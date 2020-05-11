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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعليمية تقترح إجراءات لإتمام الموسم الدراسي‬

نقابة تعليمية تقترح إجراءات لإتمام الموسم الدراسي‬

نقابة تعليمية تقترح إجراءات لإتمام الموسم الدراسي‬
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 ماي 2020 - 09:40

في ظل عدم حسْم وزارة "التربية الوطنية" في إجراءات نهاية الموسم الدراسي الحالي بسبب تداعيات الجائحة، أكدت النقابة الوطنية للتعليم أن "انتشار الوباء فترة استثنائية يجب التعامل معها بقرارات وإجراءات استثنائية، تضمن سلاسة إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والانطلاق للتحضير للموسم المقبل، وهذا ما يستدعي التعامل بالمرونة اللازمة مع المذكرات والمقررات المرتبطة بالتقويم والأطر المرجعية للامتحانات".

واقترحت النقابة القطاعية، في مراسلة موجهة إلى سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن مآل السنة الدراسية، مجموعة من الإجراءات التي يجب استحضارها لإتمام الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف؛ منها اعتبار ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل العاملين بالقطاع أولوية الأولويات، وإعداد بروتوكول صحي صارم يتم تطبيقه في المؤسسات التعليمية في حالة اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي.

كما دعت النقابة التعليمية إلى اعتماد ما تم إنجازه من المنهاج الدراسي إلى حدود تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس كأساس للتقويم والامتحانات الإشهادية، واعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية لكل المستويات غير الإشهادية، والاعتماد على المراقبة المستمرة لاتخاذ قرار الانتقال للمستوى اللاحق، مع إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام لتحديد عتبات الانتقال وقرار التوجيه.

وتابعت المراسلة عينها أنه "في حالة اتخاذ قرار برفع الحجر الصحي، تخصص الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد للامتحانات كفترة للدعم المكثف، والتركيز على إنجاح الامتحانات الإشهادية، وخاصة السنة الثانية باكالوريا، والسنة الثانية للأقسام التحضيرية، وتوفير كافة شروط الوقاية لضمان السلامة الصحية لكل المجتمعات التعليمية في حالة اتخاذ قرار بالعودة أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية، وذلك بتقليص عدد التلاميذ في الفصول إلى 15 تلميذا، وتوفير الكافي من مواد التعقيم والنظافة والكمامات.

ولفتت الوثيقة إلى أن "الظرفية الاستثنائية التي يعرفها العالم وبلادنا، وحالة الانتظار والتوجس التي يعيشها التلاميذ وذويهم وكل العاملين بالقطاع، تفرض على الوزارة الحسم في إجراءات نهاية السنة الحالية، ووضع خريطة طريق واضحة المعالم للاستعداد المبكر للموسم الدراسي المقبل، بما يضمن تخصيص حيز زمني كافي للتقويم والدعم لتجاوز كل التعثرات والنواقص الناتجة عن تدبير تداعيات جائحة كورونا على منظومتنا التربوية بداية الموسم الدراسي المقبل".

وبخصوص التدابير التي نهجتها الوزارة طوال الجائحة، قالت النقابة التعليمية إن "منطق الإشراك كان يقتضي أخذ رأي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وملاحظاتها ومقترحاتها في كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الجائحة ببلادنا؛ فالاستفراد بالقرار الذي اتخذ كمنهج واختيار في التدبير لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الارتجال والتخبط، وهو ما عكسه قرار تأجيل وبرمجة العطلة البينية الثانية".

وأورد المصدر عينه أن "ما تم بذله من مجهودات كبيرة وتضحيات جسام وما أظهره كل العاملين بالتعليم العمومي من انخراط والتزام ومسؤولية كبيرة يفرض من جهة أولى مراجعة السياسات المفلسة التي استهدفت تاريخيا تفكيك المرفق العمومي والمدرسة العمومية، ومن جهة ثانية يستلزم تثمينه بالتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، عوض تعليق الترقيات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نهاية السنة الاثنين 11 ماي 2020 - 09:54
الإعلان عن نهاية السنة الدراسية بالنسبة لجميع المستويات سيكون الحل الأنسب كما يقترح ارجاء جميع الامتحانات إلى حين تحقيق الأمن الصحي بخصوص الجائحة
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17
2 - 12- مولاي احمد الاثنين 11 ماي 2020 - 10:08
اية ثقافة لهذه النقابات؟ هل هي منفتحة على آسيا و امريكا و اوربا الشمالية ام انهم لاصقين في لخوا الخاوي و بلغة اجنبية متجاوزة كليا لا تصلح لاي تعليم او بحث منفتح على العالم و بصدر رحب و بحرية؟ و يمكنني تقديم تجربتي الشخصية اذ كنت مغفلا طيلة حياتي معتقدا ان دولة معينة هي كل شيئ لكن ما ان بدأت اسافر حتى اتسع افقي و توسعت معارفي و اتصالاتي في كل بقاع الارض بلا عقد استعمارية و لا نظرة الاخر لي التي كانت فقط تحد من حريتي و تشل قدراتي و ارادتي و تجعلني اخجل من ذاتي و دوما "فاشل و ما عارفش و ما واثقشي في نفسي" و متحرر اجول و اصول في العالم بلا حوادز و بلا عقد نفسية لان اخطر شيئ يواجههنا اننا بقينا في دائرة الاستعمار الذي ينزع عنا كل مبادرة و كل ثقة بالنفس مثل باقي الشعوب و بلغتنا او بلغة العلم المعروفة عند الجميع...لا افهم كيف نتبع بغباء و عماء دولة معينة هي نفسها لها تاريخها و اقتصادها و مشاكلها و تقاليدها و مزاجها و ايضا انحطاطها لان الدول ايضا تضعف و تهرم -و حنا ما لنا؟ ياك لا باس؟ الصين يمكنها ان تملأ المغرب بشبكات القطار بجوج ريال فقط..واش حنا تابعين واحد يريد ان يبيعك بصلة بمليون يورو
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-1
3 - papa الاثنين 11 ماي 2020 - 10:10
pour le syndicat d education ca fait Presque 60 ans que vous avez detruit l education,les eleves ,les poches des parents produire une mauvaise qualite d education l incompetance d education modern politisation de l education oppression des eleves par des notes distructive classe les eleves moujtahid et kassoul education selective 10% reussi ds la vie les autre au trotoire ect
gardez vos suggestion a vous,et laissez les educateur citoyen modern eleves parents et informatician de faire le chemin de l education modern,
l internet peut etre gratuite au eleve plus computer si l etat peut economise vos salaire pour paye ce projet
allez ouvrire des studios on u tube et faire des lecons online soyez sure que vous allez avoir peut etre 50 view ou moins,car il n y a pas d attraction ds vous ,a l education incompetance d expose une lecon no sens et logique d explique la lecon ect
pour moi vous ete expire,et c est une question de temps
allez faire un autre travaille comme vendeur de patate
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