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كُتّاب وآراء
البام: قانون 22.20 يشوش على التعبئة الوطنية
رفض حزب الأصالة والمعاصرة مضامين مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، رافضا ما أسماه "المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته".
وندد الحزب المعارض بطرح المشروع في هذا التوقيت، "والذي من شأنه التشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس "كورونا" المستجد".
واعتبر "حزب الجرار" أن الظرفية "تفرض تركيز كل الجهود من أجل الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بدل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
كما تنص المواثيق الدولية كذلك على هذه الحرية (حرية التعبير) وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي صادق عليها المغرب ، حيث جاء في مادته 19 ما يلي :
" لكل فرد الحق في حرية التعبير ، و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والافكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة...."
فبأي حق سيصادر منا هذا الحق ؟