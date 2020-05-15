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الرئيسية | مجتمع | سجن مقلدة "القايدة حوريةّ" يجلب انتقادات دولية

سجن مقلدة "القايدة حوريةّ" يجلب انتقادات دولية

سجن مقلدة "القايدة حوريةّ" يجلب انتقادات دولية
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 15 ماي 2020 - 12:40

أدى اعتقال فتاة مغربية بسبب "فيديو" تقلد فيه من باتت تعرف بـ"القايدة حورية" إلى جلب انتقادات دولية للمغرب. وفي هذا الإطار قالت هيومان رايتس ووتش إن "السلطات تفتقر إلى حس الدعابة"، وإنه "في أوقات الأزمات، مثل الوباء الناتج عن فيروس كورونا، يسمح القانون الدولي استثناء للسلطات بحظر بعض أشكال التعبير، إن كانت عواقبه تهدد الصحّة العامة؛ لكن ذلك لا يشمل النُكات التي، في أسوأ الحالات، يمكنها أن تقتل من الضحك".

وأوضحت هيومان رايتس ووتش أن "الموضوع يتعلّق بدعابة صغيرة ليس إلا؛ لكنّ اختيار هذه الوسيلة العالمية لمواجهة القلق الناتج عن الحجر الصحي وفيروس "كورونا" أوصل شابة مغربية إلى السجن".

وتقول المنظمة الدولية ضمن بلاغ لها: "في المغرب، حصلت القصّة في مرزوݣة. في بداية أبريل صوّرت شابة مقطعا قصيرا، ربّما لتواسي نفسها لكونها محاصرة بين أربعة جدران قرب تلك المناظر الطبيعية الخلابة. ظهرت الشابة في فيديو مصور في قاعة جلوس لا تتجاوز مدته 15 ثانية، نُشِر في ما بعد على موقع "تيك توك"، وهي تقلّد "القايدة حورية"، شخصية من قوات الأمن اشتهرت بطريقتها الفريدة في توبيخ المغاربة الذين لا يحترمون تدابير الحجر الصحي..كان أداؤها مقنعا ويبعث على الضحك".

ويتابع البلاغ: "لكن يبدو أنّ السلطات تفتقر إلى حسّ الدعابة؛ فبعد أياّم، قُبض على الشابة وحُكم عليها بشهرين حبسا، وهي الآن تقضي العقوبة في سجن الرشيدية"، ويذكر أن التهمة الرئيسية للفتاة أنها كانت ترتدي خلال المقطع الكوميدي لباسا عسكريا، في خرق للفصل 382 من القانون الجنائي الذي يعاقب "من تزيّا علنا بغير حقّ بزيّ نظامي"، مردفا: "كان الزي الذي ارتدته ملكا لصديق دركي".

البلاغ تطرق أيضا لقضية فتاة تونسية قال إنها قد تلقى المصير نفسه؛ ويتعلق الأمر بالشابة آمنة الشرقي، من تونس العاصمة، التي قالت المنظمة إنها "كانت أيضا تسعى إلى رسم الابتسامة لمّا أعادت نشر نصّ قصير بعنوان سورة كورونا على فيسبوك، وهو نصّ خفيف الظل مكتوب على شاكلة سورة قرآنية"، واستدركت: "لكن المزحة كانت لها عواقب وخيمة. استدعيت الشابة من طرف الشرطة القضائية يوم 4 ماي، وبعد يومين خضعت لاستجواب عدائي من قبل سبعة أعضاء من مكتب النيابة العمومية".

في 6 ماي، أدينت المدوّنة الشابة بالدعوة إلى "الكراهية بين الأديان باستعمال الوسائل العدائية أو العنف"، بموجب الفصل 52 من "المرسوم المتعلق بحرية الصحافة". وقد تواجه الشرقي السَّجن لثلاث سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ايوب الجمعة 15 ماي 2020 - 12:53
في كل الأحوال لا يجب المساس بالدين الإسلامي او خرق القوانين لأي سبب كان ...
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-5
2 - عدمي و افتخر الجمعة 15 ماي 2020 - 12:57
وا هنا زدتو فيه سجن مقلدة للقايدة !!!!!!! و هي عزيزة علينا و غاتكرهونا فيها و غاترجعو الكره التاريخي بين اسم القايد المخزني و الشعب و كان قانون تكميم الافواه دخل من تحت الدف صراحة المغرب شتان بينه و بين الديمقراطية لان كين جيل حاكم لايأمن بها الا شفهيا و دمه كله قمع و دكتاتورية و كره للحريات
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26
3 - CITOYEN الجمعة 15 ماي 2020 - 12:59
مثل هذه المنظمات التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول و كأنها هي الوحيدة التي على حق و تعرفنا متى نقبل الدعابة و متى نحني رؤوسنا لهم و كأن لا وجود لنا ولا لقيمنا الأخلاقية نحن نختلف عليكم أنتم لا دين لكم و لا قيم لكم
كما يقول المتنبي
مساوئ قوم عند قوم فوائد
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-36
4 - BOUGAF الجمعة 15 ماي 2020 - 12:59
لم تعتقل لانها قلدت القايدة. بل لانها تردي زي نظامي خاص برجال الدرك.
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58
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 15 ماي 2020 - 13:02
للأسف المغرب يسجل اسمه على اللائحة السلبية لتلك المنظمات على اتفه الأسباب.. ولماذا صمت المخزن عندما كان يُلقد بن كيران أثناء رئاسته للحكومة
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-20
6 - محمد الجمعة 15 ماي 2020 - 13:03
أعتقد أن منظمة هيومن و بحثها العمييييييق لم ترى أن الفتات كانت تستعمل لباس رسمي لدركي تبين أنه ؟؟ و أن الموضوع لا علاقة له بالتقليد بل اللباس
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27
7 - hamidou الجمعة 15 ماي 2020 - 13:04
هاد الحكومة مسكينة غير كتشير داخت ليها البصيرة ولينا ضحكة امام العالم داكشئ كاع اللي حرتناه دكتو
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-10
8 - محمد الجمعة 15 ماي 2020 - 13:08
لو سألوا القايدة حورية وهي من نساء ورجال السلطات كات تتواصل مع المواطنين بطريقة عفوية وباخلاق عالية عن هذه الشابة ولي اليقين كانت تريد المزاح لأكثر لسامحتها وانبتها بطريقتها الخاصة الرائعة أما بنسبة الشابة كان عليها احترام الزي العسكري وعلى السلطات البحث في هذه النازلة لباس العسكري ومن اعطاها اياه والمنظمة المذكورة أدخل سوق راسها المغرب هذا ليه ماليه
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2
9 - عزيز الجمعة 15 ماي 2020 - 13:08
العقوبة أظن لم تكن بسب التقليد بل بسبب ارتداء زي الدركي الذي يعتبر رمزا أكثر منه زيا عاديا.
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5
10 - مجرد رأي الجمعة 15 ماي 2020 - 13:08
اعتقد ان الشابة لم تعتقل بسبب موهبة التقليد فلدينا من يقلد الوزراء والصحافيين وغيرهم من الصفات
اعتقد ان الشابة ارتكبت مخالفة أثناء تطاولها على بذلة نظامية عسكرية رسمية تعود لأحد الدركيين في غيابه او حضوره سواء والله اعلم.
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2
11 - راي الجمعة 15 ماي 2020 - 13:09
هيومان رايتس ووتش تستقوي على من شاءت وتتدخل في أمور لا تتعلق في كثير من الأحيان بالحقوق بل هي في حقيقة الأمر أخطاء وتجاوزات تستوجب الردع لمن قاموا بها حتى لاتعم الفوضى بإسم الحقوق والحريات
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-2
12 - عبدالله الجمعة 15 ماي 2020 - 13:09
بسبب اللباس العسكري و ليس الدعابة فهل يجوز لشخص بان يلبس زي الشرطة و يخرج لينتحل شخصيته

رغم دلك ادا كانت قد لبسته بدون علم فكان من الاحسن تنبيهها فقط
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-2
13 - هشام الجمعة 15 ماي 2020 - 13:12
ضربتي الحبس على والو على (قيدة حرية )
أنا أول مرة شفت قيدة حرية نتصاحبها غير
منشطة. على بصاح هي قيدة في بني ملال
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-3
14 - 3arafa الجمعة 15 ماي 2020 - 13:13
لو سمعتم ماذا يتلقى ترامب من سخرية وكلمات نابية لخجلتم من انفسكم ،لم تتم المصادقة على قانون تكميم الافواه لكن يبدو أن تطبيقه بدأ بالفعل.
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0
15 - جعفر الجمعة 15 ماي 2020 - 13:16
خرق القوانين الوطنية والمس بعقائد الناس لا يمت لحس الدعابة في شيئ هناك العديد من الطرق لخلق المرح و الترويح عن النفس أما أن تخرق القوانين من أجل الشهرة التي تتبعها جلب منافع مادية وهذا هو الغالب في صناع هذه الفيديوهات فهذا سلوك شاذ وجب محاسبة الشخص عليه
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16 - KORONA DORBONA الجمعة 15 ماي 2020 - 13:19
une certaine HOURIA n'est pas un ange sacré, c'est une dame qui bouffe des pommes.stop propagande pour tout le monde.
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1
17 - الصديق الدركي الجمعة 15 ماي 2020 - 13:20
وهذا الاخير الذي بشكل ما لبست زيه العسكري هاته الاخيرة... ما موقفه من العدالة؟
اما هيومن رايش تمشي تلاحظ في بلادها الخروقات بالاطنان.... واقول للابواق المكرية او المجانية التي تتملق لهيومن رايس او اي منها. هذا بلد له سيادته ....المغرب لا ينتظر املاء من احد... لكن المتربصين يتحينون الفرصة
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-2
18 - الهام الجمعة 15 ماي 2020 - 13:24
السيدة سجنت لانها ارتدت زي عسكري رسمي ملك لدركي صديق كما يقولون و الذي يستحق بنفسه العقاب و هذا القانون ليس حكرا على المغرب وهو ما تعرفه المنظمة المزعومة ولم تسجن لانها تقدم دعابة او ترفه عن نفسها ولو كان الامر كذلك لتم القبض على العديد من الفكاهيين و المشخصين و كورونا لا يلغي القوانين وليس هناك اسثتناءات و الا اصبحنا في غابة اما التونسية فهي ذهبت بعيدا و استهزاءت بكتاب مليار مسلم الذي نؤمن ايمانا قاطعا بانه كلام خالقنا واذا كانت هي ترى و المنظمة و من على شاكلتها مضحكا فنحن يحزننا بل و يبكينا على زمن يوجد فيه في بلاد المسلمين من يتجرء على الخالق عز وجل
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19 - مغربي الجمعة 15 ماي 2020 - 13:28
السلام عليكم. التهمة اللي غتكون عندها استعمال لباس عسكري. هادشي ماشي ديال الضحك. الى بغات تقلدها تقلدلها ماشي مشكل. بلحق تلبس لباس مدني
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