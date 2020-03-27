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الرئيسية | مجتمع | المغرب يرفع طاقة استقبال المصابين بكورونا إلى 3 آلاف سرير

المغرب يرفع طاقة استقبال المصابين بكورونا إلى 3 آلاف سرير

المغرب يرفع طاقة استقبال المصابين بكورونا إلى 3 آلاف سرير
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 17:00

كشف رئيس الحكومة أن السلطات الصحية في المغرب تقوم بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش المقدرة حاليا بـ1640 سريرا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.

وقال العثماني في المجلس الحكومي اليوم الجمعة: "بالموازاة مع المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات"، مشيدا بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، موردا أن تضافر جهود الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات ومن الأطر.

ووجه رئيس الحكومة التحية إلى جميع الأطر الصحية بالقطاع العمومي، وكذلك بالقطاع الخاص الذي يساهم أيضا في مواجهة الكارثة، مشيدا بمجهودات مهنيي الصحة الذين يسهرون على حماية بلدنا ويطالبون المواطنين بالبقاء في بيوتهم لمساعدتهم في مهامهم.

واعتبر رئيس الحكومة أن حفظ النظام وتطبيق الحجر الصحي ميدانيا مسؤولية كبيرة تتولاها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها والسلطات المحلية الساهرة على هذا الأمر، ودعا المواطنين إلى التعاون والتفاعل الإيجابي لتسهيل مأمورية هذه الأجهزة التي نوّه بعملها.

وأشاد العثماني بجميع الموظفين في الإدارات الذين يقومون بواجبهم تجاه المواطنين، موردا أن الإدارة تشتغل ولم تتوقف رغم أن كثيرا من الموظفين طلب منهم الاشتغال من بيوتهم، مضيفا أن هناك من يشتغلون في الإدارات لضمان استمرار الخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن في عدد من القطاعات الحكومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - Ingenieur الجمعة 27 مارس 2020 - 17:06
Good news. However, need more and more to cover all affected peoples in the few next weeks
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2 - خديجة الجمعة 27 مارس 2020 - 17:06
نطلبو الله العلي القدير يرفق بينا منوصلوش ها الرقم لي كيخلع
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3 - هشام الجمعة 27 مارس 2020 - 17:07
تحية لكاع أطر الطب!!!!! وعلاش قطعتو هاد الشهر من الاجر ديال الممرضين ف المستشفى الجامعي بفاس!!!!!!
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4 - أطلسي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:08
ألمانيا عندها مليون سرير جاهز مواصفات جيدة حنا عاد نوصلو 3000 مشكلة كبيرة.الله يحفظ
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5 - حميد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:09
يجب إعطاء أهمية قصوى للصحة التعليم والبحث العلمي. وكفى من جعل التافهين نجوما
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6 - Abdoudaf الجمعة 27 مارس 2020 - 17:09
بسم الله الرحمن الرحيم
كل الشكر والتقدير للسلطات بكل أطيافها جزاكم الله عنا خير الجزاء
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7 - Hassan الجمعة 27 مارس 2020 - 17:10
نشأ الله مغيوصلوش لهاد العدد الله يشفي كل مريض
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8 - متفائل الجمعة 27 مارس 2020 - 17:11
الحمد لله ،هذه السياسة الاستباقية تبشر بالخير،
اللهم احفظ كل من ساهم ويساهم من قريب او بعيد في الأخد بالأسباب لمواجهة هذا الوباء ،وارفعه عنا انك على كل شيء قدير
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9 - الخبشي بوردة الجمعة 27 مارس 2020 - 17:12
مع كامل إحترامي للأسف العدد غير كافي المرجو مضاعفة الجهود
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10 - sami الجمعة 27 مارس 2020 - 17:13
يا سعد الدين العثماني، بدل تقديم التنويه للاطر الطبية التي هي في الخط الامامي في مواجهة كورونا و معهم الكثير من وزارة الداخلية و عمال النظافة ووو بدل ذلك تذكرهم عند اقرار مزانية الدولية !!! بدل الاستمرار في تحسين وضعية و أجور السياسيين و الاحزاب ووووو المصاريف الفارغة تذكر الجنود الحقيقيين الذين نعتمد عليهم في الازمات كمثل هته الازمة التي نعيشها الله يلطف بنا
فهذه الازمة رغم خطورتها الا انها بينت الشعب المغربي على من الاعتماد في الضروف الكحلة!!! فانهض بقطاع الصحة و التعليم و كفانا من النفاق السياسي!!!
و السلام!!!
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11 - visiteur الجمعة 27 مارس 2020 - 17:13
اعرف ان كلامي لن يعجب الكثيرين و لكن هذا يسمى بيع الوهم كلنا نعرف انه في حالة لقدر الله و ارتفع العدد الى 1200 سنسمع الحكومة تشتكي من نقص المعدات و و و . ايها المغاربة ابقو في منازلكم و لا تصدقو التفاهات و تحية للطاقم الطبي و القوات الامنية لي عارفين شنو كاين في الميدان . اما اصحاب القرارت لي كالسين في الفيرمات و مرتاحين ما عندنا ما نديرو بهم . و السلام
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12 - ابو الفداء الجمعة 27 مارس 2020 - 17:15
نطالب بإنزال الجيش حتى يجبر المتهورون على الجلوس في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين
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13 - جلال الجمعة 27 مارس 2020 - 17:16
معناه انتضرو الأرقام الكبيرة في الأسبوع القادم وعاد الناس ممسوقات غير الله يحفض والله المسألة خطيرة انا اعيش في اسبانيا واعرف ما اقول. رآها صغيرة ولا ملتزمتوش غاد تكبر الله إني قد بلغت فشهد
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14 - رضوان العلالي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:16
الله يعونكم جيعا يارب هادو هما المغاربة لحرارر وقت الشدة نلقاوهم تصوروا الناس في محنة واليبييين تقلتلو في بعضهم وتيقولوا الله اكبر الله بري منكم الى يو الدين تصورو سبها اه ياسبها بلاد عيلة القدافي هيه وسرت وبن وليد. يالاه فيها 6 اسرة استقبال و3 مستعجلات البرح فيهم اول حالة كرونة الله تما الله كانت اغنى دولة وافقر شعب ودابة اففرهم شعب ودولة. فينهكم لي نوطوا ليهم الحرب. انا دوزت فب 10 سنوات كلنا وشربنا فيها
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15 - ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 17:17
للاسف عندما كانت مئات الاستقالات الجماعية للاطباء وهجرة الكثير منهم لاوروبا. تعاملت الحكومة باستخفاف امام مطالبهم. اليوم اضافة اسرة لكن هل لدينا مايكفي من الاطر الطبية. في الماني 45 الف سرير للانعاش مع القدرة على زيادته بكل اطقم الكبية. الولايات المتحدة تفتح التاشيرة والاقامة للاطباء في العالم.
ماذا فعلت حكومتنا لاستقطاب الاطر الصحية المغربية في المهجر.
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16 - صديقي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:17
مزيان ان شاء الله توصل 10 الف سرير بقاو في دار ومتخافوش ان شاء الله خير
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17 - نبيل الجمعة 27 مارس 2020 - 17:17
الشكر لصاحب الجلال و بالتوفيق للقوات المسلحة الملكية وتحية إجلال وتقدير للاطباء والممرضين وللسلطات العمومية
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18 - ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 17:18
لهذا نقول بالدارجة بقاو فديوركوم باش نحدو هذا البلاء . و الا فإننا سنعرف العدد اكبر الله يستر . بقاو فمنازلكم لا تبحتو عن المرض لابائكم و امهاتكم و أبناؤكم
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19 - Cherkaoui الجمعة 27 مارس 2020 - 17:18
Dans la plus part des moments où en sous-estime le personnel de santé et c'est le moment opportun de lui donner toute l,importance.
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20 - Marocain du denmark الجمعة 27 مارس 2020 - 17:19
أرجو من المسؤولين اقتفاء اثر خطوات ألمانيا فهي التي سجلت نسبة وفيات ضئيلة بالنسبة المئوية العالمية وفي المغرب هذه النسبة مرتفعة و الله المستعان
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21 - الحسيني الجمعة 27 مارس 2020 - 17:20
ما تقوم به الحكومة شئ عظيم الا انه غير كاف، ما وقع في إيطاليا وبعد أسبانيا من كارثة انسانيه كان سببه تكدس المرضى وعدم توفر قاعات الإنعاش لانهم تحركو متأخرين، لهذا يجب أن تفكر الحكومة للأسوأ كي توفر أماكن غير المستشفيات كالفنادق وقاعات الألعاب الرياضية وقاعات الحفلات.... اخيرا اتمنى ان يقي الله المغرب هذا الفيروس
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22 - حمو موليير الجمعة 27 مارس 2020 - 17:20
لأول مرة اكتب بالدارجة : وا عبد الله وا عبد الله الدولة كتقوم بواجبها بجميع مكوناتها و المحسنين تا هما و لكن يا جيران عتقوا جيرانكم سيروا عندهم دولهم بزززوا عيهم اشدوا السلعة ولا خضرة لين كاين لي يحشم يمد يدو الله يهدي الجميع بحال هاد الحالة ديال السدور ملي عارفين جيرانوا عندو مشاكل مادية والله اعلم عله ما عتقوه حشومة هادشي وعار عليهم.
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23 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:22
الله ينصركم ويبارك في جهودكم
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24 - abdullah الجمعة 27 مارس 2020 - 17:22
merci de citer le nom du Roi Mohamed 6 que Dieu
l'assiste .et ne pas se contenter de l'expression
" مشيدا بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية "
chokran
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25 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 27 مارس 2020 - 17:22
اللهم كن لنا وليا ونصيرا ياربي انك تعلم مانخفي وما نعلن ولايخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحكيم اللهم عجل برحمتك علينا ياارحم الراحمين يارب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين
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26 - المتوكل الجمعة 27 مارس 2020 - 17:23
الله يرضي عليكم.دابا مزيان،الحمد لله .
3000 بعيدين عليها بزاف إن شاء الله تعالى.
احتياط 3000 سرير يشرح القلب وينزل السكينة على أصحاب فوبيا كرونا.
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27 - الطالبي حميد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:23
اخــبــــــار
بالنظر الى الظروف الاستثنائية الناشئة عن جائحة COVID-19
قرّر مكتب جمعية رياض الطالبة، الجمعية المسيرة لمؤسسة “دار الفتاة بيوكرى” ان يضعها تحت تصرف السلطات العمومية و المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة قصد الاستعمال الذي يروه مناسبا، في إطار التضامن الوطني والحملة الوطنية للتعبئة لمقاومة ومكافحة تفشي وباء كورونا..
ونوجه نداءا لأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال على المستوى الوطنى للتجنيد من اجل الوطن والتنظيم محليا للمشاركة قدر المستطاع لمساعدة بلدنا وسلطاتنا الوطنية والمحلية لمواجهة الوضع الصعب.
ونؤكد أننا نقف وقفة اجلال واحترام وتقدير ل: الطواقم الطبية، عمال النظافة، الوقاية المدنية، رجال الأمن مسؤولى مختلف أجهزة السلطة، المتواجدون في الصفوف الامامية لتسيير الظرف الصعب ومحاربة الوباء بالمخاطرة بحياتهم من اجل حماية الوطن وحمايتنا ومساهمتنا المادية والمعنوية لا تقارن أبدا بتضحياتهم.
و نهيب بالجميع على أنه يجب علينا كمواطنين واعيين و مسؤولين أن نساعدهم بالتقيد بالنصائح الوقائية لتطويق الوباء والحد من انتشاره.
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28 - yassine الجمعة 27 مارس 2020 - 17:24
مشكوروين على المواجهة الاستباقية لي كايديرو جمبع هاد الاطراف من اطباء الاعوان عمال النظافة ومسؤولين هير الله ارحم ليكوم الوالدين حاولو كثرو من التحليلات اليومية
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29 - Youssef BERADY الجمعة 27 مارس 2020 - 17:24
Bravo, ensemble nous vaincrons
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30 - Hassan الجمعة 27 مارس 2020 - 17:25
المغرب برهن للعالم أنه يحمي مواطنيه بكل الإمكانات المتوفرة لديه
و من هذا المنبر أطلب من كافة كحل الراس لي باقي مابغى يذخل لدارو و يسد عليه
دخلو لديوركم ها العار ما بقى قد مافات كلها 10 أيام و نخرجو منها فائزين بمغرب جديد قوي و متحد كما لم نراه من قبل
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31 - ben lebsir ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 17:25
بصراحة المغرب عمل عمل جاد ومهم سوف يكتب له في التاريخ لشعبه لان هناك دول كثيرة غنية ومتقدمة تخلت عن شعوبها على حساب الاقتصاد والمال ادا على الشعب المغربي ان يعرف دالك لكن نريد من الدولة والتجار والجمعيات التي ليس لها ضمير ان تساعد الفقراء هناك جمعيات كثيرة لها سمعة فريد ان تساعد الفقراء ودوي العمل الحر الصغير اليومي وليس لهم اي دخل الان لابد من مجتمع واعي من دولة وتجار واغنياء وجيران ان تساعد
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32 - معاذ الجمعة 27 مارس 2020 - 17:26
كان الله في عون الاطقم الطبية و الحكومة المغربية في جميع فروعها
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33 - abdeljalil الجمعة 27 مارس 2020 - 17:26
Bravo a tout les corps de metiers, derrieres leurs bureaux , leurs machines,
corps civile , militaire, de paiex ou auxiliare et surtout le corps medicale le plus sollicite, Bravo Bonne Continuation
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34 - المرتضى الجمعة 27 مارس 2020 - 17:29
السلام عليكم ورحمة
هنا في ألمانيا أعلنوا أن الاسبوع القادم سيكون الإعصار في حالات الإصابات والوفيات.
بحسب ما افهمه من الحكومة الالمانية أن الدواء موجود ولا يريدون الآن استعماله . فالأمر سياسي .
ولكم واسع النضر
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35 - قاطع لياس الجمعة 27 مارس 2020 - 17:29
رفع الطاقة السريرية للإنعاش نتيجة إقثناءها من أين من درب عمر الدول كلها غالقة حدودها البرية والجوية ، أو نتيجة لتبرع الصين بها الله يكثر خيرها وذلك عبر طائرتين الأسبوع الماضي باراكا من الكذوب ،وجبد ال 25 مليار درهم ووزعوها على المحتاجين.
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36 - كمال الجمعة 27 مارس 2020 - 17:30
ما أكرمك يا رب سترحل كورونا و ستترك لنا المعدات الطبية لدينا نقص كبير في إطار الصحة الله أكبر
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37 - Yakan الجمعة 27 مارس 2020 - 17:31
Combien de lits? 3000 lits pour 40 millions d'habitants
Même l'Algérie et la Tunisie ont plus que 3000 lits
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38 - اسماعيل الجمعة 27 مارس 2020 - 17:31
نريد اعادة تأهيل مستشفى ابن صميم بين أزرو وإفران
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39 - عيد المنعم الجمعة 27 مارس 2020 - 17:31
كان على الدولة أن تهتم بالصحة والتعليم منذ القدم 3 آلاف غير كافي نهائية اذا استمرت موجة الإصابات في تصاعد ندعوا من الله الصحة والسلامة
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40 - JustAnotherName الجمعة 27 مارس 2020 - 17:34
Moroccans need proofs, we don't believe in words anymore, we need to see proofs
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41 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:34
السلام عليكم . اضن ان الحكومة تتوقع خروج الامور عن السيطرة . انه الشعب ياسادة لايوبالي مهما شتدت وصعبت الامور الهم لاتاخدنا بما فعله السفهاء منا.وسلم عليكم ورحمة الله.
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42 - شرطي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:37
انا شرطي والمشكل عندنا احتكاك كبير مع المواطنين توقفو تسولو فين غادي . يجاوبك عندو ترخيص. واش الرخصة راه ماشي كتخول ليك تخرج تسارى بها. كون الدولة حيدات الترخيص وتمنع الخروج إلا للضرورة. ولعندو شي بطاقة كتبت راه خدام طبيب أو صيدلي. ماشي واحد مخدامش ساكن في البرنوصي وعندو الرخصة يتسارى بها في الحي الحسني. الى خرجتي فقط للتبضع ومن أقرب دكان بلا ترخيص. والمصيبة ضروري منوقفو بعض المستهترين وكتسالي خدمة تاعك تمشي دارك اول سؤال عندك نكون مريض بالفيروس ونعادي والدي وولادي والزوجة ديالي. تصورو منقدرش نسلم على ولدي ولا بنتي وكندخل لبيت كنحاول نتجنبهم ما أمكن. حيث هذا الفيروس لا يظهر إلا بعد مدة ويقدر ميظهروش في الأعراض ونقدر نقلهم لأعز الناس عندي أو للزملائي أو للناس لي نصادفوهم في الشارع وعندهم مهمة جليلة في محاربة الفيروس بحال الصيادلة او الممرضين . إذن رجاءا منكم بقاو في داركم وحافظو على نفسكم وعلى والديكم ووليداتكم وعلينا وعلى الأطباء
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43 - anwar الجمعة 27 مارس 2020 - 17:37
عدد المصابين سيتجاوز الثلاثة ألف...القادم أسوء. الدولة تدفع ثمن اهمالها لقطاع الصحة والتعليم.
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44 - محمد الهولندي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:40
إن كان هذا الخبر صحيحا ،فهذا يعني أن المغرب سيحقق معجزة بالزيادة في الطاقة السريرية للإنعاش من 250 سرير إلى 3000 سرير. يعني زيادة بنسبة 1200% . هذا معجزة
و إذا اعتبرنا أن 20% من المصابين بفيروس كورونا يدخلون الإنعاش و التنفس الاصطناعي ، فالمغرب يتوقع أن نسبة المصابين بالفيروس ستصل إلى 15000 في الذروة
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45 - ميمون الجمعة 27 مارس 2020 - 17:43
المانيا قبل ظهور كورونا : 25000 سرير للانعاش
بعد ظهور كورونا : جهزت ملاعب وقاعات مغطات بأسرة للانعاش

ورغم ذلك لم تستطع مجابهة الاعداد المهولة

لابد من بدل مزيد من الجهد

واقتناء اعداد كبيرة من التجهيزات

والمهم أكثر
منع دخول المدن الآمن
منع الخروج من المدن والاحياء الموبوءة
الجلوس في المنازل
النظافة
الدعاء
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