داعش" وجبهة النصرة وتفكيك العديد من الخلايا بالوطن، ثم الصدمة الكبرى وهي فراغ مكة وفرار الناس منها، لتعقيمها من وباء "كورونا".

ويظن السلفيون، حسب عصيد، أن مكة محروسة من الله، ولا يمكن أن يمسها الوباء، وبالتالي لم يتقبلوا أن تفرغ من الناس، مؤكدا أن إغلاق المساجد بدوره شكل ضربة موجعة للخطباء، مفادها أن لا دور لهم في الأزمة القائمة.

وسجل المتحدث أن الفئة الثانية التي تسببت في المشكل هي الرقاة الشرعيون، فقد اتضح أنهم دون فائدة تذكر، ثم يليها الباعة المتجولون الذين يشكلون عماد السلفيين، وقد فقدوا بقرارات الدولة مصدر رزقهم.

وطالب عصيد الدولة بتدارك المشكل على المستوى الاجتماعي، حيث هناك عائلات كثيرة لا تتوفر على مدخول، وعليها أن تفكر بجدية في كيفية تجاوز هذه المعضلة.

الحجر الصحي ضرورة

اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، ما جرى في بعض المدن من تظاهرات ليلية، بدعوى التضرع إلى الله ليخلصنا من فيروس "كورونا" المستجد، يعكس بالفعل عدم الوعي بالدين نفسه، والأدهى من ذلك هو أنه يعكس عقلية مستهترة.

وأشار الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المظاهرات تحاول التخفي وراء الدين لممارسة هوايتها في خلق الفوضى والتسيب، أكيد الأمر يتعلق بعدد قليل جدا من المبادرين، ثم يتبعهم الإمعة، الذين تدفعهم العاطفة الدينية، كل هذه الفئة عموما تفتقد للأسف لما يسمى بثقافة الانضباط الجماعي".

وأوضح المتحدث أن "الدين من هؤلاء براء، والرسول عليه السلام أعطى إشارة إلى ضرورة اعتماد الحجر الصحي، حين أوصى بعدم الدخول أو الخروج من منطقة انتشر بها الوباء، ولم يوصِ أبدا بالخروج جماعة والتكبير والتهليل، من يريد الدعاء لله وكان بالفعل مؤمنا صالحا ومصلحا، فليدخل بيته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - Ingénieur الاثنين 23 مارس 2020 - 23:03
ياايها الناس استغفروا ربكم و خصصوا مساجد في بيوتكم لعل الله يغفر ذنوبنا..فوالله قد رايت في المنام في يناير الماضي غضب كبير نزل من السماء وبقي يتساقط ويتساقط ببطء و بعد الخوف والاستغفار ذهب الغضب و عمت الفرحة...والله لم انسى هته الرويا منذ يناير و كنت اترقب ما سيقع...والله هو الغفور الرحيم...
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-57
2 - karima الاثنين 23 مارس 2020 - 23:04
اليوم عندنا مصير مشترك والدين من هؤلاء براء، والرسول عليه السلام أعطى إشارة إلى ضرورة اعتماد الحجر الصحي، حين أوصى بعدم الدخول أو الخروج من منطقة انتشر بها الوباء، ولم يوصِ أبدا بالخروج جماعة والتكبير والتهليل، من يريد الدعاء لله وكان بالفعل مؤمنا صالحا ومصلحا، فليدخل بيته"
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94
3 - MOMO 445 الاثنين 23 مارس 2020 - 23:05
السلفية جرثومة خبيثة تنخر الجسد المغربي، على السلطات والشعب استئصالها لأنها تشكل خطرا ليس على المجتمع فحسب بل على الانسانية جمعاء
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-14
4 - عزيز الاثنين 23 مارس 2020 - 23:07
هؤلاء لا يمثلون السلفية
السلفيين في بيوتهم وعندهم اصل وهو السمع والطاعة لولي الأمر ملك البلاد محمد السادس حفظه الله
لهذا وكب التوضيح هؤلاء اهل اهواء من يفعل مثل هذا وهذا الفعل بدعة في الدين
ولا يفعله الا اهل الأهواء
اما داعش فهم تكفيريون خوارج وليسوا سلفيين وزد عليهم الاخوان والاحسان والتبليغ
انا السلفية فعي براء من هذه البدعة
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76
5 - nouro الاثنين 23 مارس 2020 - 23:08
عرف المغرب من 743 الى 2011 م 46 وباء قاتل وكل هذه القرون نفس الاسطوانة عند المتخلفين هي غضب الله غضب الله. .. وها هو غضب النيابة العامة سيرسلهم الى الثنائي ابا النعيم ومي نعيمة... تحياتي
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30
6 - محمد الشرقي الاثنين 23 مارس 2020 - 23:09
لا يجب ربط التصرفات الخاطئة لبعض المسلمين بالدين الاسلامي عموما ، نعلم جيدا تعاليم الدين الإسلامي لمواجهة الأوبئة وهذا ما يجب التركيز عليه من الجميع .
ما قام به القلة القليلة من مسيرات للدعاء هو خطأ نترك للدولة تقييم التصرف معه ، لكن يجب أن لا ننسى أن المغرب فيه ملايين الناس الذين يدعون ربهم في بيوتهم و يعلمون أن دينهم يحثهم على تفادي كل ما من شأنه نشر المرض .
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75
7 - الخبشي بوردة الاثنين 23 مارس 2020 - 23:12
اللهم لاتحاسبنا بما فعل السفهاء بنا
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44
8 - أم نزار الاثنين 23 مارس 2020 - 23:12
في إيران دعا أحد الملالوا الناس بنشر الكرونا فايروس مدعيا أن هذا سياسعد على ظهور المهدي المنتظر. أتساءل إذا ما كانت إيران بعثت عناصر أو محريضي هذه المسيرات من عناصر إيران .
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-12
9 - yassine الاثنين 23 مارس 2020 - 23:12
تجار الدين... اللطيف يتقرا ف الدار... و التضرع الى الله ف الدار.. اما نشر الفتنة... العدوى بين الناس فهذا هو الاجرام... قاتلكم الله.
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8
10 - نعمان الاثنين 23 مارس 2020 - 23:14
الأكيد أن ما قام به هؤلاء الأفراد هو حماقة كبرى، و هو يعكس مدى الجهل و الاستهتار بالوضع الصحي على الصعيد المحلي و العالمي، لكن لا يمكن أن ننسب ذلك للدين حتى و إن كان من يدعو لذلك يستدل بالدين، فئة "بعض المتدينين و الباعة المتجولين و المياومين ليست وحدها متضررة، بل هناك فئات أخرىأكثر خطورة كتجار المخدرات و أصحاب الحانات و اللصوص و قطاع الطرق، و هناك فئة أخرى يستحيل أن تنضبط لحظر التجول و هي فئة المدمنين على الحشيش و القرقوبي و هؤلاء لا يمكنهم المكوث في منازلهم بدون الحصول المواد المخدرة و إلا سيرتكبون جرائم في حق أقربائهم لذلك تجدهم مستعدين المخاطرة و خرق حظر التجول للحصول على المخدرات و المشروبات الكحولية.
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17
11 - فريد الاثنين 23 مارس 2020 - 23:15
دول العالم تبحث عن مصل ولقاح للقضاء على الوباء ونحن نبحث عن المقدم ومطبوعه.
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8
12 - كذب وإفتراء الاثنين 23 مارس 2020 - 23:15
ليس كل من إدعى أنه سلفي فهو سلفي.
السلفية بريئة من هذه الأفعال الماكرة المضرة بالدين والنفس و معلوم من الدين بالضرورة حفظ الدين وحفظ النفس... و السلفي يسمع ويطيع لولي الأمر غي المعروف و الله إنا ندعوا لولاة أمرنا بالتوفيق والسلامة و أن يحفظهم من شر الحزبية المقيتة.
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20
13 - mostafa الاثنين 23 مارس 2020 - 23:16
تم اليوم استدعاء الداعية رضوان بن عبد السلام من طرف الأمن التطواني لإبلاغه أن التهم المتضمنة في الشكاية التي وضعت ضده لا أساس لها من الصحة. فقرر بدوره رفع شكاية بالمحامين المدعين بتهمة التشهير به
عن صفحة رضوان بن عبد السلام
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3
14 - Adam الاثنين 23 مارس 2020 - 23:16
ما خفي اعظم من هذا الوباء المصطنع؟؟؟؟
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-2
15 - محفوظ الاثنين 23 مارس 2020 - 23:16
الدين بريء من هؤلاء حتى لو كان دعاء وتهليلا فهو بدعة والبدعة اشد من المعصية لان العاصي يعلم انه مخطىء اما المبتدع فيظن نفسه على حق. سيد الخلق دعا الى الحجر الصحي عند الوباء. لا بأس بالدعاء لكن ادع في صلاتك بينك وبين ربك والاخر كذلك...
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11
16 - Bilal الاثنين 23 مارس 2020 - 23:17
للأسف هؤلاء الجهلاء ممزوجين بالقليل من الأغبياء خرجوا في مدينة تطوان و زرعوا الرعب في الساكنة، المرجو من السلطات لتخاد كل التدابير لمنع هؤلاء الجهلة
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8
17 - الجيش هو الحل الاثنين 23 مارس 2020 - 23:17
ترجوا من جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ان يعطي التعليمات الجيش بالدخول للمدن المغربية لإعادة تربية المغاربة لأنهم ليسوا مسؤولين و الضربة من حديد على من سورة له نفسه بالاستهتار في هده المصرفية العصيبة التي تمر من البلاد والعالم لان السلطة المحلية لم تستطع السيطرة على الوضع مع هؤالاءك الأغبياء
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0
18 - عباس الاثنين 23 مارس 2020 - 23:18
التطرف الديني والداعشية تعتمد بالأساس على المجرمين و مدمني المخدرات و الأميون لأن هذه الفئة سهلة الإستقطاب و تبحث عن القوة والسيطرة بعيدا عن القانون و عن الدولة
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4
19 - Anas fes الاثنين 23 مارس 2020 - 23:18
جاء الوقت لكي تقوم الدولة بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة القانون . نحن نعيش فوضى في كل شيء . المقاهي تحتل الملك العام باعة الأرصفة الأزقة و الكلام الفاحش .
هادا الفيروس فيه بأس ومنافع يجب أن نراجع أنفسنا و نربي هادا الجيل على الإحترام. إنها مناسبة لكي نعرف قيمة الحرة .
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9
20 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 23:19
نحن كمغاربة نتبرأ مما قام به هؤلاء، الدولة فرضت حجر صحي يجب أن يحترموه،لكن ربما هؤلاء لديهم حسابات اخرى،من ير يد ان يكبر ويهلل فليهلل وليكبر في داره
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8
21 - معاد الاثنين 23 مارس 2020 - 23:20
، هذه الأيام ظهروا لنا أناس من دولتنا هذه المغرب حفظها الله و سائر بلاد المسلمين ، يفعلون أمور لا يجوز من ناحية الشرعية :
اولا : التكبير و التهليل الجماعي الذي لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن صحابة رضي الله عنهم ، إنما هذا من بدع المحدثة كما قال شيخنا الشيخ إبن عثيمين رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب .
ثانيا : خروجهم الجماعي من منازلهم هذا فيه خروج على ولاة أمرهم ، و الله سبحانه و تعالى أمرنا بطاعة ولي أمر، لما فيه من خير و صلاح للأمة .
هدانا الله و إياهم ، نستغل لزومنا في البيت و نطلبوا العلم و نحافظ على الصلاة و ذكر الله و الرجوع و تدرع إليه و دائما نتقرب إليه إلا بما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه و سلم حتى لا نقع في بدع محدثة عافانا الله و إياكم .
أسأل الله تبارك و تعالى أن يغفر ذنوبنا ، و أن يصلح أحوالنا ، و يرفع عنا هذا المرض إنه سميع الدعاء ، اللهم وفق ولاة أمرنا لما يحبه و يرضاه ، اللهم ردنا إليه ردا جميلا ، اللهم ارزق فقرائنا في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا جلال و إكرام و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
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12
22 - alfonso الاثنين 23 مارس 2020 - 23:20
هذا ما يعانيه المجتمع المسلم هو الجهل بالدين فعلا من كان يظن انه اول مرة يتوقف الطواف في الكعبه فهو مخطئ توقف الطواف في زمن الحجاج بن يوسف وتوقف الطواف بفعل الطوفان والفيضانات على كل حال مهما سمونا في العباده نبقى دائما في حاجه الى رحمة الله لا غنى لنا عنها اما من يريد اشعال الفتنة باسم الدين لن يفلح ان شاء الله الكل في كرب وحزن نسأل الله ان يفرج عن البشريه جمعاء بكامل اطيافها و انتماءاتها هذا ليس وقت التشمت والحسابات في الاخر هذا وقت التضحيه والتضامن مع الانسانيه جمعاء .
انا مقيم في فرنسا اختي في اسبانيا مدريد ابي في جنوب اسبانيا ما تبقى من عائلتي في المغرب تطوان كل يوم افكر لو ان احد مات لن يستطيع احد منا ان يرى الاخر اذن اقول للعائله المجتمعة استغلوا فرصتكم وكونوا متضامنين والسلام
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0
23 - معا ضذ الخرفات الاثنين 23 مارس 2020 - 23:20
"هذا النوع من السلوكات والمواقف له جذور في المرجعية الدينية، بداية بالقرآن والحديث، والذين اعتمدهما الفقهاء، لاعتبار الكوارث الطبيعية غضبا وانتقاما من الله، لا يمكن رده" هذا واقع مع الأسف و هذا هو الذليل :
قبل
ظهور وباء جديد إسمه كورونا يجتاح الصين
ألمسلمين العرب : لله يعاقب الصين بوباء كورونا لأنها دولة ملحدة قامت بإضظهاد المسلمين الإيغور.
بعد
ألصين تنجح في منع إنتشار الوباء و معظم الحالات الجديدة قادمة من خارج الصين و إصابة دول عربية مسلمة بالوباء
المسلمين العرب : هذه حكمة من عند لله
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24 - said الاثنين 23 مارس 2020 - 23:21
كلام كله تنوير وهدا التنوير جاء به الاسلام مند 1400 سنة هجرية. الله غالب و السلام عليكم وصلى الله على اشرف المخلوقين محمد عليه الصلات و السلام
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25 - من أصول الدعوة السلفية الاثنين 23 مارس 2020 - 23:21
السمع والطاعة للحاكم في المعروف برا كان أم فاجرا.
الدعاء للحاكم بالصلاح من أصول دعوتنا.
ولا نرى الخروج على أئمتنا بالقلب ولا باللسان وبالسيف.
وليس كل من وصفتموهم بالسلفيين أنهم حقا منا. لا ثم لا الحزبيون و التكفيريون ليسوا سلفيين و هم يكفرون علماء السلف بل يقتلون علماء السلف... داعش اقرب مثال
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1
26 - Maroc الاثنين 23 مارس 2020 - 23:21
في هذه الظروف على الأبناك تأجيل اقتطاع القروض الاستهلاكية وقرض السكن ثلاثة أشهر. على جميع الموظفين.شكرا
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27 - خالد الاثنين 23 مارس 2020 - 23:21
هذا نتاج ما زرعته الدولة منذ عقود من إهمال للشعب تعليميا وثقافيا ... مما جعل هذا الشعب المغلوب على أمره يعيش في كهف الأمية والجهل..
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28 - mohamed hse الاثنين 23 مارس 2020 - 23:22
غياب التقة بين المغاربة والمؤسسة الدينية جعلهم عرضة لتجادب تيارات محسوبة على التدين وترديد المغاربة النشيد الوطني إنما يعبرون عن تعويلهم وتقتهم النسبية على الدولة لاخراجهم من المحنة وعندما يتعلق الأمر بالحياة والموت هنا ينهار الوازع الوطني ويضهر بقوة الوازع الذيني وهو ما سهل بعضالجهات تسيير المسيرة السنة والقرأن بريى من المسيرات في ضل هذه الضروف إنما تغيب التوعية والتحسيس
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29 - فهد الاثنين 23 مارس 2020 - 23:22
طاعة ولي الأمر من طاعة الله. يجب أن نفهم ديننا فهما صحيحا. اللهم عافنا.
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30 - احمد الاثنين 23 مارس 2020 - 23:22
هاذو سخون عليهم راسهم وخاصهوم العقاب لا غير! واش ما يمكنش نعملو الدعاء بالبيت؟
مادامو رجال الدين واش ماخداوش العبرة من حديث الرسول صلى الله عيه وسلم؟
إدن هادو ضد التيار وباغين يعملو الفوضى صافي. الشعب بأكمله منضبط ويتابع تعليمات وزارة الصحة.
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31 - وعزيز الاثنين 23 مارس 2020 - 23:22
لماذا التطرف مقابل التطرف .... ؟؟؟؟؟



إلا يوجد وسطية الخطاب ليفهم الناس .. ؟


اما عكس الوسطية فلا احد استفاد و لا فهم الأمر .....



المهم :

العلم نور ......و الجهل عار .......


و الله يفعل في من ملكه ما يشاء .....



و فوق كل ذي علم عليم ....



و العلم الذي لا يوصل الى حقيقة الحقيقة مجرد معلومات .....سطحية .



و ما اوتيتم من العلم الا قليلا....


و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ..



و الى الله المصير ....

حديث نبوي شريف:

(عنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا"، (متفقٌ عليهِ: البخاري ومسلم).


أليس هذا شبيه بالحجر الصحي...؟؟


لكن الجهل سيطر على البعض ...
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32 - AZAMI الاثنين 23 مارس 2020 - 23:24
شكرا للاستاذ الخضري على تحليله المنطقي و تسمية الأشياء بمسمياتها اما الاخ عصيد فاقول لم ان كان لك حسابات مع الدين فذاك شأنك وكما يقال دع الخلق للخالق وفي هذه اللحظة بالذات يجب على المغاربة أن يشدوا ايدي بعضهم البعض ويتركوا التفاهات جانبا وليعملوا متراصين للحفاظ على ارواحهم وارواح المغاربة قاطبة على اختلاف عرقهم وانتماءاتهم وشكرا للاستاذين الكريمين .
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33 - محمد.ب الاثنين 23 مارس 2020 - 23:25
صراحة داكشي الي وقع بطنجة وفاس خطير في نفس الوقت. واش اعباد الله فالوقت الي العالم كيحارب هاذ الوباء بشتى الطرق. الناس خرجات جماعة فهيستيريا ونساو راسهم......واش هادو غتكال عليهم يحاصروا هاذ المرض...صراحة خاس الإعلام يدير المستحيل باش هاد الناس يعرفوا اش واقع.
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