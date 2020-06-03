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إجراء امتحانات شفوية خاصة بالملحقين القضائيين

إجراء امتحانات شفوية خاصة بالملحقين القضائيين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 01:19

كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الثلاثاء، أنه تقرر إجراء الامتحانات الشفوية الخاصة بالفوج 44 للملحقين القضائيين، وذلك كحالة استثناء بعد قرار تأجيل جميع المباريات بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن المحاكم في حاجة إلى تعزيز مواردها البشرية بقضاة جدد، لذلك تقرر إجراء هذه الامتحانات الشفوية للملحقين القضائيين بعد اتفاق مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

محمد بنعبد القادر أكد أن وزارة العدل ستحرص على ضمان شروط السلامة الصحية لإجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت بتاريخ 13 مارس 2020 عن تأجيل جميع مباريات التوظيف المعلن عنها سابقا إلى تاريخ لاحق، كما جرى الإعلان عن تأجيل الامتحانات الكتابية الخاصة بإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة العدل التي كان مقررا إجراؤها يوم الأحد 22 مارس 2020.

وأجلت وزارة العدل كذلك الامتحانات الشفوية الخاصة بالفوج 44 للملحقين القضائيين التي كان مقررا إجراؤها ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020.

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