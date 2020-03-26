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كُتّاب وآراء
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وزارة التربية الوطنية تنفي إقرار سنة دراسية بيضاء
الخميس 26 مارس 2020 - 23:31
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن تكون أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار "سنة بيضاء".
ودعت الوزارة المعنية، ضمن بيان حقيقة، الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار الزائفة والتأكد من صحة أية معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة.
وقررت الوزارة تحريك المتابعة القضائية في حق الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء فبركة هذا البلاغ الكاذب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - هشام الخميس 26 مارس 2020 - 23:38
ما حد ماما فرنسا مازال ما قررات حنا مازال نهار تقرر نبلغوكم امضاء المغرب
2 - ام سارة الخميس 26 مارس 2020 - 23:40
الحمد لله...اللهم أرفع عنا هذا الوباء حتى ترجع الامور لطبيعتها وما يضيعوش وليداتنا فالعام الدراسي ديالهم
3 - عادل الخميس 26 مارس 2020 - 23:42
النفي يكون دائما قبل الإثبات، أصلا التعليم المغربي فارغ المضمون والأهداف، ولو توقفت الدراسة لشهرين، فالوزارة لن تعلن سنة بيضاء لأن التلميذ أصلا في نهاية السنة يخرج صفحة بيضاء، ...
4 - يوسف الخميس 26 مارس 2020 - 23:43
وا ايلا جينا نشوفو ، الوسائل لي منحانها الوزارة باش يقراو هبر الانترنيت ماعطاتش الثمار ديالها ، حيت هاد الوسائل و التقنيات جد ضعيفة و زيد عليها صبيب الانترنيت ، الا مادارتش سنة بيضاء را الكثير من التلاميذ و الطلبة ايعانيو نهار الامتحانات
5 - شيماء الوافي الخميس 26 مارس 2020 - 23:49
الحمد اللہ المجہودات ديالنا ماغاديش تمشي ہباءا منثورا❤
6 - wiss الخميس 26 مارس 2020 - 23:50
بالنسبة للتلاميذ لي متبوعين بامتحان جهوي او وطني راه الدروس اللي كنتلقاو غييير كاافية بتاتا و الحجر الصحي غايسالي ف 20 أبريل يعني غايبقى لينا غير رمضان الااا رجعنا للاقسام فالوقت المحدد كنطالبو الوزارة تقول لينا واش غيتأجلوا هاد الامتحانات ولا غينقصو بعض الدروس راه النفسية لي حنا فيها دابا ربي لي عالم بيها و الله يرفع علينا هاد الوباء
7 - المخلوف الخميس 26 مارس 2020 - 23:51
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يسرب مثل هذه الشائعات التي يراها البعض بسيطة متجاهلين ان السنة البيضاء تزيد الآباء تكاليف اخرى اضافة الى ضياع سنة كاملة من عمر ومن سنوات التمدرس لدى الاطفال ناهيك عن الأعباء المادية والاقتصادية التي ستتحملها الدولة والتي ستزيد الطين بلة مع هذه الجائحة التي تنخر جسد وطننا.
كفانا استهتارا ولنكن وطنيين بما تحمله هذه الكلمة من مغزى ومعنى.
كفانا استهتارا ولنكن وطنيين بما تحمله هذه الكلمة من مغزى ومعنى.
8 - أشرف الخميس 26 مارس 2020 - 23:52
أفضل أن تكون سنة بيضاء .التعليم عن بعد هو حل لمدة أسبوع فقط
9 - Observateur الخميس 26 مارس 2020 - 23:53
المتعاقدون مستعدون لإنقاذ السنة الدراسية إذا ما اقتضى الأمر بشرط أن تضمن لهم الدولة عملا وأجرا مدى الحياة. لن يبخلوا أبدا على تلاميذهم بالنقط والنجاح للجميع. المتعاقدون أهل الخير
تعليق غير لائق
-14
10 - hasnae الخميس 26 مارس 2020 - 23:56
هذه المعركة ضد كورونا ستمر بإذن الله تعالى ولكن يجب على الإنسان أن يتفاءل بالخير فكل شيء سيعود إلى طبيعته وأسمى شيء هو نشر أشياء تحفيزية تضامنية
11 - samir الخميس 26 مارس 2020 - 23:57
السلام عليكم
ابنتي في القسم الرابع ابتدائي لم تدرس منذ بداية السنة سوى ثلاثة اشهر إلى حد الان نظرا للخصاص في اساتذة اللغة العربية ...
اصبح من الواجب إلغاء خوصصة التعليم لالغاء الفوارق الاجتماعية بالاضافة الى فتح المسيد قصد مساعدة اساتذة التعليم الابتدائي .
ابنتي في القسم الرابع ابتدائي لم تدرس منذ بداية السنة سوى ثلاثة اشهر إلى حد الان نظرا للخصاص في اساتذة اللغة العربية ...
اصبح من الواجب إلغاء خوصصة التعليم لالغاء الفوارق الاجتماعية بالاضافة الى فتح المسيد قصد مساعدة اساتذة التعليم الابتدائي .
12 - yakoubi الخميس 26 مارس 2020 - 23:57
السلام،هولاء الكسالى المشوشين الذين اصدروا هذا البلاغ الكاذب ينبغي متابعتهم قضائيا..
13 - يوسف الجمعة 27 مارس 2020 - 00:02
لن تكون هناك سنة بيضاء. لأن الجميع يتبع دروسه من منزله. ومع انتهاء هذه الكارثة سنكون على موعد مع الامتحانات مباشرة. لهذا فعلى جميع التلاميذ و الطلبة أخذ الأمور بجدية والجلوس في منازلهم ومتابعة الدراسة كأنه في المدرسة والاعدادية والثانوية والكلية.
14 - Hicham الجمعة 27 مارس 2020 - 00:02
بسم الله الرحمن الرحيم.
نتمنى وندعوا الله العلي العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء قبل بداية شهر رمضان المبارك.
وفي حالة لا قدر الله، ضل الوضع على ما هو عليه.
فيمكن إجراء إمتحانات مع العمل على رصد أعداد قليلة من التلاميذ داخل كل قاعة، فيما يخص مستويات السادس الباكلوريا والجامعات ،وذلك بنظام وانتظام أثناء الدخول والخروج، وعدم الاختلاط طيلة أيام الإمتحانات. وآلله ولي التوفيق.
أما باقي المستويات، من الأحسن إجراء إمتحانات عن بعد. وآلله ولي التوفيق.
نتمنى وندعوا الله العلي العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء قبل بداية شهر رمضان المبارك.
وفي حالة لا قدر الله، ضل الوضع على ما هو عليه.
فيمكن إجراء إمتحانات مع العمل على رصد أعداد قليلة من التلاميذ داخل كل قاعة، فيما يخص مستويات السادس الباكلوريا والجامعات ،وذلك بنظام وانتظام أثناء الدخول والخروج، وعدم الاختلاط طيلة أيام الإمتحانات. وآلله ولي التوفيق.
أما باقي المستويات، من الأحسن إجراء إمتحانات عن بعد. وآلله ولي التوفيق.
15 - عبده الجمعة 27 مارس 2020 - 00:06
أولا ليس هناك أي سبب لتكون سنة بيضاء...لقد تم إنجاز 3/4 من المقرر السنوي بطريقة مباشرة في جل المؤسسات التعليمية بالمغرب...بالإضافة إلى الدراسة عن بعد....ونتمنى أن تعود الدراسة في أقرب وقت إنشاء...وأكيد أن أغلب الأساتذة سببدلون أقصى جهودهم مع فلذة أكبادنا...وعلى العدميين أن لا يشوشوا على أبنائنا...
16 - Fixible الجمعة 27 مارس 2020 - 00:07
أفصل أن تكون سنة بيضاء لأن أغلب المدارس سواءا خصوصية أو عمومية ستلتهم حصة من صندوق كورونا مقابل بعد صور الباهتة لدروس مكتوبة بخط يد ركيك أرسلت لأباء التلاميذ عبر الواتساب.
أفضل سنة بيضاء و المبالغ التي ستعوض بها الدولة المدارس أن يعوض بها اباء و أولياء التلاميذ لإعانتهم في شراء الأدوات المدرسية.
بقا فدارك
أفضل سنة بيضاء و المبالغ التي ستعوض بها الدولة المدارس أن يعوض بها اباء و أولياء التلاميذ لإعانتهم في شراء الأدوات المدرسية.
بقا فدارك
17 - استاذ الجمعة 27 مارس 2020 - 00:12
ايا اخوة لا تتسرعوا الى حد الان حتى لو استمر الحجر 30 يوما فلن تضيع الا 15 يوم لان النصف الثاني من المدة كان مقررا كعطلة. فلنطلب الله تعالى رفع البلاء.
اذا عدنا قبل 20 ابريل سنتمكن من التعويض. اما اذا ما استمر الوباء لاسمح الله. فلكل حادث حديث.
اذا عدنا قبل 20 ابريل سنتمكن من التعويض. اما اذا ما استمر الوباء لاسمح الله. فلكل حادث حديث.
18 - ملاحظ الجمعة 27 مارس 2020 - 00:15
في الحقيقة ليس هناك تعليم لا عن بعد و لا عن قرب ما دامت كل المقررات الدراسية منقولة من فرنسا مع عدم إمكانية التطبيق على الواقع المحلي لأن التدريس ب(الكفاية) يتطلب مجموعة من الشروط ادنى شرط هو 16 تلميذ في القسم الشيئ الذي لا يمكن أن يتوفر في الوقت الراهن و بالتالي التعليم في المغرب و(اصلاحه) يبقى مجرد كلام في كلام
19 - أسامة الجمعة 27 مارس 2020 - 00:19
نحن نقدر انشغال الدولة والأطر في التصدي لهذا الوباء ، لكن نحن التلاميذ كذلك امام وجهة مجهولة في المسار الدراسي وارتباكنا وعدم تلقي الدروس بشكل جيد ونفسيتنا المتعبة لذلك يجب من وزارة التعليم عدم غض النظر واقرار هل سيأجل إمتحان الوطني والجهوي المتبوعين بهم أو إقرار سنة بيضاء لأنه يجب النظر في المصلحة العامة اذ ادا لم تحزم وزارة تعليم فكثير من التلاميد سوف يفشلون في الامتحان
من وجهة نظري سنة بيضاء افضل
لهم نضحيو بعام من اجل سلامة الجميع اذا ما أزيل المرض او ارتجال الوزارة بقرار لا مبدأ له كا الكثير من المرات
وشكارا
من وجهة نظري سنة بيضاء افضل
لهم نضحيو بعام من اجل سلامة الجميع اذا ما أزيل المرض او ارتجال الوزارة بقرار لا مبدأ له كا الكثير من المرات
وشكارا
20 - Karim الجمعة 27 مارس 2020 - 00:21
يمكن تدارك الوقت ان استأنفت الدراسة مباشرة بعد 20 أبريل. حسابيا الدراسة توقفت لأسبوعين لأن هناك عطلة
رسميا مبرمجة بعد يومين. و يمكن تدارك هذين الاسبوعين بحصص اضافية. مثلا بالنسبة للباكالويا يحدف تدريس المواد التي يمتحن فيها في الامتحانات الاشهادية و تعويض حصصها لتدريس المواد الممتحن فيها.
رسميا مبرمجة بعد يومين. و يمكن تدارك هذين الاسبوعين بحصص اضافية. مثلا بالنسبة للباكالويا يحدف تدريس المواد التي يمتحن فيها في الامتحانات الاشهادية و تعويض حصصها لتدريس المواد الممتحن فيها.
21 - Samir الجمعة 27 مارس 2020 - 00:23
طالما التعليم غير ذي جودة والتلاميذ المغاربة أصلا كانوا يعتمدون على الأستاذ والساعات الإضافية لحشو الدماغ فالحل يبقي في إجراء امتحانات حول مقرر الدورة الأولى و من أراد إتمام دراسته في الخارج فما عليه إلا الاعتماد على نفسه ولو انهم سيدرسون سنة إعادة التاهيل
22 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 00:26
السلام
لمادا سنة بيضاء و ما هو سببها ادن.لا توجد اسباب لاعتمادها
نفترض ان دراسة توقفت شهر و ان العطلة الصيفية تبتدىء 30يونيو ليس عيب ان تمدد الدراسة شهرا حتى 31يوليوز مع كدلك تغيير تواريخ الامتحانات الوطنية و الجهوية باضافة شهر لجل التواريخ.وهدا في صالح التلاميد و اباؤهم لكي يدخروا مصاريف التصييف و العطلة للموسم المقبل.
لمادا سنة بيضاء و ما هو سببها ادن.لا توجد اسباب لاعتمادها
نفترض ان دراسة توقفت شهر و ان العطلة الصيفية تبتدىء 30يونيو ليس عيب ان تمدد الدراسة شهرا حتى 31يوليوز مع كدلك تغيير تواريخ الامتحانات الوطنية و الجهوية باضافة شهر لجل التواريخ.وهدا في صالح التلاميد و اباؤهم لكي يدخروا مصاريف التصييف و العطلة للموسم المقبل.
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