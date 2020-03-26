وزارة التربية الوطنية تنفي إقرار سنة دراسية بيضاء

هسبريس من الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن تكون أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار "سنة بيضاء".

ودعت الوزارة المعنية، ضمن بيان حقيقة، الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار الزائفة والتأكد من صحة أية معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة.

وقررت الوزارة تحريك المتابعة القضائية في حق الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء فبركة هذا البلاغ الكاذب".