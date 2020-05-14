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الرئيسية | مجتمع | تجاهل مضامين "التعليم عن بعد" في الامتحانات يسائل نجاح التجربة

تجاهل مضامين "التعليم عن بعد" في الامتحانات يسائل نجاح التجربة

تجاهل مضامين "التعليم عن بعد" في الامتحانات يسائل نجاح التجربة
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الخميس 14 ماي 2020 - 11:00

"امتحانات لا تشمل ما تلقاه التلاميذ عن بعد"؛ نقطة من بين أخرى وردت على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أمام "نواب الأمة"، أعادت تقييم جدوى العملية المعلنة منذ بداية حالة "الطوارئ الصحية".

وأمام انتقادات كبيرة، باشرت وزارة التربية الوطنية التعليم عن بعد، وهو ما تراوحت بشأنه المواقف بين تثمين رسمي ورفض من قبل الأساتذة، لكن عدم إدراج مضامينه في الامتحانات جعل رقعة الغاضبين تتسع، معتبرين الأمر إقرارا ضمنيا بصعوبة العملية، بحسب مصادر نقابية.

في المقابل، تمضي الوزارة نحو مزيد من التمكين لهذه العملية، خصوصا بعد حديث الوزير عن "مأسسة التعليم عن بعد" من خلال ترسانة قانونية يتضمنها "القانون الإطار" الجديد.

وبالنسبة لمحمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، فإن قرار وزارة التربية يتقاطع مع القرارات النقابية، مؤكدا أن تكافؤ الفرص يقتضي الآن وضع إطار مرجعي منظم للامتحانات بشكل عام.

وسجل المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن استيفاء المقرر متفاوت بالنسبة للأساتذة، وبالتالي وجب وضع برنامج واضح للامتحانات من أجل مباشرة الإعداد لها.

وأضاف كريم أن "أخطر ما أورده الوزير سعيد أمزازي هو بداية مأسسة التعليم عن بعد"، معتبرا أن "ذلك غير مقبول بالمطلق"، مشددا على رفض أي استغلال للظرفية الحالية من أجل تمرير أمور ثبت فشلها بالملموس.

وأكد المتحدث أن التلاميذ المحظوظين تمكنوا من إنهاء الموسم الدراسي بفضل توفرهم على الأدوات اللازمة، مشددا على ضرورة الاستدراك بالنسبة لمن لم يستفيدوا عبر حصص دعم وتقوية بداية السنة المقبلة، موردا أن "التعليم عن بعد يتطلب قرارات جريئة".

وعن هذه القرارات، قال الفاعل النقابي لهسبريس: "البداية بمطالبة الوزارة الشركات بتوفير الأنترنت مجانا، وكذا تعميم اللوحات الإلكترونية"، مشددا على أنه "في الظروف الحالية، الأمر بعيد كل البعد عن الحديث عن نجاح التجربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - تجربة فاشلة الخميس 14 ماي 2020 - 11:09
التعليم عن بعد تجربة فاشلة في المغرب خاصة بالنسبة لمستويات ما قبل الإعدادي
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16
2 - سليم الخميس 14 ماي 2020 - 11:11
التعليم عن بعد لكي ينجح لا بد له من بنية تحتية صلبة تسمح بالتعليم والتعلم للجميع بدون استثناء. وتكوين احترافي لكيفية التدريس والتقويم عن بعد. وعملية تحسيس وتوعية واسعة النطاق لجميع شرائح المجتمع للتعاطي الايجابي مع هذه الآلية المتطورة.
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6
3 - Yassine الخميس 14 ماي 2020 - 11:12
C'est vrai il faut avoir la connexion gratuit car ça prend beaucoup du cash il y en a des gens qui ne sont pas capable de ce que vous racontez là.
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3
4 - آية دعاء الخميس 14 ماي 2020 - 11:12
أمر عادي أن لا يدرج ما درسه التلاميذ عن بعد في الامتحانات، لأن الاستفادة من هذه الدروس لم تشمل جميع التلاميذ، فهناك من لم تسمح ظروفهم بمتابعتها. وبالتالي وجب امتحان التلاميذ في الدروس التي تلقوها حضوربا تحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص وحتى لا يظلم التلاميذ المحرومون.
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16
5 - انس الخميس 14 ماي 2020 - 11:15
كين شي نقابات الله يهديهم تا حاجة مكتعجبهم .. هادشي اللي دارت الوزارة بالنسبة للامتحان في صالح التلاميذ بغض النظر عن نجاح التجربة او لا ..
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7
6 - etud الخميس 14 ماي 2020 - 11:15
عن اي نجاح و هناك اقاليم لا تتوفر على خدمة الانترنت وفي الاقاليم التي تتوفر فيها نجد خدمة سيئة و غالية
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11
7 - طالب الخميس 14 ماي 2020 - 11:15
فشل التعليم عن بعد وعدم توفير الانترنيت مجانا وكذا منصة telmid tis التي تشتغل عبر الانترنت المرجو ايجاد حلول لهذه المشاكل في هذه الظرفية التي يتم تحضير للامتحانات
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5
8 - متقاعد الخميس 14 ماي 2020 - 11:16
شيء محير البارحة ينتقدون التلقين عن بعد و عدم تكافؤ الفرص و اليوم يلومون عدم إدراج هذه الحصص في الاختبار.
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6
9 - مصطفى الوجدي الخميس 14 ماي 2020 - 11:17
لا يمكن ان يمتحن جميع التلاميذ لان التعليم عن بعد لم يشمل 100٪ من التلاميذ و بذلك يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص
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4
10 - Adil hifi الخميس 14 ماي 2020 - 11:22
قراوهم حتى عن قرب عاد يقريوهم عن بعد !
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11 - [email protected] الخميس 14 ماي 2020 - 11:22
السلام
اريد ان اطرح السؤال التالي
هل التعليم عن بعد الزامي ام اختياري؟
لان مجموعة من التلاميذ انقطعوا عن مجموعات الاقسام الإفتراضية و خاصة بعد القرار الاخير
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2
12 - بنبراهيم علي الخميس 14 ماي 2020 - 11:34
اثبتت التجربة الحالية بخصوص التعليم عن بعد عدم فعاليتها وجدواها فالذي قامت به الوزارة هو نوع من البريكولاج ولا يحقق المردودية وتكافؤ الفرص لجميع التلاميذ فالتعليم عن بعد يستلزم وجود منصات رقمية احترافية وطاقم تربوي وتعليمي متمكن من تكنولوجيا المعلوميات ففي الدول المتقدمة التعليم عن بعد هو مستقبل المدرسة الحديثة ولكن هذه التجربة المتعثرة عندنا يجب ان تكون بداية التفكير الجدي في الطرق البيداغوجية والتقنيات الرقمية وتكوين العنصر البشري المتمكن في افق ماسسة هذا النوع من التعليم.
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13 - telemed الخميس 14 ماي 2020 - 11:38
خاصهم يقولوا لينا الدروس الي عندنا فالجهوي حنتاش حنايا قبل كورونا كنا معطلين فدروسنا فالقسم و بعد كورونا مكانش تاشي تواصل مع الأساتذة يعني معارفينش أش غندوزوا
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14 - معلم ونتعلم الخميس 14 ماي 2020 - 11:40
بإسم الله الرحمان الرحيم، بحكم وطني استاذ اشاطركم تجربتي : لدي أكثر من 1500 طالب، قامت الكلية مشكورة بإتاحة منصة للتعليم عن بعد و وذلك بإتاحة برماجيات خاصة ومتطورة تتيح إلقاء المحاضرة بشكل مباشر ولكن نسبة الحضور وإمكانية الولوج الدروس بشكل مباشر أو في ما بعد لم تتجاوز 20% لماذا ؟ الجواب استسقيته من عند الطلاب / ليس لدينا الامكانيات المادية والتقنية، الولوج إلى الدروس ليس مجاني، كما أن مستوى الفهم لدى الطلاب مرتبط بطرح الأسئلة على الأستاذ وتفاعله جميعا. التعليم عن بعد بالامكانيات المتوفرة هراء في هراء
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15 - zemmour الخميس 14 ماي 2020 - 11:41
كيف يمكن إدراج مضامين التعليم عن بعد في الامتحانات المعلن عنها من طرف السيد الوزير،وفئة عريضة من التلاميذ لم تستفد من هذه العملية؟قرار الوزارة كان صائبا،بحيث وضع أولا سلامة أبنائنا وبناتنا فوق كل اعتبار،وثانيا وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص،لا يمكن إدراج مكتسبات هذا
التعليم في الامتحانات،وثالثا،تم إنجاز ما يقارب 75% من البرامج الدراسية،وبالتالي أصبحت الأمور واضحة،نقط الأسدوس الأول+نقط الامتحان المحلي بالنسبة للمستويات الإشهادية...ثم معدل الأسدوس الأول+نقط المرحلة الثالثة لباقي المستويات....الأولى والثانية باكالوريا،هناك امتحان خلال شهر يوليوز وآخر في شتنبر. .أعتقد أنه أحسن وأفضل تدبير لظرف طارئ فرض على الجميع تقديم تنازلات...وحظ موفق لجميع التلاميذ والطلبة.
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16 - Ahmed الخميس 14 ماي 2020 - 11:44
السلام على من اتبع الهدى
غريب امركم تجربة التعليم عن بعد وليدة ظروف جائحة كرونا. وعادي جدا جدا ان تكون تجربة متواضعة ببساطة لأنه غير مخطط لها ومن الأمور المستجدة. أقله القائمين عليها يحاولون ويبدلون جهدهم اما أصحاب الكيبورد فلا قول ابلغ فيهم من : اذا لم تستحي فقل ما شئت.
من عنده أفكار للنهوض بهذه التجربة فليتفضل وليدلي بدلوه اما لانتقاد السلبي فيعدم ولا يبني شيء
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17 - استاذ الخميس 14 ماي 2020 - 11:45
التدريس عن بعد فرضته كورونا بقوة ولو ان الاستفادة منه لم تكن بتلك النسبة المراد الوصول اليها او التي نفخ فيها
ولكن تبقى تجربة محمودة سواء حوكمت بالفشل او العكس.وحسب تجربتي في هذه العملية فاني لاحظت تواصل مجموعة من المتعلمين وتجاوبهم وذلك بنسبة النصف يعني 50/100 .اما النصف الاخر فلا يتوفر على الوسائل المساعدة للانخراط في هذه العملية :(هواتف ذكية او لوحات .ثم مشكل الربط بالانترنيت).كما لاحظت اهتمام اولياء التلاميذ وتتبع عمل الابناء.
وتبقى تجربة اتمنى ان تكون دافعا للمسؤولين على الاتجاه بها الى الطريق الصحيح.
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