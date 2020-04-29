البام: قانون 22.20 يشوش على التعبئة الوطنية

هسبريس من الرباط

رفض حزب الأصالة والمعاصرة مضامين مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، رافضا ما أسماه "المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته".

وندد الحزب المعارض بطرح المشروع في هذا التوقيت، "والذي من شأنه التشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

واعتبر "حزب الجرار" أن الظرفية "تفرض تركيز كل الجهود من أجل الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بدل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين".