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كُتّاب وآراء
تنسيقية تساهم براتب يومين في صندوق "كورونا"
قرّر أعضاء وعُضوات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا من موظفي وزارة التربية الوطنية أن يساهموا براتب يومي عمل لفائدة صندوق تدبير "كورونا".
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، جميع المنتسبين إليها إلى المساهمة المادية لفائدة هذا الصندوق، كل حسب استطاعته وظروفه المادية والاجتماعية، وعيَا منها بخُطورة المرحلة، خصوصًا بعد انتشار فيروس "كورونا" على امتداد التراب الوطني وخطره على صحة المواطن المغربي.
وشددت التنسيقية الوطنية على وجوب العمل بما تقتضي المرحلة من تضامن وتكافل بين جميع المغاربة بمختلف انتماءاتهم المهنية، داعية إلى العمل على إنجاح هذه المبادرة الحميدة، وتناشدهم من أجل العمل على إنجاح عملية "التعليم عن بُعد" وبذل كل ما يستطيعون من مجهودات، من أجل تمكين المتعلمين والمتعلمات المغاربة من زمنهم المدرسي كاملا.
وطالبت جميع الأساتذة والأستاذات بالالتزام بالحجر الصحي وفق ما جاءت به التعليمات الرسمية، ونشر التوعية والتحسيس بخطورة الجائحة لدى المواطنين والمواطنات بمختلف الوسائل ووسائط الاتصال المُمكنة.