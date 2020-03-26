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كُتّاب وآراء
في قلب "أزمة كورونا" .. أساتذة متعاقدون يستنكرون اقتطاع الأجور
استنكرت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء السطات الاقتطاع من أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين (الأساتذة أطر الأكاديميات)، في "ظلّ الوضع المتأزّم الذي تمرّ به الإنسانية من تفشّ للفيروسات والأوبئة".
ووصفت التنسيقية الاقتطاع من أجور الأساتذة بما يتجاوز في بعض الحالات ألفا وخمسمائة درهم، بكونه "تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتّسريع من وتيرة الزّحف على حقوق ومكتسبات الشّغّيلة التعليمية".
وزادت التنسيقية: "عوض أن تنخرط وزارة التربية والتعليم بمعية مؤسّساتها في دعم الأستاذ وتثمين دوره في مواكبة المتعلّمين عن بعد بتوفير ما يلزم ذلك من دعم له وللتّلميذ على حدّ سواء، نجدها تجتاح أجور الأساتذة في تصرّف غير مسؤول يجسّد الجوهر الفعلي لمؤسّسات تستغلّ الظّرفية لمزيد من الزّحف وتعميم الهشاشة".
كما عبرت التنسيقية ذاتها عن "استعدادها التام" للرّد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصيّة ومؤسّساتها "في الوقت المناسب"، منبّهة أنّ "إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كلّ الإمكانات المادية للتلاميذ".
بدورها، وصفت "الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان" الاقتطاعات التي همّت أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بكونها "غير قانونية ولا دستورية"، وقالت في بيان استنكاري: "بدلا من نهج الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة الشكر والتحفيز وتثمين مجهودات هؤلاء الأساتذة في استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد لفائدة أبناء الشعب"، خلال الوضع الحرج الذي تسبّبه اضطرابات وباء "كورونا"، فقد عمدت إلى الاقتطاع من "الأجور الزهيدة" التي يتقاضونها.
ودعت الهيئة الحقوقية "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى تحكيم العقل في الفترة الراهنة التي تتطلب تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، والتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية من اقتطاعات غير قانونية تضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب"، كما استنكرت بشدّة ما أسمته "تمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الخرق السافر للقانون من خلال الاقتطاعات غير القانونية لعموم الموظفين بالقطاع العام بسبب الإضراب".
من جهته، قال ربيع الكرعي، عن التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء السطات، إنّ "هذه الاقتطاعات قد تمّت في ظلّ طلب وزارة التربية الوطنية مزيدا من المجهودات من الأساتذة، وفي ظلّ استعمالهم الشبكة والحواسيب الخاصة من أجل التدريس عن بعد، وهي تضحية لا ينتظر الأساتذة شيئا مقابلها لأن الجهد يؤدّى دائما داخل الأقسام".
وأضاف الكرعي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "على الأقل حفظا لماء الوجه، لو كان الاقتطاع سيتمّ فليتمّ بعد مرور أزمة الوباء والوضع الحالي، لا في وقت أعفَت فيه الدولة من الضرائب وتسديدات القروض إلى حدود شهر يونيو المقبل، في حين تقتطع من الأستاذ على هزالة أجره ما يتراوح بين 1000 و1500 درهم"، قبل أن يزيد: "الاقتطاع على علته كان بالأحرى ألا يتمّ في هذه الظرفية، حتى تُعطَى للأستاذ إشارات إيجابية، لا سلبية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
كان هدف المعلمين هو المال دائما يتباكون
اوليسنا مغاربة يسري علينا ما يسري في مثل هذه الحالات؟؟؟
اقتاطعو من البرلمانيين والوزراء لي عندهم امتيازات ضخمة .وفلوس المهرجانات فوتهوها لهاد الصندوق إلى ربما استافد منو المسكين .
على من يضرب وييتهاون في أداء رسالته التربوية ان ينتظر الاقتطاع...
اضراب ليوم يعني اقتطاع يوم من الأجرة ..
ما خدمتيس ..ما تخلصش. ..الحلال هكذا..او انتم بالعين نديرو الاضراب ويتخلصو ...قرية لينا اولادنا ونخلصوكم...
بالإضافة إلى أنه هناك أساتذة واستاذات ..اقسم بالله ما تهمهم الا الفلوس..ما كايقريوش بالعربية ..انا ممارس في الميدان وتاكدت علاش الدراري مساكن ما يتمكنوش يواصلون الدراسة....
قري لي ولدي وتخلص بالزايد ...