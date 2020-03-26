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الرئيسية | مجتمع | في قلب "أزمة كورونا" .. أساتذة متعاقدون يستنكرون اقتطاع الأجور

في قلب "أزمة كورونا" .. أساتذة متعاقدون يستنكرون اقتطاع الأجور

في قلب "أزمة كورونا" .. أساتذة متعاقدون يستنكرون اقتطاع الأجور
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 09:00

استنكرت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء السطات الاقتطاع من أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين (الأساتذة أطر الأكاديميات)، في "ظلّ الوضع المتأزّم الذي تمرّ به الإنسانية من تفشّ للفيروسات والأوبئة".

ووصفت التنسيقية الاقتطاع من أجور الأساتذة بما يتجاوز في بعض الحالات ألفا وخمسمائة درهم، بكونه "تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتّسريع من وتيرة الزّحف على حقوق ومكتسبات الشّغّيلة التعليمية".

وزادت التنسيقية: "عوض أن تنخرط وزارة التربية والتعليم بمعية مؤسّساتها في دعم الأستاذ وتثمين دوره في مواكبة المتعلّمين عن بعد بتوفير ما يلزم ذلك من دعم له وللتّلميذ على حدّ سواء، نجدها تجتاح أجور الأساتذة في تصرّف غير مسؤول يجسّد الجوهر الفعلي لمؤسّسات تستغلّ الظّرفية لمزيد من الزّحف وتعميم الهشاشة".

كما عبرت التنسيقية ذاتها عن "استعدادها التام" للرّد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصيّة ومؤسّساتها "في الوقت المناسب"، منبّهة أنّ "إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كلّ الإمكانات المادية للتلاميذ".

بدورها، وصفت "الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان" الاقتطاعات التي همّت أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بكونها "غير قانونية ولا دستورية"، وقالت في بيان استنكاري: "بدلا من نهج الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة الشكر والتحفيز وتثمين مجهودات هؤلاء الأساتذة في استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد لفائدة أبناء الشعب"، خلال الوضع الحرج الذي تسبّبه اضطرابات وباء "كورونا"، فقد عمدت إلى الاقتطاع من "الأجور الزهيدة" التي يتقاضونها.

ودعت الهيئة الحقوقية "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى تحكيم العقل في الفترة الراهنة التي تتطلب تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، والتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية من اقتطاعات غير قانونية تضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب"، كما استنكرت بشدّة ما أسمته "تمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الخرق السافر للقانون من خلال الاقتطاعات غير القانونية لعموم الموظفين بالقطاع العام بسبب الإضراب".

من جهته، قال ربيع الكرعي، عن التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء السطات، إنّ "هذه الاقتطاعات قد تمّت في ظلّ طلب وزارة التربية الوطنية مزيدا من المجهودات من الأساتذة، وفي ظلّ استعمالهم الشبكة والحواسيب الخاصة من أجل التدريس عن بعد، وهي تضحية لا ينتظر الأساتذة شيئا مقابلها لأن الجهد يؤدّى دائما داخل الأقسام".

وأضاف الكرعي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "على الأقل حفظا لماء الوجه، لو كان الاقتطاع سيتمّ فليتمّ بعد مرور أزمة الوباء والوضع الحالي، لا في وقت أعفَت فيه الدولة من الضرائب وتسديدات القروض إلى حدود شهر يونيو المقبل، في حين تقتطع من الأستاذ على هزالة أجره ما يتراوح بين 1000 و1500 درهم"، قبل أن يزيد: "الاقتطاع على علته كان بالأحرى ألا يتمّ في هذه الظرفية، حتى تُعطَى للأستاذ إشارات إيجابية، لا سلبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - el fasi الخميس 26 مارس 2020 - 09:10
التفكير في فيروس كورونا ليس تفكير في الاقتطاع واللي ما عندهم ما ياكله عندهم الله
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2 - يجب التضامن الخميس 26 مارس 2020 - 09:12
يجب التضامن فنحن في سفينة واحدة والشاطئ مزال بعيد أزمة كرونا قد تدوم حتى نهاية 2020 عالميا
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3 - othmane الخميس 26 مارس 2020 - 09:12
تلاتون عشتها و معضمها كان في المدرسة عمومية جملة واحدة تكررة على مسامعي ملاين المرات وهي الشهرية المعلم
كان هدف المعلمين هو المال دائما يتباكون
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4 - مواطن متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 09:12
السؤال المطروح : لمذا اقتطعوا من أجورهم ؟
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5 - باركة من البخل الخميس 26 مارس 2020 - 09:13
نحن في القرن الواحد و العشرين ولازال الاستاذ يعيش حياة البؤساء بكترت " تسقريم " فلو اعطيته اموال بنك المغرب لوجدته يلبس من " البال " و يغتنم فرص التخفيضات في مرجان ليشتري 500 علبة شاي بنص ثمنها . اما عن المردودية فهي شبه منعدمة و مازال الطين بلة هم المتعاقدون ابانو عن وجه ااااخر للتعليم . فلم ارى في حياتي نساء و رجال التعليم بوجه مكشوف يتبادلون السب و الشتم و حتا من انتقدهم فهم " مكيرضاوش" بالانتقاد . على الاقل جيلنا كان يهاب الاستاذ اما في هذا الجيل فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون بقلت انظباط بعض المعلمين . نحن في ازمة وجب على الجميع المساهمة بالقليل او بالكثير . فالمال لله و البقاء لله وحده .
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6 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 09:13
عمري ما سمعت في حياتي بأن الاساتدة ما كيتشكاو العام كامل وهما كيبكيو على الظلم اوا الله يهديكوم
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7 - عبدو الخميس 26 مارس 2020 - 09:15
تم فعل نفس الشيء في الكثير من الدول الاوروبية و يتوقع حصول نفس الشيء في امريكا
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8 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 09:15
نشكر كل من ساهم في محاربة هذا الوباء سواء من قريب أومن بعيد.
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9 - حسن الخميس 26 مارس 2020 - 09:15
المجموعة الوحيدة الخارجة عن اجماع المغاربة و التي تمطرنا ببيانات البكاء و تقمص دور الضحية هي تنسيقية المتعاقدين الذين يضيفون لها زورا و بهتانا "الذين فرض عليهم..." الكل متفق ان الاجر يكون مقابل العمل لا يمكن ان تطالب بالاجر في الوقت الذي توقف فيه العمل لايام و اسابيع انه المنكر بعينه و كفوا علينا لقد سئمنا منكم
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10 - السلامة ياربي الخميس 26 مارس 2020 - 09:16
في الحقيقة هاته الفئة كانت ومازالت تتعدى كل الحدود ولم تنفع بلادنا منذ توظيفها واكتفت فقط بالبلبة والبكاء ورغم هاذه الظروف الصعبة لازالت تتحيل للمصلحة الشخصية فقط. كل المغاربة يئسوا منها فما على الحكومة إلا التخلص منها لان كل القطاعات ابانت عن وطنيتها إلا هاته الفئة
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11 - arije الخميس 26 مارس 2020 - 09:16
الم يحن الوقت للأبناك لتأجل القتطاعات؟؟؟؟؟
اوليسنا مغاربة يسري علينا ما يسري في مثل هذه الحالات؟؟؟
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12 - imad casa الخميس 26 مارس 2020 - 09:16
اصلا هما معندهومش شي صاليير كبير مضاربين غير مع الكرا والماكلة .
اقتاطعو من البرلمانيين والوزراء لي عندهم امتيازات ضخمة .وفلوس المهرجانات فوتهوها لهاد الصندوق إلى ربما استافد منو المسكين .
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13 - عبد الكريم الخميس 26 مارس 2020 - 09:19
لا اعرف ما اقوله وفي ظل هده الازمة التي يعيشها العالم بأسره .. ارى ان قضية هؤلاء الدين يسموه اساتدة ولا ارى هناك علاقة لهم باخلاق وتربية الاساتدة ان يظهرو في عز الازمة لكي يشتكون من الاقتطاع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 - أب غاصب الخميس 26 مارس 2020 - 09:19
حسبنا الله ونعم الوكيل ألا تعلم الدولة الحكومة أن من هؤلاء الأساتذة من يكفل عائلات وإخوانا فقدو مصدر عيشهم ونحن في أمس ما يكون للتضامن والتآزر في هذه اللحظات العصيبة.. ضاربة كل مجهوداتكم في تعليم أبنائنا عرض الحائط
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15 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 09:20
هناك أساتذة التزموا بتدريس فلذات اكبادنا ..وكانوا متيقنين انه لن يتم اقتطاع اجورهم...وهوفعلا ما حصل ...
على من يضرب وييتهاون في أداء رسالته التربوية ان ينتظر الاقتطاع...
اضراب ليوم يعني اقتطاع يوم من الأجرة ..
ما خدمتيس ..ما تخلصش. ..الحلال هكذا..او انتم بالعين نديرو الاضراب ويتخلصو ...قرية لينا اولادنا ونخلصوكم...
بالإضافة إلى أنه هناك أساتذة واستاذات ..اقسم بالله ما تهمهم الا الفلوس..ما كايقريوش بالعربية ..انا ممارس في الميدان وتاكدت علاش الدراري مساكن ما يتمكنوش يواصلون الدراسة....
قري لي ولدي وتخلص بالزايد ...
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16 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 09:20
لم يفرض عليهم التعاقد بل امضوه بطيب خاطر
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17 - وليد الخميس 26 مارس 2020 - 09:21
هذا الوزير لا يستطيع أن يتصرف بحكمة ولا يلبث إلا القليل من الوقت حتى حتى يخرج بقرار ولكأنه طفل في حمام بين الفينة والأخرى يتزحلق فوق الصابون إلى أن يصيبه ما يجب أن يصيبه.
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18 - ع م الخميس 26 مارس 2020 - 09:21
سبحان الله اناس همهم هو المال لاتهمهم صحة ولا تعليم ولا.......... بعيدين كل البعد عن المهنة ...................... ويريدون التوظيف الاشتغال بالتعاقد كثير عليكم
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19 - هم......هم الخميس 26 مارس 2020 - 09:22
لو كانت الدولة حازمة معكم منذ البدء ، لتم إزاحتكم جميعا ، فهل سنسى كآباء تمردكم الذي استغرق شهورا في السنة الفارطة؟ و الذي استمر هذه السنة كذلك ، ضاريين عرض الحائط التزاماتكم بتعليم ابناءنا مقابل عقد عمل تسابقتم عليها ضمنت لكم أجورا مرتفعة كبقية المدلعين الآخرين، مخللة بعطل فضفاضة تبلغ قرابة النصف السنة ، الا تستحيون و أنتم ترون شبابا في سن الزهور و هم يحمون وطنهم 24/24 ساعة ، هل سبق لكم أن سمعتم لهم حسيسا، تحية إجلال و اعتزاز لهم من رجال الدرك الملكي و الأمن في المرافق العمومية و السلطات المحلية و لا عزاء للمتهورين المتغيبين المبرمحين الإضرابات و الغيابات دون رقيب و لا حسيب .
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20 - الميلودي الخميس 26 مارس 2020 - 09:23
للاسف هناك من يتمنى فشل الدولة في تطويق الازمة حتى يتسنى له تحقيق اهدافه الرخيصة ولو على حساب امة باكملها. عدم تبرؤ جماعة العدل والاحسان من خروج الناس في الشمال خصوصا انها اتهمت باخراجهم يدين الجماعة .تحية للدولة التي ضربت بيد من حديد من اليوم الاول .
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21 - ايت الكريف الخميس 26 مارس 2020 - 09:26
لايجب اقتطاع من اجور الاساتدة والمعلمين يجب على الدولة ان لا تؤدي الشهر كامل وليس اقتطاع من اجرة شهر فقط للان الاستاد في حجر صحي ويجب عليه استفادة من 2000درهم فقط كباقي المغاربة . واش كدير بسلامة كتقري 4ساعات في اليوم ب 9000 درهم .
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