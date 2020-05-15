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كُتّاب وآراء
سجن مقلدة "القايدة حوريةّ" يجلب انتقادات دولية
أدى اعتقال فتاة مغربية بسبب "فيديو" تقلد فيه من باتت تعرف بـ"القايدة حورية" إلى جلب انتقادات دولية للمغرب. وفي هذا الإطار قالت هيومان رايتس ووتش إن "السلطات تفتقر إلى حس الدعابة"، وإنه "في أوقات الأزمات، مثل الوباء الناتج عن فيروس كورونا، يسمح القانون الدولي استثناء للسلطات بحظر بعض أشكال التعبير، إن كانت عواقبه تهدد الصحّة العامة؛ لكن ذلك لا يشمل النُكات التي، في أسوأ الحالات، يمكنها أن تقتل من الضحك".
وأوضحت هيومان رايتس ووتش أن "الموضوع يتعلّق بدعابة صغيرة ليس إلا؛ لكنّ اختيار هذه الوسيلة العالمية لمواجهة القلق الناتج عن الحجر الصحي وفيروس "كورونا" أوصل شابة مغربية إلى السجن".
وتقول المنظمة الدولية ضمن بلاغ لها: "في المغرب، حصلت القصّة في مرزوݣة. في بداية أبريل صوّرت شابة مقطعا قصيرا، ربّما لتواسي نفسها لكونها محاصرة بين أربعة جدران قرب تلك المناظر الطبيعية الخلابة. ظهرت الشابة في فيديو مصور في قاعة جلوس لا تتجاوز مدته 15 ثانية، نُشِر في ما بعد على موقع "تيك توك"، وهي تقلّد "القايدة حورية"، شخصية من قوات الأمن اشتهرت بطريقتها الفريدة في توبيخ المغاربة الذين لا يحترمون تدابير الحجر الصحي..كان أداؤها مقنعا ويبعث على الضحك".
ويتابع البلاغ: "لكن يبدو أنّ السلطات تفتقر إلى حسّ الدعابة؛ فبعد أياّم، قُبض على الشابة وحُكم عليها بشهرين حبسا، وهي الآن تقضي العقوبة في سجن الرشيدية"، ويذكر أن التهمة الرئيسية للفتاة أنها كانت ترتدي خلال المقطع الكوميدي لباسا عسكريا، في خرق للفصل 382 من القانون الجنائي الذي يعاقب "من تزيّا علنا بغير حقّ بزيّ نظامي"، مردفا: "كان الزي الذي ارتدته ملكا لصديق دركي".
البلاغ تطرق أيضا لقضية فتاة تونسية قال إنها قد تلقى المصير نفسه؛ ويتعلق الأمر بالشابة آمنة الشرقي، من تونس العاصمة، التي قالت المنظمة إنها "كانت أيضا تسعى إلى رسم الابتسامة لمّا أعادت نشر نصّ قصير بعنوان سورة كورونا على فيسبوك، وهو نصّ خفيف الظل مكتوب على شاكلة سورة قرآنية"، واستدركت: "لكن المزحة كانت لها عواقب وخيمة. استدعيت الشابة من طرف الشرطة القضائية يوم 4 ماي، وبعد يومين خضعت لاستجواب عدائي من قبل سبعة أعضاء من مكتب النيابة العمومية".
في 6 ماي، أدينت المدوّنة الشابة بالدعوة إلى "الكراهية بين الأديان باستعمال الوسائل العدائية أو العنف"، بموجب الفصل 52 من "المرسوم المتعلق بحرية الصحافة". وقد تواجه الشرقي السَّجن لثلاث سنوات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
كما يقول المتنبي
مساوئ قوم عند قوم فوائد
اعتقد ان الشابة ارتكبت مخالفة أثناء تطاولها على بذلة نظامية عسكرية رسمية تعود لأحد الدركيين في غيابه او حضوره سواء والله اعلم.
رغم دلك ادا كانت قد لبسته بدون علم فكان من الاحسن تنبيهها فقط
أنا أول مرة شفت قيدة حرية نتصاحبها غير
منشطة. على بصاح هي قيدة في بني ملال
اما هيومن رايش تمشي تلاحظ في بلادها الخروقات بالاطنان.... واقول للابواق المكرية او المجانية التي تتملق لهيومن رايس او اي منها. هذا بلد له سيادته ....المغرب لا ينتظر املاء من احد... لكن المتربصين يتحينون الفرصة