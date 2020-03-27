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كُتّاب وآراء
المغرب يرفع طاقة استقبال المصابين بكورونا إلى 3 آلاف سرير
كشف رئيس الحكومة أن السلطات الصحية في المغرب تقوم بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش المقدرة حاليا بـ1640 سريرا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.
وقال العثماني في المجلس الحكومي اليوم الجمعة: "بالموازاة مع المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات"، مشيدا بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، موردا أن تضافر جهود الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات ومن الأطر.
ووجه رئيس الحكومة التحية إلى جميع الأطر الصحية بالقطاع العمومي، وكذلك بالقطاع الخاص الذي يساهم أيضا في مواجهة الكارثة، مشيدا بمجهودات مهنيي الصحة الذين يسهرون على حماية بلدنا ويطالبون المواطنين بالبقاء في بيوتهم لمساعدتهم في مهامهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن حفظ النظام وتطبيق الحجر الصحي ميدانيا مسؤولية كبيرة تتولاها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها والسلطات المحلية الساهرة على هذا الأمر، ودعا المواطنين إلى التعاون والتفاعل الإيجابي لتسهيل مأمورية هذه الأجهزة التي نوّه بعملها.
وأشاد العثماني بجميع الموظفين في الإدارات الذين يقومون بواجبهم تجاه المواطنين، موردا أن الإدارة تشتغل ولم تتوقف رغم أن كثيرا من الموظفين طلب منهم الاشتغال من بيوتهم، مضيفا أن هناك من يشتغلون في الإدارات لضمان استمرار الخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن في عدد من القطاعات الحكومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
كل الشكر والتقدير للسلطات بكل أطيافها جزاكم الله عنا خير الجزاء
اللهم احفظ كل من ساهم ويساهم من قريب او بعيد في الأخد بالأسباب لمواجهة هذا الوباء ،وارفعه عنا انك على كل شيء قدير
فهذه الازمة رغم خطورتها الا انها بينت الشعب المغربي على من الاعتماد في الضروف الكحلة!!! فانهض بقطاع الصحة و التعليم و كفانا من النفاق السياسي!!!
و السلام!!!
ماذا فعلت حكومتنا لاستقطاب الاطر الصحية المغربية في المهجر.
l'assiste .et ne pas se contenter de l'expression
" مشيدا بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية "
chokran
3000 بعيدين عليها بزاف إن شاء الله تعالى.
احتياط 3000 سرير يشرح القلب وينزل السكينة على أصحاب فوبيا كرونا.
بالنظر الى الظروف الاستثنائية الناشئة عن جائحة COVID-19
قرّر مكتب جمعية رياض الطالبة، الجمعية المسيرة لمؤسسة “دار الفتاة بيوكرى” ان يضعها تحت تصرف السلطات العمومية و المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة قصد الاستعمال الذي يروه مناسبا، في إطار التضامن الوطني والحملة الوطنية للتعبئة لمقاومة ومكافحة تفشي وباء كورونا..
ونوجه نداءا لأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال على المستوى الوطنى للتجنيد من اجل الوطن والتنظيم محليا للمشاركة قدر المستطاع لمساعدة بلدنا وسلطاتنا الوطنية والمحلية لمواجهة الوضع الصعب.
ونؤكد أننا نقف وقفة اجلال واحترام وتقدير ل: الطواقم الطبية، عمال النظافة، الوقاية المدنية، رجال الأمن مسؤولى مختلف أجهزة السلطة، المتواجدون في الصفوف الامامية لتسيير الظرف الصعب ومحاربة الوباء بالمخاطرة بحياتهم من اجل حماية الوطن وحمايتنا ومساهمتنا المادية والمعنوية لا تقارن أبدا بتضحياتهم.
و نهيب بالجميع على أنه يجب علينا كمواطنين واعيين و مسؤولين أن نساعدهم بالتقيد بالنصائح الوقائية لتطويق الوباء والحد من انتشاره.
و من هذا المنبر أطلب من كافة كحل الراس لي باقي مابغى يذخل لدارو و يسد عليه
دخلو لديوركم ها العار ما بقى قد مافات كلها 10 أيام و نخرجو منها فائزين بمغرب جديد قوي و متحد كما لم نراه من قبل
corps civile , militaire, de paiex ou auxiliare et surtout le corps medicale le plus sollicite, Bravo Bonne Continuation
هنا في ألمانيا أعلنوا أن الاسبوع القادم سيكون الإعصار في حالات الإصابات والوفيات.
بحسب ما افهمه من الحكومة الالمانية أن الدواء موجود ولا يريدون الآن استعماله . فالأمر سياسي .
ولكم واسع النضر
Même l'Algérie et la Tunisie ont plus que 3000 lits
و إذا اعتبرنا أن 20% من المصابين بفيروس كورونا يدخلون الإنعاش و التنفس الاصطناعي ، فالمغرب يتوقع أن نسبة المصابين بالفيروس ستصل إلى 15000 في الذروة
بعد ظهور كورونا : جهزت ملاعب وقاعات مغطات بأسرة للانعاش
ورغم ذلك لم تستطع مجابهة الاعداد المهولة
لابد من بدل مزيد من الجهد
واقتناء اعداد كبيرة من التجهيزات
والمهم أكثر
منع دخول المدن الآمن
منع الخروج من المدن والاحياء الموبوءة
الجلوس في المنازل
النظافة
الدعاء