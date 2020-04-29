24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0305:3812:3016:0719:1320:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الرابطة" ترقمن سلسلة "الإسلام والسياق المعاصر" (5.00)

  2. إلى أي مغرب سنعود؟ (5.00)

  3. النيابة العامة بالنّاظور تُتابع حقوقيا في حالة سراح (5.00)

  4. "ديوان المائدة" ـ 5 ـ .. "المروزية" أكلة موسمية تزين المطبخ المغربي (5.00)

  5. الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20 (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | البام: قانون 22.20 يشوش على التعبئة الوطنية

البام: قانون 22.20 يشوش على التعبئة الوطنية

البام: قانون 22.20 يشوش على التعبئة الوطنية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:32

رفض حزب الأصالة والمعاصرة مضامين مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، رافضا ما أسماه "المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته".

وندد الحزب المعارض بطرح المشروع في هذا التوقيت، "والذي من شأنه التشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

واعتبر "حزب الجرار" أن الظرفية "تفرض تركيز كل الجهود من أجل الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بدل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - معلق الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:48
دابا مغاديش يبقى عندي الحق نگول دانون ديال الفريز معجبنيش؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - منصف الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:52
طاحت البقرة كثروا الجناوة مقولة شعبية تنطبق على كيفية تعامل السياسيين مع بعض الأحداث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:53
كلام جميل من حزب الأصالة والمعاصرة. ليته يطبقه على أرض الواقع ولا يكون مجرد زوبعة في فنجان كما وقع الحال معه في قانون الساعة المشؤومة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - AKRAM الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:54
لم يعد المغاربة يثقون بالدكاكين السياسية التي تبيع الوطن جملتا و تقسيطا منذ زمن طويل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - صديق بن صاديق الرباط الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:54
كترات ثرثره بدون فايدة الحكومة ولمعارضه هل يعقل ان بعض لمغاربه متضررين من إقفال أبواب ارزقهم ولم يستفيدون من سنتم واخرون يسعون قفة رمضان رميد منهم وما أكثرهم له تجارة ومداخله تفرق موظف دوله سلم 10 يوم أمس ان واحد تاجر الفواكه ويتجاحر في لكوار وكل شي سلعه تفوق 2مليون سنتم يقطن في براكة وحاصل عل ورقه رميد استفاد في دفعة 2من 1200درهم وحنا مند 16 مارس لادخل لنا ولن ديون وضريبه وتامين وسومه كراءيه ولتزمات ليش لن الحق في قفه ولا رميد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:55
المغرب يتجه صوب كوريا الشمالية. هدا القانون من شانه ان يبعتر كل أوراق تنمية المغرب و الدفع بعجلة تقدمه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - hassan الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:56
قانون لارضاء من يريدون السيطرة على المغاربة وجعلهم لا يقولون الا ما اريد لهم ان يقولوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - ahmed الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:57
أحيانا الله حتى شهدنا الاتحاد الاشتراكي، وهو الحزب الوطني، يسعى إلى تكميم الأفواه،فيما البام، وهو حزب الإدارة، يدافع عما تحقق من مكتسبات ناضل من اجلها شرفاء الاتحاديين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - أي مكتسبات الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:57
رافضا ما أسماه "المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته". على من تضحك، أي مكتسبات والمهداوي و الزفزافي و الآلاف من الأبرياء في السجون من اجل كلمه حق و ممارسه حقهم الدستوري في حريه التعبير. أي مكتسبات و كل من يفضح الفساد يجر به الى السجون. لا تكذبوا عاى الناس فقد كرهنا هذا البلد بسببكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - مواطن2 الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:58
ما ورد في المقال يغني عن اي تعليق.فقد اوفى المتحدث فيما قاله.نتمنى فقط ان يجد آذانا صاغية. وهذا الحزب عبر عن رايه مسبقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - [email protected] الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:01
للتذكير فإن الدستور المغربي ينص صراحة في فصله 25 (الباب2) على ان " حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها : حرية الإبداع والنشر والعرض....."
كما تنص المواثيق الدولية كذلك على هذه الحرية (حرية التعبير) وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي صادق عليها المغرب ، حيث جاء في مادته 19 ما يلي :
" لكل فرد الحق في حرية التعبير ، و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والافكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة...."
فبأي حق سيصادر منا هذا الحق ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:03
يبدو لي أن مشروع هذا القرار السالب للحريات ما هو الا صنيع احدهم عندما كان في الحكومة و توعد المواطنين اثناء حملة المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.