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كُتّاب وآراء
تجاهل مضامين "التعليم عن بعد" في الامتحانات يسائل نجاح التجربة
"امتحانات لا تشمل ما تلقاه التلاميذ عن بعد"؛ نقطة من بين أخرى وردت على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أمام "نواب الأمة"، أعادت تقييم جدوى العملية المعلنة منذ بداية حالة "الطوارئ الصحية".
وأمام انتقادات كبيرة، باشرت وزارة التربية الوطنية التعليم عن بعد، وهو ما تراوحت بشأنه المواقف بين تثمين رسمي ورفض من قبل الأساتذة، لكن عدم إدراج مضامينه في الامتحانات جعل رقعة الغاضبين تتسع، معتبرين الأمر إقرارا ضمنيا بصعوبة العملية، بحسب مصادر نقابية.
في المقابل، تمضي الوزارة نحو مزيد من التمكين لهذه العملية، خصوصا بعد حديث الوزير عن "مأسسة التعليم عن بعد" من خلال ترسانة قانونية يتضمنها "القانون الإطار" الجديد.
وبالنسبة لمحمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، فإن قرار وزارة التربية يتقاطع مع القرارات النقابية، مؤكدا أن تكافؤ الفرص يقتضي الآن وضع إطار مرجعي منظم للامتحانات بشكل عام.
وسجل المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن استيفاء المقرر متفاوت بالنسبة للأساتذة، وبالتالي وجب وضع برنامج واضح للامتحانات من أجل مباشرة الإعداد لها.
وأضاف كريم أن "أخطر ما أورده الوزير سعيد أمزازي هو بداية مأسسة التعليم عن بعد"، معتبرا أن "ذلك غير مقبول بالمطلق"، مشددا على رفض أي استغلال للظرفية الحالية من أجل تمرير أمور ثبت فشلها بالملموس.
وأكد المتحدث أن التلاميذ المحظوظين تمكنوا من إنهاء الموسم الدراسي بفضل توفرهم على الأدوات اللازمة، مشددا على ضرورة الاستدراك بالنسبة لمن لم يستفيدوا عبر حصص دعم وتقوية بداية السنة المقبلة، موردا أن "التعليم عن بعد يتطلب قرارات جريئة".
وعن هذه القرارات، قال الفاعل النقابي لهسبريس: "البداية بمطالبة الوزارة الشركات بتوفير الأنترنت مجانا، وكذا تعميم اللوحات الإلكترونية"، مشددا على أنه "في الظروف الحالية، الأمر بعيد كل البعد عن الحديث عن نجاح التجربة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
اريد ان اطرح السؤال التالي
هل التعليم عن بعد الزامي ام اختياري؟
لان مجموعة من التلاميذ انقطعوا عن مجموعات الاقسام الإفتراضية و خاصة بعد القرار الاخير
التعليم في الامتحانات،وثالثا،تم إنجاز ما يقارب 75% من البرامج الدراسية،وبالتالي أصبحت الأمور واضحة،نقط الأسدوس الأول+نقط الامتحان المحلي بالنسبة للمستويات الإشهادية...ثم معدل الأسدوس الأول+نقط المرحلة الثالثة لباقي المستويات....الأولى والثانية باكالوريا،هناك امتحان خلال شهر يوليوز وآخر في شتنبر. .أعتقد أنه أحسن وأفضل تدبير لظرف طارئ فرض على الجميع تقديم تنازلات...وحظ موفق لجميع التلاميذ والطلبة.
غريب امركم تجربة التعليم عن بعد وليدة ظروف جائحة كرونا. وعادي جدا جدا ان تكون تجربة متواضعة ببساطة لأنه غير مخطط لها ومن الأمور المستجدة. أقله القائمين عليها يحاولون ويبدلون جهدهم اما أصحاب الكيبورد فلا قول ابلغ فيهم من : اذا لم تستحي فقل ما شئت.
من عنده أفكار للنهوض بهذه التجربة فليتفضل وليدلي بدلوه اما لانتقاد السلبي فيعدم ولا يبني شيء
ولكن تبقى تجربة محمودة سواء حوكمت بالفشل او العكس.وحسب تجربتي في هذه العملية فاني لاحظت تواصل مجموعة من المتعلمين وتجاوبهم وذلك بنسبة النصف يعني 50/100 .اما النصف الاخر فلا يتوفر على الوسائل المساعدة للانخراط في هذه العملية :(هواتف ذكية او لوحات .ثم مشكل الربط بالانترنيت).كما لاحظت اهتمام اولياء التلاميذ وتتبع عمل الابناء.
وتبقى تجربة اتمنى ان تكون دافعا للمسؤولين على الاتجاه بها الى الطريق الصحيح.
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