24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:14
|13:31
|17:11
|20:39
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مهنيو السياحة بالمغرب يحذرون من "عدم اليقين"
- منظمة الصحة العالمية
- "الكوزاي" خبير أعشاب مثير للجدل يزعم علاج الآلاف من كورونا
- بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة
- تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية
تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية (5.00)
باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" (5.00)
- بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة - (228)
- "صندوق الضمان" يدشن العجز في 2024.. والحل رفع سن التقاعد - (132)
- لفتيت عن رفع الحجر: "مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص" - (91)
- لفتيت: تخفيف التدابير لا يرفع الطوارئ .. وخطر "كورونا" مستمر - (90)
- باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إجراء امتحانات شفوية خاصة بالملحقين القضائيين
كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الثلاثاء، أنه تقرر إجراء الامتحانات الشفوية الخاصة بالفوج 44 للملحقين القضائيين، وذلك كحالة استثناء بعد قرار تأجيل جميع المباريات بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن المحاكم في حاجة إلى تعزيز مواردها البشرية بقضاة جدد، لذلك تقرر إجراء هذه الامتحانات الشفوية للملحقين القضائيين بعد اتفاق مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
محمد بنعبد القادر أكد أن وزارة العدل ستحرص على ضمان شروط السلامة الصحية لإجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت بتاريخ 13 مارس 2020 عن تأجيل جميع مباريات التوظيف المعلن عنها سابقا إلى تاريخ لاحق، كما جرى الإعلان عن تأجيل الامتحانات الكتابية الخاصة بإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة العدل التي كان مقررا إجراؤها يوم الأحد 22 مارس 2020.
وأجلت وزارة العدل كذلك الامتحانات الشفوية الخاصة بالفوج 44 للملحقين القضائيين التي كان مقررا إجراؤها ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020.