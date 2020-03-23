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كُتّاب وآراء
مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين
كل التوجيهات التي أصدرتها السلطات لضمان حجر صحي سليم لم تفِ بالغرض المنشود؛ فقد شهدت بعض مدن المملكة، على امتداد الأيام القليلة الماضية، هيستريا الخروج الجماعي إلى الشوارع، لترديد أدعية وابتهالات دينية.
ولم يستسغ العديدون ما قام به مغاربة في طنجة وفاس من تجمعات بشرية استعانت بالدعاء الجماعي لطرد فيروس "كورونا"، وانتظار معجزات سماوية تنقذ المغرب، مطالبين الدولة بأخذ العبرة مما جرى بعد تجاوز جائحة "كوفيد 19".
صدمات السلفيين
قال أحمد عصيد، الباحث في قضايا الشأن الديني، إن هذا النوع من السلوكات والمواقف له جذور في المرجعية الدينية، بداية بالقرآن والحديث، والذين اعتمدهما الفقهاء، لاعتبار الكوارث الطبيعية غضبا وانتقاما من الله، لا يمكن رده.
وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلفيين هكذا يفكرون، فهم لا يعيرون اهتماما للعلم والدولة الحديثة، بل يعيشون خارجها، ويعتبرون أنفسهم غير معنيين بالنداءات والخطط الصحية.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن هذا الوضع يعكس قوة الصدمات التي تعرض لها هذا التيار خلال الآونة الأخيرة، بداية بفشل "داعش" وجبهة النصرة وتفكيك العديد من الخلايا بالوطن، ثم الصدمة الكبرى وهي فراغ مكة وفرار الناس منها، لتعقيمها من وباء "كورونا".
ويظن السلفيون، حسب عصيد، أن مكة محروسة من الله، ولا يمكن أن يمسها الوباء، وبالتالي لم يتقبلوا أن تفرغ من الناس، مؤكدا أن إغلاق المساجد بدوره شكل ضربة موجعة للخطباء، مفادها أن لا دور لهم في الأزمة القائمة.
وسجل المتحدث أن الفئة الثانية التي تسببت في المشكل هي الرقاة الشرعيون، فقد اتضح أنهم دون فائدة تذكر، ثم يليها الباعة المتجولون الذين يشكلون عماد السلفيين، وقد فقدوا بقرارات الدولة مصدر رزقهم.
وطالب عصيد الدولة بتدارك المشكل على المستوى الاجتماعي، حيث هناك عائلات كثيرة لا تتوفر على مدخول، وعليها أن تفكر بجدية في كيفية تجاوز هذه المعضلة.
الحجر الصحي ضرورة
اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، ما جرى في بعض المدن من تظاهرات ليلية، بدعوى التضرع إلى الله ليخلصنا من فيروس "كورونا" المستجد، يعكس بالفعل عدم الوعي بالدين نفسه، والأدهى من ذلك هو أنه يعكس عقلية مستهترة.
وأشار الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المظاهرات تحاول التخفي وراء الدين لممارسة هوايتها في خلق الفوضى والتسيب، أكيد الأمر يتعلق بعدد قليل جدا من المبادرين، ثم يتبعهم الإمعة، الذين تدفعهم العاطفة الدينية، كل هذه الفئة عموما تفتقد للأسف لما يسمى بثقافة الانضباط الجماعي".
وأوضح المتحدث أن "الدين من هؤلاء براء، والرسول عليه السلام أعطى إشارة إلى ضرورة اعتماد الحجر الصحي، حين أوصى بعدم الدخول أو الخروج من منطقة انتشر بها الوباء، ولم يوصِ أبدا بالخروج جماعة والتكبير والتهليل، من يريد الدعاء لله وكان بالفعل مؤمنا صالحا ومصلحا، فليدخل بيته".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
السلفيين في بيوتهم وعندهم اصل وهو السمع والطاعة لولي الأمر ملك البلاد محمد السادس حفظه الله
لهذا وكب التوضيح هؤلاء اهل اهواء من يفعل مثل هذا وهذا الفعل بدعة في الدين
ولا يفعله الا اهل الأهواء
اما داعش فهم تكفيريون خوارج وليسوا سلفيين وزد عليهم الاخوان والاحسان والتبليغ
انا السلفية فعي براء من هذه البدعة
ما قام به القلة القليلة من مسيرات للدعاء هو خطأ نترك للدولة تقييم التصرف معه ، لكن يجب أن لا ننسى أن المغرب فيه ملايين الناس الذين يدعون ربهم في بيوتهم و يعلمون أن دينهم يحثهم على تفادي كل ما من شأنه نشر المرض .
السلفية بريئة من هذه الأفعال الماكرة المضرة بالدين والنفس و معلوم من الدين بالضرورة حفظ الدين وحفظ النفس... و السلفي يسمع ويطيع لولي الأمر غي المعروف و الله إنا ندعوا لولاة أمرنا بالتوفيق والسلامة و أن يحفظهم من شر الحزبية المقيتة.
عن صفحة رضوان بن عبد السلام
هادا الفيروس فيه بأس ومنافع يجب أن نراجع أنفسنا و نربي هادا الجيل على الإحترام. إنها مناسبة لكي نعرف قيمة الحرة .
اولا : التكبير و التهليل الجماعي الذي لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن صحابة رضي الله عنهم ، إنما هذا من بدع المحدثة كما قال شيخنا الشيخ إبن عثيمين رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب .
ثانيا : خروجهم الجماعي من منازلهم هذا فيه خروج على ولاة أمرهم ، و الله سبحانه و تعالى أمرنا بطاعة ولي أمر، لما فيه من خير و صلاح للأمة .
هدانا الله و إياهم ، نستغل لزومنا في البيت و نطلبوا العلم و نحافظ على الصلاة و ذكر الله و الرجوع و تدرع إليه و دائما نتقرب إليه إلا بما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه و سلم حتى لا نقع في بدع محدثة عافانا الله و إياكم .
أسأل الله تبارك و تعالى أن يغفر ذنوبنا ، و أن يصلح أحوالنا ، و يرفع عنا هذا المرض إنه سميع الدعاء ، اللهم وفق ولاة أمرنا لما يحبه و يرضاه ، اللهم ردنا إليه ردا جميلا ، اللهم ارزق فقرائنا في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا جلال و إكرام و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
انا مقيم في فرنسا اختي في اسبانيا مدريد ابي في جنوب اسبانيا ما تبقى من عائلتي في المغرب تطوان كل يوم افكر لو ان احد مات لن يستطيع احد منا ان يرى الاخر اذن اقول للعائله المجتمعة استغلوا فرصتكم وكونوا متضامنين والسلام
قبل
ظهور وباء جديد إسمه كورونا يجتاح الصين
ألمسلمين العرب : لله يعاقب الصين بوباء كورونا لأنها دولة ملحدة قامت بإضظهاد المسلمين الإيغور.
بعد
ألصين تنجح في منع إنتشار الوباء و معظم الحالات الجديدة قادمة من خارج الصين و إصابة دول عربية مسلمة بالوباء
المسلمين العرب : هذه حكمة من عند لله
الدعاء للحاكم بالصلاح من أصول دعوتنا.
ولا نرى الخروج على أئمتنا بالقلب ولا باللسان وبالسيف.
وليس كل من وصفتموهم بالسلفيين أنهم حقا منا. لا ثم لا الحزبيون و التكفيريون ليسوا سلفيين و هم يكفرون علماء السلف بل يقتلون علماء السلف... داعش اقرب مثال
مادامو رجال الدين واش ماخداوش العبرة من حديث الرسول صلى الله عيه وسلم؟
إدن هادو ضد التيار وباغين يعملو الفوضى صافي. الشعب بأكمله منضبط ويتابع تعليمات وزارة الصحة.
إلا يوجد وسطية الخطاب ليفهم الناس .. ؟
اما عكس الوسطية فلا احد استفاد و لا فهم الأمر .....
المهم :
العلم نور ......و الجهل عار .......
و الله يفعل في من ملكه ما يشاء .....
و فوق كل ذي علم عليم ....
و العلم الذي لا يوصل الى حقيقة الحقيقة مجرد معلومات .....سطحية .
و ما اوتيتم من العلم الا قليلا....
و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ..
و الى الله المصير ....
حديث نبوي شريف:
(عنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا"، (متفقٌ عليهِ: البخاري ومسلم).
أليس هذا شبيه بالحجر الصحي...؟؟
لكن الجهل سيطر على البعض ...