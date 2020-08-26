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كُتّاب وآراء
2293 حالة تعاف من "الفيروس" .. رقم قياسي جديد في المغرب
أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفتك الإجمالية بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت 1.8 بالمائة نتيجة 29 وفاة إضافية رفعت حصيلة الوفيات إلى 984 حالة، في وقت عرفت المملكة تسجيل 1336 إصابات مؤكدة جديدة؛ فيما بلغ معدل الإصابة التراكمي 3.7 في المائة لكل مائة ألف نسمة.
ولفتت الهيئة الوزارية، ضمن تصريحها الصحافي اليومي، الانتباه إلى أن نسبة التعافي بلغت 72.6 في المائة؛ بعد تحقيق رقم قياسي من المتعافين بلغ 2293، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14294 حالة بمعدل 39.4 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 193 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.
وسجلت حالات الوفيات بكل من الدار البيضاء (5)، وفاس (3)، والحسيمة (2)، ومراكش (3)، والرشيدية (3)، ومكناس (2)، مع حالة واحدة بكل من أكادير وتزنيت وطنجة وطانطان وتاونات وخريبكة واليوسفية وقلعة السراغنة والرباط وبنسليمان وتازة.
وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ سجلت 549 حالة، من بينها 424 بالدار البيضاء الكبرى، و3 حالات بسطات و36 بالنواصر، و30 حالة بالمحمدية، و29 بالجديدة، و15 بمديونة، وتسع حالات ببرشيد، و3 ببنسليمان.
وحلت جهة مراكش أسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 201 حالة، من بينها 153 حالة بمراكش و19 بآسفي، و14 بقلعة السراغنة، وحالتين بكل من شيشاوة والرحامنة، و11 بالصويرة.
وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الثالثة بتسجيلها 126 حالة، من بينها 69 حالة بفاس و16 ببولمان، و27 بمكناس و11 بالحاجب وثلاث بإفران؛ تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 115 حالة، من بينها 28 حالة بسلا، و19 حالة بالصخيرات تمارة، و28 حالة بالقنيطرة، و3 بسيدي قاسم و32 حالة بالرباط و3 بسيدي سليمان و1 بالخميسات.
وتأتي عقب ذلك جهة بني ملال خنيفرة بـ108 حالات، من بينها 18 حالة بأزيلال و18 حالة ببني ملال و23 بخنيفرة و40 بخريبكة، ثم تسع بالفقيه بنصالح؛ ثم تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت 99 حالة، من بينها 55 بطنجة، و27 بتطوان، و5 بالمضيق الفنيدق، وست حالات بالعرائش، و2 وزان و3 بالحسيمة و1 بشفشاون.
بعد ذلك تأتي جهة الشرق بـ 51 حالة، من بينها 18 حالة بجرسيف و8 بالناظور و4 بوجدة أنجاد و3 حالات ببركان، و18 بفكيك؛ ثم جهة درعة تافيلالت بـ 39 حالة، من بينها 8 حالات بالرشيدية و18 حالة بورزازات و5 بتنغير و8 بميدلت.
وفي جهة سوس ماسة سجلت 19 حالة، من بينها 6 حالات بإنزكان أيت ملول، و9 حالات بأكادير وحالتان باشتوكة أيت باها وحالة بتزنيت وطاطا. وتم أيضا تسجيل 14 حالة بإقليم وادي الذهب؛ ثم 13 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء؛ بينها 12 بالعيون وحالة وحيدة بطرفاية. أما كلميم واد نون فسجلت حالتين بإقليم كلميم.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة ظلت تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
هدا يعني عدد اصابة مقارنة بإجمالي عدد سكان هو رقم يعكس انتشار الوباء مقابلة بيع أكباش اللوبيات الفساد
انتهى فصل الصيف بما حمل، و سيبقى في اذهان الطنجاويين انهم حرموا ،
خصوصا ابناؤهم من ارتياد شواطئ بالكيلومترات، في حين ما زال يقبل على
شواطئ مجاورة كل من له صفة مواطن من الدرجة الاولى!
نعم ، هذا هو الشعور مهما حاولتم تبرير ما لا يبرر!
و الا فاقنعوا اطفالا ، ما هو معيار ان يسبح في شاطئ اقران لهم و هم
يمنعون!
نعم تقولون ان لا مفر من هكذا قرارت ، و لكن دائما بمنطق تحميل الجميع
مسؤولية النزر!
و لماذا لا نعترف بمحدودية امكانية القطاع الصحي؟
لماذا لا نعترف اننا أخطأنا في الاستراتيجيات المرحلية خلال تعاقب
الحكومات!
نحن جزء من هذا المجتمع، و من هذا الوطن و نتحمل نصيبا من ذاك الخطأ
اذا سمينا الامور باسمائها!
يعرف اغلب الطنجاويين ان هناك طرقا للوصول الى شواطئ خارج المدينة،
لكنني لا استطيع مواجهة فضول ابني الذي هو في السابعة حينما قد يواجهني
بسيل من الاسئلة عن لماذا، و كيف ، و لما لا؟
كيف اربي فيه روح الوطنية بسلوك طرق التوائية حتى يسبح؟!
فين راك عايش..؟؟ ؟؟؟
اش من دخول مدرسي.... ؟؟؟؟؟؟
اش من بؤر في المدارس..... ؟؟؟؟؟
عرف بعد اش كتكتب.....
اننا نفتقد روح المسؤولية....
قد تختفي عن الأنظار ثم تضرب بقوة صادمة.....
كيف سيكون الوضع عما قريب مع الدخول المدرسي ؟؟
الأفق محموم و نيران كورونا لا شك قادم